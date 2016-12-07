إدارة الطرق بجازان توضح ملابسات سيارة الحازمي في حفل التكريم

صحيفة المرصد:رداً على ما زعمه بعض المغردين، أن السيارة الفاخرة التي بحوزة المدير السابق لإدارة الطرق بجازان، هي على حساب الإدارة، أوضحت إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان، أن السيارة مهداة للمدير السابق ناصر الحازمي، وليست على حساب ميزانية مشروعاتها، وإنما مقدمة من منسوبي الإدارة، وبعض رجال الأعمال، وأعيان المنطقة ، وفقاً لموقع تواصل .
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، صوراً لسيارة فاخرة من طراز ‘‘لاند كروزر‘‘، زاعمين أنها مهداة إلى المدير الأسبق، من حساب الميزانية المخصصة لمشروعات الطرق بالمنطقة.
تعليقات ( 12 )
العابرهدية دهن للسير و بعد قبولها لا يمكن أن يكمل المشاريع حسب الأنظمة و الأولوية
فهدفسر الماء بعد جهد بالماء ههههههه
حسنانا يوم تقاعدت اعطوني درع كريستال حاطه فوق الدولاب ذكريات
سمسمشعب ماله حل لابد من التشكيك في كل شي اصبح الانسان يشك حتى في نفسه ياعالم اصحوا واحسنوا الظن بالاخرين لم يسلم من تشكيكم اي مسؤول سواء صغير او كبير واذا وصل الامر لشخصكم الكريم فانتم فوق النزاهه .عجبي !
حسنالسؤال لماذا اهدوها ... لسواد عيونه !!!
الهمدانيالمثل الشعبي يقول((مايخدم بخيل))
ابن الوغيدهللاهميه اى انسان يعمل بائى عمل ولم يكون كامل الامانه فهو ،، ناقص دين ودنيا ،، ولا ستحق كمة رجل ،،يا ايها الذين امنو اذا عمل ا٠دكم عمل فل يتقنه،،انتها شكرا لكل رجل امين،،سوف تسئلون،،،
زينهياط شعب مهايطي ..ما في احد يهديلي طيب..ما عندي سيارة..والله العظيم
خالدانا تقاعد ولم يقدم لي هديه السؤال ايش المقابل