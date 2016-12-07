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بالفيديو : شاهد كيف خسرت نيرمين محسن 15 كيلو خلال عام

7 ديسمبر, 2016 , 0:07 ص
بالفيديو : شاهد كيف خسرت نيرمين محسن 15 كيلو خلال عام
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صحيفة المرصد: كشفت الفنانة نيرمين محسن، طريقة خسارتها للوزن وكيف أنها استطاعت أن تخسر 15 كيلو خلال عام واحد ، وأنه لم يكن بسبب الخضوع إلى عمليات جراحية تجميلية، أو عمليات شفط للدهون، إنما تطلب الأمر منها حمية خاصة ومجهوداً بدنياً كبيراً .

كما أكدت نيرمين عبر برنامج على الطريق المذاع عبر قناة العربية أنها لم تخسر وزنها كما أشيع عنها بخضوعها لعملية تخفيف وزن منذ ما يقارب العام.

و لم تبدِ نيرمين استغرابها من تقدم أحد المعجبين على موقع “انستغرام” بطلب الزواج منها، وأن هذا الموضوع أصبح عادياً مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت هذا الأمر شائعاً مؤخراً، مؤكدة أنها لا تفكر في الموضوع حالياً، وأنه في حال تم الزواج فإنه لن يبعدها عن عشقها الأول وهو الدراما والتمثيل.



تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 3:03 ص

    د.ماجد

    من حقها تختفي ماهو بس 15 كيلوا دامها في مصر
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  2. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 2:33 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    نيرمين أحبك عندما تبكينا** وأحب وجهك غائماً وحزينا** تلك الدموع الهاميات أحبّها** وأحب خلف سقوطها تشرينا ** بعض النساء وجوههن جميلة ** ويصرن أجمل عندما يبكينا
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  3. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 2:25 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    نيرمين ..أخرج من بيتي.. لأمشط أرصفة الطرقات و أطارد وجهك.. في الأمطار ، و في أضواء السيارات.. و أطارد طيفك.. حتى .. حتى .. في أوراق الإعلانات .. علمني حبك.. كيف أهيم على وجهي..ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات
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  4. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 2:15 ص

    ت ارحم نفسك والله ماحد حولك غير غرفة من اربع جدران أختر منها الجدران ماتشاء
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  5. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 2:10 ص

    عفوا اقصد تعليق 30 تنام انت وانا سهران ههههه تذكرت واحد كان يقول تعشي انت وانا جيعان الله يرحم الشعر بس
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  6. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 2:08 ص

    تعليق 39 تنام انت وانا سهران ههههه تذكرت واحد كان يقول تعشي انت وانا جيعان الله يرحم الشعر بس
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  7. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 1:33 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    حبيبي صار لي مدّة أشوفك تايه وحيران * وأنا والله لا شفتك حزين، تزود أحزاني * أنا أحبّك، ولا ودّي تعيش بدنيتك ندمان * ترى الأيّام محسوبة، وتالي هالعمر فاني* تصدّق بسمتك والله تفرّح خاطري الولهان* يطير من الفرح قلبي وأصير بعالم ثانٍ * غلاك داخل عروقي، ولا يوصل غلاك إنسان* يمرّ الوقت ويثبت لك غلاك إن الله أحياني* أضحي بعمري لعيونك، تنام إنت وأنا سهران* ونادي جروحك لقلبي تجي واحد ورى الثّاني
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  8. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 1:30 ص
    عدد التعليقات:668

    خواطر...

    وعوذا مار هي نوبه يبست
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  9. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 1:29 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    كامل الأوصاف والحسن اكتمل* كملك ربي وخصك بالخليق* من كحل عينك عيوني تكتحل* وأن تناظر بي يجي بعيني بريق* القمر وأن شاهدك غاب وأفل* يستحي في محجر عيونك يويق* صورك ربي سبحانه وجلّ* تاج زين الكون بك وحدك يليق* القصايد كلها لك والجمل
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  10. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 1:25 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    إن قلت راح الضّيق بالصّدر زاديx طرا عليّ اللي عيونه وسيعات x الّلي مشاركني بنومي وزاديx وما ظنّي أنسا الّلي رموشه ظليلات
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  11. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 1:22 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    ودّي بـك وأبيـك وأبـاك وأبـغـاك x جمّعتهـا لرضـاك واختـار فيـهـا x شف ويش منها يتبع احكاك ورضـاكx واللي لك اسقـي مسمعـك لا ضميهـا x غديت (افر)احكـاي واسايـر احكـاك x وانـا تشّـرف لكنـتـي واهتويـهـا x مضمونهـا ودّي بشوفتـك واهـواك x ياللي دروب أهل الـردى مـا تجيهـا
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  12. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 1:21 ص

    احمد

    تعليق مخالف
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  13. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 1:20 ص

    عزوزكو

    انفدى انضغطت خلف الكواليس حتى قالت خلاص يكفي بعدين طارت للوسط الفني بعدين نسمت تسسسسسسسسس
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  14. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 1:16 ص

    احمد

    منتهى السخافة وقلة الذوق ,,,عيب
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  15. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 1:07 ص

    أبو شنب

    غلطانه ....المربرب كان احسن ...خاصه في ***
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  16. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 1:06 ص

    الهمداني

    وين اهل الفضيلة اللى ازعجونا هنا((بس البنت جد جميلة بس النحافة الزايدة مو زينة))
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  17. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 1:00 ص

    الدعوة عامة اي واحد حياه الله يأخذ شاورما على الماشي وعلبة عصير وبالعافية

    أنااتكلم عن نفسي اذا قررت ان اتزوج ماراح اذبح مفطحات ولا حواشي ولاشي قررت أجيب عشر معلمين مشاوي كباب وخمسة معلمين شاورما ابخلي العشاءخفيف لايجى لي واحد يقول فشيله أنا حر الزواج حقي ماحد له شغل أنا حر
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  18. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 0:41 ص

    الخواجة كاريوكي

    نيرمين محسن 🤔 !!! نيرمين 🤔
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  19. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 0:41 ص

    وتعترف انك شبح من الماضي المزعج في صفحة الكاريكاتير
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  20. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 0:40 ص

    ت ١ اشباه رجال عيونهم زايغه وعقولهم خفيفة يركضون ورا الحريم في كل مكان وكل ماشافو فنانة او عارضة قاموا يلهثون وراها ويمدحونها ويطبلون لها ويطلبونها للزواج اقرأ كلامهم في المواقع شي يفشل
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  21. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص

    العربي

    و ربي لو عُرضت عليّ ببلاش ما رضيت فيها إلا للتسلية لا أكثر أم عيالي و أمينة سري لآ يصلح أن يكون بهذا الوضع المخزي
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  22. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    انا يامي وكنت اعلق معكم بمعرف المحيط المتجمد الشمالي وبعدين غيرت لشبح من الماضي ومشكلتي اني احب الزين حفرهنت كبدي يا هادي
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  23. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 0:37 ص

    يارب رحمتك
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  24. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 0:36 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    اﻹنسان منو محتاج لا حميات قاسية ولا حرمان من اﻷكل بس بعد عن المشروبات الغازية وخفف من المقالي وإنت بصحة وعافية بفضل رب العالمين وخليك متبع ريجيم اﻷصابع 👋 مش كل شوي تروح وتفتح البراد وتؤل ماعمبضعف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 0:32 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    نفس الشعر تبع إيفانكا // بس نرمين محسن بيمدحا ((إنسان منصف)) هلأ بيصير في مبارزة بالصفحة
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  26. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 0:31 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    توني الاحظ والله ان وزنها زايد .. مع إني شديدة الملاحظة ماشاء الله علي 😁 .. ماشاء الله عليها فاتنة بكل أحوالها الله يحفظها 💞 ..
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  27. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 0:31 ص

    إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا
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  28. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 0:29 ص

    وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا * وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ
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  29. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 0:27 ص

    لاحول ولاقوة الا بالله الجنوووووووووووبي صار مجنووووووووووووني خلص من بنت ترامب وجايركض ورا نرميمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  30. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 0:23 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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  31. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 0:23 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    ياشبيه صويحبي حسبي عليك **كل ماناظرت عينك شفت ذاك** شفت لونه في خدودك والعيون** في سلامك في كلامك في حلاك **ماهقيت إنَّ القمر مثله قمر
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  32. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 0:22 ص

    والمطلوب منا يعنى نصفق لها الحمد لله على نعمة العقل
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  33. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 0:19 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    خاصمت عيني من سنين **ورحمت قلبي من الانين** وفضلت أفكر... بس فمين** وسألت عيوني بتبكي ليه.. وعلى مين وعلى مين وعلى مين**. الحيرة تسرح بالظنون **والسهد يلعب بالجفون **وفي خيالي صورة بس لمين >>!!!?? صورتك يااااااااااااااااااااااااااااااا نيرمين
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  34. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 0:14 ص

    ابو شلش

    والله خساره كانت اول جميله جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 0:13 ص

    قمة التناقض

    يقولون جمال المراة في حشمتها وحيائها ،،، ويطاردون ورى الفنانات في المواقع ويطلبون الزواج من الفنانات والممثلات ،،، شي غريب
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  36. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 0:09 ص

    قمة التناقض

    تقدم أحد المعجبين على موقع “انستغرام” بطلب الزواج منها، ،، والمحجبة المحتشمة يهربون منها ،،،متناقضين
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)

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