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محامي متهم أفغاني في قضية التجسس الإيرانية يوضح ملابسات حصول موكله على البراءة

7 ديسمبر, 2016 , 2:54 ص
محامي متهم أفغاني في قضية التجسس الإيرانية يوضح ملابسات حصول موكله على البراءة
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صحيفة المرصد:أشاد المحامي “بندر المحرج” وكيل أحد المتهمين في خلية التجسس الإيرانية التي صدرت الأحكام الابتدائية على أعضائها الـ13 اليوم، باستقلالية ونزاهة القضاء السعودي، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا بعدم ثبوت إدانة موكله.

وقال “المحرج”: “بصفتي وكيل المتهم الوحيد الذي حُكم بعدم إدانته أقول: إن هذا الحكم دليل عدالة القضاء السعودي ونزاهته واستقلاليته” ، وفقاً لموقع سبق.

وكان المحامي قد ترافع عن أحد المتهمين، ووفقًا للمعلومات ترافع المحامي عن المتهم الأفغاني الذي حمل الرقم ١٧ من بين المتهمين.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 5:55 ص

    يلدرم

    حلوة الحركة !
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  2. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 5:37 ص

    جواد جدة

    ليته سكت..!!
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  3. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 5:15 ص

    saleh33

    كلام فاضي ومن اين للافغاني 300الف لاجل توكيل محامي وهو راتب العامل 1200 والافغان *** الشعوب والان هم اليد اليمنى للمجوس الفرس واكبر غلط فتح باب المحاميين وتقليد الغرب والاسلام قاضي وشهود ودلائل وحكم
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  4. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 3:49 ص

    ماشاء الله توضيح مايخرش الميه ههههههههههه
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  5. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 3:38 ص

    علي مرشد

    لم يوضح اي شئ
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  6. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 3:23 ص

    sar-al-sa

    القضاء السعودي عادل ونزيه ومخلص لدينه ووطنه وحكامه ال سعود الميامين فهل تقابل بلادنا بالمثل من بعض الاسيويين والافارقه دون انتهاكات لمباديء ديننا السمحه؟ ام يطبقون على دول الخليج (خير تعمل شرتلقى)؟!
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