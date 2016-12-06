قرارات تدق ناقوس الخطر في السياحة الداخلية للمملكة!

صحيفة المرصد-: قال مختصون في السياحة، إن رسوم البلديات الجديدة قد تعوق نمو قطاع السياحة في المملكة او الاستثمار فيه لا سيما انه القطاع الأضعف مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرين الى ان قطاع السياحة يواجه الكثير من التحديات والمعوقات، وقد جاءت هذه الرسوم لتشكل تحدياً إضافيا وعائقا أمام جدوى الاستثمار فيه ، فضلا عن أن المشاريع القائمة ستتعرض لارتفاع في فواتير التكلفة والخدمات، والتي سيتحملها في النهاية المستهلك النهائي .
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت الشهر الماضي لوائح وقرارات رسوم خدمات بلدية جديدة ، طالت رسوم التراخيص والخدمات ذات العلاقة بالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية ومدن الألعاب والترفيه، هذا ووفقاً للقرار فإن تطبيق الرسوم الجديدة سيبدأ مع التاسع من ديسمبر الجاري ، ويشمل تسعة عشر نوعا من التراخيص منها تحصيل رسوم سنوية مقدارها 12000 ألف ريال لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات و300 ريال لكل متر مربع لمدن الملاهي والترفيه ، وفقاً لموقع إيلاف.
قطاع غير مدعوم
المختص السياحي خالد المالكي، قال إن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات غير المدعومة في المملكة مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا في حديثه إلى أنه ليست هناك منظومة تحفيز لصناعة السياحة مثل منظومة التحفيز الموجودة في الصناعة والزراعة ، فالمستثمر حينما يتجه للصناعة مثلا ، سيحصل على 70% من رأسمال المشروع قرضاً من الدولة، كما إن جميع الخدمات من كهرباء وماء ستكون مدعومة ، بينما قطاع السياحة يعد صناعة جديدة على البنوك وبالتالي فهي لا تقدم لها قروضاً ، كما لا يوجد صندوق تنمية سياحية أسوة بالصناديق الصناعية والزراعية، وليس هناك أي خدمات تقدم على شكل دعم.
و أوضح المالكي ، انه في ظل انتظار قطاع السياحة خطوات تحفز الاستثمار فيه بالدعم وتذليل المعوقات ، نفاجأ برسوم من شأنها أن تزيد الأسعار على المستهلك النهائي، لان 80% من المنشآت السياحية منشآت صغيرة وهي قائمة على الإيجار ولن تستطيع أن تتحمل التكاليف الجديدة، ، وإذا زادت الأسعار سيتحول المواطنون إلى السياحة الخارجية، وتخسر السياحة الداخلية، وبالتالي من الضروري جدا إعادة النظر في هذه الرسوم لا سيما ان المسافة أمام قطاع السياحة طويل حتى تصل لمستوى الصناعة الاحترافية المؤثرة في الاقتصاد والملبّية لذوق السائح السعودي الذي تعود على وجهات خارجية ناضجة.
صندوق تنمية سياحية
من جهته، قال فوزان سعود، مستثمر في قطاع السياحة، انه ليست هناك مشكلة في ضرائب أو رسوم تفرض على المبيعات لأنها ستؤخذ من المنتج النهائي للبيع، لكن الرسوم القبلية بهذه الطريقة ستعيق الاستثمار، لأنها ستجعل المستثمر يرفع التكلفة على المستهلك، في الوقت الذي يشهد فيه السوق ركودا واضحا ، مشيرا في حديثه انه لا بد أن تراعي البلديات ان هناك مشكلة تتعلق بفترة العمل السياحي وأن الفنادق والمتنزهات تنشط فقط في فترة الصيف وهي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من السنة، أما بقية السنة فلا تعمل، وهناك مناطق في الجنوب والشمال تتوقف تماما في فصل الشتاء وهذه الأوضاع لا بد أن تراعى عند من فرضوا الرسوم.
و أوضح فوزان ان سرعة تطبيق الرسوم ستؤثر على الجدوى الاقتصادية لأي مشروع، فلو افترضنا أن شخصاً لديه مشروع يحتاج سبع سنوات حتى يستطيع الوقوف على قدميه، مثل هذا القرار السريع سيؤثر على خطته، وأضاف “لا بد أيضا ان تراعي البلديات تأثر السوق في المرحلة القادمة بسبب الظروف الاقتصادية والذي سيفرض إحجاما عند الأسر عن الإنفاق على الكماليات ، وبالتالي من المهم جدا الاستعاضة بهذه الرسوم بضريبة مبيعات تؤخذ في الأخير وليس في الأول، فنحن لسنا ضد فرض الرسوم ولكن ينبغي أن تكون مدروسة وموافقة لتكلفة الخدمة، فضلا عن إنشاء صندوق للتنمية السياحية أسوة بصناديق التنمية العقارية والزراعية والصناعية.
تعليقات ( 42 )
ع . الحربيهو عندنا ساحة أصلاً حتى تكون في خطر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
العربيالشعب مطفرين و جاي تقول سياحة وين يا الطيب و الشعب في خمس أيام يخلص راتبه و يدور سلف و المشكلة هذه القرارات يدفع ثمنها المواطن أما المستثمر فما عليه إلا رفع السعر و شفط ما في حسابات االسائح الطفران
NHKهههههههههههههههههههههههههههههههه من قبل الرسوم*** قال سياحه ما دمر البلاد الإ طمع التجار وكذبهم امس مسؤل من كوريا فضحهم يقول يشترون السيارات منا و يبيعونها بضعف سعرها بثلاث مرات
ابن الوغيدهالسياحه دخلها مربح وهئل الربح، لاكن الجماعه ماتعودو على شكر النعم ، يحبون التباكى لاتفه الاسباب،،و الدليل **، مشترى شقه بامريكا،1 مليار،،دولار اقول للمعلقين، انتم مهرولين،،واغبياء نامو افضل
مع فرض الرسومقبل فرض الرسوم الأسعار مبالغ فيها جدا جدا وهم يحصلون الكثير.
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"اخي العزيز تعليق35(زين)جعل أيامگ كلها(زينه)(تهل عليگ بكل طيب) أنا ياعزيزي(الغالي)من منطقه الجنوب بالله عليگ وش فيها(شي)زين غير (الامطار و البراد)اما اسعارها انت اعرف (:بالعربي حرام اخذ شهر فيها(:
احمدرسوم البلديه ما راح تتعدى نصف راتب عامل النظافه بالمشأت السياحيه في السنه ... اعوذ بالله مايبي يدفع اي شي لصالح الوطن .. ويفرح جدا بستغلال المواطنين .
زينوالسعودية فيها سياحة..تاركين الجنوب افضل مناطق سياحية..بسبب العنصرية..والا بإمكان تحويلها إلى أكبر مدينة ترفيهية..
سعدصوره من دون تحيه لماكنزي لاعادة النظر في هذه الرسوم.
ميشيل مشلاللي عندنا تمشيه زيارات عائليه اما سياحه ما اعتقد يوجد اماكن تستحق الذهاب اليها للاسف ليس لدينا فقط بل على مستوى العالم العربي ان بغيت الطبيعه والخضره اوربا وشرق اسيا
سويلمانا أفضل السياحة في اليوتيوب اما الآن لم أستطع بسبب غلاء الانترنت بما ان اليوتيوب أفضل بكثير
ام جودوين السياحة ***
ابو محمد السيدلو تبون نصيحتي - الدول حوالينا كثرة فيها المشاكل وامسينا نخشى على انفسنا والدول المستقرة ***** ولايبونا نجي عندهم فيجب تشجيع سياحة بلدي أمن وآمان افضل من الخارج
عزوزكووختامها مسك 😣 اي سياحة وخرابيط 😂😅 إحنا داخل شبك محبوسين والدراهم والله ماعاد عندنا شي كلها عندكم والوضع نفسية حسبي الله ونعم الوكيل لكن الهجرة الهجرة ياعرب شي يفقع الكبد المرارة
مواطن افدغاللي بيتضرر مو القطاع السياحي اللي بيتضرر جيب المواطن المسكين لانك لو فرضت على التاجر ضرايب بدون ان تجبره بالالتزام بسعره القديم فلن يكون الضحية وقتها الا المواطن الشقة اللي ب 500 ستصبح بالف....
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"مره رحت(جده)وقلت لشباب وش رايگم نطلع كرنيش(ابحر)او(النورس) والله يأهو(اسف)ع كلامتي(وع وع) بمعنئ(كلمه)لا مكان(صاحي)ولا أكل (زين)بالمره و(الماغص)شغال مهم قالوا بنوديگ يابويا(السقاله) (طلعت خرسان)
رد على تعليق 21مفيش مشكله اي مصري عاوز ياخذ عمره يروح لسيسي وياخذ من المليارات التي اخذها من السعودية لانها فلوس لشعب المصري وليس في حسابات السيسي في سويسرا
__لوالله الاسكان اهم من السياحه
رحم الله فقيد الأمةغياب الضمير وعدم النظر لمصلحة المواطن غياب الرقابة على المساكن والخدمات العشوائية والرديئه والغلاء الفاحش. والهدف راتب المواطن المسكين والتفنن كيف يستنزف. لك الله يامواطن قال 2030
قلم من ذهبخلاص يا حسين كفاية كل يوم جزر جزر مافيه خيار
مواطناحسن لسا ماشفت شي الكل قادم بالطريق
258وماذا عن رسوم تاشيرات العمره والزياره 2000 ريال رسوم تاشيره العمره فرضا لو جاء معتمر من مصر رسوم التاشيره 9000 جنيه ماعدا الحمله والمصاريف ما معناه ان العمره ستكون تكاليفها 20000 الف جنيه من يملكها
السلام عليكمالبنوك وشركات السيارات واصحاب المولات ما ياخذون منهم رسوم على دخلهم ؟
حسنهذي رؤية. ٢٠٣٠. ياليت خلونا على رؤية هلال شوال ورمضان
المستشار عادلتشجيع للسياحة الخارجية
المستشار عادلمين إلي يسوي سياحة داخلية غير المواطن
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"لا أحد يأخذ بخاطره ع(كلامي)تبون الجد ماعندنا الا(بحر جده)والسمك خاس فيه وماعندنا الا(بحر الشرقيه)وصار نصف الشاطي(رمل)داخل البحر كانگ تتمشئ في(طعوس الثمامه)والبس لگ حذاء (علشان القراز ماينتيف رجلگ)
فارسقال سياحه داخليه ... مرحبآ الف والشقه بألف !! اللهم لك الحمد وشيئ مايسوى
الهمدانيمن جدكم فية سياحة الواحد يتنقل بين المدن لزيارة الاهل ونادر الاصدقاء ويستأجر الشقق المفروشة بالكثير يومان او منتدب يسكن فندق كم يوم اما سياحة هذه اول مرة اسمع فيها
الشنفرهمافيه عندنا سياحه الروائح اللي في جده والشوارع المكسره والزحمه كفيله بطرد كل من تسول له نفسه ان يجيها ثاني مره تعطيه خروج نهائي
فارساذا السياحه عندنا غير مدعومه انتم منتم مقصرين لافنادق ولا شقق مفروشه الي ماتسوى حتى 100 ريال مخلينها على 700 و900 ريال وكثر بعد اجل وش خليتم لفنادق دبي وغيرها شيئ راقي ماوصلت نصف اسعاركم بس بلاش دجل
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"لا أحد يأخذ بخاطره ع(كلامي)تبون الجد ماعندنا الا(بحر جده)والسمك خاس فيه وماعندنا الا(بحر الشرقيه)وصار نصف الشاطي(رمل)داخل البحر كانگ تتمشئ في(طعوس الثمامه)والبس لگ حذاء (علشان القراز ماينتيف رجلگ)
كلمة حقمن الاخير صار كل شي تعقيد وكلها ترجع في إلاخير **
نوافعلى أساس بنجلس اصلا وقت الاجازات معظم المواطنين سياحتهم برا انا واحد منهم اصرف اقل مما نصرفه بالداخل مع متعه السياحه والمناظر والمنتزهات والشواطئ الجميله مو هنا كورنيش وصخ
وتستمر الحياهصبراٌ جميل
علي. العمرياي. سياحه. . علي. الناس.
الماااااضي2030انا عندي مشروع سياحي في محافظة العلا...منتجع سياحي يبعد عن أثار مدائن صالح 3كيلو...ولم نستفيد من السياحه اي شي ...بالعكس عقدونا وأجرائاتهم ممله وطويله ومعقده
أبو سحااابوشعار السياحة المصدر الثاني بعد النفط . بهذه الرسوم ستكون فعلا ولكن الله يعين المواطن والسائح كأنهم يقولون له سنجعل سياحتنا غير ناجحه
سواحفي جده فيه ناس كنسلت النشاط
الضرائب والرسوم هي محور التنمية في الدول المتقدمةرسوم زهيدة
الضرائب والرسوم هي محور التنمية في الدول المتقدمةفكل ضريبة تمثل دخلا لتقديم خدمة
اسمرعبرحسستوني ان السياحة الداخلية **اً