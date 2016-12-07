​بالفيديو: مشجع هلالي يلّون منزله بألوان فريقه!

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه هوس وحب أحد المشجعين لنادي الهلال، إلى الحد الذي دفعه لطلاء سور منزله بألوان قميص الهلال وشعاره، فيما لم يعرف مكان ووقت تصوير الفيديو.
وكشف الفيديو عن منزلاً تم طلاء سوره الخارجي وبابه بألوان الأزرق والأبيض ورسم عليه شعار نادي الهلال، كما توقفت أمامه سيارتان وضع في الزجاج الخلفي لكل منهما شعار النادي.
تعليقات ( 56 )
فاهم اللعبةيابسمه ربي يزوجك ملكي م ادري تقصدي بطولاتكم اللي من*******اللهم لا شماته
ابو ريماللاسف تداول ناشطون الهراء والسخف وما دخلنا ودخل المجتمع بشخص غير اللوان بيته ؟؟ هؤلاء الناشطون ليس لديهم شغلة اهم ينشغلون بها بدل مطاردة وتداول السخافات و وتتبع خصوصيات الناس
فاهم اللعبةفهد الجويان كيف الحال ياطيب قصدك الملكي والعالمي والمونديالي والمحلي ربي يسعدك
العولمهالبيت من صندوق التنمية العقارية والبويا من قرض الاسرة
فهدالجويانالفقراويه والطحلاباويه والاتهاديه محروقه رزهم على ايه بيته وبكيفه يصبغه اي لون يحبه موعاجبكم لا تدخلون لكن الحسد مشرشركم ومنغص نًومكم
عدد التعليقات:2588
سهمناس مرضى بالتعصب .
عدد التعليقات:62
ana wbasاللهم لك الحمد على نعمة العقل لو وفر قيمة الصبفه واضافها لسيارته وابدلها بسيارة افضل كان خيرا له من الكره وتشجيعها ولااعلم مادخل الفقراويه بالموضوع فهو لايخصهم البته لكن كونه الهلال اشغلهم
تعليق 45الله يكون في عونك 😆 (( العالمية )) مسويه عمايل في المخ والمخيخ عندك وعند ابناء جلدتك 😆 أنصحك توسيع الطاقية شوي 😆 وسع صدرك تري ( العالمية صعبة قوية نيشيمورية ) 😆😆😆😆
الازديعادي من حقه يمكن البيت كله اناث
خالدين بريدةكأني لمحت الخزان العلوي حاطه على شكل طاقية .
تعليق 39اَي حالمية وأي مكتب ، روح دور تصنيف ناديك في الفيفا تحصله في المركز 255 . نادي الهلال والأهلي الوحيدين ضمن قائمة المائة المصنفة أفضل الأندية العالمية . الله يصلح ناديك الفقر مصنف على مستوى حي البديعة
جحفليتخيل فقراوي صبغ بيته اصفر يييييييييييييييييييع. زباله ييييييييييييييع قاربج ييييييييييييييع درام
ابو سسالمتقليد… يقلد جمهور النصررر
خالد ابو ديمهبصراحه لن ألومه في حب الهلال
خالد ابو ديمهبصراحه وبدون مجامله لن ألومه في حب الهلال
فهدالجويانمايلام في حب الزعيم فهو سحر من عشقه وعرفه ومن لا يعرفه اكيد في قلبه حب اسطلاع بمعرفة عشقه العظيم لمشجعينه فانصح كل واحد يحب التميز ان يظفر بحب الزعيم لانه يرفع الراس في فنه وادبه واخلاصه لمشجعينه
ااببووححمموودديا بسمة .. إذا عالميتنا من المكتب .. فإن 90% من بطولاتكم من المطبخ المشبوه 😆
حزمماذا تتوقعون من جمهور الاحتلال
سنتوورهياريت فصل طاقيه على قدالخزان .. علشان تكمل!!يالزعيقى!!
ساكن البجريهذا رايه وهو حر اذالعب الهلال يوما فخبروني اعتقد ان جمهور النصر علشان ماجد وسلامتكم
ام بدرطيب وين المشكله هو حر بيته يصبغه على كيفه ...
مستشاركالله يشفيه وجميع مرضى المسلمين
عدد التعليقات:6272
بسمه18//ابو حمود الله لا يرزقه العالمية تبع المكااااتب 😂😱
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
عدد التعليقات:6272
بسمه22// ناخذها بدفع رباعي وبدون 😍😍😍 كل شي غصب !! نخلي البكائيات لكم .. كان عندكم مهلة شهر كان اثبتو فيها ان بطولاتكم 44 ولا انشغلتو بالهلال🤓
زائروضع شعار مؤسسة او منشأة على بيت تصرف غير طبيعي متى يفهم
سعودي🇸🇦وافتخرهل الامانه او البلديات لديها انظمه لالوان معينه ام كلن يدهن ع مزاجه وتتشوه مناظر البيوت رايت بيت اسود كله هههههه اولا يجذب حراره الشمس بالصيف ولا يعكسها فهو لون لايصلح بجو الوطن حار صيفا
عدد التعليقات:6272
بسمهزعامة بطولات يالعنيد زعامة جماهير زعامة شعبية ونتائج تاريخية ، ابغى اعطيك معلومة : آخر 4 مباريات بين الهلال والنصر كلها بحكم اجنبي بطولتين و6 نقاط 😂😂😂😂😂
زائرشكله بيت ورثه قديم وهذا تصرف غير طبيعي الا عند ناس لاتفهم واقع المجتمع والله أعلم
سعودي🇸🇦وافتخرههعههه طيب لو طلعت زوجته نصراويه ماهو الحل ههههه لو تصدق بثمن هذه الالوان والرسومات ازكى له ،، ويكفي علم الهلال يدل على انه يحب الهلال ،، الحاره هل كلهم هلاليين راح تكون الحاره بيوتها ازرق واصفر ههه
تعليق 16خلك في فقرك وحل مشاكل حسين عبد الغني . وتكلم على مستوى ناديك الفقر ، الهلال كبير عليكم والله ماتقدرون تجارونه والله لا في بطولاته ولا في جماهيره
قوطي نيفياما شاء الله تبارك الله .. كن البيت قوطي نيفيا ( حجم عائلي ) 😆😆😆😆
نيشيموراهذا وهو محلي دفع رباعي يعني وش بيسوي الزعيقي لو كان عالمي.
محمدتعليق مخالف
أ د صالح بن سبعانتصرف طبيعي من عاشق متيم في حب ناديه !
ااببووححممووددمن القلب .. الله يرزقه العالمية .. لا لتعقب يا عالميين ✋
قبل كم سنهالبلدية غيرو لون درامات البلدية وحطوه اصفر ، يا خخخخخ ياهههه
عدد التعليقات:4540
العنيدبسمه :: زعامه ع ايش مضحوك عليك ،،، ممكن زعامه بالحكم المحلي كذا صح ،، والله لازعامه ولاشي خرررررررطي بخررررطي !!
عدد التعليقات:6272
بسمهالعنيد بيجيه نصراوي (( عااالمي ))يكتب العالميه صعبه قويه على الجدار//ويرد عليه هلالي يقول الزعامه صعبه قوووويه !!
عدد التعليقات:253
Xx5halidxX***بكره نسمع طلاق زوجه من زوجها بسبب هالالوان اللي تسد النفس والله لو ايش ما سويت كذا اهل العقول في راحه
عدد التعليقات:4540
العنيديامن يحط جنبه شعار نادي سيدني بس ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عدد التعليقات:4540
العنيدبيجيه نصراوي (( عااالمي ))يكتب العالميه صعبه قويه على الجدار
عاديوين المشكلة هذا الهلال زعيم القارة الآسيوية ، وبعدين المصور شكله جديد على الرياض ، فيه بيوت كثيره جديده وقديمه يحطون لون الواجهه هلالية ويحط على الباب الرئيس لون وشعار الهلال .الموضوع عادي وموضه قديمة
عدد التعليقات:4540
العنيدهههههه الله لابلانا ،، يقلدون العالمين بنوووو زعيييييق ،،
عدد التعليقات:6272
بسمه5//سكنانا شوي شوي ي**** 🙄من الاسم عرفت الوضع .
عدد التعليقات:6272
بسمه4//نصراوي شرقاوي الحال من بعض هذا انت فاضح نفسك انك فقراوي من الشرقية ،،يعني عادي 🤓
عدد التعليقات:6272
بسمهما الومة في عششق ال💙لال 💙💙
سكناناسيارات فقراء وبيوت فقرا من الفضاوه يتسلون
نصراوي شرقاويربي ساتر عليه ويروح يفظح نفسه أنه طاقية الحمدلله والشكر
عبدالسميع اللميعاهل العقول في راحه
واضح حي متهلاك وفقر ماذا ينفعك الهلالوش ذنب عائلتك وعيالك تقحمهم بتخلفك ورا الكوره
ابوساره****والله من كبر الطاقية