شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-فهد الجبيري
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-فهد الجبيري
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 61 )
عدد التعليقات:15356
هيفاء @أعتبرني حلم مرك على غفوة منام، و أنا بعتبرك قصة قريتها و ما كملتها
عدد التعليقات:15356
هيفاء @أنا لا أحن إليك عندما أكون وحدي، أنا أحن عندما أرى الجميع بجانبي إلا أنت
عدد التعليقات:15356
هيفاء @يحتاج الرجل إلى عشرات النساء الغبيات لينسى إمرأة ذكية واحدة!
عدد التعليقات:15356
هيفاء @عندما تهتم بهم يظنون أنك لا تملك غيرهم فيتكبرون❕
عدد التعليقات:15356
هيفاء @أوجعيه، كي لا ينساكي
عدد التعليقات:15356
هيفاء @ما اخترت انا حبك،،، محدٍ يحب الي يبي،
أبو غيث - مكة المكرمةلطيفة: لو فكر الواحد منا في الأمر تفكيرا هادئا، و لو تأمل ما يجري في الدنيا حوله في عمق لأدرك أن الأمر جاد برغم ما يبدو في الظاهر من هزل و عبث، فكل شيء محسوب، و كل شيء يجري بموازين دقيقة.#مصطفى_محمود
عدد التعليقات:15356
هيفاء @دايما نبحث عن الراحه ما ندري ان الراحه تكون بالنفس المطئنه والمتوكله على الله في جميع الأمور
عدد التعليقات:15356
هيفاء @الكتابه هي اوكسجين الفكر
عدد التعليقات:15356
هيفاء @فيه ناس كنت أنظر لهم نظره حلوه لقيت ان النظره الحلوه كثيره عليهم والله
عدد التعليقات:15356
هيفاء @كل قراراتك اللي تتخذها عشان رضا الله دايم وراها اشياء جميله ما تتوقعها
عدد التعليقات:15356
هيفاء @إذا ما كنت من أولوياتك ما أسمح إني أكون من خياراتك
عدد التعليقات:15356
هيفاء @حضن الكلام يكسر بعد المسافات
عدد التعليقات:15356
هيفاء @قوة الشخصية عمرها ما كانت بقذارة اللسان
عدد التعليقات:15356
هيفاء @ابو غيث. تسلم الله يحفظك .
عدد التعليقات:15356
هيفاء @على فكره : وجودك يسعدني و غيابك ما يضرني
أبو غيث - مكة المكرمةصباح الخير أخت #هيفاء سعيد لرؤيتك.
عدد التعليقات:15356
هيفاء @ومن استغنى فأنا عنه أغنى
عدد التعليقات:15356
هيفاء @سميعٌ قريبٌ مجيب ، ولو بعد حين
عدد التعليقات:15356
هيفاء @. 😁 قمة النشبة إذا ارسلت رابط ، ويجيك واحد يقول لك مَا يفتح يعني كيف ، ادق عليه اقول افتح ترا الرجال مـن طرفي !! 😂😂😂
عدد التعليقات:15356
هيفاء @من أصعب أنواع الانكسار: الشوق لمن هم على قيد الحياة، لكن قيدتهم الحياة بعيداً عنّا ..!
عدد التعليقات:3773
ولدالشيوخيوم جميل وصباح اجمل واوقات سعيده اتمناها لكم ان شاء الله.. اسأل الله الحي القيوم ان يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله وبورك له في رزقه وماله وولده واهله. مساء الخير على الجميع وفمان الله..
عدد التعليقات:15356
هيفاء @. شي في قلبي همس لي .. قالي إن إنتَ بس لـي .. 💓
عدد التعليقات:15356
هيفاء @لو كانت الأشياء الماديه أهم من المعنويه لما دفن الجسد في الأرض و الروح صعدت إلى السماء
عدد التعليقات:15356
هيفاء @أؤمن بمقولة إن الحكي يحضّن حتى ولو المسآفـہ بعيده ..
عدد التعليقات:15356
هيفاء @صباح السعاده لكل روح تخبي حلماً يلامس ابواب السماء صباح التيسيرلكل أمنية ترفرف في صدرالتفاؤل وتروى بالدعاء أسعد الله صباحكم أحبتي بكل خيير 🌹
عدد التعليقات:15356
هيفاء @عِندما يَكون لديك صَوت في دَاخلك ينبهك يقُول لك هذا حلال وهذا حرام ؛ فَاحمد رَبك عَلى حَياة قَلبك .."
عدد التعليقات:15356
هيفاء @يحدث أن تَشعر بأن هٗناك مسافة لا يمكن حسابها بينَ قلبك وما يَشعر من عٗمق الذي بداخلك .
عدد التعليقات:3773
ولدالشيوخاصبحنا واصبح الملك لله.. صباح الخير والسعاده، نحن لا نحصل على ما نتمنى؟ ولكن نحصل على ما قسمه الله لنا فـ الحمد لله. صاحبي لا عاد تلحقني ملام وشرهه انت ما تدري عن ظروفي ولا تدري بي..
ااببووححمموودد🃏🎭المهرج رشيد 🎭🃏 استفسر ⁉ ليه الطواقي صارت تحب أبوعمر ⁉ وين هذا الحب العضيم قبل الإجازة المفتوحة ⁉ .. أحترم عقولنا يا طاقية 👊
عدد التعليقات:3773
ولدالشيوخلا تضحي بنفسك.. لصديق لم يعرف قدرك اجعل التضحيه لصديق عاش معك بفرحك وحزنك. ولا شيء يستحق ان ترهق نفسك به تجاهل من يتجاهلك اهتم بمن يهتم بك وسلاما على من رحل😴..
أبو غيث - مكة المكرمةالحبوب لاعبتن فيه، ****
عدد التعليقات:8712
الحرمان اما توقف بالمواقيف رجال والا تبرقع من براقع خواتك
عدد التعليقات:8712
الحرمانمدري أحبش ولا أحب عيونش لعنبيش مافي شي فيش ماعشقته
عدد التعليقات:8712
الحرمان أنّ شفتني في يوم غـردت واجّد ! إعرف ترى فيني منّ الوقت ضيقه
عدد التعليقات:8712
الحرمانجيبولي آلخشه آللي تشرح آعمآقي تعبت آقـآبل وجيهٍ ، مـآدآنيهآ 💜🚶🏽♀️
أبو غيث - مكة المكرمةتتمة: #الموت قاهرني وقاهرك وقاهر****
شايف العجائبملهمتنا فالسمو مجدٍ تليد ،، مجدها راسخ من ايام السلف ،، من جهينة عندها العلم الاكيد ،، قالت الامثال سجل ياملف ...(شايف)
شايف العجائبمن طناخت رأس سوينا القصيد ،، ماترفدنا ولا جانا سلف ،، نورد القيفان توريد الجديد ،، لين تِطرب ملهمتنا والخلف ....(شايف)
عدد التعليقات:6150
المنتصر باللههيفاء ريمه ودي أصفر لكم من شأن تخرجون من جحوركم اسسسسسسفففففف
عدد التعليقات:8712
الحرمانوعليك السلام والرحمه والبركه
أبو غيث - مكة المكرمةلطيفة :من أسوأ تلك الأخلاق التي حاربها الإسلام ومقت أهلها: الكِبْر والغرور، فكم من صاحب مال وجاه طغى وتجبر، وعتى وتكِبْر، ثم ما لبث أن مات وانتهى، وزال وانطفأ.
عدد التعليقات:6150
المنتصر باللهنكت الحرمان مثل شاهي على الجمر بس بدون سكر حلا ههههههه يااستاذ علمني أكتب الخط تراك أرنب إذا نط أسمع ولد.....وشو قط هههههههه
عدد التعليقات:8712
الحرمانمركزين ع بشاي الجمر وش السالفه
عدد التعليقات:8712
الحرمانفعلا ناس تشري كافي بسعر غالي وتتكاثر علي بياع الجح وغيره
جحدرحلوة اللي يشم الفساد في شاهي الجمر
عدد التعليقات:3773
ولدالشيوخياحي ياقيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين.. اجمل مايقال الصباح. اللهم اصلح حالنا وابعد عنا الهم والضيق والحزن، وانر لنا طريقنا الى طاعتك واهدنا وكن معنا ووفقنا الى ماتحب..
عدد التعليقات:8712
الحرمانلو الـغلا بالـقلب والعـين يـنشاف والله لابـيـن لـك غـلاك وتـشـوفـه بس الغلا احساس يازين الاوصاف واللـي يـحـبك تـفـهمه مـن حروفه.💗
عدد التعليقات:3773
ولدالشيوخلا تكره ايامك.. فالحلوه منها اعطتك سعاده والحزينه منها اعطتك خبره اما القاسيه منها فقد اعطتك دروسا تتعلم منها ولن تنساها ابدا. ربوعكم فله ويالي اوقاتك غير قلي صباح او مساء الخير..
عدد التعليقات:8712
الحرمان يالي تتابعني على طول بسكات ! ⠀⠀ ⠀ شارك و قلي وش تشـوف ب قصـيدي ؟ ⠀
محب المرصدافضل كاريكاتر الجزيرة-محمود الهمزاني
عدد التعليقات:8712
الحرمان3️⃣ ورد عليهم الأستاذ: أحسنت ياتلميذ أحسنتأحسنت .. هيضت قلبي يوم شعرك لفاني..وذكرتني باللي على حبه أدمنت ..لــكن .. قلبه .. صد عني ونساني وأوقفت شرح الدرس تقدير لك إنت. والدرس هذا بشرحه فيوم ثاني
عدد التعليقات:3773
ولدالشيوخمشرفنا صباحا اعضاء وزوار صحيفة المرصد الكرام.. اذا كان رائحة الورد تسعد الجميع فـ كيف برائحة الجنه. جعلني الله واياكم ممن يستنشقون ريحها ويسكنون فردوسها وكل عزيزا علينا من المسلمين..
عدد التعليقات:3773
ولدالشيوخوصباح الخير على جميع المحترمين.. اللهم انه يوم جديد. فما قسمت من خير ورزق وصحه وعافيه وسعاده ورضا وعفو وراحة بال فـ اجعل لنا منه نصيب يا قوي يا كريم، طبتم وطابت اوقاتكم..
عدد التعليقات:3773
ولدالشيوخصباح الخير على اللي عندهم روحي❤😔. وانا اعد الوقت بالساعات مهموم وانت النفس مرتاحه لا نوم من عينك مسروق مثلي ولا لك قلب محروق ومن كثر ما اتعبني الشوق انا احسدك على كل حال يا مروق البال..
عدد التعليقات:3773
ولدالشيوخابدأ يومك بالصلاة على النبي محمد.. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نور اطل على الحياة رحيما وبكفه فاض السلام عظيما لم تعرف الدنيا عظيم مثله صلوا عليه وسلموا تسليما..
عدد التعليقات:3773
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
عدد التعليقات:8712
الحرمان4️⃣ وقف مصطفي في إيه ياجماعه احنا مش حندرس حاجه النهارده ولا ايه.!! لفاني ودحاني وشلاني الكلام ده مش هينفعنا آخر السنه خرب أم القصيده ولد المصريه ههههههههه
عدد التعليقات:8712
الحرمان3️⃣ ورد عليهم الأستاذ: أحسنت ياتلميذ أحسنتأحسنت .. هيضت قلبي يوم شعرك لفاني..وذكرتني باللي على حبه أدمنت لــكن .. قلبه .. صد عني ونساني وأوقفت شرح الدرس تقدير لك إنت.والدرس هذا بشرحه فيوم ثاني
عدد التعليقات:8712
الحرمان2️⃣ رد عليه طالب ثاني: أستاذ تكفى كمل الدرس لاهنت .. يضحك على نفسه مسوي يعاني.. شفني أنا ميت من الحب في بنت .. لكـــــن جالس منتبه في مكاني..
عدد التعليقات:8712
الحرمان1️⃣أستاذ تكفى وقف الدرسلاهنت.. وشـــلون أبفهم دام خلي نساني.. لاصار ..خلي هو حبيبي ..ماهوانت وتشوف خلك رايح لشخص ثاني..