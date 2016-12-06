شرطة دبي تبتكر نظاماً يتنبأ بالجريمة قبل وقوعها – فيديو

صحيفة المرصد-24ae: “التنبؤ الأمني الذكي” إنه النظام الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يتنبأ بالجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يأتي في إطار استشراف شرطة دبي للمستقبل والحد من الجريمة عبر توفير بيانات ومعلومات عن الأماكن التي من المتوقع أن تحدث فيها، بناء على البيانات المُخزنة، حيث يقوم نظام التنبؤ الأمني الذكي بتحليل كافة المعلومات والمعطيات بشكل دقيق ويُعطي للشرطة إحداثيات عن مكان الجريمة المقبلة، ويحدد الزمن الذي تكثر الجريمة فيه في منطقة ما وينبه الشرطة إليها وإلى ضرورة توفير تغطية أمنية أو دوريات أو كاميرات لمنع وقوعها أو المساهمة في القبض على مرتكبيها.
و كشف مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العميد المهندس كامل بطي السويدي عن أن الجهاز سيدخل حيز الخدمة في بداية العام القادم، حيث يجري الآن تدريب الوحدات المختصة على النظام إلى جانب التدريب الذين سيقوم بالعمل عليه في المستقبل، لافتاً إلى أن نظام “التنبؤ الأمني الذكي” يقدم تحليلاً إلى شرطة دبي حول تغطية الكاميرات الأمنية في مختلف أرجاء الإمارة، ويبلغ شرطة دبي فيما إذا كانت منطقة معينة تتطلب تواجد كاميرات أمنية فيها نتيجة زيادة عدد الجرائم.
تعليقات ( 17 )
يالطيفيمكن يكون مثل ساهر لاقلل حوادث ولا سرعه والكل مصر على فشله الى المرور ونظام كشف الجريمه قبل وقوعها في دبيسيثبت فشله نفس اخوة ساهر
سعدامنظام نظام
يالطيفيمكن يوكون مثل نظام ياهر لاقلل الحوادث ولا السرعه ونظامكم نفسه لايقلل ااحريمه لا....
عدد التعليقات:16125
قلم الحقيقهوالبعض الآخر برامجهم منابرهم هي تقنياتهم التي من خلالها تخرج أفكارهم وابداعاتهم كان آخر ماتوصلو اليه في هذا الشأن أن مواقع بيع شاي الجمر أماكن لترويج المخدرات.
aliما خذين بعض الناس مقلب في دبي!
WADتعليق مخالف
حار نارمشاء الله هذه العقول ولا بلاش.. اهم شي مايكون ابتكار هندي
صعفقالمتطورين يزدادون تطورا والاغنياء يزدادون غنا والفلوس تجيب الفلوس وانا مسكين
رحمه ⭐⭐⭐ان قلت لي امارات ان قلت لي دبي فان خططها ودراستها مضمونه وناجحه مليون بالميه
رحمهالامارات ثوره من اجمل الثورات واحلاها ثوره ابتكاريه نهضويه لخدمه مجتمع بايدي شعبها لا ثورات ***رابعه مدري نهضه
عكاش ابوعجرهواحنا مازلنا على وين هويتك؟ روح بلغ القسم.
زائر صريحكلام فاضي الغيب لايعلمه الا الله سبحانه