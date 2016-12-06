إدارة الشباب لـ”الجابر”: إما الفوز على النصر والاتفاق أو الإقالة !

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مقربة من البيت الشبابي، عن تفكير إدارة نادي الشباب في إقالة المدرب الوطني، سامر الجابر، وذلك في حال خسر الفريق المباراتين القادمتين في دوري جميل أمام النصر والاتفاق.

وسببت الخسارة المفجعة التي تعرض لها “الشباب” أمام الهلال، الأسبوع الماضي، غضبًا كبيرًا داخل البيت الشبابي، بعد أن تصدر الهلال المسابقة بفارق 8 نقاط، إضافة إلى خروج الشباب أيضًا من المنافسة في كأس ولي العهد علي يد الهلال، وفقًا لـ “الوئام”.

يذكر أن سامي الجابر حقق بعض الانتصارات مع الشباب، حيث فاز في أربع وخسر مباراتين وخرج من بطولة كأس ولي العهد على بعد هزيمته بهدفين دون رد أمام الهلال.