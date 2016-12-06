بالفيديو : شاهد كيف رحب ضابط قطري بالقوات السعودية بالحد الجنوبي

صحيفة المرصد:وثق مقطع فيديو ترحيب ضابط بالقوات المسلحة القطرية بالجنود السعوديين في مقرهم بالحد الجنوبي، معبراً عن وحدة الشعبين السعودي والقطري بقوله: “حنا أخوان ما بينا فرق ووطنا واحد”.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، الضابط القطري وهو يرفع قبعته تحيةً وتقديراً للجنود السعوديين، مؤكداً أن الجيش القطري موجود في الحد الجنوبي دفاعاً عن بلاده مثلما يدافع السعوديون عن بلادهم، مضيفاً: “هذا مكاننا ووطننا واحد”.