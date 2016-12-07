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بالفيديو : 4 شبان يلقون سيارة من أعلى ” جرف ” و السبب غريب !

7 ديسمبر, 2016 , 0:52 ص
بالفيديو : 4 شبان يلقون سيارة من أعلى ” جرف ” و السبب غريب !
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر محاولات عدد من الشباب إتلاف سيارتهم بغرض الحصول على قيمة التأمين.

ويوضح المقطع أن أربعة شباب يدفعون السيارة من جرف متوسط الارتفاع ، لتنقلب عدة مرات، وتتهشم أو تصاب بأضرار بالغة .

من جهتهم استنكر رواد مواقع التواصل هذا الفعل ووصفوه بالاحتيال على الأنظمة ، مستشهدين بواقعة أخرى جرت أول أمس وهي لشاب يصدم سيارته عمداً بعمود إنارة ، للحصول على مبلغ التأمين .



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 1:57 ص

    حسن

    اتوقع انها شركات التأمين هي اللي مسوي كذا حتى تأخذها ذريعه اتمنى من الدولهةالتحقيق في مثل هذه الحوادث
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  2. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 1:40 ص

    .... محمد عبدالله

    يا ويلكم من الحرام ....
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  3. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 1:33 ص

    >>>>>وهذه المقاطع طبعا يعطي شركات التامين فرصه للمزيد من المماطله في تعويض اصحاب الحق بعد ان تم كشف مماطلاتهم وتهربهم من دفع التعويض
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  4. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 1:29 ص

    لحظه لحظه الان فيه واقعة وفيه تصوير وفيه شباب جالسه تصور وغير واضحه معالم وجيههم وقبل يومين واحد مغطي وجه بخوذه وصدم عمدا العمود وكمان فيه تصوير فيديو! من خلف هذه المقاطع!؟ المستفيد شركات التامين فقط
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  5. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 1:20 ص

    المحتسب

    يبون التأمين او ان تعاد للشركة ويكتفى بما وصلها المقطع سوف يبين من هو صاحب السيارة بالتأكيد وملابسات الموضوع
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  6. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 1:13 ص

    يافقعه ياقفلة اخلاق
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  7. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 1:11 ص

    سنافي

    اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك ..آخر الزمان ناس تبغى المال بأي طريقة كانت .. !!!
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  8. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 1:00 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    لو ان(العقول)تنباع كان (اشتريته)لهم و ع(راسهم)واولهم(مسز خنيبقات) ولو كان سعره(قرشين)اعتبرها دفع (بلاء)عني و عن والدي و (:عن المرصديين)اجمعين(:
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  9. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 0:54 ص

    نصراوي منتف

    ام الطفرة اللي تخليكم تسوون كذا
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