بالفيديو.. مواطن لـوزير “الصحة”: لا تحولنا على هذا ياخي أنت وزير تستقبل منا!

صحيفة المرصد : كشف مقطع فيديو متداول حاليًا عن زيارة وزير الصحة توفيق الربيعة لمحافظة “بيشة”، حيث واجه الوزير أحد المواطنين، والذي اشتكى له، فأمر الوزير بتحويل الشكوى إلى أحد المسؤولين في المحافظة لحلها.

وعندما قال الوزير إنه سيأمر بتحويل الشكوى لأحد المسؤولين، قال المواطن: “لا تحولنا على هذا ياخي، أنت وزير تستقبل منا”، لافتًا إلى أن المسؤول الذي أحال الوزير الشكوى إليه من الصعب الوصول إليه.

وأوقف المواطن الوزير ليخبره بأن مقابلة الملك سلمان، ستكون أسهل بكثير من مقابلة المسؤول المذكور.