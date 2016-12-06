شاب يداعب والده الثمانيني: “طلق زوجتك”.. شاهد: رد فعل الأخير

صحيفة المرصد: نشر شاب على برنامج “سناب” ، مقطع فيديو لوالده الطاعن في السن، وهو يغازل “زوجته” ويظهر مدى حبه لها.

ويوضح المقطع الشاب وهو يداعب والده بأن عليه أن يقوم بتطليق والدته، وتزويجه بمن هي أفضل منها، ليرد والده قائلا: “لن أجد أحسن منها لو تنزل من القمر”، وحينما سأل الابن والده “تحبني أو تحب أمي أكثر فقال أحب أمك أكثر”؟، لترد الزوجة التي بادلته الحب “أحبك وأحب اللي يحبك وأغليك وأغلي اللي يغليك”.

وتداول المغردون هذا المقطع ونشروه على نطاق واسع، معبرين عن سعادتهم بما قاله الثمانيني ومدى ما يكنه من الحب لزوجته، معتبرين أنه ضرب أروع الأمثلة للحب الحقيقي.