جدة : حادث مروري يكشف عن “حفلة مختلطة” ومسكرات بأحد الشاليهات!

صحيفة المرصد : حكمت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة على مواطن بالجَلْد 80 جَلْدة، والسجن شهرَيْن؛ لقيامه بشرب المسكر، وحضور حفلة ماجنة مع عدد من الفتيات والشباب بأحد الشاليهات بجدة.
وورد بلاغ للدوريات الأمنية بمحافظة جدة حول وقوع حادث مروري بالقرب من أحد الشاليهات، وعند حضور الجهات المختصة للموقع اتضح أن الحادث المروري ناتج من قيادة شاب مركبة فارهة من نوع “بورش” بشكل جنوني وهو فاقد الوعي، وتحت تأثير المسكر؛ إذ قام بالاصطدام بمركبة فارهة أخرى من نوع “رينج”، كانت واقفة بجوار أحد الشاليهات. وبعد التأكد من حيثيات القضية تم القبض على مرتكب الخطأ المروري، وتحويله إلى جهة الاختصاص وفقا لموقع “سبق”.
وأضافت المصادر: بعد تحويل مسار القضية للمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وتداول الجلسات، أُقيمت الدعوى ضد قائد المركبة والتي ليست ملكًا له، وقد ادعى مالكها أن مرتكب الخطأ المروري قام بسرقتها من أمام الشاليه الخاص به، وثبت للقاضي باعتراف المدعى عليه أنه لم يسرقها، بل هي مركبة صديقه، وهو من قام بإرساله لإسعاف أحد المصابين، إثر مشاجرة بحفلة ماجنة مع أصدقاء سوء بها شباب وفتيات، فيما اعترف بأنه شرب المسكر، وحضر الحفلة الماجنة.
وتابعت المصادر: وبعد المرافعات وتداول الجلسات القضائية حكمت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة على مرتكب الخطأ المروري بالسجن شهرين مع الجَلْد 80 جَلْدة بسبب حضوره حفلة ماجنة، ولقاء ثبوت شربه المسكر، إضافة إلى تحمله قيمة تلفيات المركبتين الفارهتين، التي تجاوزت نصف مليون ريال.
تعليقات ( 40 )
اللهم احفظ جنودنا البواسلهذا اللي يبغونه اللبراليين **** نسأل الله تعالى أن يطهر الأرض منهم
الخالديهههههه عقوبه 80 جلده وشهرين وقيمة تصلح السيارات فوق 500 الف مدري وش اقول لكن العقوبه اصغر من قيمة التكلفه بكثير
غِمد عـِطـافت 30 صدقت ........... يجب في مثل هذه الحالات أجراء أقصى العقوبات لتكون رادع و مانع لمثل هذه الأفعال المشينة.
محقالأبطال يستشهدو على الجبهة للدفاع عن بلاد الحرمين وهؤلاء الانجاس يفتون في عضد الأبطال بهذه المنكرات لأن معصية الله تؤخر النصر لابد أن يضربن بالسياط الحامية ضرب غرائب الإبل بدل هذه العقوبة الهزيلة
قلم الخنبقهتعليق مخالف
عدد التعليقات:2588
سهملاحول ولاقوة إلا بالله ،***
محق(إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )إذا أردنا النصر على الأعداء من حوثيين ومن دواعش ومن مجوس ومن يهود وشرق وغرب وخونة فلا بد لنا من محاربة المنكرات والفساد بشتى انواعه والضرب بيد من حديد على كل مفسد
محقلابد من جلدهم جميعا بالكرباج أمام أعين الناس لعلهم يشهدون جميعهم ذكرانا وإناثا حتى يكونوا عبرة ثم بعد ذلك إعطائهم دروس الشرعية والقرآن لعلهم يتوبو ثم تزويجهم وإلزام الفتيات منهن بالحجاب الكامل
بالصميمهذي مااهي عقوبة !!!! هذي قرصة اذن ويستحق السجن اكثر من شهرين اقلها سنتين مع الجللللد
محقيجب الضرب بيد من حديد على هذه الأنعام التي لاهم لها إلا الشهوات وهي اعتعلم أن الأبطال يموتون على الحد وهؤلاء ليسو وطنيين وهم يدعونها زورا وبهتانا لابد من تغليظ العقوبة عليهم وعلى صاحب الشاليهات
أبوعجرممادام هذا الحكم سينتشر الفساد في البلاد
محقهؤلاء من المفسدين في الأرض ولا بد من تطهير البلد بشكل كامل منهم سواء كانوا ممن ينتسبون لهذا البلد أو من الوافدين المنتسبين إلى العروبة وكل من يدعي إلى الفساد من بني علمان الانجاس
عبيدمنت صاحي ياقلم الحقيقة
خالدالدوسريلماذا سمي العقل عقل
فهدالجويانتعليق مخالف
قَالَ الله تَعَالَىإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
زائرالشاليهات والاستراحات بكافة مناطق ومحافظات واحياء المملكة تبي لها مراقبة ومتابعة مكثفة بشكل يومي حتى نقضي على الفساد والفاسدين
سن توبلبى عالم المجوووووون ياناس
عدد التعليقات:16134
قلم الحقيقهحكم قاسي جدآ خصوصآ أنه لم تثبت لا أدلة ولابراهين مجرد تهمة كاذبة بوجود حفلة ماجنة روج لها بني أخونج حسبي الله عليهم.
عاطل والعقل فاصلشهرين و80 جلده هذا بس عشان معاه بورش حكم كذا اجل بعد الحكم يمكن يسجنوه في بيتهم يقولون لا تطلع لمده شهرين
محمدطيب والحفلة واصحاب الحفلة الماجنة والمسكرات والبنات والاولاد وينهم ليش ما تم القبض عليهم ومعاقبتهم ووووووو
Gaqulinتستاهلون مايجيكم وهذي البدايه, تقلص دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذي احد النتائج
عدد التعليقات:6150
المنتصر باللهبورش مايركبها غير أصحاب الملايين وحفله خليطي السلق مع الأرانب وجده غير رررررر
ماورديلماذا لايسوى الشاليه بالأرض إذا ثبت أنه مكان للفجور ، وبذلك نكسب رضا الله ومحبة الناس الطيبين .
جلمود صخرعشان معه بورش يسجن شهرين بس مع ان هناك حفلة ماجنة ومختلطه وقيادة وهو سكران وحادث وقبلها مضاربات في الحفلة وممكن اشياء اخرى بهذه الاحكام ستزداد الجرائم والحوادث تزيد بسبب هذه الاحكام الله يرحم الحال
الحكم غير منصف على كل الاطراف المثولصاحبك سكران وتعطيه سيارتك الغاليه اكيد يعطيه لانه سكران مثله ههه معك بورش ومامعك تصلحها او تستبدلها زعل عليه انه فضحهم انت بعد اتهمتة بالسرقة ليه تسكر وتطينها ليه ماشربت خفايف بنص عقل 😇 شغل ام الخبائث
محمد الغامدياسئلة كثيرة تطراء على البال 1- عقوبة الشاليهات وراعيها ( تسهيل مكان ***). 2- الاصدقاء والصديقات ( موقعهم من الاعراب ) . 3- مفترض البدء بالتشهير باسم المكان وعقوبته -اسم السكران واللي معاه .
خالدجربوا التشهير بالمجرم وشوفوا كيف تتقلص هذه المشاكل
واقعيو باقي حاضرين الحفلة ويش صار عليهم ؟
Moeنكبوا بعض الزلايب!! شر البلية ما يضحك
سعودي🇸🇦وافتخرلو رحلت الاجنبيات وعدم السماح باستقدام عواائل الا للمهندسين والاطباء والتخصصات النادره اما كلن يستقدم وهو مو قادر يصرف مشكله فيضطرون الى طرق اخرى سهله الدخل والعياذ بالله وكل من قدم عمره له يومين فقط
يالطيفالقصه فيها تغطيه اوتستر من عرفت كلمة فارهه وواتحدى واخد فهم وش القصه كلها طلع وفك المسار ودور البرغي وين الصاموله وخل الشاكوش فهمتو شي
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين
المكرالله خير الماكرين
أبو الفزعاتخل الفزعة تنفعك الله لا يبلانا
واضحجدة كذا ***وبحر
يمكناللهم احفظ أولادي يارب
محب المرصدلاحول ولاقوة الابالله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقة وفضلنا تفضيلا