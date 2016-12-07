  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: ”سيلفي” يجمع ناصر القصبي وراشد الماجد بعد 21 عاما من لقائهما في “الدنيا حظوظ”

7 ديسمبر, 2016 , 0:20 ص
شاهد: ”سيلفي” يجمع ناصر القصبي وراشد الماجد بعد 21 عاما من لقائهما في “الدنيا حظوظ”
  • 2٬577
  • 7
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تحكي صورة تم تداولها قصة عمرها حوالي 21 عاماً بين آخر لقاء ذي طابع فني جمع النجمين ناصر القصبي وراشد الماجد، حيث التقيا للمرة الأولى في مسلسل “الدنيا حظوظ”، الذي أنتجه الفنان خالد سامي، وتم عرضه عام 1994، ليتجدد اللقاء في 2015 من خلال غناء راشد لمقدمة مسلسل “سيلفي” من بطولة ناصر القصبي والمجموعة، وما بين أعوام الفراق ثم اللقاء ثمة متغيرات مهمة في حياة النجمين على مستوى الشهرة والمال والنجومية،حيث أصبحا بعد اللقاء الأول الذي كان كلاهما يبحث من خلاله عن تحقيق أحلامه وتطلعاته الشخصية والفنية أصبحا اليوم من أعلام الفن الخليجي على صعيد الدراما والأغنية ومن أثرياء الوسط وفقا لموقع العربية نت.

راشد الماجد من خلال مسلسل “الدنيا حظوظ” كان يبحث عن الانتشار عربياً وقدم خلال المسلسل 10 أغنيات، وناصر بعده شق طريقه بطلاً ومنتجاً ومؤلفاً في سلسلة “طاش ما طاش”، المفارقة أن الثنائي ناصر القصبي وراشد الماجد كانا يؤديان أدوارهما في المسلسل باسميهما الحقيقيين، وأيضاً ناصر وراشد يلتقيان في بعض الظروف العملية عدا أنهما يقيمان بصورة.
76766544



تعليقات ( 7 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 3:06 ص

    @

    هذه الاخبار لا تعجب الاخونج اعداء النجاح و الفرح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 1:44 ص

    صبحي

    والله انهم مساكين كل واحد منهم شق طريقه وتسابق في معصية الله عزوجل من خلال الاغاني والافلام نسال الله السلامة والهداية لهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 0:51 ص

    محمد

    باظت لهم الدنيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 0:44 ص

    المسافر راح ودنيا حظوظ زمان ياراشد ،،،،لك التحيه والتقدير ،،،فنان متميز،،،،وكذلك الفنان المتميز ناصر القصبي له التحيه والتقدير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 0:43 ص

    المسافر راح ودنيا حظوظ زمان ياراشد ،،،،لك التحيه والتقدير ،،،فنان متميز،،،،وكذلك الفنان المتميز ناصر القصبي له التحيه والتقدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص

    بدون زعل وتعصب لكن (( هذا رأيي ووجهة نظري ))

    كانت بدايات ناصر وعبدالله جميله لكن بالأخير وللأسف نزل مستواهم.شعبيتهم.أحترامهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 0:35 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    (:تجمعت مترديه(: امطيحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم