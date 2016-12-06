إدارة الشباب لـ”الجابر”: إما الفوز على النصر والاتفاق أو الإقالة !

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مقربة من البيت الشبابي، عن تفكير إدارة نادي الشباب في إقالة المدرب الوطني، سامر الجابر، وذلك في حال خسر الفريق المباراتين القادمتين في دوري جميل أمام النصر والاتفاق.
وسببت الخسارة المفجعة التي تعرض لها “الشباب” أمام الهلال، الأسبوع الماضي، غضبًا كبيرًا داخل البيت الشبابي، بعد أن تصدر الهلال المسابقة بفارق 8 نقاط، إضافة إلى خروج الشباب أيضًا من المنافسة في كأس ولي العهد علي يد الهلال، وفقًا لـ “الوئام”.
يذكر أن سامي الجابر حقق بعض الانتصارات مع الشباب، حيث فاز في أربع وخسر مباراتين وخرج من بطولة كأس ولي العهد على بعد هزيمته بهدفين دون رد أمام الهلال.
تعليقات ( 39 )
هدففريق كلها من التعاون والشباب قادم ههههههه
العالميه لعبتي يامحليتعليق33_هاذا بس بعينك
🌸 الملح و القبلة 🌸أجل إن شاء الله بينقطع رزقك من الشباب على يد النصر يا كوتش 😁 ..
ابو الوليدسامي لم يكن عند طموحات الشبابين.....كل مباره بتكتيك جديده. ....وليد عبدالله سئي في الحراسه ..ومصر على اشراكه
Dr/Ibrahimالله واكبر الهزيمة من الهلال صارت مفجعة ؟!!!! ، هذا الزعيم اذا فاز اسعد محبيه وإذا انهزم اسعد جميع الفرق ، هذا الهلال اللعب امامه شرف وهزيمته بطولة ، وجميع الفرق تستأسد امامه ،تصرف الرواتب الخ
Dr/Ibrahimكل التقدير والاحترام للمدرب السعودي سامي الجابر ، لن يلتفت لهذه المهاترات الصبيانية التي تقطر حقد وتعصب ، وليست إدارة الشباب بهذه السذاجة لتهدد مدرب فريقها ، الهزيمة من الزعيم طبيعية والعبرة بالخواتيم
ظامي اليلقلت من قبل.ان سامي لن يستمر مع الشباب.وهذا حدسي صدق.
قادمون يا اسياالنصر دعس على الزعيق وانت لاعبهم ومدربهم با سامي اما انك تبي تفوز على العالمي ب**** الوحش بدري بدري عليك
مشببسامي دمر الشباب واهدا الهلال ثلاث نقاط ،،لحاجه في نفس يعقوب
مشببت 26 ***الاتحاد وكلن يرا الناس بعين....
روح الزعيميا الله يا ابو عبد الله الفقر لعبتك ............. ادعسهم كالعادة بالاربعة
مرمر شبابيمرمرتني لابد ماتتمرمر😆😆😆😆
زماني رمانيمدرب ***كانهم يلعبون بدون مدرب ،،*** الآن فاقد الشيء لا يعطيه دمر الشباب
2 و 2من حبته عيني ماضامه الدهر ،***
عدد التعليقات:4535
العنيدمن جد ههههههههههههههههههه دوري عبداللطيف بخاري لرعاية الطواقي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عدد التعليقات:4535
العنيديارجل ماتشدون يالشباب الا اذا قابلتم النصر المحلي ارتخاء حتى الهدف الثاني للزعيق نقزت وليد عبدالله باين وده يجي هدف !!
ماحدههههه خبر مضحك اداره نادي الفرع فرحوا بالهزيمه من الهلال اكثر من الهلاليين انفسهم والهزيمه كانت مثل العسل على قلوبهم ،،
عدد التعليقات:4535
العنيدأن شاء الله وبحول الله جل جلاله ،، والعلم عند الله سبحانه ،، أن الفوز لنصر العالمي مستوئ ونتيجه ،،
التاريخالا هزيمتهم من الهلال مثل العسل على قلوبهم دائم يستاسدون امام العالمي نرفزة وخشونة والواحد بوزة شبر عكس الهلال بعد الهزيمة مرح وفرح عشرة عمر الابن والاب ودائم قلب الاب حنون على اولادة هذة الحقيقة
الازديالهلاليين يضغطون إعلامين على سامي لأجل يفوز على النصر ولا الشبابيين ماقالوه
أبو أسامةمن الواضح أن مشاكل الأندية إدارية
صعفقاضم صوتي مع صوت المتقاعدين
عدد التعليقات:6263
بسمه😂😂😂اذا الرهان على النصر والاتفاق فأبششششر بطول سلامةً يا سامي 👌🏻
العالميالشباب كان عقدة قوية للطواقي حتى وصول المتدرب سامي فاصبح حملا وديعا امامهم . الإدارة ذكية وتفهم مابين السطور
اس اسسامى الجابر لاعب محظوظ سابقا والان مدرب الاعلام ولا وش امكانيته حتى يدرب الهلال وبعد كذا الشباب يعنى افضل من يوسف خميس ولا من الخراشي ولا السلوه ووووو لكن اقولها لن ينجح كمدرب ولا يلعب لحاله
عبدالعزيزتعليق مخالف
فرصة يكمل دراستهولا يلاقي بعثه ..
شبابي واقدح من راسياذا لا سمح الله انهزم الشباب امام النصر فما على الاداره سوى الاستقاله
الديوانهو من غير*** وهو من هزائم متتاليه
الترشيحياذا خسارة اي فريق من الهلال تقيل المدرب اقالوا جميع الفرق مدربيهم
العالميه لاتزال صعبه قويهمسكين وين يروح يادوب لقي الوظيفه حتى سداح أعطي اكثر فرصه ....
قادمون يا اسيايهبى يفوز على النصر
عيااخوان جيبو طاري للمتقاعدين المستاجرين لا بيوت ولا رواتب زينه والله العظيم ان في بعضهم ماذاقو اولاده لحم من اكثر من شهرين واحيانا مايكلو الا في العزايم يااخوان المتقاعدين اهلنا تكفون
حويلانفاقد الشيء لا يعطيه .
نصراوي شرقاويكان الأجدى بإدارة الشباب مطالبة سامر الجابر الفوز على الزعيق وليس على النصر لأن الشباب هو عقدة النصر منذ ما يزيد على 8 سنوات أي أنه لو فاز الشباب على النصر بوجود سامر الجابر فأنه لم يأتي بجديد.