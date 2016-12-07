بالصور : تعرف على الممثلة صاحبة لقب أجمل وجه أنثوي في العالم

صحيفة المرصد:قال طبيب التجميل المقيم بلندن، دكتور جوليان دي سيلفا، أن أجمل امرأة في العالم وفقًا للمقاييس العالمية، وبحسب آخر خرائط مسح الوجه العلميةهي الممثلة أمبر هيرد لديها أجمل وجه في العالم.
واضاف جوليان دي سيلفا إن ملامح هيرد، الأقرب لمعايير نظرية النسبة الذهبية للجمال التي وضعها اليونان، مضيفا أن ملامح أمبر هي الأقرب لمطابقة النسبة الذهبية، فعيناها وحاجباها وأنفها، وشفتاها وذقنها، وفكّاها، وشكل الوجه مطابقٌ للنسبة الذهبية بنسبة 91.85%،بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.
وتحتل كيم كارداشيان المركز الثاني بنسبة تتطابق مع النسبة وصلت إلى 91.39%، ثم كيت موس بنسبة 91.06%، ثم إميلي راتاجكوسكي بنسبة 90.8%، ثم كيندار جينر بنسبة 90.18%.
ووضع دي سيلفا نموذج لأكمل وجه أنثوي باستخدام هذه الإحصائيات، باستخدام تقنية المسح المحوسب.
وبحسب النموذج الموضوع، فإن الوجه الأنثوي الكامل، يتكوّن من أنف أمبر هيرد، وحاجبي كيم كارداشيان، وعيني سكارلت جوهانسن، وشفتي إميلي راتاجكوسكي، وجبين كيت موس.
تعليقات ( 13 )
سعودي🇸🇦وافتخرالهمداني ارجع للانبياء من نوح الى خاتمهم عليه السلام ماذا يقولون لاتقولي ات الفرس موجودين من الازل ،، الجنان انواع الفردوس والنعيم والخلد والمأوى لاتقول كلها فارسيه هههههههه
الهمدانيسعودي🇸🇦وافتخر (( حتى الفردوس كلمة فارسية ليس لها اصل عربي بردوس))
يالطيفاحب الانوثه الزائظة واكرة قوية الوجه والمسترجله والي انوثتها تظمر عند الحاجه او وقت الخوف
سعودي🇸🇦وافتخرالهمداني ههههه لن تكون هكذا بالقبر بل دود ياكل جميع اللحم ولن يبقى الا عظام ثانيا الارواح بالبرزخ غير كلها زي بعض الفرق من الروح السعيده او التعيسه ،، هل عرفت البرزخ ام مصر انه كلمه ليس عربيه بل فارسي
المسافرالله يبيد المجوس الاسماعيليه والقوارض اللي يبثون سمومهم هنا. ويهمزون ويلمزون بالمسلمين اذناب المقبور الخميني المجوسي.
سعودي🇸🇦وافتخرالهمداني (((إنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ،،))) وصلت للي يدخل الجنه او النار ،،. استغفر ربك
الهمدانيبالله هذا وجه يروح النار والوجيه اللي كلها صوف تروح الجنة ماهقوتي
سيعي وافتخر ببلادي السعوديهماشاء الله
سعودي🇸🇦وافتخروشلون لو ابي امدحها مثلا اقول العين ياعين المها او عين صقر الشيهان واذا ابي امدح الشعر اقول كأنه قطعه من الليل بدون ضوء قمر ،، او الشعر شلال الظلام بليل مدلهم اختفت نجومه،، مواصفات الجمال غير للعرب
سعودي🇸🇦وافتخرهههههه اجمل وجه بالعالم هذا بعينك فقط للناس فيما يعشقون مذاهب ،، قل حسب مواصفاتي للجمال اراها جميله او مقبوله لنظرتي ،، كلن يمدح سعلته ،، الجمال العربي افضل واجمل وغير ،، العربيه الخليجيه السعوديه غير
لا والله ما هو مكياجتعرف من يستخدم المكياج! الي اذا جاءت الزواجات تحصلهم طوابيررررر
.لن.يمدور الهين ترا الكايد احلا ... الاعلام له دور لكن شفنا على الطبيعة اجمل وعلى المكشوف والعالم تشوف.
الناقدأيه هين . . الله يخلي المكياج !!