  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

إدارة الشباب لـ”الجابر”: إما الفوز على النصر والاتفاق أو الإقالة !

6 ديسمبر, 2016 , 18:29 م
إدارة الشباب لـ”الجابر”: إما الفوز على النصر والاتفاق أو الإقالة !
  • 3٬017
  • 39
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مقربة من البيت الشبابي، عن تفكير إدارة نادي الشباب في إقالة المدرب الوطني، سامر الجابر، وذلك في حال خسر الفريق المباراتين القادمتين في دوري جميل أمام النصر والاتفاق.

وسببت الخسارة المفجعة التي تعرض لها “الشباب” أمام الهلال، الأسبوع الماضي، غضبًا كبيرًا داخل البيت الشبابي، بعد أن تصدر الهلال المسابقة بفارق 8 نقاط، إضافة إلى خروج الشباب أيضًا من المنافسة في كأس ولي العهد علي يد الهلال، وفقًا لـ “الوئام”.

يذكر أن سامي الجابر حقق بعض الانتصارات مع الشباب، حيث فاز في أربع وخسر مباراتين وخرج من بطولة كأس ولي العهد على بعد هزيمته بهدفين دون رد أمام الهلال.



تعليقات ( 39 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 39
    6 ديسمبر, 2016 , 21:10 م

    هدف

    فريق كلها من التعاون والشباب قادم ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 38
    6 ديسمبر, 2016 , 21:02 م

    ثم يا أدارة الشباب وين النجوم اللي يعتمد عليهم سامي وليه فشلو كل المدربين السابقين .العام ما يدربهم سامي وكلهم الهلال ب4 .مشكلة الشباب لايوجد لديه مواهب ولو جاهم جوارديولا ماراح يسوي شئ معهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 37
    6 ديسمبر, 2016 , 21:00 م

    مثل ما عطيتهم 4 وانت ب10 لاعبين مع الهلال تقدر تدرعم بهم مع الشباب .حط لك واحد في ساقة أيالا والباقي اتركهم ما عندك أحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 36
    6 ديسمبر, 2016 , 20:55 م

    العالميه لعبتي يامحلي

    تعليق33_هاذا بس بعينك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 35
    6 ديسمبر, 2016 , 20:53 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أجل إن شاء الله بينقطع رزقك من الشباب على يد النصر يا كوتش 😁 ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 34
    6 ديسمبر, 2016 , 20:52 م

    ابو الوليد

    سامي لم يكن عند طموحات الشبابين.....كل مباره بتكتيك جديده. ....وليد عبدالله سئي في الحراسه ..ومصر على اشراكه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 33
    6 ديسمبر, 2016 , 20:46 م

    Dr/Ibrahim

    الله واكبر الهزيمة من الهلال صارت مفجعة ؟!!!! ، هذا الزعيم اذا فاز اسعد محبيه وإذا انهزم اسعد جميع الفرق ، هذا الهلال اللعب امامه شرف وهزيمته بطولة ، وجميع الفرق تستأسد امامه ،تصرف الرواتب الخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  8. 32
    6 ديسمبر, 2016 , 20:40 م

    Dr/Ibrahim

    كل التقدير والاحترام للمدرب السعودي سامي الجابر ، لن يلتفت لهذه المهاترات الصبيانية التي تقطر حقد وتعصب ، وليست إدارة الشباب بهذه السذاجة لتهدد مدرب فريقها ، الهزيمة من الزعيم طبيعية والعبرة بالخواتيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 31
    6 ديسمبر, 2016 , 20:37 م

    ظامي اليل

    قلت من قبل.ان سامي لن يستمر مع الشباب.وهذا حدسي صدق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 30
    6 ديسمبر, 2016 , 20:35 م

    قادمون يا اسيا

    النصر دعس على الزعيق وانت لاعبهم ومدربهم با سامي اما انك تبي تفوز على العالمي ب**** الوحش بدري بدري عليك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  11. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 20:28 م

    مشبب

    سامي دمر الشباب واهدا الهلال ثلاث نقاط ،،لحاجه في نفس يعقوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 20:18 م

    مشبب

    ت 26 ***الاتحاد وكلن يرا الناس بعين....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 20:08 م

    اجل الغو عقده من الحين هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 20:04 م

    روح الزعيم

    يا الله يا ابو عبد الله الفقر لعبتك ............. ادعسهم كالعادة بالاربعة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  15. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 20:03 م

    مرمر شبابي

    مرمرتني لابد ماتتمرمر😆😆😆😆
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    زماني رماني

    مدرب ***كانهم يلعبون بدون مدرب ،،*** الآن فاقد الشيء لا يعطيه دمر الشباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 19:51 م

    2 و 2

    من حبته عيني ماضامه الدهر ،***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 19:51 م
    عدد التعليقات:4535

    العنيد

    من جد ههههههههههههههههههه دوري عبداللطيف بخاري لرعاية الطواقي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  19. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 19:49 م
    عدد التعليقات:4535

    العنيد

    يارجل ماتشدون يالشباب الا اذا قابلتم النصر المحلي ارتخاء حتى الهدف الثاني للزعيق نقزت وليد عبدالله باين وده يجي هدف !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  20. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 19:44 م

    ماحد

    ههههه خبر مضحك اداره نادي الفرع فرحوا بالهزيمه من الهلال اكثر من الهلاليين انفسهم والهزيمه كانت مثل العسل على قلوبهم ،،
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  21. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 19:44 م
    عدد التعليقات:4535

    العنيد

    أن شاء الله وبحول الله جل جلاله ،، والعلم عند الله سبحانه ،، أن الفوز لنصر العالمي مستوئ ونتيجه ،،
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  22. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 19:35 م

    التاريخ

    الا هزيمتهم من الهلال مثل العسل على قلوبهم دائم يستاسدون امام العالمي نرفزة وخشونة والواحد بوزة شبر عكس الهلال بعد الهزيمة مرح وفرح عشرة عمر الابن والاب ودائم قلب الاب حنون على اولادة هذة الحقيقة
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  23. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 19:21 م

    الازدي

    الهلاليين يضغطون إعلامين على سامي لأجل يفوز على النصر ولا الشبابيين ماقالوه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  24. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 19:18 م

    أبو أسامة

    من الواضح أن مشاكل الأندية إدارية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 19:17 م

    صعفق

    اضم صوتي مع صوت المتقاعدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 19:15 م

    ياكبتن سامي لقد اخفقت عدة مرات في التدريب داخل السعودية وخارج السعودية ولازلت مصدق نفسك انك مدرب... انت لست افضل من افضل لاعب في العالم مردونا الذي جرب نفسه في التدريب وفشل فشلا ذريعا وغيره كثير
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  27. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 19:14 م
    عدد التعليقات:6263

    بسمه

    😂😂😂اذا الرهان على النصر والاتفاق فأبششششر بطول سلامةً يا سامي 👌🏻
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  28. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 19:10 م

    العالمي

    الشباب كان عقدة قوية للطواقي حتى وصول المتدرب سامي فاصبح حملا وديعا امامهم . الإدارة ذكية وتفهم مابين السطور
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  29. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 19:05 م

    اس اس

    سامى الجابر لاعب محظوظ سابقا والان مدرب الاعلام ولا وش امكانيته حتى يدرب الهلال وبعد كذا الشباب يعنى افضل من يوسف خميس ولا من الخراشي ولا السلوه ووووو لكن اقولها لن ينجح كمدرب ولا يلعب لحاله
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  30. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 19:02 م

    عبدالعزيز

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 19:00 م

    فرصة يكمل دراسته

    ولا يلاقي بعثه ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 18:59 م

    شبابي واقدح من راسي

    اذا لا سمح الله انهزم الشباب امام النصر فما على الاداره سوى الاستقاله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 18:53 م

    الديوان

    هو من غير*** وهو من هزائم متتاليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 18:51 م

    الترشيحي

    اذا خسارة اي فريق من الهلال تقيل المدرب اقالوا جميع الفرق مدربيهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  35. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 18:49 م

    العالميه لاتزال صعبه قويه

    مسكين وين يروح يادوب لقي الوظيفه حتى سداح أعطي اكثر فرصه ....
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  36. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 18:45 م

    قادمون يا اسيا

    يهبى يفوز على النصر
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  37. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 18:44 م

    ع

    يااخوان جيبو طاري للمتقاعدين المستاجرين لا بيوت ولا رواتب زينه والله العظيم ان في بعضهم ماذاقو اولاده لحم من اكثر من شهرين واحيانا مايكلو الا في العزايم يااخوان المتقاعدين اهلنا تكفون
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  38. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 18:38 م

    حويلان

    فاقد الشيء لا يعطيه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 18:34 م

    نصراوي شرقاوي

    كان الأجدى بإدارة الشباب مطالبة سامر الجابر الفوز على الزعيق وليس على النصر لأن الشباب هو عقدة النصر منذ ما يزيد على 8 سنوات أي أنه لو فاز الشباب على النصر بوجود سامر الجابر فأنه لم يأتي بجديد.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم