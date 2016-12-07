نجران: طبيب يقطع “رأس قضيب” مولود أثناء عملية ختانه ويخفيها تحت ملابسه!

صحيفة المرصد : ظهرت قضية خطأ طبي جديد ضحيته هذه المرة الطفل “سامي”، البالغ من العمر أسبوعين، والذي تعرض لبتر حشفة القضيب وإغلاق مجرى البول، أثناء عملية ختان أشرف عليها أحد الأطباء المقيمين في مستوصف خاص.
ووفقا لصحيفة “الوطن” كشف والد الطفل سعيد مسفر آل عوض أنه قرر إجراء عملية الختان لابنه في المجمع الطبي الخاص حيث فتح ملفا وأحيل إلى أخصائي الجراحة وهو طبيب مقيم. وسرد تفاصيل ما حدث يوم الأحد الموافق 27 / 2/ 1438، قائلا إنه حضر وزوجته عملية الختان حيث كان هناك الطبيب وممرضة لمساعدته، فلاحظ سقوط قطعة كبيرة من العضو أثناء الجراحة، ما دفعه لسؤال الطبيب عنها بعدما شك في الأمر. وأضاف: “بدا على الطبيب الارتباك عندما ألححت لمعرفة ما هية القطعة التي سقطت من العضو، فذكر أنها مجرد قطعة لحم متجمع لا فائدة له، وبعد أن أبعدت الطبيب عن ابني ونظرت إليه وجدت أن رأس القضيب قد سقط بالكامل، وبدأ ينزف بشكل كبير، الأمر الذي أخاف زوجتي فأغمي عليها، ما اضطرني لنقلها خارج العيادة، ووضعها في غرفة انتظار النساء، ثم عدت إلى الطبيب وسألته عن الجزء الذي بتره من ابني، وبحثت عنها في ظل عدم تجاوبه معي، فوجدته قد أخفاها تحت ملابس الطفل”.
وصدر تقرير طبي من مستشفى الولادة والأطفال بنجران نص على “أن الطفل يعاني من جرح في القضيب مع عدم وجود الحشفة وفتحة المجرى البولي لا يمكن رؤيتها، وقد أحضر الأب حشفة القضيب مع الجلد المغطي لها في كأس بلاستيكي وتمت إعادة تثبيت الحشفة، وتصليح مجرى البول، ولا يزال المريض منوما تحت الملاحظة والمتابعة”.
وأضاف التقرير معلومات تدين الطبيب الذي أجرى عملية الختان، قائلا “إنه بعد إزالة غرز الخياط، تبين أن الحشفة غير موجودة كليا باستثناء 2 ملم بالجانب الظهري للقضيب مع عدم وجود جزء بالجانب البطني، وتمت إعادة زراعة الحشفة حول قسطرة نيلاتون مقاس 8. كما تم إصلاح مكان البتر وذلك بوضع رتق حول مجرى البول وحول الحشفة المقطوعة وتم رتق مكان الختان”.
وصرح المتحدث باسم صحة نجران محمد الصقور أن شكوى المواطن قيدت في المديرية من قبل مركز الاتصال 937 بوزارة الصحة، وأحيلت إلى جهة الاختصاص حيث تم استدعاء والد الطفل لاستكمال المستندات المطلوبة لإكمال اللازم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وتم تشكيل لجنة من المختصين لبحث ملف القضية والتحقق من سلامة الإجراءات الطبية، في حين استدعي الطبيب المسؤول وأخذ تعهد خطي عليه بإيقاف عمليات الختان وكذلك تأجيل سفره حتى انتهاء القضية، حيث طالبت اللجنة بأخذ مرئيات الطاقم الطبي الذي تعامل مع الحالة في مستشفى الولادة والأطفال بنجران وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن.
تعليقات ( 52 )
عدد التعليقات:8712
الحرمانالختان حسب علمي سنه من يعرف الحديث الصحيح للختان فقد وجد اغلب الاحاديث عن خفاض الانثي ولخطورت الموضوع لم يعد يعمل خفاض
سميني بسمكالعين بل عين والسن بسن يا دكتور حسبي الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:2588
سهملاحول ولاقوة إلا بالله ، المفروض الجزاء من جنس العمل ، يعاقب بنفس ما ارتكبت يداه ، السن بالسن ، والجروح قصاص .
عدد التعليقات:62
ana wbasالله يعين الطفل ادعوا له بالشفاء العاجل وان لايتاثر مجرى البول عنده ولايوثر على مستقبله الصحى والاجتماعى ودعوا عنكم النقاش بحالات العالم المرضيه عافانان الله واياكم من الاخطاء الطبيه
محقالشعبيين الصادقين يختنو أفضل من بعض هؤلاء بألف مرة
هذا مارأيتأتى بسائق لايجيد القيادة ، ولأنه قريب مني أفاجأ كل بعد فترة بتلف في بودّي السيارة والطامة سمعت أنه سيستخرج له رخصة خاصة ، وحالة بعض الأطباء ليست بعيدة عن هذا المثل .
زائر ابوفوازالطفل الله يشفيه أن شالله والدكتور حسبي الله عليه ياشيخ الطبيب الشعبي على زمنا ماسوى ذا الغلطه كانو يجلسون الطفل على قدركبير مطبخيه ماكان فيه كراسي ويمسكه ابوه وبسم الله وكانه اكبردكتور جراح عالمي
ابو محمديجب ان يتم اتخاد الاجراءات النظاميه ورفع قضية تعويض على الطبيب والمنشأه الطبيه التي يعمل بها بمالايقل عن اثنين مليون ريال مع ترحيل الطبيب المزور بعد ان ينال الجزاء المناسب
ابو محمديجب ان يتم اتخاد الاجراءات النظاميه ورفع قضية تعويض على الطبيب والمنشأه الطبيه التي يعمل بها بمالايقل عن اثنين مليون ريال مع ترحيل الطبيب المزور بعد ان ينال الجزاء المناسب
إلى قلم الحقيقهسؤال انت عقلك فيه شي الحين مين هو الاخواني في الخبر حالتك صعبه ترا فيه عندنا مستشفى في الطايف اذا الحالة مستعصيه روح راجع ممكن يصرفوا لك علاج
الماااااضي2030المبدع قلم الحقيقه ..عندي سؤال لك ...ممكن اعرف مؤهلك الدراسي؟؟اﻹجابه اختياريه الله يحفظك
الماااااضي2030للمعلوميه ...الختان عاده فرعونيه مصريه أقرها الاسلام ...ويلاحظ ان المختون يصاب بالقذف السريع
وطنقطعه قطعوا رزقه
فهدالجوياناكيد طبيب بشهاده مزوره اجنبي بمهنة سباك الصحيحه هذي الاشكال النجسه من تلعب في البلد ولا رقيب ولا حسيب
عدد التعليقات:16134
قلم الحقيقهلن يفتح فمه ولابكلمة واحدة لاعلى هذا الجزار الأجنبي ولاغيره من الأجانب المتناثرين والمتواجدين في شوارعنا ومستشفياتنا وأسواقنا وكل مكان . فقط شجاعنهم الأخونجية على المواطنين .
عدد التعليقات:16134
قلم الحقيقهعطونا راعي المنبر ****اللي صب جام غضبه على المواطنين اللي يبيعون شاي الجمر على قارعة الطريق واتهمهم بأنهم تجار مخدرات ويروجون لها ويضعونها في الشاي .خلونا نسمعه من منبره يهاجم هذا الجزار وأمثاله.
الخواجة كاريوكياغلب الأطباء الموجودين من بلد معين و خريجين جدد يتم تدريبهم علينا ، هناك عدة دول أخرى متميزة في المجال الطبي و بها أطباء ممتازين وبرواتب أقل من هولاء ، باذن الله مع الوقت تتم السعودة تدريجيا
sar-al-saحتى لو اجرى الختان شخص امي لايقرأولا يكتب كما كنا نفعل عند الحلاقين في زمن غابر بعيد لايمكن ان تقطع الحشفه ولا خطاء اما من يتطببون فينا مستوردين فربما يعملون جرائم وليست اخطاء لان الصديق منهم قليل
محمدهاذا جزار مو طبيب وكمان كذاب ويبغى يلفق الموضوع ويخبيه الله لا يوفقه مجرم تاكدو من شهادته المزورة لا يكون سباك والا جزار وبعدين طبيب مقيم يعني كيف ماله دولة هالوافد كذا في اكثر من مائة وستون دولة اي ف
يمنىالطبيب مالوش ذنب اهله اصروا ع الختان في سمن مبكره
Gaqulinيجب التأكد من شهاده هذا الرجل المسمى طبيب
بدويلماذا لاتشكل لجنة من وزارة الصحة من كبار الاستشاريين الوطنين في جميع التخصصات وتكون مهمتها زيارة دورية مفاجئة للمستوصفات والمستشفيات الأهلية وتقويم عملها وإنهاء عقود من تكون مستوياتها متدنيه
سن توبالعين بالعين والسن بالسن وراس القضيب براس القضيب والبادي اظلم
زائر صريحالتحقيق مع الطبيب ربما تكون شهادته مزورة ثم بعد ذلك سجنه وإبعاده عن البلاد
المتفائلعقابا للطبيب يقص عضوه الذكر ى مع الخصيتين ليكو ن عبره لغيره
عزاللهمنتاز يقطعون راس قضيب الدكتور ويحطونه في يده وحده بوحده
عدد التعليقات:6150
المنتصر باللهالمفروض تقطع بيضات هذا السباك لكي يتأدب جميع السباكين في البلد ولكن هناك مشكله.......?
سن توبتأكدوا على شهادته يمكن يطلع سباك وياكثرهم في مستشفياتنا
عدد التعليقات:6150
المنتصر باللهالرجال مايسمى رجال بدون ذيك زين من هذا السباك أنه مااخفاها وتم تثبيتها في مكانها آبك آبك آبك آبك آبك آبك
شيكا بيكا أمريكي في أمريكا**أعز ما يملك وشالوه منه
شنتراكيد هذا بيطري او سباك كما تعودنا بعد الاخطاء الطبية يتضحةان الفاعل بيطري او سباك او لم يحز على شهادة الدكتوراه وهذا يعود للذي استقدمهم فالولا ان يحاسب هو قبل ويكون الحساب عسير وعبرة لغيره
عدد التعليقات:6150
المنتصر باللهالشهادة مزيفه ومع الوقت يتعلم لأن الشعب أصبح حقل تجارب للأطباء المزيفين وهم أصلاً سباكين وليس تخاتره هذا الصحيح زعل من زعل ورضي من رضي والمفروض التطهير على سنه علم
خلف14 كذاب
ابو سالملا حول ولا قوة الا بالله يفترض ان تجرى هذه العمليات عندما يبغ الطفل الخاامسة او السادسة
سماءحسبي الله على من فتح مركز صحي ولم ياتي ب د كتور غير صالح بس همه كسب المال على حساب البشر اعرف واحد سباك بعد 8 اعوام لقيته د عظام كيف الله يستر
عزوزكوأفا ياالعلم والله لو انه ولدي *** هذا السباك الحقير الواطي لامهنة ولاضمير
العويدلايحدث الخطاء لابن مسئول ولكن لايحدث الا للطبقة الكادحة فهل التجارب يتم تفعيلها على من ليس لهم حول ولاقوة ، الله يشفيه ويرفع عنه
عبدالرحمن من الرياضيجب سجن الطبيب والمدير و صاحب المستوصف، الناس مهيب لعبه
خرخرينوأنا أشك إنه دكتور ممكن يكون نجار حداد فلاح لكن دكتور ما أظن والله حرام المهزلة هذه تصير في بلدنا كل فاشل يصدرونه لبلدنا والضحايا نحن وأبناءنا يتعلمون علينا أصبحنا حقول تجارب لهم
الدحميافضل الختان الان الحلقة البلاستكية وهي تسقط من نفسها افضل من التدخل الجراحي
تعليق5ذنبه العمالة المستخدمة وعدم كفائتها حسبي الله ونعم الوكيل
جزء من المسؤليه على الاهلبعدم غض النظر عن خطا الطبيب الفادح الا ان طفل عمره اسبوعين وعضوه بالكاد يرى اهله مستعجلين على الختان ليه
محمدأنتهى مستقبله!
حسبي الله ونعم الوكيلوش ذنب الطفل المسكين يعذب ويقطع عضوه الذكري على يد طبيب ماهو عارف يتعامل الحاله الخيتان مسكين الطفل رضيع والم قاسي وقوى جدا
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتحسبي الله عليه وعلى كل مسئول يسكت على هذه المهازل
ام الغاليحسبي الله عليه هذا دكتور اذا مهو قد عمله لايجازف وش ذنب الطفل يعذبه ويدمره واخرتها ولاشي يسوون له ويخفي بملابسه علشان لاينكشف بالله هذا دكتور الله يكون بعون الطفل من اللالم والعذاب الي جاه عساه يذوقه
عبداللهحسبي الله عليهم
حسبي الله ونعم الوكيلحاسين بشعور الاب والام تجاه طفلهم الله يشفي طفلكم وان شاءالله وزاره الصحه تضع حد نهائي لمثل هاذي الاخطاء الطبيه المفجعه