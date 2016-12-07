كيف رد الملك سلمان على الطفلة صاحبة أشهر “سيلفي” عندما قالت له : “أنا من خوالك الدواسر” ؟

صحيفة المرصد:روت الطفلة الملقبة بـ”سفيرة محاربي السرطان” شريفة الحقباني، تفاصيل قصة صورة السيلفي التي التقطتها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قطر.

وقالت الطفلة: “صادف تواجدي في قطر لتدشين كتابي في معرض الكتاب الدولي بالدوحة زيارة والدي ملك العزم والحزم سلمان بن عبد العزيز، إذ كانت أمنيتي مقابلته وتحققت ولله الحمد” ، وفقاً لموقع إرم نيوز .

وأضافت شريفة: “قدمت للسلام عليه وعرفته بنفسي وقلت له أنا من خوالك الدواسر، ورد قائلاً والنعم؛ وإذا به يعطيني من وقته الثمين ويستمع لقصتي مع مرض السرطان والمراحل التي مررت بها، كما شرحت له كتابي (رغم الألم يبقي الأمل) الذي يحكي تجربتي ومعايشتي مع المرض، فسره ذلك، وزادني شرفاً قبوله نسخة منه وشكرني ودعا لي”.

وتابعت: “شعوري بالمقابلة لا يوصف، إذ كان يوماً جميلا وذلك بعد أن تشرفت بالسلام على أمير قطر ووالده الشيخ حمد، وأهديت لهما نسخة من كتابي”.