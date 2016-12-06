آفاق جديدة للعلاقات التركية الإسرائيلية

شهدت الأسابيع القليلة الماضية محطات متسارعة في مسار عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين أنقرة وتل أبيب، توجت بوصول السفير الإسرائيلي الجديد (أيتان نائيه) لتركيا الخميس الماضي والإعلان عن موعد تقديم السفير التركي لدى إسرائيل (كمال أوكيم) أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي في الـ 12 من ديسمبر الجاري، ليكون بذلك قد بدأ مهامه رسميا، وقد سبق ذلك إرسال الحكومة التركية طائرات للمساعدة في عملية اطفاء الحرائق التي اندلعت في اسرائيل، هذا الأمر الذي تلاه أول اتصال ثنائي على مستوى عال منذ سنوات بين القيادتين، حيث اتصل الرئيس الاسرائيلي ريفلين بنظيره التركي في 27 نوفمبر لتقديم شكره على المساهمات التي قدمها من أجل إخماد الحرائق، وقد خرجت رسائل إيجابية من المحادثات الهاتفية التي جرت بين الرجلين حيث قال الرئيس الإسرائيلي إنه التقى مع الطيارين الأتراك الذين شاركوا في إطفاء الحرائق، وأضاف:«نحن نشكرهم على كل شيء فعلوه.. لقد قاموا بعمل رائع.. ونشكرك أنت أيضا من كل قلبنا».

خلال الاتصال الهاتفي جرى الحديث عن الآفاق الجديدة للعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس أردوغان على:«الأهمية البالغة لتطبيع العلاقات بين البلدين» فيما أشار إلى إمكانية أن يتواصل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، وأن اللقاءات التي جرت بين وزيري طاقة البلدين سوف تؤتي ثمارها. وأكد بقوله: «لقد طلبت بإرسال الهليكوبترات وطواقم المساعدة فور علمي باندلاع الحرائق.. وآمل وأدعو أن تسفر جهود طيارينا عن انتهاء العملية بأحسن النتائج».

المستجدات الأخيرة في العلاقات التركية الإسرائيلية لها دلالات هامة لفهم التوجه المستجد للدبلوماسية التركية أبرزها: عودة أنقرة التدريجية إلى السلوك البراغماتي والعقلاني بعد فشل موجة الانتفاضات العربية وخفوت نجم الإسلام السياسي وهو أمر يمكن ملاحظته عند تتبع مسار العلاقات التركية – الإسرائيلية حيث تعول أنقرة على العودة إلى أدوار الوساطة الإقليمية من جديد، وينتظر الجانب الاسرائيلي مساعدة تركيا في استعادة رفات جنديين اسرائيليين حيث طلب الرئيس الإسرائيلي ريفلين خلال اتصاله الاخير المساعدة من الرئيس التركي اردوغان بشأن استعادة رفات الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين واللذين تحتجزهما حركة حماس في «غزة». ووعد الرئيس أردوغان بفعل ما يستطيع.

كما تُشير التطورات الأخيرة إلى دلالة أخرى، وهي أهمية محور الطاقة في علاقات تركيا الإقليمية والدولية أثناء الأعوام المقبلة، فتركيا تأتي في المركز الثاني عالمياً بعد الصين في زيادة الطلب الداخلي على الطاقة والذي يزداد بنسبة 100% كل 6 أعوام.

حيث تخطط الحكومة الاسرائيلية لإيجاد أكثر من خط لتوريد إنتاجها البحري من الغاز إلى أوروبا، وتنظر إلى خطوط الغاز التي تربط تركيا بالدول الأوروبية كأحد الخطوط المطروحة أمامها، كما تظهر فرص تعاون بين القطاع الخاص في البلدين في الوقت الذي فتحت فيه الحكومة الإسرائيلية نصف إقليمها البحري في شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز.

كما تلتقي مصالح أنقرة مع الأهداف الإسرائيلية في ظل سعي أنقرة لجعل جغرافيا أقاليم الأناضول وبحر إيجة وتراقيا معابر ترانزيت عالمية للطاقة من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة بشكل يرفع من جودة البنية التحتية للمدن التركية والاقتصاد التركي بشكل عام، والاستفادة من ذلك الأمر سياسياً ودبلوماسياً على المستوى الاقليمي والدولي وعلى المستوى الداخلي (كإنجاز يحسب للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية).

الدلالات المستجدة لا تزيد أهمية عن مواضع مهمة في العلاقات التركية الاسرائيلية والتي ترتكز بشكل قوي على مسار طويل من التعاون في صناعات الدفاع العسكرية والزراعة الحيوية والسياحة والبحث العلمي.

نقلا عن اليوم