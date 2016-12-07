بالفيديو : ماجد الصباح يكشف بعض «مفاجآت» استقبال الملك سلمان بالكويت

صحيفة المرصد: نشر الشيخ ماجد الصباح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات “جانباً من تحضيرات دولة الكويت لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارته المرتقبة للكويت غداً الخميس.

ورصد الصباح استعدادات عدد من أفراد قوات المغاوير لأداء عرض مسرحي خلال الزيارة، موضحاً أن هذا العرض ليس سوى جزء بسيط من البرنامج المُعد لاستقبال خادم الحرمين الشريفين ، وفقاً لصحيفة الوطن .

كما فاجأ الصباح متابعيه بإجراء لقاءات قصيرة مع كل من الفنان الكويتي عبدالله الرويشد وفنان العرب محمد عبده اللذين أوضحا أنهما سيغنيان في أوبريت مشترك خلال برنامج الاحتفال.