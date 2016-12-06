فيديو: شاهد ماذا قال محمد عبده عن شنب الفنان عبدالله الرويشد ؟

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع الفنان محمد عبده بسالم المهندي مدير روتانا أثناء عمل بروفه.
وأظهر الفيديو ” المهندي ” وهو يتحدث مازحاً ” بنعمل بروفة وجوعانين” ، والتقط منه الفنان محمد عبده أطراف الحديث قائلاً : “ترى عرضت الشنب وسودته عشان بكره بغني مع الرويشد” .
من جانبهم علق المتابعين على الفيديو ، حيث قالت إحدى المتابعات “ماتبون أغني وياكم” ، فيما أعجب آخرين بالتغيرات التي قام بها محمد عبده .
تعليقات ( 12 )
جيهانرغم انه اشهر مطرب عربي لكنه غير مثقف وكلامه تافهه جدا -وكل الاعلاميين والمثقفين يعرفو هذا ومقابه ام بي سي زمان فشله
صبحيشوف العنز
عبد اللهاللهم إني أسألك حسن الخاتمة .
شعرجديد للشعرائ اليكم بهشعر جديد من يطبقه ينجح باذن الله هو شعر السحر يعني كلام مثل السحر يسحر سامعه من روعته وجماله الثاني شعر اللين لقوله من لانت كلمته وجبت محبته للشعراء المحبوبين خاص هوشعرالانه الكلام وكل جديدهيا
عازف الكمانالله يادنيا وين الفنان الراحل عيسى بن علي الأحسائي فتى الشرقيه لما له من شعبيه كبيره ومحبوب لدى الجميع ذكريات الراحل أيا بروفات تسجيل مصر
جبال سديرياالله حسن الخاتمة ريض هذا وش باقي من العمر
ساميةوصلت 75 يا محمد عبده ويا ليتك تعتزل
حبروكخريف العمر ...وانحدار الشمس ...ومغيب الأفق.....يا الله حسن الختام
Ymni mahbobمن شان طبعه شان .....و ج ه ؟
المزن🌸الحمد لله رب العالمين ،عبده بالذات بكيفه يصور بس لايتكلم يجيب العيد زي مايقولون ؛ سمعت له مقابلة في العربية مدري ام بي سي مدري أي برنامج بالصدفة شي يفشل المذيعة نفسها انحرجت !!! 🌸
باب الشمالههههههههعع ابونورة امبسط وعيش حياتك.....
تهانيخرفوا الشيبان وقاموا يخورونها