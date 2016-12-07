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بنت الفنان “فهد بن سعيد” تكشف سبب إيقافها في دار الفتيات – صور

7 ديسمبر, 2016 , 6:24 ص
بنت الفنان “فهد بن سعيد” تكشف سبب إيقافها في دار الفتيات – صور
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صحيفة المرصد : نصحت فاطمة بنت فهد بن سعيد، الشباب بضرورة الوعي بخطورة المهاترات الفكرية المطروحة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: «كثير منهم يخوض في نقاشات لا يعلم حقيقتها ولا العقوبة المترتبة عليها والمنصوص عليها في المادة السادسة لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تنص على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو المساس بالقيم الدينية، وإعدادها أو إعادة إرسالها، ولذلك وجدنا في الفترة الأخيرة كثيراً من المشاهير خلف القضبان، ويعود ذلك لجهلهم بهذا النظام الذي يكلف الشخص خمس سنوات سجن، أو غرامة ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين».
وأكدت كذلك ضرورة أن يعي الشباب أن طريق الشهرة لا يكون بمخالفة التيار والتغريد خارج السرب أو تحدي الأنظمة ومخالفتها.

وحسب صحيفة “الشرق” وصفت تجربة خروجها من مؤسسة دار الفتيات بعد أن قضت ثلاثة أشهر بأنها قاسية جداً، وجعلتها أكثر وعياً بالناس من حولها، وأضافت: «أول من خذلني أولئك الذين كانوا يدعون مساندتي ودعمي، فلم أجدهم بجانبي في هذه المحنة، ورب ضارة نافعة». وقالت فاطمة إنها تشعر بأنها تم استغلالها، وتابعت: «أشكر ربي أنني خرجت بحكم البراءة من هذه التهمة، ولم تثبت إدانتي». وأوضحت أنها تم استدعاؤها من قبل السلطات المختصة وإجراء التحقيق معها ومن ثم الأمر بإيقافها، وبعد التحقيق المكثف اتضح أن حسابها في «تويتر» مخترق، مبينة أنها قضت تلك الأيام في غرفة مفردة وكانت تمارس التمارين الرياضية يومياً، إلى جانب قراءة الكتب.

وأشادت فاطمة بالمعاملة الراقية التي وجدتها في مؤسسة دار رعاية الفتيات، مضيفة أن الدار توجد بها أختصاصية نفسية واجتماعية، بالإضافة إلى صالة حديثة للتنس والبلياردو وكثير من الأنشطة المقامة لتطوير الفتيات وتسليتهم، مؤكدة أنها استفادت كثيراً من هذه التجربة.
يذكر أن فاطمة بنت فهد تخلت عن المشاركة في وسم إسقاط الولاية المتداول في «تويتر» بعد أن تبين لها وجود معرفات وهمية تسعى لتشويه صورة الفتاة السعودية وتمس الأمن العام للمملكة.
كما تُعرف بأنها أول سعودية تنجح في السفر إلى الخارج دون ولي أمر، بعد أن استخرجت جواز سفر وتصريحاً خاصاً بها وإثباتها إعالتها لنفسها بصك رسمي صادر من المحكمة كونها فتاة بالغة، مما يلغي عنها الولاية.

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تعليقات ( 55 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 55
    7 ديسمبر, 2016 , 9:12 ص

    داعس الليبرالية

    لابد للحق ان يظهر ولو ارادوا المنافقين اخفائه احدى المغرر بها بعد شهد مطالبات وهمية
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  2. 54
    7 ديسمبر, 2016 , 9:09 ص
    عدد التعليقات:8686

    الحرمان

    سبحان الله يخرج الحي من الميت شكله اوربي تشبه المغنيه برتني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 53
    7 ديسمبر, 2016 , 9:03 ص

    زائر ابوفواز

    الي اقدرأقوله الله يرحم أبوك فهد ابن سعيد وامواتنا واموات المسلمين فهد الله يرحمه بحكم معرفتنا به القديمه كان معشره طيب متواضع والي قابله اويعرفه يعرف معنا كلامي رغم كل شي تعرض له في حياته دايم وافي
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  4. 52
    7 ديسمبر, 2016 , 9:02 ص

    معاصر

    تعليق مخالف
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  5. 51
    7 ديسمبر, 2016 , 8:59 ص

    اقبح فكر بعد الفكر الصفوي للبراليه

    تعليق مخالف
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  6. 50
    7 ديسمبر, 2016 , 8:55 ص

    اقبح فكر بعد الفكر الصفوي للبراليه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 49
    7 ديسمبر, 2016 , 8:54 ص
    عدد التعليقات:253

    Xx5halidxX

    روج بنفسجي هيا خذلك ملحجه 2016
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 48
    7 ديسمبر, 2016 , 8:50 ص

    عبدالسميع اللميع

    في صورتها الثانيه تشبه خالد عبدالرحمن
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  9. 47
    7 ديسمبر, 2016 , 8:49 ص

    الى لبرالي انت عارف وش معنى للبراليه عندك استعداد تنازل عن

    الاسلام الحقيقي كفل للانسان حقوقه وكرامته قال لبراليه الجهل ظلام والاسلام نور مشكلة بعض الجهلاء مع الخيل ياشقراء ولا يعرف كوعه من بوعه اللبراليه مشابهه للمجوسيه بحقدها وكرها للاسلام
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  10. 46
    7 ديسمبر, 2016 , 8:02 ص

    ٤٤ كذاب هلاس مدلس الا كلها انحلال وخراب والجرائم عندهم اكثر منا بكثير وسجونهم مليانه بالقتله وعتاه المجرمين
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  11. 45
    7 ديسمبر, 2016 , 7:55 ص

    يالطيف

    على طاري التحريض كانا نوصل مدرسات قبل5سنوات وكان فيه مدرسه من تذمرها عرفت ان فيه محرض خفي سبب طلاقها وتحويل راتبها لبنك هو يتعامل معه وسكنت لحالها وعندما انهارت وتحطمت اختفى واصبحت تراجع النفسيه
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  12. 44
    7 ديسمبر, 2016 , 7:50 ص

    ليبرالي

    17 انته فاكر ان اليبراليه فساد بحت الدول اليبراليه شوف حالهم في احسن حال متعايشين واغلب دولهم سجونها شبه خاليه وعايشين على الصناعة والعلم ولايعرفون انصب ولاحتيال ولا الكثير هنا حياتهم على ورزقهم على خ
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  13. 43
    7 ديسمبر, 2016 , 7:47 ص

    نســــــــــــــــأل الله السلامة

    غريبة بعض الردود دع الخــلق للخــالــق والمـــلك للمــالــك وإنـــشـغــــــل فقط بــإصـــــــــلاح حــــــــــــالك نســــــــــــــــأل الله السلامة
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  14. 42
    7 ديسمبر, 2016 , 7:46 ص

    قصيمي

    يبدو من منطقها انها فتاة عاقله ولكن تم استغلالها من بنو لبرال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 41
    7 ديسمبر, 2016 , 7:39 ص

    علي. العمري

    الله يرحم. ابوه. كان. مطرب. وصوته جميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 40
    7 ديسمبر, 2016 , 7:38 ص

    ريما

    هذه نور خلفها رجل شمس لامعة رجل طيب وفنان قدير ووطني متميز فوق الجهل والجهلة الذين يجهلون قدره ووعي وثقافة ابنته البطلة التي اظهرت نفسها بعصاميتها من تربية والد وقور رحمه الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 39
    7 ديسمبر, 2016 , 7:36 ص

    ✅سعودي✅

    ((الملح قبلهـ خبلهـ)).الله يرحم حالك ويشفي عقلك ويعينك على نفسك ويعين من يعرفك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 38
    7 ديسمبر, 2016 , 7:34 ص

    الحمدالله على عودتك لرشدك

    تقول من كانو يحرضونها تخلو عنها دورهم يابنتي تضليل الفتايات والشباب هم طلعوك بقتاتهم mbc وتخلو عنك
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  19. 37
    7 ديسمبر, 2016 , 7:34 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اتوقع والله اعلم انها كلها قصص من راسها شافت ابوها بزمانه اشتهر كمطرب شعبي وهي ماحد يدري انها موجوده اساسا فكيف الشهره شوفوني ترى انا بنت وحيد الجزيره وتوفعت ان تنهال عليها عقود لشراء قصص ابوها ههههه
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  20. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 7:33 ص

    34 - صباح الخير - خرووووووووج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 7:26 ص

    النار ماتخلف إلا الرماد

    النار ماتخلف إلا الرماد
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  22. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 7:26 ص

    توفى ابوها واستلموها بالتوقيفات مايصير يحققون بالموضوع وهي في بيتها بدل الشرشحة والفضايح وبالاخير طلعت براءة ماشافو بتويتر ومواقع التواصل غيرها ولا لانها بنت وحيد الجزيرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  23. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 7:25 ص

    تركي

    تستاهلي ما جاكي خليق خنبوقة ومعرفاته ينفعك الحين سجن وتحقيق احمدي ربك ما سجنوكي خمس سنوات تطبيقا للنظام اجل اسقاط الولايه وتسافرين بدون اذن ولي الامر روحي تستري الله يستر عليكي واي حد مثلك يتعاقب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  24. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 7:13 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸 فاطمة : زواج ثُمّ طلاق - لو كان كلامك صح لما سمى نبينا محمد صل الله عليه وسلم ابنته فاطمه وهذا يثبت كذبك ودجلك - صح؟ جاوبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 7:12 ص

    محب المرصد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 7:11 ص

    الملح و الغفله🌸 مالت عليك وعلى وجهك - وعلى وجهك ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 7:10 ص

    البنت ماتبي شي .. هي بس ماتبي واحد بعقليّة اللّي اسمها الملح والغفله.. المحدودة .. تحرضها وهي عقلها يوزن بلد 👍 ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 7:10 ص

    منصور

    الله يهديك إلى طريق الحق
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  29. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 7:08 ص

    سياار

    اوهموك .. فخدعوك .. فاغروك .. فخذلوك .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  30. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 7:04 ص

    ليبرالي

    الله يرحم الفنان الكبير فهد ابن سعيد وانتي يستر عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 7:02 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    مالت عليك وعلى وجهك ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 6:59 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    البنت ماتبي شي .. هي بس ماتبي واحد بعقليّة اللّي اسمه المعقب .. المحدودة .. يحكمها وهي عقلها يوزن بلد 👍 ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  33. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 6:58 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    هل فرفتم من تقصد بقولها (أول من خذلني أولئك الذين كانوا يدعون مساندتي ودعمي) ؟! .. تقصد الليبروجامية ممن يزين للنساء والفتيات الخروج على اولياء امورهن او الخروج عن المألوف بحجة الحرية وعدم الرجعية!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  34. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 6:57 ص

    يالطيف

    فاطمه شاهدة مقابله لها تتميز بالذكاء والجاذبيه وخفة النفس لاكنها ك فتاة وكثيرمنهن مثل فاطمه السعيدتجهل خطرالتواصل ويضنن انهن غيرمعروفات فيتمادن لين يقبض عليها لكل فتى وفتاة لاتحسبون انكم وراء جدرمشيدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 6:54 ص

    شاعر سعودي001

    ياصبر الارض وانتم ياالاعلام من اعطى ****فرصه للظهور
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  36. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 6:52 ص

    عباس

    الملح والقملة التنجيم والرجم بالغيب محرم في الإسلام***
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  37. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 6:48 ص

    ولد حصه

    صدق من قال الاعلام لا يظهر الا**** تلميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 6:48 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸 فاطمة : زواج ثُمّ طلاق - لو كان كلامك صح لما سمى نبينا محمد صل الله عليه وسلم ابنته فاطمه وهذا يثبت كذبك ودجلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 6:48 ص

    احمد

    كثير مثلك يا فاطمه وهقوهم الليبراليين بقنواتهم ودلسوا عليهم وعندما تشد الدولة عليهم لا تسمع لهم ركزا فص ملح وذاب فالليبرالي يحاول افساد المسلم وخروجه من دينه ثم يتبرأ منه عند اول كبوه..الله يكفيك شرهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  40. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 6:42 ص

    يمكن

    لا تكن اداه في يد صاحب هوى أو ميول
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 6:41 ص

    الملح و القبلة

    ****لاحقتني لحد هنا ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 6:41 ص
    عدد التعليقات:4539

    العنيد

    ياالله صباح خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 6:40 ص

    لاحول ولاقوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 6:39 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اللي يعلقون الان هههه لماذا لم تساندوها صدقت تعليقاتكم السابقه على خبر تصريحها باغنيه ابوها خلاص من حبكم يازين عزلنا ،، وادعت ان اباها غناها لانه ترك زوجته الاولى والكلمات ليست لابوها انما لشاعرههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 6:39 ص

    الملح و القبلة 🌸 فاطمة : زواج ثُمّ طلاق .. وفي فترة الزواج الحياة العاطفية مُتناقضة .. الزوج مرّة يعطي وجه ومرّة يعطيك ظهره - والله ماحق الا من ملخك بعصاتين ع ظهرك حتى تبطلي دجلك ع الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 6:38 ص

    ابونادر

    وقد تخلى عنها جميع من كان يدعي مساعدتها والوقوف معها وأين MBC تعرض القصة كامله الحين وأين ***يقفون مع فاطمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  47. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 6:36 ص

    اسمرعبر

    هههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 6:36 ص

    الى.دراكولا

    أكيد عندها عيون ترجيها وهم أمها وأخوتها اسرتها أكيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 6:35 ص

    الملح و****🌸 يعني جبرتوها تصرّح تصريحات مش مقتنعة فيها .. الحُر يظل حُر .. مهما ضيّقتوا الخِناق عليه - كيف عرفتي انهم جبروها تصرّح تصريحات مش مقتنعة فيها؟ كفاك جهل وحقد ودجل يادجاله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  50. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 6:34 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    فاطمة : زواج ثُمّ طلاق .. وفي فترة الزواج الحياة العاطفية مُتناقضة .. الزوج مرّة يعطي وجه ومرّة يعطيك ظهره .. يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصّين بعلم الأسماء .. بس إختاري مُختص كويّس هاهـ ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 6:33 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    منهم اللي ادعو مساندك وتخلو عنك ليكون مثل اللي يعلقون ويشجعون على التبرج والتعري ههههه اللي يشجعون المثل ينطبق عليهم ،، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ كما يروغ الثلعب هههههه وين اللي كان يعلق ويمتدح
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  52. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 6:33 ص

    الحسناء

    الله يوفقك فتاة حره ومثقفه وواعيه وكثيرات يسعون مثلك لإسقاط الولايه بما لا يخالف الشرع
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  53. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 6:31 ص

    دراكولا

    مزيونه ماشالله ربي يوفقها ويحفظها ويخليها لعين ترجيها...والا ماعندها عين ترجيها..؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  54. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 6:30 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    يعني جبرتوها تصرّح تصريحات مش مقتنعة فيها .. الحُر يظل حُر .. مهما ضيّقتوا الخِناق عليه 👍 ..
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  55. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 6:30 ص

    العمده

    نسأل الله جلا فى علاه ان يصلحها ويهديها الى طريق الرشاد .إنه سميع مجيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)

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