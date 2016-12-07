محامي متهم أفغاني في قضية التجسس الإيرانية يوضح ملابسات حصول موكله على البراءة

صحيفة المرصد:أشاد المحامي “بندر المحرج” وكيل أحد المتهمين في خلية التجسس الإيرانية التي صدرت الأحكام الابتدائية على أعضائها الـ13 اليوم، باستقلالية ونزاهة القضاء السعودي، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا بعدم ثبوت إدانة موكله.

وقال “المحرج”: “بصفتي وكيل المتهم الوحيد الذي حُكم بعدم إدانته أقول: إن هذا الحكم دليل عدالة القضاء السعودي ونزاهته واستقلاليته” ، وفقاً لموقع سبق.

وكان المحامي قد ترافع عن أحد المتهمين، ووفقًا للمعلومات ترافع المحامي عن المتهم الأفغاني الذي حمل الرقم ١٧ من بين المتهمين.