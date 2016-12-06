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بعد 5 سنوات على مقتله .. أين خبأ القذافي ثروته الأسطورية ؟

6 ديسمبر, 2016 , 22:47 م
بعد 5 سنوات على مقتله .. أين خبأ القذافي ثروته الأسطورية ؟
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صحيفة المرصد – وكالات:بعد مرور خمس سنوات على سقوط القذافي وموته، لا تزال ظلال عديدة تحيط بحيثيات سقوطه، وهناك بخاصة سؤال يثير المخيلات: أين هي أمواله وأين “الكنز” الذي يعد بمئات المليارات من الدولارات؟
ثروة القذافي أشبه بقصص الكنوز الأسطورية، إذ تحيط بها الأسرار. أولاً، لا أحد يعلم المبلغ الحقيقي للثروة: يقول بعض الخبراء أنها بين 100 مليار و400 مليار دولار.

لقد راكم القذافي وحاشيته، على مدى 42 عاماً ثروة ضخمة من عائدات النفط التي كانت تحت إمرة الدولة، علماً أن العمليات المالية لم تكن شفافة إطلاقاً وقسماً كبيراً منها كان يتم بأموال منقولة، وفق أقوال المحامي المتخصص بالشؤون الليبية، مجد بودن.

وكان بوسع وزير النفط السابق أن يلقي بعض الضوء على هذا السر إلا أنه وجد غريقاً في نهر الدانوب سنة 2012.

ويقول المحامي بودن: “لكي نعثر على المال الليبي، لا بد من تتبع خيط الاستثمارات”. إذ كان يتم استثمار العائدات النفطية عبر شركات حكومية لا سيما الهيئة الليبية للاسثمار التي كان يرأسها بشير صالح الذي هرب بعد سقوط النظام إلى تونس ثم إلى فرنسا.

وأخيراً طلب اللجوء السياسي في جمهورية جنوب إفريقيا حيث لا زال يعيش، علماً أنه مطلوب للإنتربول”. وتشير معلومات نشرها موقع “ويكيليكس” إلى أن لليبيا استثمارات في شركات الاتصالات والبنية التحتية، وفي الفنادق ووسائل الإعلام.ومعلوم أن علاقات الحزب الحاكم في جمهورية جنوب إفريقيا كانت طيبة جداً مع معسكر القذافي، وأنها كانت “غسالة” أموال النظام الليبي.

ووفقاً لإيريك غوياد، الذي تخصص في البحث عن “الكنز” الليبي، فأن مليارات الدولارات الليبية موجودة في البنوك في ذلك البلد. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأموال النقدية، إذ ادعى عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات السابق، سنة 2012، أن قسماً من احتياطي الذهب الليبي مدفون في الصحراء.قسم آخر من هذه الأمول مجمدٌ في البنوك الأوروبية والأميركية، والسويسرية بخاصة.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 0:08 ص
    عدد التعليقات:1329

    سامية

    إسألوا مصطفى عبد الجليل وحزب العدالة والبناء وحزب الإصلاح والتنمية 😂😂😂
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  2. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 23:59 م

    راعي غنم..

    زنقهه...زنقهه دار.....دار أعظم ثروة فقدتها ليبيا'^'^،،: أمنها واستقرارها... ..
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  3. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 23:58 م

    ابن الحجاز

    اسألوا. حليمه
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  4. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:2538

    توووووونسية

    الله يدمر كل من تسبب في دمار ليبيا الله يرينا فيهم عجائب قدرته رحم الله الزعيم القذافي نعم كانت له جنون العظمة لكن كانت ليبيا في امن وامان بعده واموال ليبيا تقاسمتها امريكا وفرنسا وايطاليا والخونة منه
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  5. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 23:43 م

    فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ{73} ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم ...
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  6. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 23:40 م

    مسمار

    تأتي اجيال اخرى وتنقب عن هالكنز كما يتم التنقيب الان في مدافن الاهرام ومدائن صالح وغيرها من الاثار التي تزخر بها الارض العربيه وذلك عندما نصبح من الاولين
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  7. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 23:27 م

    سبهلل

    اكيد مدفونة تحت الخيمة التي كان يجلس فيها .هناك ما فقده الليبيون أغلى من ذهب القذافي الأمن والحياة الكريمة التي كانوا يعيشونها قبل مقتله في ثورة الخريف العربي المزعومة
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  8. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 23:21 م

    احمد باش

    طيب وبعدين..فلوس نفطنا اكثر اللى راحت
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  9. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 23:19 م

    شايم

    اكيد عند خنبوقه
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  10. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 23:12 م

    يقولون سرقوها جماعة الاخوان وعطوها ***
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