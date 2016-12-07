بالصور : تعرف على الممثلة صاحبة لقب أجمل وجه أنثوي في العالم

صحيفة المرصد:قال طبيب التجميل المقيم بلندن، دكتور جوليان دي سيلفا، أن أجمل امرأة في العالم وفقًا للمقاييس العالمية، وبحسب آخر خرائط مسح الوجه العلميةهي الممثلة أمبر هيرد لديها أجمل وجه في العالم.

واضاف جوليان دي سيلفا إن ملامح هيرد، الأقرب لمعايير نظرية النسبة الذهبية للجمال التي وضعها اليونان، مضيفا أن ملامح أمبر هي الأقرب لمطابقة النسبة الذهبية، فعيناها وحاجباها وأنفها، وشفتاها وذقنها، وفكّاها، وشكل الوجه مطابقٌ للنسبة الذهبية بنسبة 91.85%،بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

وتحتل كيم كارداشيان المركز الثاني بنسبة تتطابق مع النسبة وصلت إلى 91.39%، ثم كيت موس بنسبة 91.06%، ثم إميلي راتاجكوسكي بنسبة 90.8%، ثم كيندار جينر بنسبة 90.18%.

ووضع دي سيلفا نموذج لأكمل وجه أنثوي باستخدام هذه الإحصائيات، باستخدام تقنية المسح المحوسب.

وبحسب النموذج الموضوع، فإن الوجه الأنثوي الكامل، يتكوّن من أنف أمبر هيرد، وحاجبي كيم كارداشيان، وعيني سكارلت جوهانسن، وشفتي إميلي راتاجكوسكي، وجبين كيت موس.