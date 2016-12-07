بنت الفنان “فهد بن سعيد” تكشف سبب إيقافها في دار الفتيات – صور

صحيفة المرصد : نصحت فاطمة بنت فهد بن سعيد، الشباب بضرورة الوعي بخطورة المهاترات الفكرية المطروحة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: «كثير منهم يخوض في نقاشات لا يعلم حقيقتها ولا العقوبة المترتبة عليها والمنصوص عليها في المادة السادسة لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تنص على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو المساس بالقيم الدينية، وإعدادها أو إعادة إرسالها، ولذلك وجدنا في الفترة الأخيرة كثيراً من المشاهير خلف القضبان، ويعود ذلك لجهلهم بهذا النظام الذي يكلف الشخص خمس سنوات سجن، أو غرامة ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين».
وأكدت كذلك ضرورة أن يعي الشباب أن طريق الشهرة لا يكون بمخالفة التيار والتغريد خارج السرب أو تحدي الأنظمة ومخالفتها.
وحسب صحيفة “الشرق” وصفت تجربة خروجها من مؤسسة دار الفتيات بعد أن قضت ثلاثة أشهر بأنها قاسية جداً، وجعلتها أكثر وعياً بالناس من حولها، وأضافت: «أول من خذلني أولئك الذين كانوا يدعون مساندتي ودعمي، فلم أجدهم بجانبي في هذه المحنة، ورب ضارة نافعة». وقالت فاطمة إنها تشعر بأنها تم استغلالها، وتابعت: «أشكر ربي أنني خرجت بحكم البراءة من هذه التهمة، ولم تثبت إدانتي». وأوضحت أنها تم استدعاؤها من قبل السلطات المختصة وإجراء التحقيق معها ومن ثم الأمر بإيقافها، وبعد التحقيق المكثف اتضح أن حسابها في «تويتر» مخترق، مبينة أنها قضت تلك الأيام في غرفة مفردة وكانت تمارس التمارين الرياضية يومياً، إلى جانب قراءة الكتب.
وأشادت فاطمة بالمعاملة الراقية التي وجدتها في مؤسسة دار رعاية الفتيات، مضيفة أن الدار توجد بها أختصاصية نفسية واجتماعية، بالإضافة إلى صالة حديثة للتنس والبلياردو وكثير من الأنشطة المقامة لتطوير الفتيات وتسليتهم، مؤكدة أنها استفادت كثيراً من هذه التجربة.
يذكر أن فاطمة بنت فهد تخلت عن المشاركة في وسم إسقاط الولاية المتداول في «تويتر» بعد أن تبين لها وجود معرفات وهمية تسعى لتشويه صورة الفتاة السعودية وتمس الأمن العام للمملكة.
كما تُعرف بأنها أول سعودية تنجح في السفر إلى الخارج دون ولي أمر، بعد أن استخرجت جواز سفر وتصريحاً خاصاً بها وإثباتها إعالتها لنفسها بصك رسمي صادر من المحكمة كونها فتاة بالغة، مما يلغي عنها الولاية.
تعليقات ( 55 )
داعس الليبراليةلابد للحق ان يظهر ولو ارادوا المنافقين اخفائه احدى المغرر بها بعد شهد مطالبات وهمية
عدد التعليقات:8686
الحرمانسبحان الله يخرج الحي من الميت شكله اوربي تشبه المغنيه برتني
زائر ابوفوازالي اقدرأقوله الله يرحم أبوك فهد ابن سعيد وامواتنا واموات المسلمين فهد الله يرحمه بحكم معرفتنا به القديمه كان معشره طيب متواضع والي قابله اويعرفه يعرف معنا كلامي رغم كل شي تعرض له في حياته دايم وافي
معاصرتعليق مخالف
اقبح فكر بعد الفكر الصفوي للبراليهتعليق مخالف
اقبح فكر بعد الفكر الصفوي للبراليهتعليق مخالف
عدد التعليقات:253
Xx5halidxXروج بنفسجي هيا خذلك ملحجه 2016
عبدالسميع اللميعفي صورتها الثانيه تشبه خالد عبدالرحمن
الى لبرالي انت عارف وش معنى للبراليه عندك استعداد تنازل عنالاسلام الحقيقي كفل للانسان حقوقه وكرامته قال لبراليه الجهل ظلام والاسلام نور مشكلة بعض الجهلاء مع الخيل ياشقراء ولا يعرف كوعه من بوعه اللبراليه مشابهه للمجوسيه بحقدها وكرها للاسلام
يالطيفعلى طاري التحريض كانا نوصل مدرسات قبل5سنوات وكان فيه مدرسه من تذمرها عرفت ان فيه محرض خفي سبب طلاقها وتحويل راتبها لبنك هو يتعامل معه وسكنت لحالها وعندما انهارت وتحطمت اختفى واصبحت تراجع النفسيه
ليبرالي17 انته فاكر ان اليبراليه فساد بحت الدول اليبراليه شوف حالهم في احسن حال متعايشين واغلب دولهم سجونها شبه خاليه وعايشين على الصناعة والعلم ولايعرفون انصب ولاحتيال ولا الكثير هنا حياتهم على ورزقهم على خ
نســــــــــــــــأل الله السلامةغريبة بعض الردود دع الخــلق للخــالــق والمـــلك للمــالــك وإنـــشـغــــــل فقط بــإصـــــــــلاح حــــــــــــالك نســــــــــــــــأل الله السلامة
قصيمييبدو من منطقها انها فتاة عاقله ولكن تم استغلالها من بنو لبرال
علي. العمريالله يرحم. ابوه. كان. مطرب. وصوته جميل
ريماهذه نور خلفها رجل شمس لامعة رجل طيب وفنان قدير ووطني متميز فوق الجهل والجهلة الذين يجهلون قدره ووعي وثقافة ابنته البطلة التي اظهرت نفسها بعصاميتها من تربية والد وقور رحمه الله
✅سعودي✅((الملح قبلهـ خبلهـ)).الله يرحم حالك ويشفي عقلك ويعينك على نفسك ويعين من يعرفك
الحمدالله على عودتك لرشدكتقول من كانو يحرضونها تخلو عنها دورهم يابنتي تضليل الفتايات والشباب هم طلعوك بقتاتهم mbc وتخلو عنك
سعودي🇸🇦وافتخراتوقع والله اعلم انها كلها قصص من راسها شافت ابوها بزمانه اشتهر كمطرب شعبي وهي ماحد يدري انها موجوده اساسا فكيف الشهره شوفوني ترى انا بنت وحيد الجزيره وتوفعت ان تنهال عليها عقود لشراء قصص ابوها ههههه
النار ماتخلف إلا الرمادالنار ماتخلف إلا الرماد
تركيتستاهلي ما جاكي خليق خنبوقة ومعرفاته ينفعك الحين سجن وتحقيق احمدي ربك ما سجنوكي خمس سنوات تطبيقا للنظام اجل اسقاط الولايه وتسافرين بدون اذن ولي الامر روحي تستري الله يستر عليكي واي حد مثلك يتعاقب
محب المرصدتعليق مخالف
منصورالله يهديك إلى طريق الحق
سيااراوهموك .. فخدعوك .. فاغروك .. فخذلوك .
ليبراليالله يرحم الفنان الكبير فهد ابن سعيد وانتي يستر عليك
🌸 الملح و القبلة 🌸مالت عليك وعلى وجهك ..
🌸 الملح و القبلة 🌸البنت ماتبي شي .. هي بس ماتبي واحد بعقليّة اللّي اسمه المعقب .. المحدودة .. يحكمها وهي عقلها يوزن بلد 👍 ..
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتهل فرفتم من تقصد بقولها (أول من خذلني أولئك الذين كانوا يدعون مساندتي ودعمي) ؟! .. تقصد الليبروجامية ممن يزين للنساء والفتيات الخروج على اولياء امورهن او الخروج عن المألوف بحجة الحرية وعدم الرجعية!!
يالطيففاطمه شاهدة مقابله لها تتميز بالذكاء والجاذبيه وخفة النفس لاكنها ك فتاة وكثيرمنهن مثل فاطمه السعيدتجهل خطرالتواصل ويضنن انهن غيرمعروفات فيتمادن لين يقبض عليها لكل فتى وفتاة لاتحسبون انكم وراء جدرمشيدة
شاعر سعودي001ياصبر الارض وانتم ياالاعلام من اعطى ****فرصه للظهور
عباسالملح والقملة التنجيم والرجم بالغيب محرم في الإسلام***
ولد حصهصدق من قال الاعلام لا يظهر الا**** تلميع
احمدكثير مثلك يا فاطمه وهقوهم الليبراليين بقنواتهم ودلسوا عليهم وعندما تشد الدولة عليهم لا تسمع لهم ركزا فص ملح وذاب فالليبرالي يحاول افساد المسلم وخروجه من دينه ثم يتبرأ منه عند اول كبوه..الله يكفيك شرهم
يمكنلا تكن اداه في يد صاحب هوى أو ميول
الملح و القبلة****لاحقتني لحد هنا ..
عدد التعليقات:4539
العنيدياالله صباح خير
سعودي🇸🇦وافتخراللي يعلقون الان هههه لماذا لم تساندوها صدقت تعليقاتكم السابقه على خبر تصريحها باغنيه ابوها خلاص من حبكم يازين عزلنا ،، وادعت ان اباها غناها لانه ترك زوجته الاولى والكلمات ليست لابوها انما لشاعرههههه
ابونادروقد تخلى عنها جميع من كان يدعي مساعدتها والوقوف معها وأين MBC تعرض القصة كامله الحين وأين ***يقفون مع فاطمة
اسمرعبرهههههههه
الى.دراكولاأكيد عندها عيون ترجيها وهم أمها وأخوتها اسرتها أكيد
🌸 الملح و القبلة 🌸فاطمة : زواج ثُمّ طلاق .. وفي فترة الزواج الحياة العاطفية مُتناقضة .. الزوج مرّة يعطي وجه ومرّة يعطيك ظهره .. يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصّين بعلم الأسماء .. بس إختاري مُختص كويّس هاهـ ..
سعودي🇸🇦وافتخرمنهم اللي ادعو مساندك وتخلو عنك ليكون مثل اللي يعلقون ويشجعون على التبرج والتعري ههههه اللي يشجعون المثل ينطبق عليهم ،، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ كما يروغ الثلعب هههههه وين اللي كان يعلق ويمتدح
الحسناءالله يوفقك فتاة حره ومثقفه وواعيه وكثيرات يسعون مثلك لإسقاط الولايه بما لا يخالف الشرع
دراكولامزيونه ماشالله ربي يوفقها ويحفظها ويخليها لعين ترجيها...والا ماعندها عين ترجيها..؟
🌸 الملح و القبلة 🌸يعني جبرتوها تصرّح تصريحات مش مقتنعة فيها .. الحُر يظل حُر .. مهما ضيّقتوا الخِناق عليه 👍 ..
العمدهنسأل الله جلا فى علاه ان يصلحها ويهديها الى طريق الرشاد .إنه سميع مجيب