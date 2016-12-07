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“كلبة ضالة” تسحب طفلة إلى جحر وتنهشها فى مركز قبة

7 ديسمبر, 2016 , 6:45 ص
“كلبة ضالة” تسحب طفلة إلى جحر وتنهشها فى مركز قبة
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صحيفة المرصد : بعدما قتلت كلاب ضالة طفلا في مركز القوارة شمال بريدة قبل أشهر قليلة، تكرر المشهد نفسه مساء أول من أمس في مركز قبة، حيث نهشت كلبة ضالة طفلة عمرها ثلاث سنوات.
ووفقا لما ذكره أحد أقارب الطفلة ويدعى سعد المعيبد ، فقد خرجت الطفلة من منزل أسرتها في حي المخطط، بعدما ترك والدها باب المنزل الخارجي مفتوحا عقب خروجه لأداء صلاة العصر في المسجد، الأمر الذي انتهى بهجوم كلبة ضالة على الطفلة، حيث سحبتها إلى جحر كبير داخل مخلفات بناء أحد السدود، ومن ثم نهشت وجهها حسب صحيفة “الوطن”.

وأضاف المعيبد أنه لولا لطف الله ثم تدخل والدة الطفلة وإمساكها بقدمي ابنتها لسحب الكلب بقية جسمها إلى الجحر. وأكد أن والدة الطفلة رفضت قتل الكلب، بعدما علمت أن لديها صغارا داخل الجحر، وأنها فضلت إبعادها وصغارها عن الحي. وقال المعيبد إنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى قبة العام، نظرا لتعرضها لنهش في أجزاء متفرقة من الوجه.
إلى ذلك، أكد مدير مستشفى قبة العام سعد الحربي، أن المستشفى استقبل طفلة كانت تعاني من نهش في الجبهة وأسفل العين، وأن أخصائي الجراحة بالمستشفى الدكتور راتب الحريري باشر الحالة، بمساعدة أخصائية الأطفال، وتم إتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة لها، وإعطائها تطعيما.

وأضاف الحربي أنه تم تحويل الطفلة لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، برفقة أخصائي الجراحة وطبيبة الأطفال، مؤكدا أن الفريق الطبي المرافق شارك في عملية التجميل والترميم للطفلة مع أطباء مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، الذين باشروا الحالة حتى تم تحويلها لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، حيث لا تزال الطفلة منومة بها.



تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 9:05 ص

    الهمداني

    “كلبة ضالة” تسحب طفلة إلى جحر وتنهشها فى مركز قبة(رزقها من رب العالمين)
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  2. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 9:05 ص
    عدد التعليقات:6269

    بسمه

    بلا مثاليات والمفروض يفكوا الناس من خطرها وتنقتل ..على اساس بتقدر الكلبه جميل الام وتعقل !!!!حوادث تكررت وما احد وضع حل لها ..!!!الطفله المسكينه مين يخفف وجعها النفسي ..تجربه راح تظل معاها كل العمر 💔
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  3. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 8:56 ص

    سيدنا سليمان عليه السلام وتعليم الحيوانات

    اقترح فتح مركز لتعليم الحيوانات مثل القرود والكلاب والصقور والببغاء وتعرف وتعلم خصائها اكثر للاستفاده وتسخيرها للانسان اقتداء ودراسه ةجلب مختصين سيظهر لنا فوائد جمه من خلالها غير الفوائد الموجوده
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  4. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 8:40 ص

    ابوساره

    الله يشفي بنتك ويجزاك خير هذه الام تقدر معنا كلمة أم لم تقتلها لاجل صغارها الله يكتب اجرك ويطول بعمرك
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  5. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 8:13 ص

    ام الغالي

    حتي الكلاب الضاله مسعوره مالقوا لها حل
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  6. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 7:55 ص

    زائره

    الى زائر ت4 الله يصلحك هذي صوره تعبيريه بعد يقولون حنا نفهم أكثر من النساء
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  7. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 7:44 ص

    الكلاب يلومون الكلب ويتركون*** اللي ترك الباب مفتوح ...من الغلطان الحين
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  8. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 7:41 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    لامبرر لعدم قتلها بل هذه الكلبة كانت تنوي إطعام جرائها من لحم ابنتك فلماذا تقهقرتِ وتراخيتِ مع هذه الكلبة ؟ والواجب على بلدية بريدة قتل كل الكلاب الضالة وأيضاً لابأس من تعاون المواطنين لحماية صغارهم
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  9. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 7:41 ص

    سهير

    بارك الله في هذة المرأة لانها تعي معني الامومة حتي لو كانت في حيوان ومدي معانات صغارها وربما موتهم جوعا بعد مقتلها ولكن ؟؟؟ لماذا لا ترسل الكلبة وصغارها الي مركز ايواء الحيوان ان كان هناك موكز .
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  10. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 7:23 ص

    شفق

    يجب قتل الحيوان المهاجم خصوصا انها صارت تعرف ان الانسان مصدر غذاء ...حتى لو ابعدو الكلبه مع جرأها راح تفترس طفل اخر والجراء أيضا
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  11. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 7:16 ص

    ان كان الخبر صحيح

    فحسب الله ونعم الوكيل في المسؤولين عن الكلاب الضالة ولماذا لاتقوم جهة الاختصاص بقتلها ومسحها من المنطقة بالكامل وبمساعدة المواطنين حسبي الله ونعم الوكيل
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  12. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 7:14 ص

    تعليق 4

    ههههههههههههههههههههههههههههه يمكن يخاف هههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  13. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 7:13 ص

    منصور

    الله يشفيهاويعافيها
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  14. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 7:06 ص

    زائر

    طيب هالي يصور ليش مافكها
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  15. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 7:05 ص

    الملح و القبلة 🌸 هذي إذا ما ترمّم وجهها !! والكلبة وإذا عندها أطفال .. تخلّينها تنهش باقي أطفال الحي يعني ؟! - شوفي الفارق بين فكرك وفكرها هي فكرت برحمه وطيبة قلب ع صغارها اما انتي فبقسوة قلب
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  16. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 7:04 ص

    يالطيف

    طيب ممكن صور لطفله وهي بالمستشفى لنطمين على سلامتها لان القصه لم افهمها لانه كيف الام تتبعت الملبه الم تصرخ للحيران والجخر الكلبه لاتحفرجحور والكلبه لها زمن يعني ملقت الى الطفله الان البراميل مليانه م
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  17. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 6:54 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    هذي إذا ما ترمّم وجهها !! والكلبة وإذا عندها أطفال .. تخلّينها تنهش باقي أطفال الحي يعني ؟!
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