شاهد: ”سيلفي” يجمع ناصر القصبي وراشد الماجد بعد 21 عاما من لقائهما في “الدنيا حظوظ”

صحيفة المرصد: تحكي صورة تم تداولها قصة عمرها حوالي 21 عاماً بين آخر لقاء ذي طابع فني جمع النجمين ناصر القصبي وراشد الماجد، حيث التقيا للمرة الأولى في مسلسل “الدنيا حظوظ”، الذي أنتجه الفنان خالد سامي، وتم عرضه عام 1994، ليتجدد اللقاء في 2015 من خلال غناء راشد لمقدمة مسلسل “سيلفي” من بطولة ناصر القصبي والمجموعة، وما بين أعوام الفراق ثم اللقاء ثمة متغيرات مهمة في حياة النجمين على مستوى الشهرة والمال والنجومية،حيث أصبحا بعد اللقاء الأول الذي كان كلاهما يبحث من خلاله عن تحقيق أحلامه وتطلعاته الشخصية والفنية أصبحا اليوم من أعلام الفن الخليجي على صعيد الدراما والأغنية ومن أثرياء الوسط وفقا لموقع العربية نت.

راشد الماجد من خلال مسلسل “الدنيا حظوظ” كان يبحث عن الانتشار عربياً وقدم خلال المسلسل 10 أغنيات، وناصر بعده شق طريقه بطلاً ومنتجاً ومؤلفاً في سلسلة “طاش ما طاش”، المفارقة أن الثنائي ناصر القصبي وراشد الماجد كانا يؤديان أدوارهما في المسلسل باسميهما الحقيقيين، وأيضاً ناصر وراشد يلتقيان في بعض الظروف العملية عدا أنهما يقيمان بصورة.

