​بالفيديو: مشجع هلالي يلّون منزله بألوان فريقه!

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه هوس وحب أحد المشجعين لنادي الهلال، إلى الحد الذي دفعه لطلاء سور منزله بألوان قميص الهلال وشعاره، فيما لم يعرف مكان ووقت تصوير الفيديو.

وكشف الفيديو عن منزلاً تم طلاء سوره الخارجي وبابه بألوان الأزرق والأبيض ورسم عليه شعار نادي الهلال، كما توقفت أمامه سيارتان وضع في الزجاج الخلفي لكل منهما شعار النادي.