بالفيديو: مشهد مثير لحظة القبض على داعشي بعد محاصرته داخل غرفة في الموصل !

ترجمة صحيفة المرصد : نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تقريرًا اليوم الثلاثاء وترجمه “المرصد”، عن داعشي، تمكنت مجموعات كردية من البيشمركة من أسره في بعشيقة غرب الموصل.

وطبقًا لـ “الديلي ميل”، فإن الداعشي كان يظهر عليه الخوف والرعب، إلا أن الجنود الأكراد طمئنوه ووعدوه بأنهم لن يمسوه، ثم قاموا بتفتيشه واحتجزوه.

وتقول الصحيفة البريطانية، إن اللقطات التي ظهر فيها الداعشي تؤكد أنه كان يحاول تفادي الموت بأي طريقة، حيث ظهر يستعطف الجنود الأكراد خوفًا من قتله، وهو ما اعتبرته الصحيفة حرصًا على الحياة بعكس ما يقوله الأفراد بتنظيم داعش الإرهابي إنهم سيقاتلون حتى أخر نفس.

ووعد الأكراد الداعشي بأنه إذا خرج من مخبئه فإنهم لن يقتلوه، ثم بدأ يتحرك خطوة خطوة إلى الأمام في حذر تام منه، حتى تأكدوا تمامُا أنه لا يحمل متفجرات، وكانت علامات وجهه تحمل الخوف من المستقبل.