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بعد صورة عامل النظافة .. كيف علق المغردين على مواطن صور نفسه أمام طقم ذهب ؟

6 ديسمبر, 2016 , 21:34 م
بعد صورة عامل النظافة .. كيف علق المغردين على مواطن صور نفسه أمام طقم ذهب ؟
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لمواطن صور نفسه أمام أحد محلات المجوهرات بجانب طقم ذهب ، وذلك بعد الصورة التي انتشرت لعامل النظافة منذ أيام .

وانهالت التعليقات الساخرة على صورة المواطن ، منهم من قال أنها صورة طريفة ، فيما أراد البعض معرفة اسم المواطن ليهدوه “مساويك” و”سبحات” قائلين إنه “يستاهل”.

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تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 46
    6 ديسمبر, 2016 , 23:59 م

    ابو شدا

    من يعرفه يدلني عليه له عندي طقم علب صلصه وتونه مصدييه. قلة حياء.
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  2. 45
    6 ديسمبر, 2016 , 23:55 م

    فارس

    كل الي حاطين (( ديسلايك )) من ربع البرميل هههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 44
    6 ديسمبر, 2016 , 23:51 م

    فارس

    فاغر البرميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 43
    6 ديسمبر, 2016 , 23:49 م

    صبحي

    البنجلاديشي اغنى من هالمواطن المفعم بالديون وهو يستاهل الهدايا واطقم الذهب وينكم يالمهايطيه.
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  5. 42
    6 ديسمبر, 2016 , 23:48 م

    سويلم

    ضحك عليكم وأخذ ذهب والي مو قادر يصرف على عياله محد دري عنه
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  6. 41
    6 ديسمبر, 2016 , 23:27 م

    اسمرعبر

    والله لو توقف من هنا لبكرة ماراح يجيك غير التريقه على خفة دمك وظرافتك
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  7. 40
    6 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    محمد

    شوف ** وتحكم!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 39
    6 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    ضمير الناس

    الذهب الحقيقي هوالقناعه بالاولويات والحفاظ على الفرح والابتسامه فمقطع موسيقي واغنيه راقيه خيرمن طن ذهب وقراءة القران خيرمن جبل ذهب***
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  9. 38
    6 ديسمبر, 2016 , 22:54 م

    سالم

    لو انك لابس نسافات يحسبونك باكستاني تعرف قصة ا** الغريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 37
    6 ديسمبر, 2016 , 22:51 م

    الاسلام ديني

    هههههه يستاهل والله ادخل الابتسامة على قلوبنا الله يسعدك ويرزقك ويرزقنا جميعا من فضله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 36
    6 ديسمبر, 2016 , 22:51 م

    الصريح_2

    ههههه..يا أبو الشباب ..أقول لك..لا تنتظر شئ..ما راح يجيك..شئ..لا..طقم نحاس..ولا..ولا..حتى جوال أبو لمبة..لأن ربعك المهايطية..مثل عين عذاري..تسقي البعيد وتخلي القريب..
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  12. 35
    6 ديسمبر, 2016 , 22:43 م

    بقايا مشاعر.....♡

    دايما تعاطفنا مع الاخرين اكبر من تعاطفنا مع بعضنا والدليل انا نبني بلدان الدول المجاوره وبلدنا محتاج اكثر ونعطي الغرباء حتى لو على حساب القريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  13. 34
    6 ديسمبر, 2016 , 22:41 م

    ضمير الناس

    مع الاسف صار التوقف عندالمظاهر الكذابه وقليل مانجدتوقف عندالكتب العلميه والمواقع العلميه والبرامج الهادفه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 33
    6 ديسمبر, 2016 , 22:38 م

    ✅ .. سعودي .. ✅

    واضح أنه يمزح بتقليده للعامل يبي الناس تستلمه تطقطق عليه😂طارت الطيور بأرزاقها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 32
    6 ديسمبر, 2016 , 22:31 م

    (( هذا رأيي بصراحه ))

    نحن شعب كريم طيب بزياده وبعض الناس الغرباء عنا الاخرين تجدهم يستغلون هذه الطيبه ولو كنا عندهم لرأيت الظلم والمضايقه والتبلي والاستغلال واقرب مثال تسامحه اذا كان مخطيء عليك ولايسامحك إذا أنت مخطيء عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  16. 31
    6 ديسمبر, 2016 , 22:30 م

    ههههههه

    ماذا اقول له ؟؟ مد رجولك على قد لحافك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 30
    6 ديسمبر, 2016 , 22:27 م

    الشايب

    هذا بينفجر من النعمه ننصحه بتخفيف الوزن ..؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  18. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 22:26 م

    هذا رأيي بصراحه

    نحن ولله الفضل والحمد نحب نفعل الخير لكن يوجد من الاقربون من هم بحاجه_رزقهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 22:25 م

    راجي رحمة ربه

    تراها مزحه يضحك الله يرزقه من أوسع أبوابه ضحكنا الله يدخل السرور على قلبه ماقصده شي مجرد دعابه والعلم عند الله استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه اللهم إنا نسألك حسن الخلق والخاتمه آمين يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  20. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 22:23 م

    هذا رأيي بصراحه

    الرمح من أول ركزه لكن للأسف البعض يتعاطف مع البعيد ويهمل القريب وهذه مصيبه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 22:23 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    انا ابي مثل هذا الطقم عادي بلا ذوق بلا هم اللي مسويين فيها يااي انا قروية كيفي بآخذها وأبيعها وأشتري طقمين ناعمين والباقي بالبنك 😬
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  22. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 22:19 م

    غانم

    هذا طقم ذهب ولا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 22:15 م

    جبال سدير

    مواطن يرحم ويكسر الخاطر مافية واحد سئل عنة ولا عن اسمة اقولة لاتنتضر شيئ انسى الموضوع ورح نام وراك دوام سبقك بها عكاشة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 22:12 م

    ابو سليمان

    سبقك بها عكاشه وانتهت السالفه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  25. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 22:08 م

    زين

    شعب خيره لغيره..ههههههه والله ما **
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  26. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 21:56 م

    العامري

    هههههه شعب طريف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 21:55 م

    فارس

    فاهم صح الاخ البنغالي وقف قدام فترينه الاطقم فيها خفيفه وجاه ما تمناه اما اخوانا هذا وقف قدام الاطقم فيها تكفي لجيل بحاله مااظن بيجيه شي ،،، ليه يااخي ممكن يجيه خازوق من ذهب يريحه
    لا يعجبني(32) اعجبني(0)
  28. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 21:54 م

    جنوبية..🌻🌻

    أتمنى وضع رقمه أو عنوان اتواصل معاه ابغا أخذه له ثلاث مثل الي في الصورة ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 21:52 م

    فارس

    هذا حده يعلقونه في **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 21:52 م

    يالطيف

    عحب لامركم المواطن سخرتم منه والعامل طلعت اموالكم يمن تشكون ضعف الحاله الا انه الهياط
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  31. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:6129

    الرحااال

    الله يرزقه ..واضح انه يمزح..لكن الرزق من عند الله..الله يعطيها مثلها واكثر ان شاءالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  32. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 21:49 م

    ملكي

    الاولات الروابح.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 21:49 م

    مقلب الحصا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 21:49 م

    الهمداني

    انت مواطن والمواطن التعاطف معه ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  35. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 21:49 م

    ناقد

    ههههههههههههههههههههههههه شعب منسم يستاهل من عندي **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 21:48 م
    عدد التعليقات:1329

    سامية

    إن شاء الله يطلع له شي يستاهل 🍀 بس اللي لفت انتباهي سوء صياغة الأطقم شينة مره ومجلبخة وش ذا الذوق معقولة أحد يشتريها ويلبسها؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  37. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 21:47 م

    اللهم مالك الملك ترزق من تشاء بغير حساب ارزقني من حيث لاأحتسب لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 21:46 م
    عدد التعليقات:431

    ♨ليالي نجد ♨

    هذا حده نظر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 21:45 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الثُّورة تموت على الذَّهب .. وشوي عليها والله العظيم 😂 ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 21:45 م

    اللهم مالك الملك ترزق من تشاء بغير حساب ارزقني من حيث لاأحتسب لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  41. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 21:45 م

    شايم

    راحت عليك الرمح من اول ركزه عامل النضافة على نياته وانت تتصنع قديه احركاات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 21:44 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    هذا أكيد من برج الجوزاء 😂 ..
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  43. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 21:44 م

    عبدالله

    الأرزاق بيد الله سبحانة وتعالى الله يرزقنا وياكم من واسع فضله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 21:42 م

    ودي اعرس

    ممكن سلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 21:40 م

    فاهم صح

    الاخ البنغالي وقف قدام فترينه الاطقم فيها خفيفه وجاه ما تمناه اما اخوانا هذا وقف قدام الاطقم فيها تكفي لجيل بحاله مااظن بيجيه شي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 21:38 م

    منطقي

    من يدري؟؟ فالارزاق بيد الرزاق لعل وعسى ان يحصل عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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