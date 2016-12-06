بعد صورة عامل النظافة .. كيف علق المغردين على مواطن صور نفسه أمام طقم ذهب ؟

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لمواطن صور نفسه أمام أحد محلات المجوهرات بجانب طقم ذهب ، وذلك بعد الصورة التي انتشرت لعامل النظافة منذ أيام .
وانهالت التعليقات الساخرة على صورة المواطن ، منهم من قال أنها صورة طريفة ، فيما أراد البعض معرفة اسم المواطن ليهدوه “مساويك” و”سبحات” قائلين إنه “يستاهل”.
تعليقات ( 46 )
ابو شدامن يعرفه يدلني عليه له عندي طقم علب صلصه وتونه مصدييه. قلة حياء.
فارسكل الي حاطين (( ديسلايك )) من ربع البرميل هههههههههههه
فارسفاغر البرميل
صبحيالبنجلاديشي اغنى من هالمواطن المفعم بالديون وهو يستاهل الهدايا واطقم الذهب وينكم يالمهايطيه.
سويلمضحك عليكم وأخذ ذهب والي مو قادر يصرف على عياله محد دري عنه
اسمرعبروالله لو توقف من هنا لبكرة ماراح يجيك غير التريقه على خفة دمك وظرافتك
محمدشوف ** وتحكم!!
ضمير الناسالذهب الحقيقي هوالقناعه بالاولويات والحفاظ على الفرح والابتسامه فمقطع موسيقي واغنيه راقيه خيرمن طن ذهب وقراءة القران خيرمن جبل ذهب***
سالملو انك لابس نسافات يحسبونك باكستاني تعرف قصة ا** الغريب
الاسلام دينيهههههه يستاهل والله ادخل الابتسامة على قلوبنا الله يسعدك ويرزقك ويرزقنا جميعا من فضله
الصريح_2ههههه..يا أبو الشباب ..أقول لك..لا تنتظر شئ..ما راح يجيك..شئ..لا..طقم نحاس..ولا..ولا..حتى جوال أبو لمبة..لأن ربعك المهايطية..مثل عين عذاري..تسقي البعيد وتخلي القريب..
بقايا مشاعر.....♡دايما تعاطفنا مع الاخرين اكبر من تعاطفنا مع بعضنا والدليل انا نبني بلدان الدول المجاوره وبلدنا محتاج اكثر ونعطي الغرباء حتى لو على حساب القريب
ضمير الناسمع الاسف صار التوقف عندالمظاهر الكذابه وقليل مانجدتوقف عندالكتب العلميه والمواقع العلميه والبرامج الهادفه***
✅ .. سعودي .. ✅واضح أنه يمزح بتقليده للعامل يبي الناس تستلمه تطقطق عليه😂طارت الطيور بأرزاقها
(( هذا رأيي بصراحه ))نحن شعب كريم طيب بزياده وبعض الناس الغرباء عنا الاخرين تجدهم يستغلون هذه الطيبه ولو كنا عندهم لرأيت الظلم والمضايقه والتبلي والاستغلال واقرب مثال تسامحه اذا كان مخطيء عليك ولايسامحك إذا أنت مخطيء عليه
هههههههماذا اقول له ؟؟ مد رجولك على قد لحافك
الشايبهذا بينفجر من النعمه ننصحه بتخفيف الوزن ..؟؟
هذا رأيي بصراحهنحن ولله الفضل والحمد نحب نفعل الخير لكن يوجد من الاقربون من هم بحاجه_رزقهم الله
راجي رحمة ربهتراها مزحه يضحك الله يرزقه من أوسع أبوابه ضحكنا الله يدخل السرور على قلبه ماقصده شي مجرد دعابه والعلم عند الله استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه اللهم إنا نسألك حسن الخلق والخاتمه آمين يارب
هذا رأيي بصراحهالرمح من أول ركزه لكن للأسف البعض يتعاطف مع البعيد ويهمل القريب وهذه مصيبه
💎💛عــــهــــــود💛💎انا ابي مثل هذا الطقم عادي بلا ذوق بلا هم اللي مسويين فيها يااي انا قروية كيفي بآخذها وأبيعها وأشتري طقمين ناعمين والباقي بالبنك 😬
غانمهذا طقم ذهب ولا***
جبال سديرمواطن يرحم ويكسر الخاطر مافية واحد سئل عنة ولا عن اسمة اقولة لاتنتضر شيئ انسى الموضوع ورح نام وراك دوام سبقك بها عكاشة
ابو سليمانسبقك بها عكاشه وانتهت السالفه
زينشعب خيره لغيره..ههههههه والله ما **
العامريهههههه شعب طريف
فارسفاهم صح الاخ البنغالي وقف قدام فترينه الاطقم فيها خفيفه وجاه ما تمناه اما اخوانا هذا وقف قدام الاطقم فيها تكفي لجيل بحاله مااظن بيجيه شي ،،، ليه يااخي ممكن يجيه خازوق من ذهب يريحه
جنوبية..🌻🌻أتمنى وضع رقمه أو عنوان اتواصل معاه ابغا أخذه له ثلاث مثل الي في الصورة ههههههههه
فارسهذا حده يعلقونه في **
يالطيفعحب لامركم المواطن سخرتم منه والعامل طلعت اموالكم يمن تشكون ضعف الحاله الا انه الهياط
عدد التعليقات:6129
الرحااالالله يرزقه ..واضح انه يمزح..لكن الرزق من عند الله..الله يعطيها مثلها واكثر ان شاءالله
ملكيالاولات الروابح.
مقلب الحصاتعليق مخالف
الهمدانيانت مواطن والمواطن التعاطف معه ***
ناقدههههههههههههههههههههههههه شعب منسم يستاهل من عندي **
عدد التعليقات:1329
ساميةإن شاء الله يطلع له شي يستاهل 🍀 بس اللي لفت انتباهي سوء صياغة الأطقم شينة مره ومجلبخة وش ذا الذوق معقولة أحد يشتريها ويلبسها؟؟
عدد التعليقات:431
♨ليالي نجد ♨هذا حده نظر
🌸 الملح و القبلة 🌸الثُّورة تموت على الذَّهب .. وشوي عليها والله العظيم 😂 ..
شايمراحت عليك الرمح من اول ركزه عامل النضافة على نياته وانت تتصنع قديه احركاات
🌸 الملح و القبلة 🌸هذا أكيد من برج الجوزاء 😂 ..
عبداللهالأرزاق بيد الله سبحانة وتعالى الله يرزقنا وياكم من واسع فضله
ودي اعرسممكن سلف
فاهم صحالاخ البنغالي وقف قدام فترينه الاطقم فيها خفيفه وجاه ما تمناه اما اخوانا هذا وقف قدام الاطقم فيها تكفي لجيل بحاله مااظن بيجيه شي
منطقيمن يدري؟؟ فالارزاق بيد الرزاق لعل وعسى ان يحصل عليه