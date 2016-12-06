بالفيديو : شاهد كيف رحب ضابط قطري بالقوات السعودية بالحد الجنوبي

صحيفة المرصد:وثق مقطع فيديو ترحيب ضابط بالقوات المسلحة القطرية بالجنود السعوديين في مقرهم بالحد الجنوبي، معبراً عن وحدة الشعبين السعودي والقطري بقوله: “حنا أخوان ما بينا فرق ووطنا واحد”.
ويظهر المقطع الذي تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، الضابط القطري وهو يرفع قبعته تحيةً وتقديراً للجنود السعوديين، مؤكداً أن الجيش القطري موجود في الحد الجنوبي دفاعاً عن بلاده مثلما يدافع السعوديون عن بلادهم، مضيفاً: “هذا مكاننا ووطننا واحد”.
تعليقات ( 6 )
سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدوديالله يديم المحبة وخليجنا واحد رغماً عن أنوف الأعداء أخوة وقرابة و دم واحد و شوكة في نحور الحاقدين والحاسدين وعلاقتنا ليست سياسية بل علاقة وطن واحد من زمن طويل وستبقى بإذن الله الواحد الأحد سبحانه .
العربيحفظكم الله و حفظ الله سلمان و تميم شيوخ العرب و كبارهم ..
عبد ربه منسور هاديهذا حبابي قحطاني قطري ولا غريبه انه يدافع عن بلده السعوديه فهذي موطن اجداده
حسنونعم في اهل قطر حكومة وشعبا ... اشهد انهم يرفعون الراس
سوط الحقالعين ما تعلا على الحاجب ..........
عوال الشايبمافيه فرق بيننا وبن اهل قطر اخوننا منا وفينا . وحنا كذلك نرفع العقال لشيخ تميم وللجيش القطري وكل اخوننا في قطر . واغلب القبائل القطرية نلتقي معهم في جدودنا القديمين .