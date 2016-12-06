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فيديو: شاهد ماذا قال محمد عبده عن شنب الفنان عبدالله الرويشد ؟

6 ديسمبر, 2016 , 21:24 م
فيديو: شاهد ماذا قال محمد عبده عن شنب الفنان عبدالله الرويشد ؟
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع الفنان محمد عبده بسالم المهندي مدير روتانا أثناء عمل بروفه.

وأظهر الفيديو ” المهندي ” وهو يتحدث مازحاً ” بنعمل بروفة وجوعانين” ، والتقط منه الفنان محمد عبده أطراف الحديث قائلاً : “ترى عرضت الشنب وسودته عشان بكره بغني مع الرويشد” .

من جانبهم علق المتابعين على الفيديو ، حيث قالت إحدى المتابعات “ماتبون أغني وياكم” ، فيما أعجب آخرين بالتغيرات التي قام بها محمد عبده .



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 0:00 ص

    جيهان

    رغم انه اشهر مطرب عربي لكنه غير مثقف وكلامه تافهه جدا -وكل الاعلاميين والمثقفين يعرفو هذا ومقابه ام بي سي زمان فشله
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  2. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 23:51 م

    صبحي

    شوف العنز
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  3. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 23:40 م

    عبد الله

    اللهم إني أسألك حسن الخاتمة .
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  4. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 23:19 م

    شعرجديد للشعرائ اليكم به

    شعر جديد من يطبقه ينجح باذن الله هو شعر السحر يعني كلام مثل السحر يسحر سامعه من روعته وجماله الثاني شعر اللين لقوله من لانت كلمته وجبت محبته للشعراء المحبوبين خاص هوشعرالانه الكلام وكل جديدهيا
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  5. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 22:38 م

    عازف الكمان

    الله يادنيا وين الفنان الراحل عيسى بن علي الأحسائي فتى الشرقيه لما له من شعبيه كبيره ومحبوب لدى الجميع ذكريات الراحل أيا بروفات تسجيل مصر
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  6. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 22:22 م

    جبال سدير

    ياالله حسن الخاتمة ريض هذا وش باقي من العمر
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  7. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 22:05 م

    سامية

    وصلت 75 يا محمد عبده ويا ليتك تعتزل
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  8. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 21:45 م

    حبروك

    خريف العمر ...وانحدار الشمس ...ومغيب الأفق.....يا الله حسن الختام
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  9. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 21:45 م

    Ymni mahbob

    من شان طبعه شان .....و ج ه ؟
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  10. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 21:32 م

    المزن

    🌸الحمد لله رب العالمين ،عبده بالذات بكيفه يصور بس لايتكلم يجيب العيد زي مايقولون ؛ سمعت له مقابلة في العربية مدري ام بي سي مدري أي برنامج بالصدفة شي يفشل المذيعة نفسها انحرجت !!! 🌸
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  11. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 21:30 م

    باب الشمال

    ههههههههعع ابونورة امبسط وعيش حياتك.....
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  12. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 21:27 م

    تهاني

    خرفوا الشيبان وقاموا يخورونها
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