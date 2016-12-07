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جدة : حادث مروري يكشف عن “حفلة مختلطة” ومسكرات بأحد الشاليهات!

7 ديسمبر, 2016 , 7:34 ص
جدة : حادث مروري يكشف عن “حفلة مختلطة” ومسكرات بأحد الشاليهات!
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صحيفة المرصد : حكمت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة على مواطن بالجَلْد 80 جَلْدة، والسجن شهرَيْن؛ لقيامه بشرب المسكر، وحضور حفلة ماجنة مع عدد من الفتيات والشباب بأحد الشاليهات بجدة.

وورد بلاغ للدوريات الأمنية بمحافظة جدة حول وقوع حادث مروري بالقرب من أحد الشاليهات، وعند حضور الجهات المختصة للموقع اتضح أن الحادث المروري ناتج من قيادة شاب مركبة فارهة من نوع “بورش” بشكل جنوني وهو فاقد الوعي، وتحت تأثير المسكر؛ إذ قام بالاصطدام بمركبة فارهة أخرى من نوع “رينج”، كانت واقفة بجوار أحد الشاليهات. وبعد التأكد من حيثيات القضية تم القبض على مرتكب الخطأ المروري، وتحويله إلى جهة الاختصاص وفقا لموقع “سبق”.

وأضافت المصادر: بعد تحويل مسار القضية للمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وتداول الجلسات، أُقيمت الدعوى ضد قائد المركبة والتي ليست ملكًا له، وقد ادعى مالكها أن مرتكب الخطأ المروري قام بسرقتها من أمام الشاليه الخاص به، وثبت للقاضي باعتراف المدعى عليه أنه لم يسرقها، بل هي مركبة صديقه، وهو من قام بإرساله لإسعاف أحد المصابين، إثر مشاجرة بحفلة ماجنة مع أصدقاء سوء بها شباب وفتيات، فيما اعترف بأنه شرب المسكر، وحضر الحفلة الماجنة.

وتابعت المصادر: وبعد المرافعات وتداول الجلسات القضائية حكمت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة على مرتكب الخطأ المروري بالسجن شهرين مع الجَلْد 80 جَلْدة بسبب حضوره حفلة ماجنة، ولقاء ثبوت شربه المسكر، إضافة إلى تحمله قيمة تلفيات المركبتين الفارهتين، التي تجاوزت نصف مليون ريال.



تعليقات ( 40 )

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  1. 40
    7 ديسمبر, 2016 , 12:02 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    هذا اللي يبغونه اللبراليين **** نسأل الله تعالى أن يطهر الأرض منهم
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  2. 39
    7 ديسمبر, 2016 , 11:31 ص

    الخالدي

    هههههه عقوبه 80 جلده وشهرين وقيمة تصلح السيارات فوق 500 الف مدري وش اقول لكن العقوبه اصغر من قيمة التكلفه بكثير
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  3. 38
    7 ديسمبر, 2016 , 11:30 ص

    غِمد عـِطـاف

    ت 30 صدقت ........... يجب في مثل هذه الحالات أجراء أقصى العقوبات لتكون رادع و مانع لمثل هذه الأفعال المشينة.
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  4. 37
    7 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص

    محق

    الأبطال يستشهدو على الجبهة للدفاع عن بلاد الحرمين وهؤلاء الانجاس يفتون في عضد الأبطال بهذه المنكرات لأن معصية الله تؤخر النصر لابد أن يضربن بالسياط الحامية ضرب غرائب الإبل بدل هذه العقوبة الهزيلة
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  5. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص

    قلم الخنبقه

    تعليق مخالف
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  6. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:2588

    سهم

    لاحول ولاقوة إلا بالله ،***
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  7. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 11:19 ص

    محق

    (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )إذا أردنا النصر على الأعداء من حوثيين ومن دواعش ومن مجوس ومن يهود وشرق وغرب وخونة فلا بد لنا من محاربة المنكرات والفساد بشتى انواعه والضرب بيد من حديد على كل مفسد
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  8. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 11:14 ص

    محق

    لابد من جلدهم جميعا بالكرباج أمام أعين الناس لعلهم يشهدون جميعهم ذكرانا وإناثا حتى يكونوا عبرة ثم بعد ذلك إعطائهم دروس الشرعية والقرآن لعلهم يتوبو ثم تزويجهم وإلزام الفتيات منهن بالحجاب الكامل
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  9. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص

    بالصميم

    هذي مااهي عقوبة !!!! هذي قرصة اذن ويستحق السجن اكثر من شهرين اقلها سنتين مع الجللللد
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  10. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 11:10 ص

    محق

    يجب الضرب بيد من حديد على هذه الأنعام التي لاهم لها إلا الشهوات وهي اعتعلم أن الأبطال يموتون على الحد وهؤلاء ليسو وطنيين وهم يدعونها زورا وبهتانا لابد من تغليظ العقوبة عليهم وعلى صاحب الشاليهات
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  11. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 11:09 ص

    أبوعجرم

    مادام هذا الحكم سينتشر الفساد في البلاد
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  12. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    محق

    هؤلاء من المفسدين في الأرض ولا بد من تطهير البلد بشكل كامل منهم سواء كانوا ممن ينتسبون لهذا البلد أو من الوافدين المنتسبين إلى العروبة وكل من يدعي إلى الفساد من بني علمان الانجاس
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  13. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 10:43 ص

    عبيد

    منت صاحي ياقلم الحقيقة
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  14. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 10:38 ص

    خالدالدوسري

    لماذا سمي العقل عقل
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  15. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 10:29 ص

    فهدالجويان

    تعليق مخالف
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  16. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 10:18 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
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  17. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 10:17 ص

    زائر

    الشاليهات والاستراحات بكافة مناطق ومحافظات واحياء المملكة تبي لها مراقبة ومتابعة مكثفة بشكل يومي حتى نقضي على الفساد والفاسدين
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  18. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 10:10 ص

    سن توب

    لبى عالم المجوووووون ياناس
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  19. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 10:06 ص
    عدد التعليقات:16134

    قلم الحقيقه

    حكم قاسي جدآ خصوصآ أنه لم تثبت لا أدلة ولابراهين مجرد تهمة كاذبة بوجود حفلة ماجنة روج لها بني أخونج حسبي الله عليهم.
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  20. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 9:53 ص

    عاطل والعقل فاصل

    شهرين و80 جلده هذا بس عشان معاه بورش حكم كذا اجل بعد الحكم يمكن يسجنوه في بيتهم يقولون لا تطلع لمده شهرين
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  21. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 9:35 ص

    محمد

    طيب والحفلة واصحاب الحفلة الماجنة والمسكرات والبنات والاولاد وينهم ليش ما تم القبض عليهم ومعاقبتهم ووووووو
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  22. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 9:32 ص

    Gaqulin

    تستاهلون مايجيكم وهذي البدايه, تقلص دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذي احد النتائج
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  23. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 9:25 ص
    عدد التعليقات:6150

    المنتصر بالله

    بورش مايركبها غير أصحاب الملايين وحفله خليطي السلق مع الأرانب وجده غير رررررر
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  24. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 9:20 ص

    ماوردي

    لماذا لايسوى الشاليه بالأرض إذا ثبت أنه مكان للفجور ، وبذلك نكسب رضا الله ومحبة الناس الطيبين .
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  25. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 9:00 ص

    جلمود صخر

    عشان معه بورش يسجن شهرين بس مع ان هناك حفلة ماجنة ومختلطه وقيادة وهو سكران وحادث وقبلها مضاربات في الحفلة وممكن اشياء اخرى بهذه الاحكام ستزداد الجرائم والحوادث تزيد بسبب هذه الاحكام الله يرحم الحال
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  26. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 8:45 ص

    الحكم غير منصف على كل الاطراف المثول

    صاحبك سكران وتعطيه سيارتك الغاليه اكيد يعطيه لانه سكران مثله ههه معك بورش ومامعك تصلحها او تستبدلها زعل عليه انه فضحهم انت بعد اتهمتة بالسرقة ليه تسكر وتطينها ليه ماشربت خفايف بنص عقل 😇 شغل ام الخبائث
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  27. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 8:21 ص

    محمد الغامدي

    اسئلة كثيرة تطراء على البال 1- عقوبة الشاليهات وراعيها ( تسهيل مكان ***). 2- الاصدقاء والصديقات ( موقعهم من الاعراب ) . 3- مفترض البدء بالتشهير باسم المكان وعقوبته -اسم السكران واللي معاه .
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  28. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 8:17 ص

    كلهم طلعو منها وطاحت براس اللي اخذ السيارة وقلب عليه خوية .، السؤال صاحب السيارة هرب ليلتها وجاء ثاني يوم واذا ماهرب مابين عليه انه سكران ولا فحص وليه ماحملوه مسؤليه بعد ثبوت انه من سلم سيارته لصاحبه
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  29. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 8:11 ص

    سكر وعربده ونساء ومشاجرة وحادث وشهرين يابلاش والبنات وبقيه الشباب مالهم طاري شف كيف انقلبت الصداقه تخلى عنه صاحبه وحمله مسؤليه تصليح سيارته وهو اللي معطيه سيارته ويحملونه وهو سكران بعد غريب
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  30. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 8:09 ص

    خالد

    جربوا التشهير بالمجرم وشوفوا كيف تتقلص هذه المشاكل
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  31. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 8:05 ص

    واقعي

    و باقي حاضرين الحفلة ويش صار عليهم ؟
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  32. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 7:59 ص

    Moe

    نكبوا بعض الزلايب!! شر البلية ما يضحك
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  33. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 7:54 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لو رحلت الاجنبيات وعدم السماح باستقدام عواائل الا للمهندسين والاطباء والتخصصات النادره اما كلن يستقدم وهو مو قادر يصرف مشكله فيضطرون الى طرق اخرى سهله الدخل والعياذ بالله وكل من قدم عمره له يومين فقط
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  34. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 7:47 ص

    يالطيف

    القصه فيها تغطيه اوتستر من عرفت كلمة فارهه وواتحدى واخد فهم وش القصه كلها طلع وفك المسار ودور البرغي وين الصاموله وخل الشاكوش فهمتو شي
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  35. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 7:47 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين
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  36. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 7:44 ص

    المكر

    الله خير الماكرين
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  37. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 7:42 ص

    أبو الفزعات

    خل الفزعة تنفعك الله لا يبلانا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 7:41 ص

    واضح

    جدة كذا ***وبحر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  39. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 7:40 ص

    يمكن

    اللهم احفظ أولادي يارب
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  40. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 7:37 ص

    محب المرصد

    لاحول ولاقوة الابالله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقة وفضلنا تفضيلا
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