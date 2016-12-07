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نجران: طبيب يقطع “رأس قضيب” مولود أثناء عملية ختانه ويخفيها تحت ملابسه!

7 ديسمبر, 2016 , 7:38 ص
نجران: طبيب يقطع “رأس قضيب” مولود أثناء عملية ختانه ويخفيها تحت ملابسه!
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صحيفة المرصد : ظهرت قضية خطأ طبي جديد ضحيته هذه المرة الطفل “سامي”، البالغ من العمر أسبوعين، والذي تعرض لبتر حشفة القضيب وإغلاق مجرى البول، أثناء عملية ختان أشرف عليها أحد الأطباء المقيمين في مستوصف خاص.

ووفقا لصحيفة “الوطن” كشف والد الطفل سعيد مسفر آل عوض أنه قرر إجراء عملية الختان لابنه في المجمع الطبي الخاص حيث فتح ملفا وأحيل إلى أخصائي الجراحة وهو طبيب مقيم. وسرد تفاصيل ما حدث يوم الأحد الموافق 27 / 2/ 1438، قائلا إنه حضر وزوجته عملية الختان حيث كان هناك الطبيب وممرضة لمساعدته، فلاحظ سقوط قطعة كبيرة من العضو أثناء الجراحة، ما دفعه لسؤال الطبيب عنها بعدما شك في الأمر. وأضاف: “بدا على الطبيب الارتباك عندما ألححت لمعرفة ما هية القطعة التي سقطت من العضو، فذكر أنها مجرد قطعة لحم متجمع لا فائدة له، وبعد أن أبعدت الطبيب عن ابني ونظرت إليه وجدت أن رأس القضيب قد سقط بالكامل، وبدأ ينزف بشكل كبير، الأمر الذي أخاف زوجتي فأغمي عليها، ما اضطرني لنقلها خارج العيادة، ووضعها في غرفة انتظار النساء، ثم عدت إلى الطبيب وسألته عن الجزء الذي بتره من ابني، وبحثت عنها في ظل عدم تجاوبه معي، فوجدته قد أخفاها تحت ملابس الطفل”.

وصدر تقرير طبي من مستشفى الولادة والأطفال بنجران نص على “أن الطفل يعاني من جرح في القضيب مع عدم وجود الحشفة وفتحة المجرى البولي لا يمكن رؤيتها، وقد أحضر الأب حشفة القضيب مع الجلد المغطي لها في كأس بلاستيكي وتمت إعادة تثبيت الحشفة، وتصليح مجرى البول، ولا يزال المريض منوما تحت الملاحظة والمتابعة”.
وأضاف التقرير معلومات تدين الطبيب الذي أجرى عملية الختان، قائلا “إنه بعد إزالة غرز الخياط، تبين أن الحشفة غير موجودة كليا باستثناء 2 ملم بالجانب الظهري للقضيب مع عدم وجود جزء بالجانب البطني، وتمت إعادة زراعة الحشفة حول قسطرة نيلاتون مقاس 8. كما تم إصلاح مكان البتر وذلك بوضع رتق حول مجرى البول وحول الحشفة المقطوعة وتم رتق مكان الختان”.

وصرح المتحدث باسم صحة نجران محمد الصقور أن شكوى المواطن قيدت في المديرية من قبل مركز الاتصال 937 بوزارة الصحة، وأحيلت إلى جهة الاختصاص حيث تم استدعاء والد الطفل لاستكمال المستندات المطلوبة لإكمال اللازم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وتم تشكيل لجنة من المختصين لبحث ملف القضية والتحقق من سلامة الإجراءات الطبية، في حين استدعي الطبيب المسؤول وأخذ تعهد خطي عليه بإيقاف عمليات الختان وكذلك تأجيل سفره حتى انتهاء القضية، حيث طالبت اللجنة بأخذ مرئيات الطاقم الطبي الذي تعامل مع الحالة في مستشفى الولادة والأطفال بنجران وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن.



تعليقات ( 52 )

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  1. 52
    7 ديسمبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    الختان حسب علمي سنه من يعرف الحديث الصحيح للختان فقد وجد اغلب الاحاديث عن خفاض الانثي ولخطورت الموضوع لم يعد يعمل خفاض
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  2. 51
    7 ديسمبر, 2016 , 11:20 ص

    سميني بسمك

    العين بل عين والسن بسن يا دكتور حسبي الله ونعم الوكيل
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  3. 50
    7 ديسمبر, 2016 , 11:19 ص

    سويميه 41 تسئل خنبوقه بمعرف الماضي عن مؤهله الدراسي احم احم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 49
    7 ديسمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:2588

    سهم

    لاحول ولاقوة إلا بالله ، المفروض الجزاء من جنس العمل ، يعاقب بنفس ما ارتكبت يداه ، السن بالسن ، والجروح قصاص .
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  5. 48
    7 ديسمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:62

    ana wbas

    الله يعين الطفل ادعوا له بالشفاء العاجل وان لايتاثر مجرى البول عنده ولايوثر على مستقبله الصحى والاجتماعى ودعوا عنكم النقاش بحالات العالم المرضيه عافانان الله واياكم من الاخطاء الطبيه
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  6. 47
    7 ديسمبر, 2016 , 11:00 ص

    محق

    الشعبيين الصادقين يختنو أفضل من بعض هؤلاء بألف مرة
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  7. 46
    7 ديسمبر, 2016 , 10:53 ص

    هذا مارأيت

    أتى بسائق لايجيد القيادة ، ولأنه قريب مني أفاجأ كل بعد فترة بتلف في بودّي السيارة والطامة سمعت أنه سيستخرج له رخصة خاصة ، وحالة بعض الأطباء ليست بعيدة عن هذا المثل .
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  8. 45
    7 ديسمبر, 2016 , 10:52 ص

    زائر ابوفواز

    الطفل الله يشفيه أن شالله والدكتور حسبي الله عليه ياشيخ الطبيب الشعبي على زمنا ماسوى ذا الغلطه كانو يجلسون الطفل على قدركبير مطبخيه ماكان فيه كراسي ويمسكه ابوه وبسم الله وكانه اكبردكتور جراح عالمي
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  9. 44
    7 ديسمبر, 2016 , 10:31 ص

    ابو محمد

    يجب ان يتم اتخاد الاجراءات النظاميه ورفع قضية تعويض على الطبيب والمنشأه الطبيه التي يعمل بها بمالايقل عن اثنين مليون ريال مع ترحيل الطبيب المزور بعد ان ينال الجزاء المناسب
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  10. 43
    7 ديسمبر, 2016 , 10:31 ص

    ابو محمد

    يجب ان يتم اتخاد الاجراءات النظاميه ورفع قضية تعويض على الطبيب والمنشأه الطبيه التي يعمل بها بمالايقل عن اثنين مليون ريال مع ترحيل الطبيب المزور بعد ان ينال الجزاء المناسب
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  11. 42
    7 ديسمبر, 2016 , 10:29 ص

    إلى قلم الحقيقه

    سؤال انت عقلك فيه شي الحين مين هو الاخواني في الخبر حالتك صعبه ترا فيه عندنا مستشفى في الطايف اذا الحالة مستعصيه روح راجع ممكن يصرفوا لك علاج
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  12. 41
    7 ديسمبر, 2016 , 10:28 ص

    الماااااضي2030

    المبدع قلم الحقيقه ..عندي سؤال لك ...ممكن اعرف مؤهلك الدراسي؟؟اﻹجابه اختياريه الله يحفظك
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  13. 40
    7 ديسمبر, 2016 , 10:18 ص

    كلب ايران ينابح
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  14. 39
    7 ديسمبر, 2016 , 10:18 ص

    الماااااضي2030

    للمعلوميه ...الختان عاده فرعونيه مصريه أقرها الاسلام ...ويلاحظ ان المختون يصاب بالقذف السريع
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  15. 38
    7 ديسمبر, 2016 , 10:17 ص

    وطن

    قطعه قطعوا رزقه
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  16. 37
    7 ديسمبر, 2016 , 10:16 ص

    شكل السباك ضارب كشري ومعاد يفرق بين قضيب الطفل والماصورة
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  17. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 10:14 ص

    فهدالجويان

    اكيد طبيب بشهاده مزوره اجنبي بمهنة سباك الصحيحه هذي الاشكال النجسه من تلعب في البلد ولا رقيب ولا حسيب
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  18. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 10:09 ص
    عدد التعليقات:16134

    قلم الحقيقه

    لن يفتح فمه ولابكلمة واحدة لاعلى هذا الجزار الأجنبي ولاغيره من الأجانب المتناثرين والمتواجدين في شوارعنا ومستشفياتنا وأسواقنا وكل مكان . فقط شجاعنهم الأخونجية على المواطنين .
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  19. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 10:02 ص
    عدد التعليقات:16134

    قلم الحقيقه

    عطونا راعي المنبر ****اللي صب جام غضبه على المواطنين اللي يبيعون شاي الجمر على قارعة الطريق واتهمهم بأنهم تجار مخدرات ويروجون لها ويضعونها في الشاي .خلونا نسمعه من منبره يهاجم هذا الجزار وأمثاله.
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  20. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 9:59 ص

    الخواجة كاريوكي

    اغلب الأطباء الموجودين من بلد معين و خريجين جدد يتم تدريبهم علينا ، هناك عدة دول أخرى متميزة في المجال الطبي و بها أطباء ممتازين وبرواتب أقل من هولاء ، باذن الله مع الوقت تتم السعودة تدريجيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(14)
  21. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 9:41 ص

    29 يا زينك ساكت
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  22. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 9:33 ص

    sar-al-sa

    حتى لو اجرى الختان شخص امي لايقرأولا يكتب كما كنا نفعل عند الحلاقين في زمن غابر بعيد لايمكن ان تقطع الحشفه ولا خطاء اما من يتطببون فينا مستوردين فربما يعملون جرائم وليست اخطاء لان الصديق منهم قليل
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  23. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 9:31 ص

    محمد

    هاذا جزار مو طبيب وكمان كذاب ويبغى يلفق الموضوع ويخبيه الله لا يوفقه مجرم تاكدو من شهادته المزورة لا يكون سباك والا جزار وبعدين طبيب مقيم يعني كيف ماله دولة هالوافد كذا في اكثر من مائة وستون دولة اي ف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 9:28 ص

    يمنى

    الطبيب مالوش ذنب اهله اصروا ع الختان في سمن مبكره
    لا يعجبني(8) اعجبني(16)
  25. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 9:28 ص

    Gaqulin

    يجب التأكد من شهاده هذا الرجل المسمى طبيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 9:26 ص

    بدوي

    لماذا لاتشكل لجنة من وزارة الصحة من كبار الاستشاريين الوطنين في جميع التخصصات وتكون مهمتها زيارة دورية مفاجئة للمستوصفات والمستشفيات الأهلية وتقويم عملها وإنهاء عقود من تكون مستوياتها متدنيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  27. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 9:24 ص

    سن توب

    العين بالعين والسن بالسن وراس القضيب براس القضيب والبادي اظلم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  28. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 9:23 ص

    زائر صريح

    التحقيق مع الطبيب ربما تكون شهادته مزورة ثم بعد ذلك سجنه وإبعاده عن البلاد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 9:20 ص

    المتفائل

    عقابا للطبيب يقص عضوه الذكر ى مع الخصيتين ليكو ن عبره لغيره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  30. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 9:17 ص

    عزالله

    منتاز يقطعون راس قضيب الدكتور ويحطونه في يده وحده بوحده
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  31. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 9:14 ص
    عدد التعليقات:6150

    المنتصر بالله

    المفروض تقطع بيضات هذا السباك لكي يتأدب جميع السباكين في البلد ولكن هناك مشكله.......?
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 9:13 ص

    سن توب

    تأكدوا على شهادته يمكن يطلع سباك وياكثرهم في مستشفياتنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  33. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 9:09 ص
    عدد التعليقات:6150

    المنتصر بالله

    الرجال مايسمى رجال بدون ذيك زين من هذا السباك أنه مااخفاها وتم تثبيتها في مكانها آبك آبك آبك آبك آبك آبك
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  34. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 9:08 ص

    شيكا بيكا أمريكي في أمريكا

    **أعز ما يملك وشالوه منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 9:06 ص

    شنتر

    اكيد هذا بيطري او سباك كما تعودنا بعد الاخطاء الطبية يتضحةان الفاعل بيطري او سباك او لم يحز على شهادة الدكتوراه وهذا يعود للذي استقدمهم فالولا ان يحاسب هو قبل ويكون الحساب عسير وعبرة لغيره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  36. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 9:04 ص
    عدد التعليقات:6150

    المنتصر بالله

    الشهادة مزيفه ومع الوقت يتعلم لأن الشعب أصبح حقل تجارب للأطباء المزيفين وهم أصلاً سباكين وليس تخاتره هذا الصحيح زعل من زعل ورضي من رضي والمفروض التطهير على سنه علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(24)
  37. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 9:03 ص

    خلف

    14 كذاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 8:58 ص

    ابو سالم

    لا حول ولا قوة الا بالله يفترض ان تجرى هذه العمليات عندما يبغ الطفل الخاامسة او السادسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 8:45 ص

    سماء

    حسبي الله على من فتح مركز صحي ولم ياتي ب د كتور غير صالح بس همه كسب المال على حساب البشر اعرف واحد سباك بعد 8 اعوام لقيته د عظام كيف الله يستر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 8:34 ص

    عزوزكو

    أفا ياالعلم والله لو انه ولدي *** هذا السباك الحقير الواطي لامهنة ولاضمير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 8:31 ص

    العويد

    لايحدث الخطاء لابن مسئول ولكن لايحدث الا للطبقة الكادحة فهل التجارب يتم تفعيلها على من ليس لهم حول ولاقوة ، الله يشفيه ويرفع عنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 8:30 ص

    عبدالرحمن من الرياض

    يجب سجن الطبيب والمدير و صاحب المستوصف، الناس مهيب لعبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 8:30 ص

    خرخرينو

    أنا أشك إنه دكتور ممكن يكون نجار حداد فلاح لكن دكتور ما أظن والله حرام المهزلة هذه تصير في بلدنا كل فاشل يصدرونه لبلدنا والضحايا نحن وأبناءنا يتعلمون علينا أصبحنا حقول تجارب لهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  44. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 8:17 ص

    الدحمي

    افضل الختان الان الحلقة البلاستكية وهي تسقط من نفسها افضل من التدخل الجراحي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 8:16 ص

    تعليق5

    ذنبه العمالة المستخدمة وعدم كفائتها حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(32)
  46. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 8:13 ص

    جزء من المسؤليه على الاهل

    بعدم غض النظر عن خطا الطبيب الفادح الا ان طفل عمره اسبوعين وعضوه بالكاد يرى اهله مستعجلين على الختان ليه
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  47. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 8:09 ص

    محمد

    أنتهى مستقبله!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 8:07 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل

    وش ذنب الطفل المسكين يعذب ويقطع عضوه الذكري على يد طبيب ماهو عارف يتعامل الحاله الخيتان مسكين الطفل رضيع والم قاسي وقوى جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 8:07 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    حسبي الله عليه وعلى كل مسئول يسكت على هذه المهازل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 8:07 ص

    ام الغالي

    حسبي الله عليه هذا دكتور اذا مهو قد عمله لايجازف وش ذنب الطفل يعذبه ويدمره واخرتها ولاشي يسوون له ويخفي بملابسه علشان لاينكشف بالله هذا دكتور الله يكون بعون الطفل من اللالم والعذاب الي جاه عساه يذوقه
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  51. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 8:07 ص

    عبدالله

    حسبي الله عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 8:04 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل

    حاسين بشعور الاب والام تجاه طفلهم الله يشفي طفلكم وان شاءالله وزاره الصحه تضع حد نهائي لمثل هاذي الاخطاء الطبيه المفجعه
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