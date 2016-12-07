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إدارة الطرق بجازان توضح ملابسات سيارة الحازمي في حفل التكريم

7 ديسمبر, 2016 , 1:15 ص
إدارة الطرق بجازان توضح ملابسات سيارة الحازمي في حفل التكريم
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صحيفة المرصد:رداً على ما زعمه بعض المغردين، أن السيارة الفاخرة التي بحوزة المدير السابق لإدارة الطرق بجازان، هي على حساب الإدارة، أوضحت إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان، أن السيارة مهداة للمدير السابق ناصر الحازمي، وليست على حساب ميزانية مشروعاتها، وإنما مقدمة من منسوبي الإدارة، وبعض رجال الأعمال، وأعيان المنطقة ، وفقاً لموقع تواصل .

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، صوراً لسيارة فاخرة من طراز ‘‘لاند كروزر‘‘، زاعمين أنها مهداة إلى المدير الأسبق، من حساب الميزانية المخصصة لمشروعات الطرق بالمنطقة.

0135856564



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 5:23 ص

    العابر

    هدية دهن للسير و بعد قبولها لا يمكن أن يكمل المشاريع حسب الأنظمة و الأولوية
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  2. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 3:58 ص

    فهد

    فسر الماء بعد جهد بالماء ههههههه
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  3. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 2:55 ص

    حسن

    انا يوم تقاعدت اعطوني درع كريستال حاطه فوق الدولاب ذكريات
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  4. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 2:37 ص

    سمسم

    شعب ماله حل لابد من التشكيك في كل شي اصبح الانسان يشك حتى في نفسه ياعالم اصحوا واحسنوا الظن بالاخرين لم يسلم من تشكيكم اي مسؤول سواء صغير او كبير واذا وصل الامر لشخصكم الكريم فانتم فوق النزاهه .عجبي !
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  5. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 2:36 ص

    حسن

    السؤال لماذا اهدوها ... لسواد عيونه !!!
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  6. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 2:27 ص

    الهمداني

    المثل الشعبي يقول((مايخدم بخيل))
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  7. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 2:17 ص

    ابن الوغيده

    للاهميه اى انسان يعمل بائى عمل ولم يكون كامل الامانه فهو ،، ناقص دين ودنيا ،، ولا ستحق كمة رجل ،،يا ايها الذين امنو اذا عمل ا٠دكم عمل فل يتقنه،،انتها شكرا لكل رجل امين،،سوف تسئلون،،،
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  8. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 1:52 ص

    انا لاشكك في احد ولكني اتسال فقط
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  9. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 1:40 ص

    شوفو اغلب الطرقات في اغلب المدن من سيئ لاسوء حفر مطبات وطبعا الواسطه والمحسوبيات نخرت بلادنا نخر ومادري هل يكون التريم لمن انجز ام لمن اخفق عمدا وفشل في عمله عجبت لك يازمن
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  10. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 1:39 ص

    زين

    هياط شعب مهايطي ..ما في احد يهديلي طيب..ما عندي سيارة..والله العظيم
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  11. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 1:25 ص

    خالد

    انا تقاعد ولم يقدم لي هديه السؤال ايش المقابل
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  12. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 1:18 ص

    ايش المقابل!!!!!!!!؟
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