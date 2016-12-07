عفواً خالد.. الجمهور أمر

• في الأندية يعلو الصراخ وتكبر الفجوة والسبب عوز المال وكثرة الديون وسوداوية المستقبل..

• الاتحاد الكبير بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يترك آسيا أو يمنع من آسيا بسبب المال..

• الهلال الذي شبهه أحد إعلامييه بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس يقدم على قرض بضمانة الهيئة مع الاتحاد والنصر لسداد الديون الخارجية عليه..

• النصر الذي تحمل قائمته الشرفية كبار الأثرياء في البلد مدان بربع مليار..

• الشباب وصل الحال به أن يمنع رئيسه من السفر بسبب ديون على النادي وما زالت الأرقام تتضاعف..

• ما ذكرته معلن وليس بحاجة إلى قوائم مالية أو صور شيكات أو أوراق من لجنة الاحتراف لتبيان حقيقة ماذا للأنديه وماذا عليها..

• الرائد يعلن رئيسه بصوت عال جداً إفلاس ناديه، وسبقه لهذا الإعلان أندية كثيرة من ذات الدخل المعدوم..

• وإن عرجنا على أندية الدرجة الأولى والثانية سيظهر الوجه الآخر لمعنى العوز..

• أسوق هذا الواقع المر ليس للبحث عن حلول لهذه الأزمة الطاحنة ولا هدفي كشف ستر أندية بعينها أو تذكير رئيس الهيئة بحال هو شاهد عليه فكل هذا معروف وبات مسلما به في الوسط الرياضي..

• هدفي من خلال هذا السرد المحزن والمحبط إنصاف رجل منح ناديه كل شيء حتى لبن العصفور الذي نسمع به ولم نره أحضره لناديه في وقت ما زال تجار الشنطة هم من يتصدر المشهد ويا كثرهم في أنديتنا..

• أعني الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي يمثل الأب الحقيقي للأهلي، وإن وجدت ما هو أكبر من الأبوية لذكرتها من أجل تجسيد هذه العلاقة التي هي اليوم مصدر اعتزاز وفخر من قبل كل أهلاوي..

• فمقولة «الرمز أمر» التي يتغنى بها كل الأهلاويين هي بمثابة تأكيد لهذه الأبوية بين خالد والأهلي والتي تكبر كل يوم بل كل ساعة..

• يأتي رئيس ويرحل آخر ويظل الأمير خالد بن عبدالله محافظاً على شموخ وسمعة الأهلي، بمعنى أن هذا الشموخ أخرجه من دائرة الديون كما هي حالة كثير من الأندية وجعل اسم الأهلي في سوق التعاقدات ذهبا وهل هناك أجمل من السمعة الذهب..

• يجدد للاعب ويستقطب آخر ويحل معضلة كل الألعاب ويذلل أي عقبة تواجه الأهلي، كل هذا يحدث منه خارج نطاق الإعلام الذي يتهافت عليه خطاب الشهرة في حين يظل عمل وعطاء خالد مع الأهلي داخل إطار البيت الأهلاوي..

• لو قمنا بعملية حسابية لما قدمه في العشر السنوات الأخيرة للأهلي فقط ربما نصل لرقم كبير جداً جداً، ولو أعدنا ترتيب الأولويات في الأهلي سنجد أن خالدا أولها كيف لا وهو ثالث ثلاثة لا يذكرهم تاريخ الأهلي إلا ويذكر خالد..

• رحم الله الأب الروحي للأهلي الأمير عبدالله الفيصل فقد قال كلمة للتاريخ حينما قال خالد بن عبدالله مستقبل الأهلي..

• عفواً أبا فيصل فالجمهور أمر أن أقول مسكين اللي ما عنده خالد.

نقلا عن “عكاظ”