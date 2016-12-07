• عبدالله الحافظ.

• اسم بات (يتألق) بسرعة.

• ويحتاج (الصبر) و(الدعم).

• مع دياز أخذ (بعض) الفرصة.

• وإذا ما استمر على مستواه الحالي.

• سيكون أحد (أفضل) المدافعين في الموسم.

• وقد نراه قريبا مع مارڤيك.

• تأخر الحافظ كثيرا!

• لكنه الآن (وصل).

• ذاك الوصول هو (نقطة البداية) فقط.

• على الحافظ أن (يتمسك) بهذه الفرصة!

• وأن يستثمرها جيدا.

• وأن يدرك قيمة الشعار الأزرق.

• الانضباط (خارج) الميدان هو أول مفاتيح النجاح.

• الانضباط في (كل) شيء.

• الأكل والنوم والتمارين و(السفر) و(السهر).

• الانضباط (تدريبيا) و(إداريا).

• الحضور إعلاميا بـ(حكمة) وخطاب (متزن).

• إشكالية النجوم (الجدد) هي (اللامبالاة)!

• معضلتهم تكمن في (الفلتان)!

• نجوميتهم كـ(الشمعة)!

• سريعة الاشتعال.

• الذكي منهم من (يطيل) عمره الاحترافي.

• لذلك فمشوار الحافظ بدأ.

• لكنه (طويل) و(شاق).

• والقرار بيده.

• (أضواء) النجومية (خطرة)!

• سألوا الفشار لماذا (خطرة)!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال لأنها (محرقة)!

نقلا عن “مكة”