تعرف على حالات طبية و أمراض حقيقية ظنوا قديما أنها سحر واتهم فيها الشيطان !

صحيفة المرصد- هافينغتون بوست:المس الشيطاني هو اعتقاد عتيق بإمكانية تلبس بعض الكائنات الخارقة للطبيعة -التي عادة ما تكون مؤذية- للبشر، عادة ما يشار إليها بالعفاريت أو الشياطين، وتجعل الفرد يتصرف بشكل خارج عن سلوكه المألوف، كأن يتفوه بعبارات كفر وإلحاد، ويتحدث بلغة لم يتعلمها أبداً من قبل، وقد يكشف للعامة أسراراً احتارت لها عقولهم سلفاً، أو يلهمهم المعرفة في أكثر الأمور غموضاً في علوم الفلسفة واللاهوت.
يعتبر علم اللاهوت المسيحي المس الشيطاني ضرباً من الهرطقة؛ حيث كان الناس في العصور الوسطى يشكُّون بأي شخص يتصف بشخصية غريبة، أو يلاحظ عليه سلوك غير معتاد، ويعدونه ملبوساً من قبل الشيطان.
آمنوا حينها بوجود طريقتين تتلبس بها العفاريت البشر، إما أن يمر العفريت مباشرةً إلى داخل جسد المرء، أو أن يقوم عراف أو ساحرة بالتعاون مع الشيطان بإرسال العفريت إلى داخل ضحيته في دهشة وذهول.
مع غياب المعرفة الواسعة التي نملكها الآن في المجال الطبي، أرجعت أسباب بعض الأمراض العقلية وغيرها من الحالات الطبية التي بدت عوارضها غريبة -عجزوا آنذاك عن إيجاد تفسير منطقي لها- للمس الشيطاني وأعمال السحر والشعوذة، دعنا نستعرض منها الآتي.
1- الصرع
في حقيقته هو حالة عصبية يقدر عدد المصابين بها حول العالم بحوالي 65 مليون شخص. تصيب الجهاز العصبي لدى الإنسان، ويتصف بوجود خلل في النشاط الكهربائي بالمخ، يدخل صاحبه في نوبات من التشنجات والإغماء.
ويبدو الشخص مضطرباً مختلاً أثناء النوبة، ثم يفقد وعيه وقدرته على الاستجابة، وقد يصحب ذلك رعشة وتشنجات. السبب الحقيقي لنوبات الصرع لم يتوصل له بعد، إلا أنه يرتبط حدوثها بوجود عامل وراثي بالأسرة أو إصابة سببت تلفاً بالمخ.
وكان مظهر الشخص وهو يرتجف فاقداً السيطرة على جسده، مثيراً لارتياب من يشاهده في تلك العصور؛ مما دفعهم للاعتقاد بكونه يعاني مساً شيطانياً أو ضرباً من السحر.
2- الجُزام
مرض معد تنتج عنه تقرحات جلدية شديدة، وتلف بالأعصاب الطرفية في الذراعين والساقين. البكتيريا المسببة له تدعى “Mycobacterium leprae” اكتشفت عام 1873. تتمثل أعراضه في تقرحات باهتة اللون تسبب تشوهاً شديداً في الجلد، ونتوءات أو كدمات لا يزول أثرها بعد أسابيع أو أشهر. أما عن التلف في الأعصاب فقد يؤدي إلى فقد الإحساس في الذراعين والساقين، وضعف بالعضلات.
وعُرف الجُزام في الحضارات القديمة في مصر والصين والهند، كان الناس يخشونه للغاية ويتجنبون المصابين به خوفاً من العدوى. وقد ظل المصابون به منبوذين في عائلاتهم ومجتمعاتهم، ويتملكهم الشعور بوصمة عار شديدة. لم يكن يعتقد بوجود علاج له، ولم يفهم عن طبيعته سوى كونه يسبب تشوهاً بالغاً، وتستغرق عوارضه مدى طويلاً في الظهور (يتراوح من 6 أشهر 40 عاماً).
بعض الثقافات كانت تصفه باللعنة أو عقاب من الآلهة، تاركين مهمة علاجه للكهنة ورجال الدين لا إلى الأطباء.
3- التسمم بفطر الإرجوت
الإرجوت هو فطر ينمو على نبات الجاودار، وبدرجة أقل شيوعاً على أعشاب أخرى كالقمح. عندما يتناول أحدهم طعاماً ملوثاً بهذا الفطر، تبدأ عوارض تشنجيَّة بالظهور عليه مشابهة لتلك المصاحبة للصرع مثل حدوث تيبُّس عنيف بالعضلات، والقيء، والهلوسة، والتوهم، والإحساس بوجود شيء يزحف على الجلد، وحشد آخر من الأعراض.
في ربيع عام 1692 ميلادياً بدأت عدة محاكمات بقرية سالم (ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة) ضد جماعة من النساء المحليات، اتهمن بممارسة السحر. حيث زعمت بعض الفتيات إصابتهن بمس شيطاني، وألقين اللوم على أولئك النساء. عقدت على الفور محاكمة خاصة سُمع خلالها أقوال الفتيات وغيرهن من الحالات، وتمت إدانة أول امرأة بممارسة السحر، وإعدامها شنقاً في يونيو/حزيران من نفس العام.
تلتها إدانة 18 امرأة بعدها بنفس التهمة، واتهم أيضاً حوالي 150 رجلاً وطفلاً وامرأة في الشهور اللاحقة، فيما عرف بأكبر عملية تصيد للسحرة في أميركا.
أثبتت بعد ذلك دراسة نشرت في مجلة العلوم عام 1976، أن الأعراض التي عانت منها الفتيات اللاتي ظنن أنهن متلبسات بأرواح شيطانية، كانت مطابقة لأعراض الإصابة بتسمم فطر الإرجوت.
4- التهاب المخ السباتي
يعتقد البعض أن هذه حالة أخرى كانت مفهومة بشكلٍ خاطئ أدت إلى حرق المصابين بها على الأعمدة الخشبية. أمَّا سبب المرض فغير واضح حتى الآن. تتمثل أعراضه في حمَّى شديدة، وصداع، ورؤية مزدوجة، وتأخر في الاستجابة الجسدية والعقلية والشعور بالكسل والنعاس.
في الحالات الحادة يمكن أن يدخل المصابون في حالة غيبوبة. كما يمكن أن يواجهوا ضعفاً في الجزء العلوي من الجسم، وتظهر عليهم حركات غير اعتيادية بالعين، ورعشة وتيبُّس بالرقبة بجانب تغيُّرات سلوكية تشمل الذهان.
5- بعض الأمراض النفسية والعقلية
الهستيريا أول مرض عقلي ينسب للنساء عثر على أول وصف له في ورقة بردي تعود لعام 1900 ق.م في مصر القديمة. تعزو السبب وراء الاضطرابات الهستيرية لحدوث حركات مفاجئة للرحم في جسد المرأة. بينما هو في الواقع مرض نفسي عصبي يتسم باستثارة عاطفية، تصحبها اضطرابات في الوظائف الحسية والحركية والعاطفية ووظائف الأحشاء.
6- انفصام الشخصية
مرض عقلي خطير تظهر أعراضه في سنٍّ مبكرة ( تتراوح بين 16-30 عاماً)، منها سماع أصوات غير موجودة، وتخيل أشخاص خياليين يتوهم الشخص أنهم يحاولون إيذاءه، والسبب وراءه ليس مؤكداً بعد، لكن يعتقد بأن الجينات الوراثية، والبيئة المحيطة، وكيمياء المخ قد تلعب دوراً في ذلك.
7- الاضطراب ثنائي القطب
مرض خطير يعاني المصابون منه من تأرجحات حادَّة في المزاج، لا يقفون على سلم وسط بين الحزن أو الفرح المعتدلين، وهو إما شعور بالحزن شديد يدخلهم في اكتئاب حاد، أو فرح عارم يصل بهم حد الجنون. قد يمضون أسابيع يشعرون فيها أنهم يملكون العالم، ثم ينجرفون عقبها نحو نوبة اكتئاب شديد. تختلف مدة كل حالة مزاجية منهما من شخص لآخر.
آمنت العديد من الحضارات القديمة كما في مصر، والصين، وبابل واليونان بأن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض هذه الأمراض النفسية تسكنهم أرواحٌ شريرة. وأن الطريق الوحيد لطرد تلك الأرواح، هو إقامة محافل ذات طقوس شعائرية لاستخراج الشياطين منهم.
وقد ظل علم دراسة الشياطين والمتعلقات الخاصة بها تفسيراً قائماً للعديد من الأمراض العقلية في المجتمعات الغربية حتى القرن الثامن عشر الميلادي.
تعليقات ( 37 )
الاسلام دينيسامية // فسرتي الجن بالبشر اتوا في الظلام ونحن نقول جن الليل طيب اكملي تفسير الآيات الأخرى في نفس السورة وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع اي في السماء فهل وصل البشر آنذاك للسماء !؟ انتظر ردك
الاسلام دينياقرأوا الحالة الأولى 1 الصرع بعد كلامهم فيه قالوا . السبب الحقيقي لنوبات الصرع لم يتوصل له بعد . ثم نحن المسلمون الذي يعنينا هو القرآن الذي ءامنا به وصدقناه وقد وردت ادلة فيه على تلبس الجن بالإنس
الاسلام دينيقراءة سورة الناس ومعرفة تفسيرهاأنفع من مقال تخميني حتى بعض الحالات مذكور فيها انه لم يتوصل بعد للسبب الحقيقي للمرض وهذا يأكد ان الطب الحديث لا زال في حيره من امره في بعض حالات الصرع مما يؤكد وجود المس
عدد التعليقات:1329
سامية٢٩/الماااااضي2030 /// الله يحفظك🌹
الماااااضي2030العقل نعمه من الله ...وياااااااكثر اللي محروووم من هالنعمه في مجتمعنا خصوصآ اصحاب اللحى والثياب القصيره
عدد التعليقات:1329
سامية٢٨/شعور إنسان عائش في القرن الخامس عشر !! //تحرير العقل من هرطقات الدجل//خمس كلمات تغني عن مجلدات 🌹
شعور إنسان عائش في القرن الخامس عشر !!علماؤنا ومفتينا حذروا من الدجالون والمروجون لثقافة المسحور والمعيون ومن يستغل الخرافات ليلصقها بالسحر والعين
الماااااضي2030اختي ساميه......اشكرك على رجاحة عقلك وتفكيرك...دام فيه امثالك بلدنا بخير.......الله يسعدك ويوفقك ويكثر من أمثالك
شعور إنسان عائش في القرن الخامس عشر !!تحرير العقل من هرطقات الدجل
شعور إنسان عائش في القرن الخامس عشر !!تنبيه (( لا علاقة للخرافات )) بما ورد في القرآن والسنة عن السحر والعين
شعور إنسان عائش في القرن الخامس عشر !!كله كوم ( وفك وأفك ) كوم
شعور إنسان عائش في القرن الخامس عشر !!لا ويقولك ما تقدر تسحر ولا تعين عدو يعني مسلط على الاحباب
شعور إنسان عائش في القرن الخامس عشر !!ولو أن الأيدز لم يكن سببه جنسي لألصقوا السحر به
عدد التعليقات:1329
ساميةطبعا الرقاة والمستفيدون هم من يهاجم من يستخدم عقله ويفكر مع أن الله حثنا على التفكير في أكثر من موضع وآية .
التهاب المخ السباتيوهو أخطر أنواع سحر الجماعة
التهاب المخ السباتيحالة سباتية تنتاب عقول القطيع لتنقاد لمرشدهم الساحر المسبت للعقول
عدد التعليقات:1329
سامية٦/ كانوا بشرا من يهود نصيبين حضروا للرسول (ص)متخفين بظلام الليل حتى لايؤذيهم أحد وسمعوا القرآن وأسلموا ولذا سماهم القرآن جن والدليل نحن نقول جن الليل إذا أظلم ونقول للطفل في ظلمة الرحم جنين و...الخ😇
شعور إنسان عائش في القرن الخامس عشر !!حتى متعاطي المخدرات مسحور
شعور إنسان عائش في القرن الخامس عشر !!ما قيل في سحر المصروع يقال الآن في سحر السرطان
شعور إنسان عائش في القرن الخامس عشر !!الطريق الوحيد لطرد تلك الأرواح، هو إقامة محافل ذات طقوس شعائرية لاستخراج الشياطين منهم (( تراى في ضرب وتربيط وحركات بركات ))
المستشار عادلالجهل والتخلف واللذين يستغلون الدين لايهام المسلمين. .........
عائش في القرن السابع عشر !!عندنا وعندهم مشتركات في التفسير
عائش في القرن السابع عشر !!أشعر أننا نعيش في القرن الخامس عشر !
عائش في القرن السابع عشر !!القرن الثامن عشر نهاية عصر الخرافات المجتمعات الغربية
عائش في القرن السابع عشر !!ظل علم دراسة الشياطين والمتعلقات الخاصة بها تفسيراً قائماً للعديد من الأمراض العقلية في المجتمعات الغربية حتى /// القرن الثامن عشر الميلادي///
عدد التعليقات:1329
ساميةمسكين شوشو كانوا حاطين كلش في راسه 😂😂😂
الاضطراب ثنائي القطبوالثنائية القطبية نسبة لقطبية قطب وقطبية سرور
الاضطراب ثنائي القطبالثنائية القطبية خلل عقدي ينتاب المسلم يخرجه من الدين مروق السهم من الرمية
الاضطراب ثنائي القطبحالة فكرية تغيب العقل وتخرجه من دين لدين
عدد التعليقات:1329
ساميةممتاز مقال توعوي رائع بس رقم 2 المرض إسمه الجذام وليس الجزام 🌹
إلى الماااااضي2030 في تعليق ثلاثةأيها الماضي لك من إسمك نصيب ماذا تقول في قول الله في سورة الجن (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ 000الآية) كيف يستمعون حسب رأيك وهم غير موجودين هداك الله لجادة الصواب والحق
رااايقوقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه ذلك قال: الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة. رواه أحمد وأبوداود. قالها رسولنا قبل ١٤٠٠ عام ان الشيطان ليس عليه قدره على البشر الا الوسوسه
رد تعليق 3قل خير او اصمت
الماااااضي2030اذا اردنا الحقيقه ...فأنه لايوجد جن ولا عفاريت ولا خرابيط ...الرقاه يستنزفون المرضى ماديآ ..ربي لحيتك وقصر ثوبك واعمل راقي وخم فلوس المساكين
واحد راقِواثنين شاورما وهات بزنيس ياحبيبي والمساكين مصدقين. طبعاً الجهل عدو الانسان الاول🤔