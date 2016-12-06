بعد صورة عامل النظافة .. كيف علق المغردين على مواطن صور نفسه أمام طقم ذهب ؟

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لمواطن صور نفسه أمام أحد محلات المجوهرات بجانب طقم ذهب ، وذلك بعد الصورة التي انتشرت لعامل النظافة منذ أيام .

وانهالت التعليقات الساخرة على صورة المواطن ، منهم من قال أنها صورة طريفة ، فيما أراد البعض معرفة اسم المواطن ليهدوه “مساويك” و”سبحات” قائلين إنه “يستاهل”.