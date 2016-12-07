بالفيديو : 4 شبان يلقون سيارة من أعلى ” جرف ” و السبب غريب !

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر محاولات عدد من الشباب إتلاف سيارتهم بغرض الحصول على قيمة التأمين.
ويوضح المقطع أن أربعة شباب يدفعون السيارة من جرف متوسط الارتفاع ، لتنقلب عدة مرات، وتتهشم أو تصاب بأضرار بالغة .
من جهتهم استنكر رواد مواقع التواصل هذا الفعل ووصفوه بالاحتيال على الأنظمة ، مستشهدين بواقعة أخرى جرت أول أمس وهي لشاب يصدم سيارته عمداً بعمود إنارة ، للحصول على مبلغ التأمين .
تعليقات ( 9 )
حسناتوقع انها شركات التأمين هي اللي مسوي كذا حتى تأخذها ذريعه اتمنى من الدولهةالتحقيق في مثل هذه الحوادث
.... محمد عبداللهيا ويلكم من الحرام ....
المحتسبيبون التأمين او ان تعاد للشركة ويكتفى بما وصلها المقطع سوف يبين من هو صاحب السيارة بالتأكيد وملابسات الموضوع
سنافياللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك ..آخر الزمان ناس تبغى المال بأي طريقة كانت .. !!!
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"لو ان(العقول)تنباع كان (اشتريته)لهم و ع(راسهم)واولهم(مسز خنيبقات) ولو كان سعره(قرشين)اعتبرها دفع (بلاء)عني و عن والدي و (:عن المرصديين)اجمعين(:
نصراوي منتفام الطفرة اللي تخليكم تسوون كذا