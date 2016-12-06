شاب يداعب والده الثمانيني: “طلق زوجتك”.. شاهد: رد فعل الأخير

صحيفة المرصد: نشر شاب على برنامج “سناب” ، مقطع فيديو لوالده الطاعن في السن، وهو يغازل “زوجته” ويظهر مدى حبه لها.
ويوضح المقطع الشاب وهو يداعب والده بأن عليه أن يقوم بتطليق والدته، وتزويجه بمن هي أفضل منها، ليرد والده قائلا: “لن أجد أحسن منها لو تنزل من القمر”، وحينما سأل الابن والده “تحبني أو تحب أمي أكثر فقال أحب أمك أكثر”؟، لترد الزوجة التي بادلته الحب “أحبك وأحب اللي يحبك وأغليك وأغلي اللي يغليك”.
وتداول المغردون هذا المقطع ونشروه على نطاق واسع، معبرين عن سعادتهم بما قاله الثمانيني ومدى ما يكنه من الحب لزوجته، معتبرين أنه ضرب أروع الأمثلة للحب الحقيقي.
تعليقات ( 59 )
💎💛عــــهــــــود💛💎لكن سأعطيك سؤال ستفهم منه مغزى مدحي لهم .. مارأيك بأوضاعنا قبل سنتين والآن ؟ إذا فهمت فجيد وإذا لم تفهم فلا أستطيع الإفصاح والإيضاح أكثر ففي فمي مآء .
💎💛عــــهــــــود💛💎٥٥// لا والله لم أنتقد الحجاب وخبت وخسئت لو كنت تكلمت بسوء عن الحجاب وبالتأكيد كان تعليقي مزيف أما مدح اليمن وقتاليتهم وشجاعتهم فهو لحاجة في نفس يعقوب فهمها من فهم وجهلها من جهل
الرأي العامالله يطول اعمارهم بالصحه والعافية وحسن الختام
قال رسول الله صى الله عليه وسلمامك ثم امك ثم ابوك . سبحان الله شوف الام ترد على الولد تقول احبك واحب اللي يغليك . الله يحفظ امهتنا من كل شر ويحفظ والدينا اجمعين
ثعيريرعهود تغزلتي باليمانية كثير اشوفك وقفتي ليه ولك مشاركة تنتقد الحجاب وقلتي يضايقنا وماهو من الاسلام وعادات ونبي نفتك منه وحر ومن هذا الكلام واليوم تلقين علينا محاضرات دينيه واخلاقيه
رحمتك ياربت50 قال تعالى :"ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" . وقالﷺ:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"
الى زائره 32اتركينا من خنبقتك دعوا الناس يشاهدون هذا الوفاء المؤثر بدون تشتيت وبهلوه تري ملينا من هذا الكلام ومن هذه الوسوسه كم هو جميل التعليق في اصل الخبر
متابع عن بعدت 34 أشهد لله إنكٍ صادقة.عندي أم زياد هي من تمسح دمعتي .. وأنا أكتب تعليقي هذا لا تعلم به عوضتني حنان الأم والأب .. حفظها الله .. والله لا يحرمني شوفتها ..
ثعرورعهود انتي تزوجي اول وبعدين عطينا دروس بالاخلاق والفضيله وكيف نتصرف وش اخبار شاهر دايم تسألين عنه طمنينا ماجاك اخبار عنه
متابع عن بعدت. 20. شكرا .. قد يتوقع البعض إنني أتصنع ذلك ولكن أكبر خسارة يخسرها الإنسان في حياته هي فقد والديه .
وجهة نظرتعليق ٣٤ 👍🏻
فارس نحدلا ولن اكون مثل هذا الثمانين ابدا لانها لم تجعل مجالا للحب
فارس نحدلا ولن اكون مثل هذا الثمانين ابدا لانها لم تجعل مجالا للحب
اذكار الصباح والمساءماشاء الله لاقوة الابالله
💎💛عــــهــــــود💛💎فماأسعده فهذا الشيخ كمصباح ينير لك ويختصر لك نتاج خبرته وحصاد ماعركته سنون حياته فتتلقاها أنت بسهولة وبدون تحمل نتائج أن تجرب وتتجرع المرارة لتتعلم . حافظوا على شموع ومصابيح حياتكم 💡🕯💡🕯
هل تعلمكلاهما جاهد بالصبر علي رفيقة ولهم عند الله الاجر العظيم
💎💛عــــهــــــود💛💎صحيح هذا الشيخ الطاعن كلماته ذات وقع وجمال أفضل من مليون محاضرة ودورات وورش تدريبية بآلالاف أو مئات الريالات لاجدوى منها . صحيح إذا قالوا من في بيته شيخ كبير فاضل أو امراءة كبيرة محترمة فاضلة تابع
هل تعلموالصبر في كل الحالات هو جهادفمن ارادان يؤتي اجر مجاهدفليصبر عليهن ،وماقالت الشايب إلا وهو عارف مايترتب علي مقولته وهو ليس بالإمكان افضل مماكان ،وهو مدرك ان ابنه يمازحه في وجود امه ، اما الحقيقة مدفونة
بولاياحليله ربي يخليكم لبعض ذَا عمله نادره
بولاياحليله ربي يخليكم لبعض ذَا عمله نادره
💎💛عــــهــــــود💛💎17// لماذا لاتعتقد ؟ لأنك لم تتفاءل بالخير تعتقد أنك ستتزوج امراءة لاتستحق أن تحبها ولماذا لاتتفاءل أنك ستجد زوجة صديقة أخت أم ابنة كل شيء . تفاءل بالخير تجده 🌷
هل تعلميكفينا أسوة علاقة الرسل والانبياء بزوجاتهم ، ادم وزوجه ،نوح وزوجته،لوط وزوجته، ابراهيم وسارة، حتي نبينا وزوجاته وقد وصي عليهن والوصية لاتكون إلا لقاصر والقصر ليس للعمر وإنما في التدبير ،هذه قدوة عملية
جنوبية..🌻🌻الله يخليهم لبعض حب صادق طاهر هذا رد للي يقول الحب ينتهي بعد السنة الأولى زواج بالعكس الحب الي من دون مصالح يستمر لنهاية العمر ماحبها لجمالها ماحبته لماله
زائرههل سيأتي يوم احب زوجتي أكثر من عيالي .؟؟ ج / لا أعتقد و لا أتمنى . يا ت 17 انا يراودني تفكير ان زوجتك تفكر نفس تفكيرك ( شعور متبادل )
💎💛عــــهــــــود💛💎زوجتك هي أمك وأبوك وأهلك وكل شيء نصيحة إذا ربي رزقك بامرأة جميلة وذات خلق وطيبة تشبث فيها بأسنانك زوجتك بكرة تصير لك مثل حنان الأم وأكثر بعد رحيل والديك فصرّح بحبها وافخر وارفع رأسك بشموخ ✌️️
💎💛عــــهــــــود💛💎للأسف بعض الهمج يعتقدون أن التصريح بحب الزوجة عيب وعار والفخر والعز لمن يصرّح بحب غانية لعوب وبنات الليل مفخرة وشرف والمغربيات قمة الرجولة ياااه الحلال والعفة والشرف والطهر أصبح عيب والدنَس والخبث شرف
زائرههذا هو الرجل اليعودي الأصيل اللي ما تأثر بالتكفيرين واللي يحاولون يقللون من شأن المرأه. الله يحفظه ويسعده
داعس المطاياياهمداني كل واحد يشوف الناس بعين طبعه يارضي الوالدين يامحب لوطنك يابو كرامه هههههههههههههههههههه انددددددنشششششة
الاسلام دينيالله يحفظهم بحفظه اطيب القلوب وارحمها هم كبار السن قريبين من الله ومن خلقه السعادة تجدها في حديثهم ومجالسهم
أرزة 🌲 لبنانواللي يؤل هيدا عقوق وين العقوق بالعكس هيدا مزح جرب العب مع ابنك مصارعة والله ضحكتو لتوصل للشارع وإذا لعبت معو مصارعة وتضاربتو وانبسط هل يعتبر عقوق
أبو محمدهذا هو الحب الحقيقي ، الكلمات البسيطة بين العود والعجيًز تدرًس في الجلمعات .
؟؟؟يالله. هذا. الوفاء. ؟؟؟
يالطيفحبكم يدرس في جامعات العالم اجمع
عدد التعليقات:6263
بسمهدائماً يراودني هذا التفكير هل سيأتي يوم احب زوجتي أكثر من عيالي .؟؟ ج / لا أعتقد و لا أتمنى .//ومين جايب لك عيالك يا ابو العريف !!!!احسن لها من حب واحد مثلك يراودة هذا التساؤل الصعب 😐
يالطيفيارب تسعدهم شفو الحب الحقيقي وليس حب هذا الجيل
معيضالله يخليهم لبعض
أرزة 🌲 لبنانأجمل تعليق 15 /// للأخ متابع عن بعد // رحمها الله ورحم أمهات المسلمين أجمعين تذكر والدتو فلم يستطع التعبير الله لا يحرمنا من رؤيتهم في الجنة يارب
أرزة 🌲 لبنانماشاءالله تبارك الله .. الله يخليه تاج على روسكم يارب أحلى الشي الجلسة مع كبار السن (( قصص.. وخبرات الحياة ..وتدخل الفرحة على قلوبهم بزيارتك لهم ))
الحاصل شنومو مصدقين ان في حب بها الشكل يعتبر حاله نادره. عندهم شعب مابيعرف الحب فأصيب بالصدمة والذهول واشتهر العجوز انتم تطلعوا على باقي الشعوب وتعلموا منهم الرومنصيه شوي خذوا كورسات في الحب ***
دائماً يراودني هذا التفكيرهل سيأتي يوم احب زوجتي أكثر من عيالي .؟؟ ج / لا أعتقد و لا أتمنى .
حسيننساء زمان..قلوبهم لله..
متابع عن بعدلم أستطع التعليق .. المقطع معانيه أكبر من كلمات لا يتجاوز عدد حروفها 200 حرفا..
عدد التعليقات:6263
بسمهيعني يا يصوروا جرائم ولا فضائح ولا امور سطحيه مالها داعي وقتها بتعجبكم ..غريب !! من زمان ماشفت فيديو لطيف وزرع الابتسامه بوجهي مثل هذا ..ربي يحفظهم ☺️
عدد التعليقات:6263
بسمهايش تحس فيه يالهمداني لمًا شفت المقطع ؟!؟بأستهزاء!!!!انت اذاً الغلط في تركيبتك 🙃لان اتوقع ومعاي كثير حسوا بسعادة وصلتهم من لطف الشاب بوالدة ومن ظرافة الاب تجاه ابنه وحبه لزوجته ..لا تشطح بالتأويل ✋🏻
الهمدانيهذا الشاب جعل من من رباه مادة للضحك والتناقل عبر وسائل التواصل للفكاهة وهذا هو العقوق يجب يحاسب واقله سؤاله لماذا فعلت هذا مالهدف من فعلك؟
✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊الحٌب والعشق لا يترتب عليه سن معين ، فكين من نعومة أظافرهم حتى طعن بهم السن وهم روح في جسدين ، أنه العشق
ابو ماهرراشد ولا اضنه راشد الفتاء يحب امه ويغليها. الحب والصلاح من هذا الفتاءلتلك الأم الغاليه والمزاح ليس من العقوق وإنمابعدالعمر الطويل والعشره بكل مااحتوته يمازحهمافكان الرد لطيف وشيق في حفظ الكريم
REALITYبعض الزوجات تستاهل تقبيل أرجلها و بعض الحريم ودك تتوطاها بأرجلك و يديك
راشدهذا الابن عااااق بأمـه كيف يقول عن أمـه هذا الكلام ؟ ألا يستحي حتى وإن كان مزاح ؟
شموخ انسانالله يعطيهم طول العمر هذا هو الحب الصادق العفيف الشرعي
صريحامهاتنا يستاهلوا الحب والتقدير عظماء بكل ما تعنيه الكلمة. واللي يحاول يطبق هذا الكلام على حريم وبنات اليوم اقله ريح نفسك ما يستاهلوا ابد نوم الى العصر ووجه مقلوب بسبب وبدون سبب لذلك لا تعطونهم شي ابد
الهمدانيعيب التمسخر بوالديكم بعد الزهايمر
عدد التعليقات:6263
بسمهياناس مشاعر نقية وتلقائية ربي يحفظه ويخلي له شريكة حياته .