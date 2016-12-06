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شاب يداعب والده الثمانيني: “طلق زوجتك”.. شاهد: رد فعل الأخير

6 ديسمبر, 2016 , 18:08 م
شاب يداعب والده الثمانيني: “طلق زوجتك”.. شاهد: رد فعل الأخير
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صحيفة المرصد: نشر شاب على برنامج “سناب” ، مقطع فيديو لوالده الطاعن في السن، وهو يغازل “زوجته” ويظهر مدى حبه لها.

ويوضح المقطع الشاب وهو يداعب والده بأن عليه أن يقوم بتطليق والدته، وتزويجه بمن هي أفضل منها، ليرد والده قائلا: “لن أجد أحسن منها لو تنزل من القمر”، وحينما سأل الابن والده “تحبني أو تحب أمي أكثر فقال أحب أمك أكثر”؟، لترد الزوجة التي بادلته الحب “أحبك وأحب اللي يحبك وأغليك وأغلي اللي يغليك”.

وتداول المغردون هذا المقطع ونشروه على نطاق واسع، معبرين عن سعادتهم بما قاله الثمانيني ومدى ما يكنه من الحب لزوجته، معتبرين أنه ضرب أروع الأمثلة للحب الحقيقي.



تعليقات ( 59 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 59
    6 ديسمبر, 2016 , 21:04 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    لكن سأعطيك سؤال ستفهم منه مغزى مدحي لهم .. مارأيك بأوضاعنا قبل سنتين والآن ؟ إذا فهمت فجيد وإذا لم تفهم فلا أستطيع الإفصاح والإيضاح أكثر ففي فمي مآء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 58
    6 ديسمبر, 2016 , 21:02 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    ٥٥// لا والله لم أنتقد الحجاب وخبت وخسئت لو كنت تكلمت بسوء عن الحجاب وبالتأكيد كان تعليقي مزيف أما مدح اليمن وقتاليتهم وشجاعتهم فهو لحاجة في نفس يعقوب فهمها من فهم وجهلها من جهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  3. 57
    6 ديسمبر, 2016 , 20:57 م

    الرأي العام

    الله يطول اعمارهم بالصحه والعافية وحسن الختام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 56
    6 ديسمبر, 2016 , 20:51 م

    قال رسول الله صى الله عليه وسلم

    امك ثم امك ثم ابوك . سبحان الله شوف الام ترد على الولد تقول احبك واحب اللي يغليك . الله يحفظ امهتنا من كل شر ويحفظ والدينا اجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 55
    6 ديسمبر, 2016 , 20:51 م

    ثعيرير

    عهود تغزلتي باليمانية كثير اشوفك وقفتي ليه ولك مشاركة تنتقد الحجاب وقلتي يضايقنا وماهو من الاسلام وعادات ونبي نفتك منه وحر ومن هذا الكلام واليوم تلقين علينا محاضرات دينيه واخلاقيه
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  6. 54
    6 ديسمبر, 2016 , 20:42 م

    ماشاءالله تبارك الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 53
    6 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    رحمتك يارب

    ت50 قال تعالى :"ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" . وقالﷺ:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  8. 52
    6 ديسمبر, 2016 , 20:33 م

    الى زائره 32

    اتركينا من خنبقتك دعوا الناس يشاهدون هذا الوفاء المؤثر بدون تشتيت وبهلوه تري ملينا من هذا الكلام ومن هذه الوسوسه كم هو جميل التعليق في اصل الخبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 51
    6 ديسمبر, 2016 , 20:26 م

    متابع عن بعد

    ت 34 أشهد لله إنكٍ صادقة.عندي أم زياد هي من تمسح دمعتي .. وأنا أكتب تعليقي هذا لا تعلم به عوضتني حنان الأم والأب .. حفظها الله .. والله لا يحرمني شوفتها ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 50
    6 ديسمبر, 2016 , 20:22 م

    ثعرور

    عهود انتي تزوجي اول وبعدين عطينا دروس بالاخلاق والفضيله وكيف نتصرف وش اخبار شاهر دايم تسألين عنه طمنينا ماجاك اخبار عنه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 49
    6 ديسمبر, 2016 , 20:17 م

    متابع عن بعد

    ت. 20. شكرا .. قد يتوقع البعض إنني أتصنع ذلك ولكن أكبر خسارة يخسرها الإنسان في حياته هي فقد والديه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 48
    6 ديسمبر, 2016 , 20:13 م

    وجهة نظر

    تعليق ٣٤ 👍🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 47
    6 ديسمبر, 2016 , 20:06 م

    فارس نحد

    لا ولن اكون مثل هذا الثمانين ابدا لانها لم تجعل مجالا للحب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 46
    6 ديسمبر, 2016 , 20:06 م

    فارس نحد

    لا ولن اكون مثل هذا الثمانين ابدا لانها لم تجعل مجالا للحب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 45
    6 ديسمبر, 2016 , 20:06 م

    اذكار الصباح والمساء

    ماشاء الله لاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 44
    6 ديسمبر, 2016 , 20:02 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    فماأسعده فهذا الشيخ كمصباح ينير لك ويختصر لك نتاج خبرته وحصاد ماعركته سنون حياته فتتلقاها أنت بسهولة وبدون تحمل نتائج أن تجرب وتتجرع المرارة لتتعلم . حافظوا على شموع ومصابيح حياتكم 💡🕯💡🕯
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 43
    6 ديسمبر, 2016 , 20:00 م

    هل تعلم

    كلاهما جاهد بالصبر علي رفيقة ولهم عند الله الاجر العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 42
    6 ديسمبر, 2016 , 19:59 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    صحيح هذا الشيخ الطاعن كلماته ذات وقع وجمال أفضل من مليون محاضرة ودورات وورش تدريبية بآلالاف أو مئات الريالات لاجدوى منها . صحيح إذا قالوا من في بيته شيخ كبير فاضل أو امراءة كبيرة محترمة فاضلة تابع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 41
    6 ديسمبر, 2016 , 19:59 م

    هل تعلم

    والصبر في كل الحالات هو جهادفمن ارادان يؤتي اجر مجاهدفليصبر عليهن ،وماقالت الشايب إلا وهو عارف مايترتب علي مقولته وهو ليس بالإمكان افضل مماكان ،وهو مدرك ان ابنه يمازحه في وجود امه ، اما الحقيقة مدفونة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 40
    6 ديسمبر, 2016 , 19:58 م

    بولا

    ياحليله ربي يخليكم لبعض ذَا عمله نادره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 39
    6 ديسمبر, 2016 , 19:57 م

    بولا

    ياحليله ربي يخليكم لبعض ذَا عمله نادره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 38
    6 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    17// لماذا لاتعتقد ؟ لأنك لم تتفاءل بالخير تعتقد أنك ستتزوج امراءة لاتستحق أن تحبها ولماذا لاتتفاءل أنك ستجد زوجة صديقة أخت أم ابنة كل شيء . تفاءل بالخير تجده 🌷
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  23. 37
    6 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    هل تعلم

    يكفينا أسوة علاقة الرسل والانبياء بزوجاتهم ، ادم وزوجه ،نوح وزوجته،لوط وزوجته، ابراهيم وسارة، حتي نبينا وزوجاته وقد وصي عليهن والوصية لاتكون إلا لقاصر والقصر ليس للعمر وإنما في التدبير ،هذه قدوة عملية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 36
    6 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    جنوبية..🌻🌻

    الله يخليهم لبعض حب صادق طاهر هذا رد للي يقول الحب ينتهي بعد السنة الأولى زواج بالعكس الحب الي من دون مصالح يستمر لنهاية العمر ماحبها لجمالها ماحبته لماله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 35
    6 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    زائره

    هل سيأتي يوم احب زوجتي أكثر من عيالي .؟؟ ج / لا أعتقد و لا أتمنى . يا ت 17 انا يراودني تفكير ان زوجتك تفكر نفس تفكيرك ( شعور متبادل )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 34
    6 ديسمبر, 2016 , 19:50 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    زوجتك هي أمك وأبوك وأهلك وكل شيء نصيحة إذا ربي رزقك بامرأة جميلة وذات خلق وطيبة تشبث فيها بأسنانك زوجتك بكرة تصير لك مثل حنان الأم وأكثر بعد رحيل والديك فصرّح بحبها وافخر وارفع رأسك بشموخ ✌️️
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  27. 33
    6 ديسمبر, 2016 , 19:48 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    للأسف بعض الهمج يعتقدون أن التصريح بحب الزوجة عيب وعار والفخر والعز لمن يصرّح بحب غانية لعوب وبنات الليل مفخرة وشرف والمغربيات قمة الرجولة ياااه الحلال والعفة والشرف والطهر أصبح عيب والدنَس والخبث شرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 32
    6 ديسمبر, 2016 , 19:48 م

    زائره

    هذا هو الرجل اليعودي الأصيل اللي ما تأثر بالتكفيرين واللي يحاولون يقللون من شأن المرأه. الله يحفظه ويسعده
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  29. 31
    6 ديسمبر, 2016 , 19:45 م

    داعس المطايا

    ياهمداني كل واحد يشوف الناس بعين طبعه يارضي الوالدين يامحب لوطنك يابو كرامه هههههههههههههههههههه انددددددنشششششة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 30
    6 ديسمبر, 2016 , 19:44 م

    كلام وجدال لا طائل منه ولا ينفع ولا يهم في ذلك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 19:42 م

    الاسلام ديني

    الله يحفظهم بحفظه اطيب القلوب وارحمها هم كبار السن قريبين من الله ومن خلقه السعادة تجدها في حديثهم ومجالسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 19:41 م

    أرزة 🌲 لبنان

    واللي يؤل هيدا عقوق وين العقوق بالعكس هيدا مزح جرب العب مع ابنك مصارعة والله ضحكتو لتوصل للشارع وإذا لعبت معو مصارعة وتضاربتو وانبسط هل يعتبر عقوق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 19:41 م

    أبو محمد

    هذا هو الحب الحقيقي ، الكلمات البسيطة بين العود والعجيًز تدرًس في الجلمعات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 19:40 م

    ؟؟؟

    يالله. هذا. الوفاء. ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 19:39 م

    يالطيف

    حبكم يدرس في جامعات العالم اجمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 19:39 م
    عدد التعليقات:6263

    بسمه

    دائماً يراودني هذا التفكير هل سيأتي يوم احب زوجتي أكثر من عيالي .؟؟ ج / لا أعتقد و لا أتمنى .//ومين جايب لك عيالك يا ابو العريف !!!!احسن لها من حب واحد مثلك يراودة هذا التساؤل الصعب 😐
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 19:38 م

    يالطيف

    يارب تسعدهم شفو الحب الحقيقي وليس حب هذا الجيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 19:37 م

    معيض

    الله يخليهم لبعض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 19:33 م

    ماشاءالله ربي يطول بعمرهم ويسعدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 19:31 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أجمل تعليق 15 /// للأخ متابع عن بعد // رحمها الله ورحم أمهات المسلمين أجمعين تذكر والدتو فلم يستطع التعبير الله لا يحرمنا من رؤيتهم في الجنة يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 19:23 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ماشاءالله تبارك الله .. الله يخليه تاج على روسكم يارب أحلى الشي الجلسة مع كبار السن (( قصص.. وخبرات الحياة ..وتدخل الفرحة على قلوبهم بزيارتك لهم ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 19:22 م

    الحاصل شنو

    مو مصدقين ان في حب بها الشكل يعتبر حاله نادره. عندهم شعب مابيعرف الحب فأصيب بالصدمة والذهول واشتهر العجوز انتم تطلعوا على باقي الشعوب وتعلموا منهم الرومنصيه شوي خذوا كورسات في الحب ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  43. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 19:04 م

    دائماً يراودني هذا التفكير

    هل سيأتي يوم احب زوجتي أكثر من عيالي .؟؟ ج / لا أعتقد و لا أتمنى .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 19:04 م

    حسين

    نساء زمان..قلوبهم لله..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 18:52 م

    متابع عن بعد

    لم أستطع التعليق .. المقطع معانيه أكبر من كلمات لا يتجاوز عدد حروفها 200 حرفا..
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  46. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 18:51 م
    عدد التعليقات:6263

    بسمه

    يعني يا يصوروا جرائم ولا فضائح ولا امور سطحيه مالها داعي وقتها بتعجبكم ..غريب !! من زمان ماشفت فيديو لطيف وزرع الابتسامه بوجهي مثل هذا ..ربي يحفظهم ☺️
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  47. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 18:49 م
    عدد التعليقات:6263

    بسمه

    ايش تحس فيه يالهمداني لمًا شفت المقطع ؟!؟بأستهزاء!!!!انت اذاً الغلط في تركيبتك 🙃لان اتوقع ومعاي كثير حسوا بسعادة وصلتهم من لطف الشاب بوالدة ومن ظرافة الاب تجاه ابنه وحبه لزوجته ..لا تشطح بالتأويل ✋🏻
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  48. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 18:41 م

    الهمداني

    هذا الشاب جعل من من رباه مادة للضحك والتناقل عبر وسائل التواصل للفكاهة وهذا هو العقوق يجب يحاسب واقله سؤاله لماذا فعلت هذا مالهدف من فعلك؟
    لا يعجبني(7) اعجبني(6)
  49. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 18:39 م

    ✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    الحٌب والعشق لا يترتب عليه سن معين ، فكين من نعومة أظافرهم حتى طعن بهم السن وهم روح في جسدين ، أنه العشق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 18:37 م

    ابو ماهر

    راشد ولا اضنه راشد الفتاء يحب امه ويغليها. الحب والصلاح من هذا الفتاءلتلك الأم الغاليه والمزاح ليس من العقوق وإنمابعدالعمر الطويل والعشره بكل مااحتوته يمازحهمافكان الرد لطيف وشيق في حفظ الكريم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  51. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 18:36 م

    REALITY

    بعض الزوجات تستاهل تقبيل أرجلها و بعض الحريم ودك تتوطاها بأرجلك و يديك
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  52. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 18:24 م

    الله يخليهم لبعض
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  53. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 18:23 م

    راشد

    هذا الابن عااااق بأمـه كيف يقول عن أمـه هذا الكلام ؟ ألا يستحي حتى وإن كان مزاح ؟
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  54. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 18:20 م

    شموخ انسان

    الله يعطيهم طول العمر هذا هو الحب الصادق العفيف الشرعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  55. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 18:18 م

    صريح

    امهاتنا يستاهلوا الحب والتقدير عظماء بكل ما تعنيه الكلمة. واللي يحاول يطبق هذا الكلام على حريم وبنات اليوم اقله ريح نفسك ما يستاهلوا ابد نوم الى العصر ووجه مقلوب بسبب وبدون سبب لذلك لا تعطونهم شي ابد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 18:18 م

    الهمداني

    عيب التمسخر بوالديكم بعد الزهايمر
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  57. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 18:17 م

    الله يحفظك يا هالشايب ويحرسك ويكتب لك الاجر دنيا واخرة .ضربت اروع الامثلة واختزلته في 18 ثانية ما عجز عن توصيله الاخرون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:6263

    بسمه

    ياناس مشاعر نقية وتلقائية ربي يحفظه ويخلي له شريكة حياته .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  59. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 18:14 م

    الله يحفظك يا هالشايب ويحرسك ويكتب لك الاجر دنيا واخرة .ضربت اروع الامثلة واختزلته في 18 ثانية ما عجز عن توصيله الاخرون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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