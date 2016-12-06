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شرطة دبي تبتكر نظاماً يتنبأ بالجريمة قبل وقوعها – فيديو

6 ديسمبر, 2016 , 19:02 م
شرطة دبي تبتكر نظاماً يتنبأ بالجريمة قبل وقوعها – فيديو
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صحيفة المرصد-24ae: “التنبؤ الأمني الذكي” إنه النظام الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يتنبأ بالجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يأتي في إطار استشراف شرطة دبي للمستقبل والحد من الجريمة عبر توفير بيانات ومعلومات عن الأماكن التي من المتوقع أن تحدث فيها، بناء على البيانات المُخزنة، حيث يقوم نظام التنبؤ الأمني الذكي بتحليل كافة المعلومات والمعطيات بشكل دقيق ويُعطي للشرطة إحداثيات عن مكان الجريمة المقبلة، ويحدد الزمن الذي تكثر الجريمة فيه في منطقة ما وينبه الشرطة إليها وإلى ضرورة توفير تغطية أمنية أو دوريات أو كاميرات لمنع وقوعها أو المساهمة في القبض على مرتكبيها.

و كشف مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العميد المهندس كامل بطي السويدي عن أن الجهاز سيدخل حيز الخدمة في بداية العام القادم، حيث يجري الآن تدريب الوحدات المختصة على النظام إلى جانب التدريب الذين سيقوم بالعمل عليه في المستقبل، لافتاً إلى أن نظام “التنبؤ الأمني الذكي” يقدم تحليلاً إلى شرطة دبي حول تغطية الكاميرات الأمنية في مختلف أرجاء الإمارة، ويبلغ شرطة دبي فيما إذا كانت منطقة معينة تتطلب تواجد كاميرات أمنية فيها نتيجة زيادة عدد الجرائم.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 21:10 م

    يالطيف

    يمكن يكون مثل ساهر لاقلل حوادث ولا سرعه والكل مصر على فشله الى المرور ونظام كشف الجريمه قبل وقوعها في دبيسيثبت فشله نفس اخوة ساهر
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  2. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 21:02 م

    سعد

    امنظام نظام
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  3. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 20:38 م

    يالطيف

    يمكن يوكون مثل نظام ياهر لاقلل الحوادث ولا السرعه ونظامكم نفسه لايقلل ااحريمه لا....
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  4. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 20:29 م
    عدد التعليقات:16125

    قلم الحقيقه

    والبعض الآخر برامجهم منابرهم هي تقنياتهم التي من خلالها تخرج أفكارهم وابداعاتهم كان آخر ماتوصلو اليه في هذا الشأن أن مواقع بيع شاي الجمر أماكن لترويج المخدرات.
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  5. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 20:20 م

    شبابنا مسكين الزواج والنكاح له كالحلم حتى يصل عمره إلى 35 او 40 سنة
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  6. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    كل العالم مفتوح لهم الزواج من العالم مبكرا الا شبابنا مسكين
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  7. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 20:04 م

    المفروض يفتحون الزواج من الخارج عشان شبابنا يعف نفسة مبكرا لان بنات البلد ما يبون يتزوجون مبكر حتى تنتهي دراستهم الجامعية وغلاءالمهور والطلبات الكبيرة وحل كذلك ليبتعدشبابنا المغلوب على آمرةعنالمحرم ..
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  8. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 19:56 م

    ali

    ما خذين بعض الناس مقلب في دبي!
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  9. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    السلاااااااااااااااااااااااااااام عليكم يأحلى امارااااااااااااااااتيين الموضوع مبين من عنوانه ابي كل وحد يقولنا على شنو تسوون فيه ...
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  10. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 19:37 م

    WAD

    تعليق مخالف
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  11. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 19:28 م

    حار نار

    مشاء الله هذه العقول ولا بلاش.. اهم شي مايكون ابتكار هندي
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  12. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 19:20 م

    صعفق

    المتطورين يزدادون تطورا والاغنياء يزدادون غنا والفلوس تجيب الفلوس وانا مسكين
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  13. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 19:17 م

    ت/1 لم يقل علم بالغيب إنما هي معلومات وبيانات ومعطيات مخزنة في النظام عن أي منطقة وعلي الكاميرات الموجودة فيقوم هذا النظام بتحليلها مثل أي محلل سياسي أو رياضي. ولكن نحن نرمي التهم جزافا
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  14. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 19:15 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    ان قلت لي امارات ان قلت لي دبي فان خططها ودراستها مضمونه وناجحه مليون بالميه
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  15. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 19:11 م

    رحمه

    الامارات ثوره من اجمل الثورات واحلاها ثوره ابتكاريه نهضويه لخدمه مجتمع بايدي شعبها لا ثورات ***رابعه مدري نهضه
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  16. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 19:08 م

    عكاش ابوعجره

    واحنا مازلنا على وين هويتك؟ روح بلغ القسم.
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  17. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 19:08 م

    زائر صريح

    كلام فاضي الغيب لايعلمه الا الله سبحانه
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