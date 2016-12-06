فيديو: شاهد ماذا قال محمد عبده عن شنب الفنان عبدالله الرويشد ؟

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع الفنان محمد عبده بسالم المهندي مدير روتانا أثناء عمل بروفه.

وأظهر الفيديو ” المهندي ” وهو يتحدث مازحاً ” بنعمل بروفة وجوعانين” ، والتقط منه الفنان محمد عبده أطراف الحديث قائلاً : “ترى عرضت الشنب وسودته عشان بكره بغني مع الرويشد” .

من جانبهم علق المتابعين على الفيديو ، حيث قالت إحدى المتابعات “ماتبون أغني وياكم” ، فيما أعجب آخرين بالتغيرات التي قام بها محمد عبده .