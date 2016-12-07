بالفيديو : شاهد كيف خسرت نيرمين محسن 15 كيلو خلال عام

صحيفة المرصد: كشفت الفنانة نيرمين محسن، طريقة خسارتها للوزن وكيف أنها استطاعت أن تخسر 15 كيلو خلال عام واحد ، وأنه لم يكن بسبب الخضوع إلى عمليات جراحية تجميلية، أو عمليات شفط للدهون، إنما تطلب الأمر منها حمية خاصة ومجهوداً بدنياً كبيراً .

كما أكدت نيرمين عبر برنامج على الطريق المذاع عبر قناة العربية أنها لم تخسر وزنها كما أشيع عنها بخضوعها لعملية تخفيف وزن منذ ما يقارب العام.

و لم تبدِ نيرمين استغرابها من تقدم أحد المعجبين على موقع “انستغرام” بطلب الزواج منها، وأن هذا الموضوع أصبح عادياً مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت هذا الأمر شائعاً مؤخراً، مؤكدة أنها لا تفكر في الموضوع حالياً، وأنه في حال تم الزواج فإنه لن يبعدها عن عشقها الأول وهو الدراما والتمثيل.