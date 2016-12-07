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​بالفيديو: مشجع هلالي يلّون منزله بألوان فريقه!

7 ديسمبر, 2016 , 8:34 ص
​بالفيديو: مشجع هلالي يلّون منزله بألوان فريقه!
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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه هوس وحب أحد المشجعين لنادي الهلال، إلى الحد الذي دفعه لطلاء سور منزله بألوان قميص الهلال وشعاره، فيما لم يعرف مكان ووقت تصوير الفيديو.

وكشف الفيديو عن منزلاً تم طلاء سوره الخارجي وبابه بألوان الأزرق والأبيض ورسم عليه شعار نادي الهلال، كما توقفت أمامه سيارتان وضع في الزجاج الخلفي لكل منهما شعار النادي.



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 56
    7 ديسمبر, 2016 , 11:45 ص

    فاهم اللعبة

    يابسمه ربي يزوجك ملكي م ادري تقصدي بطولاتكم اللي من*******اللهم لا شماته
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  2. 55
    7 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص

    ابو ريما

    للاسف تداول ناشطون الهراء والسخف وما دخلنا ودخل المجتمع بشخص غير اللوان بيته ؟؟ هؤلاء الناشطون ليس لديهم شغلة اهم ينشغلون بها بدل مطاردة وتداول السخافات و وتتبع خصوصيات الناس
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  3. 54
    7 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص

    فاهم اللعبة

    فهد الجويان كيف الحال ياطيب قصدك الملكي والعالمي والمونديالي والمحلي ربي يسعدك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 53
    7 ديسمبر, 2016 , 11:30 ص

    العولمه

    البيت من صندوق التنمية العقارية والبويا من قرض الاسرة
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  5. 52
    7 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص

    اذا هوه مفتون بالله بالهلال انت مفتون ***مالك ومال التصوير دع الخلق للخالق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 51
    7 ديسمبر, 2016 , 11:20 ص

    فهدالجويان

    الفقراويه والطحلاباويه والاتهاديه محروقه رزهم على ايه بيته وبكيفه يصبغه اي لون يحبه موعاجبكم لا تدخلون لكن الحسد مشرشركم ومنغص نًومكم
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  7. 50
    7 ديسمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:2588

    سهم

    ناس مرضى بالتعصب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 49
    7 ديسمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:62

    ana wbas

    اللهم لك الحمد على نعمة العقل لو وفر قيمة الصبفه واضافها لسيارته وابدلها بسيارة افضل كان خيرا له من الكره وتشجيعها ولااعلم مادخل الفقراويه بالموضوع فهو لايخصهم البته لكن كونه الهلال اشغلهم
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  9. 48
    7 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص

    تعليق 45

    الله يكون في عونك 😆 (( العالمية )) مسويه عمايل في المخ والمخيخ عندك وعند ابناء جلدتك 😆 أنصحك توسيع الطاقية شوي 😆 وسع صدرك تري ( العالمية صعبة قوية نيشيمورية ) 😆😆😆😆
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  10. 47
    7 ديسمبر, 2016 , 11:04 ص

    الازدي

    عادي من حقه يمكن البيت كله اناث
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 46
    7 ديسمبر, 2016 , 10:49 ص

    خالدين بريدة

    كأني لمحت الخزان العلوي حاطه على شكل طاقية .
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  12. 45
    7 ديسمبر, 2016 , 10:37 ص

    تعليق 39

    اَي حالمية وأي مكتب ، روح دور تصنيف ناديك في الفيفا تحصله في المركز 255 . نادي الهلال والأهلي الوحيدين ضمن قائمة المائة المصنفة أفضل الأندية العالمية . الله يصلح ناديك الفقر مصنف على مستوى حي البديعة
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  13. 44
    7 ديسمبر, 2016 , 10:30 ص

    جحفلي

    تخيل فقراوي صبغ بيته اصفر يييييييييييييييييييع. زباله ييييييييييييييع قاربج ييييييييييييييع درام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 43
    7 ديسمبر, 2016 , 10:29 ص

    ابو سسالم

    تقليد… يقلد جمهور النصررر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 42
    7 ديسمبر, 2016 , 10:27 ص

    خالد ابو ديمه

    بصراحه لن ألومه في حب الهلال
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  16. 41
    7 ديسمبر, 2016 , 10:25 ص

    خالد ابو ديمه

    بصراحه وبدون مجامله لن ألومه في حب الهلال
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 40
    7 ديسمبر, 2016 , 10:22 ص

    فهدالجويان

    مايلام في حب الزعيم فهو سحر من عشقه وعرفه ومن لا يعرفه اكيد في قلبه حب اسطلاع بمعرفة عشقه العظيم لمشجعينه فانصح كل واحد يحب التميز ان يظفر بحب الزعيم لانه يرفع الراس في فنه وادبه واخلاصه لمشجعينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  18. 39
    7 ديسمبر, 2016 , 10:19 ص

    ااببووححمموودد

    يا بسمة .. إذا عالميتنا من المكتب .. فإن 90% من بطولاتكم من المطبخ المشبوه 😆
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  19. 38
    7 ديسمبر, 2016 , 10:08 ص

    حزم

    ماذا تتوقعون من جمهور الاحتلال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 37
    7 ديسمبر, 2016 , 10:08 ص

    سنتووره

    ياريت فصل طاقيه على قدالخزان .. علشان تكمل!!يالزعيقى!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 9:59 ص

    ساكن البجري

    هذا رايه وهو حر اذالعب الهلال يوما فخبروني اعتقد ان جمهور النصر علشان ماجد وسلامتكم
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  22. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 9:53 ص

    ام بدر

    طيب وين المشكله هو حر بيته يصبغه على كيفه ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 9:42 ص

    مستشارك

    الله يشفيه وجميع مرضى المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 9:38 ص
    عدد التعليقات:6272

    بسمه

    18//ابو حمود الله لا يرزقه العالمية تبع المكااااتب 😂😱
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  25. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 9:37 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 9:35 ص

    ت19 اختلف معك بل ليتك لم تكتب تعليق قال طبيعي قال مفطر كبده
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  27. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 9:34 ص
    عدد التعليقات:6272

    بسمه

    22// ناخذها بدفع رباعي وبدون 😍😍😍 كل شي غصب !! نخلي البكائيات لكم .. كان عندكم مهلة شهر كان اثبتو فيها ان بطولاتكم 44 ولا انشغلتو بالهلال🤓
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  28. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 9:32 ص

    زائر

    وضع شعار مؤسسة او منشأة على بيت تصرف غير طبيعي متى يفهم
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  29. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 9:32 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هل الامانه او البلديات لديها انظمه لالوان معينه ام كلن يدهن ع مزاجه وتتشوه مناظر البيوت رايت بيت اسود كله هههههه اولا يجذب حراره الشمس بالصيف ولا يعكسها فهو لون لايصلح بجو الوطن حار صيفا
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  30. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 9:31 ص
    عدد التعليقات:6272

    بسمه

    زعامة بطولات يالعنيد زعامة جماهير زعامة شعبية ونتائج تاريخية ، ابغى اعطيك معلومة : آخر 4 مباريات بين الهلال والنصر كلها بحكم اجنبي بطولتين و6 نقاط 😂😂😂😂😂
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  31. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 9:30 ص

    زائر

    شكله بيت ورثه قديم وهذا تصرف غير طبيعي الا عند ناس لاتفهم واقع المجتمع والله أعلم
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  32. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 9:27 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ههعههه طيب لو طلعت زوجته نصراويه ماهو الحل ههههه لو تصدق بثمن هذه الالوان والرسومات ازكى له ،، ويكفي علم الهلال يدل على انه يحب الهلال ،، الحاره هل كلهم هلاليين راح تكون الحاره بيوتها ازرق واصفر ههه
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  33. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 9:26 ص

    تعليق 16

    خلك في فقرك وحل مشاكل حسين عبد الغني . وتكلم على مستوى ناديك الفقر ، الهلال كبير عليكم والله ماتقدرون تجارونه والله لا في بطولاته ولا في جماهيره
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  34. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 9:25 ص

    قوطي نيفيا

    ما شاء الله تبارك الله .. كن البيت قوطي نيفيا ( حجم عائلي ) 😆😆😆😆
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 9:25 ص

    نيشيمورا

    هذا وهو محلي دفع رباعي يعني وش بيسوي الزعيقي لو كان عالمي.
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  36. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 9:25 ص

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 9:23 ص

    طلع لي كرش استحي اتكلم عن الرياضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 9:18 ص

    أ د صالح بن سبعان

    تصرف طبيعي من عاشق متيم في حب ناديه !
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  39. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 9:17 ص

    ااببووححمموودد

    من القلب .. الله يرزقه العالمية .. لا لتعقب يا عالميين ✋
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  40. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 9:17 ص

    قبل كم سنه

    البلدية غيرو لون درامات البلدية وحطوه اصفر ، يا خخخخخ ياهههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  41. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 9:17 ص
    عدد التعليقات:4540

    العنيد

    بسمه :: زعامه ع ايش مضحوك عليك ،،، ممكن زعامه بالحكم المحلي كذا صح ،، والله لازعامه ولاشي خرررررررطي بخررررطي !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  42. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 9:16 ص

    الله يشفى كل مريض وبالذات مرضا التعصب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 9:07 ص
    عدد التعليقات:6272

    بسمه

    العنيد بيجيه نصراوي (( عااالمي ))يكتب العالميه صعبه قويه على الجدار//ويرد عليه هلالي يقول الزعامه صعبه قوووويه !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 9:05 ص
    عدد التعليقات:253

    Xx5halidxX

    ***بكره نسمع طلاق زوجه من زوجها بسبب هالالوان اللي تسد النفس والله لو ايش ما سويت كذا اهل العقول في راحه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  45. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 9:05 ص
    عدد التعليقات:4540

    العنيد

    يامن يحط جنبه شعار نادي سيدني بس ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 9:03 ص
    عدد التعليقات:4540

    العنيد

    بيجيه نصراوي (( عااالمي ))يكتب العالميه صعبه قويه على الجدار
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  47. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 9:03 ص

    عادي

    وين المشكلة هذا الهلال زعيم القارة الآسيوية ، وبعدين المصور شكله جديد على الرياض ، فيه بيوت كثيره جديده وقديمه يحطون لون الواجهه هلالية ويحط على الباب الرئيس لون وشعار الهلال .الموضوع عادي وموضه قديمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  48. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 9:02 ص
    عدد التعليقات:4540

    العنيد

    هههههه الله لابلانا ،، يقلدون العالمين بنوووو زعيييييق ،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 8:50 ص
    عدد التعليقات:6272

    بسمه

    5//سكنانا شوي شوي ي**** 🙄من الاسم عرفت الوضع .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 8:48 ص
    عدد التعليقات:6272

    بسمه

    4//نصراوي شرقاوي الحال من بعض هذا انت فاضح نفسك انك فقراوي من الشرقية ،،يعني عادي 🤓
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  51. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 8:47 ص
    عدد التعليقات:6272

    بسمه

    ما الومة في عششق ال💙لال 💙💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 8:46 ص

    سكنانا

    سيارات فقراء وبيوت فقرا من الفضاوه يتسلون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 8:43 ص

    نصراوي شرقاوي

    ربي ساتر عليه ويروح يفظح نفسه أنه طاقية الحمدلله والشكر
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  54. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 8:41 ص

    عبدالسميع اللميع

    اهل العقول في راحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  55. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 8:38 ص

    واضح حي متهلاك وفقر ماذا ينفعك الهلال

    وش ذنب عائلتك وعيالك تقحمهم بتخلفك ورا الكوره
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  56. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 8:35 ص

    ابوساره

    ****والله من كبر الطاقية
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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