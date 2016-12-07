• عبدالله الحافظ.
• اسم بات (يتألق) بسرعة.
• ويحتاج (الصبر) و(الدعم).
• مع دياز أخذ (بعض) الفرصة.
• وإذا ما استمر على مستواه الحالي.
• سيكون أحد (أفضل) المدافعين في الموسم.
• وقد نراه قريبا مع مارڤيك.
• تأخر الحافظ كثيرا!
• لكنه الآن (وصل).
• ذاك الوصول هو (نقطة البداية) فقط.
• على الحافظ أن (يتمسك) بهذه الفرصة!
• وأن يستثمرها جيدا.
• وأن يدرك قيمة الشعار الأزرق.
• الانضباط (خارج) الميدان هو أول مفاتيح النجاح.
• الانضباط في (كل) شيء.
• الأكل والنوم والتمارين و(السفر) و(السهر).
• الانضباط (تدريبيا) و(إداريا).
• الحضور إعلاميا بـ(حكمة) وخطاب (متزن).
• إشكالية النجوم (الجدد) هي (اللامبالاة)!
• معضلتهم تكمن في (الفلتان)!
• نجوميتهم كـ(الشمعة)!
• سريعة الاشتعال.
• الذكي منهم من (يطيل) عمره الاحترافي.
• لذلك فمشوار الحافظ بدأ.
• لكنه (طويل) و(شاق).
• والقرار بيده.
• (أضواء) النجومية (خطرة)!
• سألوا الفشار لماذا (خطرة)!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال لأنها (محرقة)!
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 5 )
نمر جدهتعليق رقم 1 سألو الفشار كح وعطس وقال زعبيل المطحلب *** الفقراوي
رياضي حر وشاهد على الفسادياخي بدل ماتقول سالوا الفشار قول سالوا الكذاب ترى المعنى واحد وعاد براحتك كح واعطس واشهق بالاول والاخير فشار لا رحت ولا جيت هههههه.....الحافظ لاعب جيد لكن ابعدوه عن النفخ المبالغ فيه كعادتكم
عادل اماموعليك ياالطاقيه ي و س ف انت والمحلل الداهيه خخخخخخ
ي و س فالله يبردها عليك ياتعليق 1
عادل امامسألوني ايش نصيحتك لمحلل الكشنه الداهيه عادل امام ؟ استلقيت على ظهري وكحيت وشهقت وزعقت ثم قلت ( خلك في فريقك على قدك )