بالفيديو.. مواطن لـوزير “الصحة”: لا تحولنا على هذا ياخي أنت وزير تستقبل منا!

صحيفة المرصد : كشف مقطع فيديو متداول حاليًا عن زيارة وزير الصحة توفيق الربيعة لمحافظة “بيشة”، حيث واجه الوزير أحد المواطنين، والذي اشتكى له، فأمر الوزير بتحويل الشكوى إلى أحد المسؤولين في المحافظة لحلها.
وعندما قال الوزير إنه سيأمر بتحويل الشكوى لأحد المسؤولين، قال المواطن: “لا تحولنا على هذا ياخي، أنت وزير تستقبل منا”، لافتًا إلى أن المسؤول الذي أحال الوزير الشكوى إليه من الصعب الوصول إليه.
وأوقف المواطن الوزير ليخبره بأن مقابلة الملك سلمان، ستكون أسهل بكثير من مقابلة المسؤول المذكور.
تعليقات ( 12 )
السلام عليكم** الله يقويكم
حسبي اللهفعلا.. إحنا ايتام وضروفنا صعبه ووالدتي مريضه وطاعنه في السن واخوي في منطقه تبعد عنا 1000كيلو مجرد سايق ولم يتفاعل معنا لامدير مباشر ولا مدير عام نطلب نقله عند والدتي ولدينا تقارير طبيه لوالدتي
علي. العمريالصحه. وربي. سيه. جدا. ليش. كثير. الموطنين. ما. يلقا. سرير. ومواعيد ٦. اشهر. وين. الخلال. ميزانيه. كبيره. وسكّان. قليل الجانب اكثر من الموطنين
مواطن ؟؟ الخلل فيناالمسؤول والطبيب والممرض والموظف والمسعف ( أخي وأخيك وابن عمي وابن خالك الخلل منا وفينا ) والدولة ما قصرت
مواطن ؟؟ الخلل فيناالخلل فينا لو يأتي أي وزير لن يحل المشكلة لنغير ما في أنفسنا أولا وبعون الله سنشعر بتحسن الخدمات
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"رسولنا الكريم(محمد بن عبدالله)كان يقف ويستمع و ينصت و ينصف بالحق وكانت ردوده ع(المتخاصمين)مقنعه (صل الله عليه وسلم تسليماً كثيرا) هو(بأبي و أمي)خير انسان ع وجه (المعموره)
سلطان البيشيفعلاً ، المواطن يعاني لكي يصل للمسؤول .. والدكتور الربيعة أفضل وزير مرّ على مدار تاريخ المملكة العربية السعودية هو والراحل الكبير سعود الفيصل .. ⁉️ حقيقه يجب الإقرار بها
الشايبالوزير الربيعه رجل فيه خير وهو افضل الموجود ومتواضع ونشيط وبيحسن ان شاء الله بس انتظروا عليه شوي الصحه يبلها شغل واجد
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
سارهالملك العادل سلمان الخير فأدوها بامانه والا سلمان الحزم لن يتاخر في استبدالكم بمن هو أجدر وأنفع للناس اتمنى ان يصل صوتي لكل مسؤول وكل متابع لنكن يدا واحده وأمه واحده يشعر بَعضُنَا بالاخر ونتعاون جميعا
سارهنرجو من الدكتور الربيعه ان يكون خيرا ممن سبقوه وان يرتقي بالخدمات الطبيه الى ارقى مستوى بما يليق بشعب الحرمين الشريفين وبما يليق بسمعة هذه البلاد في أنحاء العالم صحة المواطن امانه عظيمه أوكلتم فيها من
ساره*** تئن وتشكي حالها لله اضرب لكم مثال بسيط ** يفتقد لأتفه متطلبات المرضى وهي المواقف لايوجد موقف داخل حرم المشفى يقفون سيارتهم ف الخارج عند طريق سريع ومشهور بردائته وضيق