بالفيديو : شاهد كيف خسرت نيرمين محسن 15 كيلو خلال عام

صحيفة المرصد: كشفت الفنانة نيرمين محسن، طريقة خسارتها للوزن وكيف أنها استطاعت أن تخسر 15 كيلو خلال عام واحد ، وأنه لم يكن بسبب الخضوع إلى عمليات جراحية تجميلية، أو عمليات شفط للدهون، إنما تطلب الأمر منها حمية خاصة ومجهوداً بدنياً كبيراً .
كما أكدت نيرمين عبر برنامج على الطريق المذاع عبر قناة العربية أنها لم تخسر وزنها كما أشيع عنها بخضوعها لعملية تخفيف وزن منذ ما يقارب العام.
و لم تبدِ نيرمين استغرابها من تقدم أحد المعجبين على موقع “انستغرام” بطلب الزواج منها، وأن هذا الموضوع أصبح عادياً مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت هذا الأمر شائعاً مؤخراً، مؤكدة أنها لا تفكر في الموضوع حالياً، وأنه في حال تم الزواج فإنه لن يبعدها عن عشقها الأول وهو الدراما والتمثيل.
تعليقات ( 36 )
د.ماجدمن حقها تختفي ماهو بس 15 كيلوا دامها في مصر
جنوووووووووووووووووبينيرمين أحبك عندما تبكينا** وأحب وجهك غائماً وحزينا** تلك الدموع الهاميات أحبّها** وأحب خلف سقوطها تشرينا ** بعض النساء وجوههن جميلة ** ويصرن أجمل عندما يبكينا
جنوووووووووووووووووبينيرمين ..أخرج من بيتي.. لأمشط أرصفة الطرقات و أطارد وجهك.. في الأمطار ، و في أضواء السيارات.. و أطارد طيفك.. حتى .. حتى .. في أوراق الإعلانات .. علمني حبك.. كيف أهيم على وجهي..ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات
جنوووووووووووووووووبيحبيبي صار لي مدّة أشوفك تايه وحيران * وأنا والله لا شفتك حزين، تزود أحزاني * أنا أحبّك، ولا ودّي تعيش بدنيتك ندمان * ترى الأيّام محسوبة، وتالي هالعمر فاني* تصدّق بسمتك والله تفرّح خاطري الولهان* يطير من الفرح قلبي وأصير بعالم ثانٍ * غلاك داخل عروقي، ولا يوصل غلاك إنسان* يمرّ الوقت ويثبت لك غلاك إن الله أحياني* أضحي بعمري لعيونك، تنام إنت وأنا سهران* ونادي جروحك لقلبي تجي واحد ورى الثّاني
عدد التعليقات:668
خواطر...وعوذا مار هي نوبه يبست
جنوووووووووووووووووبيكامل الأوصاف والحسن اكتمل* كملك ربي وخصك بالخليق* من كحل عينك عيوني تكتحل* وأن تناظر بي يجي بعيني بريق* القمر وأن شاهدك غاب وأفل* يستحي في محجر عيونك يويق* صورك ربي سبحانه وجلّ* تاج زين الكون بك وحدك يليق* القصايد كلها لك والجمل
جنوووووووووووووووووبيإن قلت راح الضّيق بالصّدر زاديx طرا عليّ اللي عيونه وسيعات x الّلي مشاركني بنومي وزاديx وما ظنّي أنسا الّلي رموشه ظليلات
جنوووووووووووووووووبيودّي بـك وأبيـك وأبـاك وأبـغـاك x جمّعتهـا لرضـاك واختـار فيـهـا x شف ويش منها يتبع احكاك ورضـاكx واللي لك اسقـي مسمعـك لا ضميهـا x غديت (افر)احكـاي واسايـر احكـاك x وانـا تشّـرف لكنـتـي واهتويـهـا x مضمونهـا ودّي بشوفتـك واهـواك x ياللي دروب أهل الـردى مـا تجيهـا
احمدتعليق مخالف
عزوزكوانفدى انضغطت خلف الكواليس حتى قالت خلاص يكفي بعدين طارت للوسط الفني بعدين نسمت تسسسسسسسسس
احمدمنتهى السخافة وقلة الذوق ,,,عيب
أبو شنبغلطانه ....المربرب كان احسن ...خاصه في ***
الهمدانيوين اهل الفضيلة اللى ازعجونا هنا((بس البنت جد جميلة بس النحافة الزايدة مو زينة))
الدعوة عامة اي واحد حياه الله يأخذ شاورما على الماشي وعلبة عصير وبالعافيةأنااتكلم عن نفسي اذا قررت ان اتزوج ماراح اذبح مفطحات ولا حواشي ولاشي قررت أجيب عشر معلمين مشاوي كباب وخمسة معلمين شاورما ابخلي العشاءخفيف لايجى لي واحد يقول فشيله أنا حر الزواج حقي ماحد له شغل أنا حر
الخواجة كاريوكينيرمين محسن 🤔 !!! نيرمين 🤔
العربيو ربي لو عُرضت عليّ ببلاش ما رضيت فيها إلا للتسلية لا أكثر أم عيالي و أمينة سري لآ يصلح أن يكون بهذا الوضع المخزي
جنوووووووووووووووووبيانا يامي وكنت اعلق معكم بمعرف المحيط المتجمد الشمالي وبعدين غيرت لشبح من الماضي ومشكلتي اني احب الزين حفرهنت كبدي يا هادي
أرزة 🌲 لبناناﻹنسان منو محتاج لا حميات قاسية ولا حرمان من اﻷكل بس بعد عن المشروبات الغازية وخفف من المقالي وإنت بصحة وعافية بفضل رب العالمين وخليك متبع ريجيم اﻷصابع 👋 مش كل شوي تروح وتفتح البراد وتؤل ماعمبضعف
أرزة 🌲 لبناننفس الشعر تبع إيفانكا // بس نرمين محسن بيمدحا ((إنسان منصف)) هلأ بيصير في مبارزة بالصفحة
🌸 الملح و القبلة 🌸توني الاحظ والله ان وزنها زايد .. مع إني شديدة الملاحظة ماشاء الله علي 😁 .. ماشاء الله عليها فاتنة بكل أحوالها الله يحفظها 💞 ..
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
جنوووووووووووووووووبيياشبيه صويحبي حسبي عليك **كل ماناظرت عينك شفت ذاك** شفت لونه في خدودك والعيون** في سلامك في كلامك في حلاك **ماهقيت إنَّ القمر مثله قمر
جنوووووووووووووووووبيخاصمت عيني من سنين **ورحمت قلبي من الانين** وفضلت أفكر... بس فمين** وسألت عيوني بتبكي ليه.. وعلى مين وعلى مين وعلى مين**. الحيرة تسرح بالظنون **والسهد يلعب بالجفون **وفي خيالي صورة بس لمين >>!!!?? صورتك يااااااااااااااااااااااااااااااا نيرمين
ابو شلشوالله خساره كانت اول جميله جدا
قمة التناقضيقولون جمال المراة في حشمتها وحيائها ،،، ويطاردون ورى الفنانات في المواقع ويطلبون الزواج من الفنانات والممثلات ،،، شي غريب
قمة التناقضتقدم أحد المعجبين على موقع “انستغرام” بطلب الزواج منها، ،، والمحجبة المحتشمة يهربون منها ،،،متناقضين