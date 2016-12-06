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بالفيديو : شاهد كيف رحب ضابط قطري بالقوات السعودية بالحد الجنوبي

6 ديسمبر, 2016 , 20:38 م
بالفيديو : شاهد كيف رحب ضابط قطري بالقوات السعودية بالحد الجنوبي
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صحيفة المرصد:وثق مقطع فيديو ترحيب ضابط بالقوات المسلحة القطرية بالجنود السعوديين في مقرهم بالحد الجنوبي، معبراً عن وحدة الشعبين السعودي والقطري بقوله: “حنا أخوان ما بينا فرق ووطنا واحد”.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، الضابط القطري وهو يرفع قبعته تحيةً وتقديراً للجنود السعوديين، مؤكداً أن الجيش القطري موجود في الحد الجنوبي دفاعاً عن بلاده مثلما يدافع السعوديون عن بلادهم، مضيفاً: “هذا مكاننا ووطننا واحد”.



تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 21:06 م

    سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدودي

    الله يديم المحبة وخليجنا واحد رغماً عن أنوف الأعداء أخوة وقرابة و دم واحد و شوكة في نحور الحاقدين والحاسدين وعلاقتنا ليست سياسية بل علاقة وطن واحد من زمن طويل وستبقى بإذن الله الواحد الأحد سبحانه .
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  2. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 21:01 م

    العربي

    حفظكم الله و حفظ الله سلمان و تميم شيوخ العرب و كبارهم ..
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  3. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 20:56 م

    عبد ربه منسور هادي

    هذا حبابي قحطاني قطري ولا غريبه انه يدافع عن بلده السعوديه فهذي موطن اجداده
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  4. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 20:52 م

    حسن

    ونعم في اهل قطر حكومة وشعبا ... اشهد انهم يرفعون الراس
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  5. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 20:50 م

    سوط الحق

    العين ما تعلا على الحاجب ..........
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  6. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    عوال الشايب

    مافيه فرق بيننا وبن اهل قطر اخوننا منا وفينا . وحنا كذلك نرفع العقال لشيخ تميم وللجيش القطري وكل اخوننا في قطر . واغلب القبائل القطرية نلتقي معهم في جدودنا القديمين .
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