جدة : حادث مروري يكشف عن “حفلة مختلطة” ومسكرات بأحد الشاليهات!

صحيفة المرصد : حكمت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة على مواطن بالجَلْد 80 جَلْدة، والسجن شهرَيْن؛ لقيامه بشرب المسكر، وحضور حفلة ماجنة مع عدد من الفتيات والشباب بأحد الشاليهات بجدة.

وورد بلاغ للدوريات الأمنية بمحافظة جدة حول وقوع حادث مروري بالقرب من أحد الشاليهات، وعند حضور الجهات المختصة للموقع اتضح أن الحادث المروري ناتج من قيادة شاب مركبة فارهة من نوع “بورش” بشكل جنوني وهو فاقد الوعي، وتحت تأثير المسكر؛ إذ قام بالاصطدام بمركبة فارهة أخرى من نوع “رينج”، كانت واقفة بجوار أحد الشاليهات. وبعد التأكد من حيثيات القضية تم القبض على مرتكب الخطأ المروري، وتحويله إلى جهة الاختصاص وفقا لموقع “سبق”.

وأضافت المصادر: بعد تحويل مسار القضية للمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وتداول الجلسات، أُقيمت الدعوى ضد قائد المركبة والتي ليست ملكًا له، وقد ادعى مالكها أن مرتكب الخطأ المروري قام بسرقتها من أمام الشاليه الخاص به، وثبت للقاضي باعتراف المدعى عليه أنه لم يسرقها، بل هي مركبة صديقه، وهو من قام بإرساله لإسعاف أحد المصابين، إثر مشاجرة بحفلة ماجنة مع أصدقاء سوء بها شباب وفتيات، فيما اعترف بأنه شرب المسكر، وحضر الحفلة الماجنة.

وتابعت المصادر: وبعد المرافعات وتداول الجلسات القضائية حكمت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة على مرتكب الخطأ المروري بالسجن شهرين مع الجَلْد 80 جَلْدة بسبب حضوره حفلة ماجنة، ولقاء ثبوت شربه المسكر، إضافة إلى تحمله قيمة تلفيات المركبتين الفارهتين، التي تجاوزت نصف مليون ريال.