إدارة الطرق بجازان توضح ملابسات سيارة الحازمي في حفل التكريم

صحيفة المرصد:رداً على ما زعمه بعض المغردين، أن السيارة الفاخرة التي بحوزة المدير السابق لإدارة الطرق بجازان، هي على حساب الإدارة، أوضحت إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان، أن السيارة مهداة للمدير السابق ناصر الحازمي، وليست على حساب ميزانية مشروعاتها، وإنما مقدمة من منسوبي الإدارة، وبعض رجال الأعمال، وأعيان المنطقة ، وفقاً لموقع تواصل .

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، صوراً لسيارة فاخرة من طراز ‘‘لاند كروزر‘‘، زاعمين أنها مهداة إلى المدير الأسبق، من حساب الميزانية المخصصة لمشروعات الطرق بالمنطقة.