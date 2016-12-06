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بالفيديو: مشهد مثير لحظة القبض على داعشي بعد محاصرته داخل غرفة في الموصل !

6 ديسمبر, 2016 , 16:38 م
بالفيديو: مشهد مثير لحظة القبض على داعشي بعد محاصرته داخل غرفة في الموصل !
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ترجمة صحيفة المرصد : نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تقريرًا اليوم الثلاثاء وترجمه “المرصد”، عن داعشي، تمكنت مجموعات كردية من البيشمركة من أسره في بعشيقة غرب الموصل.

وطبقًا لـ “الديلي ميل”، فإن الداعشي كان يظهر عليه الخوف والرعب، إلا أن الجنود الأكراد طمئنوه ووعدوه بأنهم لن يمسوه، ثم قاموا بتفتيشه واحتجزوه.

وتقول الصحيفة البريطانية، إن اللقطات التي ظهر فيها الداعشي تؤكد أنه كان يحاول تفادي الموت بأي طريقة، حيث ظهر يستعطف الجنود الأكراد خوفًا من قتله، وهو ما اعتبرته الصحيفة حرصًا على الحياة بعكس ما يقوله الأفراد بتنظيم داعش الإرهابي إنهم سيقاتلون حتى أخر نفس.

ووعد الأكراد الداعشي بأنه إذا خرج من مخبئه فإنهم لن يقتلوه، ثم بدأ يتحرك خطوة خطوة إلى الأمام في حذر تام منه، حتى تأكدوا تمامُا أنه لا يحمل متفجرات، وكانت علامات وجهه تحمل الخوف من المستقبل.

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تعليقات ( 33 )

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  1. 33
    6 ديسمبر, 2016 , 18:05 م

    خالد

    ***** هذا ايراني منهم وفيهم
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  2. 32
    6 ديسمبر, 2016 , 18:04 م

    تعليق مخالف
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  3. 31
    6 ديسمبر, 2016 , 18:01 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    عايض ولد عويض //// الحكومة السعودية عارفة أوضاعكم وباخصتكم زين وتعرف الدواعش وتعرف الصفويين من أنهم طابورين الداعشي معالمه عند البغدادي والمحيسني والصفوي معالمه عند نور المالكي وحشده الشعبي.
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  4. 30
    6 ديسمبر, 2016 , 17:58 م

    سامية

    صح هذا كردي واضح من سحنته والجنود ايرانيين من العلم اللي حاطينه
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  5. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 17:56 م

    الماااااضي2030

    الدواعش صناعة ايرانية بإمتياز التمويل والدعم والتجنيد والتخطيط والأفراد جميعهم ايرانيون ودول الخليج حفظهم الله اكتشفوا تلك اللعبة الإيرانية منذ مبطي
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  6. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 17:54 م

    يالطيف

    لم اتوقع ابو عزرائيل يعامل السنه عند القبض عليهم بحترام لاكن داعش اذا قبضو على احد نكلوبه اشد تنكيل واعدامات همجيه
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  7. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 17:52 م

    عايض

    هذا مقاتل كردي والجنود حاطين علم ايران على كتوفهم وحتى لو كان داعشي فداعش ايرانيين ما فيها كلام ودولتنا تعلم ذلك جيداً وما عليكم من خنبوقه تراه مريض نفسي ويتهيأ له مسكين ادعوا له تراه تعبان أوي
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  8. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 17:49 م

    قلم صفر

    تعليق مخالف
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  9. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 17:48 م
    عدد التعليقات:582

    ابونواف...

    مثل هؤلاء واذاناب ايران ****من يقتل رجال امنناوابطال قوتنا المسلحة يترصدون للأبطال كالجرذان القدره ليس لهم عهد اوذمة افضل طريقة لمعاملتها الق.....تل
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  10. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 17:44 م

    ناصر

    ضربت عليهم اللذة أينما ثقفوا
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  11. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 17:43 م

    الماااااضي2030

    شفتوا كشته ولحيته ..تدكرني بالمكنسه ..ابو حور عين😊
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  12. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 17:42 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لكن الأخونجي الداعشي والأخونجي الصفوي كل له بلاده وكل له أحبابه.وجميعهم قاسمهم المشترك العداء لبني يعرب ولأوطانهم ولحكامهم .الصفوي عنده حشد شعبي والأخونجي عنده حشد أخواني وساحات معاركهم أراضي العرب.
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  13. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 17:34 م

    ابجد هوز

    انتبه الباروكه واللحيه لا تؤع على الارض
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  14. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 17:32 م

    لعنكم الله شوهتم الاسلام يا داعش انتم والقاعده والشيعه
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  15. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 17:30 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    ثم يجيك يدحرج علينا الأخونجي شبيه الداعشي المتواجد بيننا هذا ايراني مجوسي وهو كذوب أكذب من مسيلمة نفسه.لكن يحاول التغطية عليه لأنه توأمه حبيب قلبه أخوه في الدعشنة.لكن الله يلعنك ويلعن الايراني معك.
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  16. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 17:23 م

    عبد الله

    داعشي يتكلم كردي وطالع مطمئن ومحد ضربه وخايف على روحه هذا داعشي تقليد مو اصلي هههههههههه..
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  17. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    حسبي الله عليه ونعم الوكيل على هذا الداعشي . فيه شبه من الأخونجية سبحان الله ماتفرقه عن واحد فيهم . لو كانو معه في الحرب لقطعت جازمآ أنهم أخوان له توائـــــم .
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  18. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    الحرب القذرة

    تعليق مخالف
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  19. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 17:12 م

    زائر

    ما ظنيت هذا داعشي يمكن من المقاومة العراقية ضد الصفويين
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  20. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 17:11 م

    تعليق مخالف
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  21. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 17:08 م

    الهمداني

    6-قلم الحقيقه خايف الارهابي الداعشي من الموت وهو قبل ذلك يبشر من يغرر بهم من المراهقين بالحور العين. يجيبهم عنده ماتتجاوز أعمارهم الـــــ 20 سنة((غير متعلمين او طلاب خايبين او يائسين هذه صفاتهم))
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  22. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 17:08 م

    رهف السلطان

    تعليق مخالف
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  23. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 17:06 م

    سالم

    ***كلاب
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  24. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:1320

    سامية

    والله إنهم أبطال🌺الأكراد البيشمركة🌺 عاملوا هذا النياندرتال الداعشي بإنسانية لايستحقها
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  25. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 17:04 م

    زين

    الاكراد عندهم نخوة عكس عرب العراق قلوبهم من حجر..ثانيا يا داعشي وش وداك تقاتل وتحارب ومن مصلحة من..؟؟
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  26. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    فريدة شوقي

    قلم تعليق 1 /// وشفيك تلعن وتسب تقدر تعلق بدون قذف الناس انت ايش عرفك ان ذا داعشي اسمع لهجته عراقية وشوف علم ايران على يد الجندي هل انت مع ايران ضد العراق بصراحة امرك عجيب
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  27. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 17:01 م

    رحمه

    تعليق مخالف
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  28. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    خايف الارهابي ***الداعشي من الموت وهو قبل ذلك يبشر من يغرر بهم من المراهقين بالحور العين. يجيبهم عنده ماتتجاوز أعمارهم الـــــ 20 سنة ويقول تبي الجنة روح المحيسني ينتظرك في سوريا والبغدادي بالعراق.
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  29. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 16:58 م

    الهمداني

    انصحعم لا يعملون فيه شي ابد ابد يزوجوه شمبانزية ويقفلوا عليه في قفص معها حتى ينجبوا 3 صغار ثم يطلق صراحهم جميعا في احد المحميات هذا وصل الله وبارك
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  30. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 16:55 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الأخونجية حاربوهم قاتلوهم اقضو عليهم عار على البشرية والانسانية أشبه بكلاب قذرة على شاكلة هذا الداعشي الارهابي الملعون يحملون أفكاره وسمومه وحقده.ماأكثر الشبه بينهم وبينه وان اختلف اللباس الآن مؤقتآ.
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  31. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 16:53 م

    اسمرعبر

    الله ينصر المسلمين السنة بالعراق على هالمرتزقة الإيرانيين والشيعة
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  32. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 16:48 م

    ططططططططط

    عشرة جنود وداعشي
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  33. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 16:48 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    صرصور أخونجي داعشي ارهابي للتو خرج من غرفة مجاريه الخبيث ولد الحرام لعنة الله عليه وعلى كل من يؤيده أو أيده سابقآ . هذه نوعية الأخونجية قذرين في لبسهم وكلامهم وفكرهم أوغاد جبناء كفار النار مثواهم.
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