بالفيديو : 4 شبان يلقون سيارة من أعلى ” جرف ” و السبب غريب !

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر محاولات عدد من الشباب إتلاف سيارتهم بغرض الحصول على قيمة التأمين.

ويوضح المقطع أن أربعة شباب يدفعون السيارة من جرف متوسط الارتفاع ، لتنقلب عدة مرات، وتتهشم أو تصاب بأضرار بالغة .

من جهتهم استنكر رواد مواقع التواصل هذا الفعل ووصفوه بالاحتيال على الأنظمة ، مستشهدين بواقعة أخرى جرت أول أمس وهي لشاب يصدم سيارته عمداً بعمود إنارة ، للحصول على مبلغ التأمين .