“كلبة ضالة” تسحب طفلة إلى جحر وتنهشها فى مركز قبة

صحيفة المرصد : بعدما قتلت كلاب ضالة طفلا في مركز القوارة شمال بريدة قبل أشهر قليلة، تكرر المشهد نفسه مساء أول من أمس في مركز قبة، حيث نهشت كلبة ضالة طفلة عمرها ثلاث سنوات.

ووفقا لما ذكره أحد أقارب الطفلة ويدعى سعد المعيبد ، فقد خرجت الطفلة من منزل أسرتها في حي المخطط، بعدما ترك والدها باب المنزل الخارجي مفتوحا عقب خروجه لأداء صلاة العصر في المسجد، الأمر الذي انتهى بهجوم كلبة ضالة على الطفلة، حيث سحبتها إلى جحر كبير داخل مخلفات بناء أحد السدود، ومن ثم نهشت وجهها حسب صحيفة “الوطن”.

وأضاف المعيبد أنه لولا لطف الله ثم تدخل والدة الطفلة وإمساكها بقدمي ابنتها لسحب الكلب بقية جسمها إلى الجحر. وأكد أن والدة الطفلة رفضت قتل الكلب، بعدما علمت أن لديها صغارا داخل الجحر، وأنها فضلت إبعادها وصغارها عن الحي. وقال المعيبد إنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى قبة العام، نظرا لتعرضها لنهش في أجزاء متفرقة من الوجه.

إلى ذلك، أكد مدير مستشفى قبة العام سعد الحربي، أن المستشفى استقبل طفلة كانت تعاني من نهش في الجبهة وأسفل العين، وأن أخصائي الجراحة بالمستشفى الدكتور راتب الحريري باشر الحالة، بمساعدة أخصائية الأطفال، وتم إتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة لها، وإعطائها تطعيما.

وأضاف الحربي أنه تم تحويل الطفلة لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، برفقة أخصائي الجراحة وطبيبة الأطفال، مؤكدا أن الفريق الطبي المرافق شارك في عملية التجميل والترميم للطفلة مع أطباء مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، الذين باشروا الحالة حتى تم تحويلها لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، حيث لا تزال الطفلة منومة بها.