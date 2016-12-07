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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

7 ديسمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
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1

الجزيرة-طلال الشعشاع

2

الجزيرة-مفرح الزيادي

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-منال محمد

5

الجزيرة-سعود الماضي

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-فهد الجبيري

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 61 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 61
    7 ديسمبر, 2016 , 12:14 م
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏أعتبرني حلم مرك على غفوة منام، و أنا بعتبرك قصة قريتها و ما كملتها
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  2. 60
    7 ديسمبر, 2016 , 12:13 م
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏أنا لا أحن إليك عندما أكون وحدي، أنا أحن عندما أرى الجميع بجانبي إلا أنت
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  3. 59
    7 ديسمبر, 2016 , 12:12 م
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏يحتاج الرجل إلى عشرات النساء الغبيات لينسى إمرأة ذكية واحدة!
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  4. 58
    7 ديسمبر, 2016 , 12:12 م
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏عندما تهتم بهم يظنون أنك لا تملك غيرهم فيتكبرون❕
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  5. 57
    7 ديسمبر, 2016 , 12:11 م
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏أوجعيه، كي لا ينساكي
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  6. 56
    7 ديسمبر, 2016 , 12:09 م
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏ما اخترت انا حبك،،، محدٍ يحب الي يبي،
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  7. 55
    7 ديسمبر, 2016 , 12:08 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    لطيفة: لو فكر الواحد منا في الأمر تفكيرا هادئا، و لو تأمل ما يجري في الدنيا حوله في عمق لأدرك أن الأمر جاد برغم ما يبدو في الظاهر من هزل و عبث، فكل شيء محسوب، و كل شيء يجري بموازين دقيقة.#مصطفى_محمود
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  8. 54
    7 ديسمبر, 2016 , 12:06 م
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏دايما نبحث عن الراحه ما ندري ان الراحه تكون بالنفس المطئنه والمتوكله على الله في جميع الأمور
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  9. 53
    7 ديسمبر, 2016 , 12:04 م
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏الكتابه هي اوكسجين الفكر
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  10. 52
    7 ديسمبر, 2016 , 12:01 م
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏فيه ناس كنت أنظر لهم نظره حلوه لقيت ان النظره الحلوه كثيره عليهم والله
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  11. 51
    7 ديسمبر, 2016 , 11:59 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏كل قراراتك اللي تتخذها عشان رضا الله دايم وراها اشياء جميله ما تتوقعها
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  12. 50
    7 ديسمبر, 2016 , 11:58 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏إذا ما كنت من أولوياتك ما أسمح إني أكون من خياراتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 49
    7 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏حضن الكلام يكسر بعد المسافات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 48
    7 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏قوة الشخصية عمرها ما كانت بقذارة اللسان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 47
    7 ديسمبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ابو غيث. تسلم الله يحفظك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 46
    7 ديسمبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏على فكره : وجودك يسعدني و غيابك ما يضرني
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  17. 45
    7 ديسمبر, 2016 , 11:55 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    صباح الخير أخت #هيفاء سعيد لرؤيتك.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  18. 44
    7 ديسمبر, 2016 , 11:54 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏ومن استغنى فأنا عنه أغنى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 43
    7 ديسمبر, 2016 , 11:53 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏سميعٌ قريبٌ مجيب ، ولو بعد حين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 42
    7 ديسمبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏. 😁 قمة النشبة إذا ارسلت رابط ، ويجيك واحد يقول لك مَا يفتح يعني كيف ، ادق عليه اقول افتح ترا الرجال مـن طرفي !! 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 41
    7 ديسمبر, 2016 , 11:49 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏من أصعب أنواع الانكسار: الشوق لمن هم على قيد الحياة، لكن قيدتهم الحياة بعيداً عنّا ..!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 40
    7 ديسمبر, 2016 , 11:47 ص
    عدد التعليقات:3773

    ولدالشيوخ

    يوم جميل وصباح اجمل واوقات سعيده اتمناها لكم ان شاء الله.. اسأل الله الحي القيوم ان يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله وبورك له في رزقه وماله وولده واهله. مساء الخير على الجميع وفمان الله..
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  23. 39
    7 ديسمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏. شي في قلبي همس لي .. قالي إن إنتَ بس لـي .. 💓
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 38
    7 ديسمبر, 2016 , 11:43 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏لو كانت الأشياء الماديه أهم من المعنويه لما دفن الجسد في الأرض و الروح صعدت إلى السماء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 37
    7 ديسمبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏أؤمن بمقولة إن الحكي يحضّن حتى ولو المسآفـہ بعيده ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏صباح السعاده لكل روح تخبي حلماً يلامس ابواب السماء صباح التيسيرلكل أمنية ترفرف في صدرالتفاؤل وتروى بالدعاء أسعد الله صباحكم أحبتي بكل خيير 🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏عِندما يَكون لديك صَوت في دَاخلك ينبهك يقُول لك هذا حلال وهذا حرام ؛ فَاحمد رَبك عَلى حَياة قَلبك .."
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:15356

    هيفاء @

    ‏يحدث أن تَشعر بأن هٗناك مسافة لا يمكن حسابها بينَ قلبك وما يَشعر من عٗمق الذي بداخلك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:3773

    ولدالشيوخ

    اصبحنا واصبح الملك لله.. صباح الخير والسعاده، نحن لا نحصل على ما نتمنى؟ ولكن نحصل على ما قسمه الله لنا فـ الحمد لله. صاحبي لا عاد تلحقني ملام وشرهه ‏انت ما تدري عن ظروفي ولا تدري بي..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص

    ااببووححمموودد

    🃏🎭المهرج رشيد 🎭🃏 استفسر ⁉ ليه الطواقي صارت تحب أبوعمر ⁉ وين هذا الحب العضيم قبل الإجازة المفتوحة ⁉ .. أحترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  31. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:3773

    ولدالشيوخ

    لا تضحي بنفسك.. لصديق لم يعرف قدرك اجعل التضحيه لصديق عاش معك بفرحك وحزنك. ولا شيء يستحق ان ترهق نفسك به تجاهل من يتجاهلك اهتم بمن يهتم بك وسلاما على من رحل😴..
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  32. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 11:17 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    الحبوب لاعبتن فيه، ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    ‏ ‏اما توقف بالمواقيف رجال ‏والا تبرقع من براقع خواتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    ‏مدري أحبش ولا أحب عيونش ‏لعنبيش مافي شي فيش ماعشقته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    ‏ ‏أنّ شفتني في يوم غـردت واجّد ! ‏إعرف ترى فيني منّ الوقت ضيقه ‏ ‏
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    ‏جيبولي آلخشه آللي تشرح آعمآقي ‏تعبت آقـآبل وجيهٍ ، مـآدآنيهآ ‏ 💜🚶🏽‍♀️
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  37. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 11:09 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    تتمة: #الموت قاهرني وقاهرك وقاهر****
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  38. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 10:53 ص

    شايف العجائب

    ملهمتنا فالسمو مجدٍ تليد ،، مجدها راسخ من ايام السلف ،، من جهينة عندها العلم الاكيد ،، قالت الامثال سجل ياملف ...(شايف)
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  39. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 10:52 ص

    شايف العجائب

    من طناخت رأس سوينا القصيد ،، ماترفدنا ولا جانا سلف ،، نورد القيفان توريد الجديد ،، لين تِطرب ملهمتنا والخلف ....(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:6150

    المنتصر بالله

    هيفاء ريمه ودي أصفر لكم من شأن تخرجون من جحوركم اسسسسسسفففففف
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  41. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    وعليك السلام والرحمه والبركه
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  42. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 10:49 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    لطيفة :من أسوأ تلك الأخلاق التي حاربها الإسلام ومقت أهلها: الكِبْر والغرور، فكم من صاحب مال وجاه طغى وتجبر، وعتى وتكِبْر، ثم ما لبث أن مات وانتهى، وزال وانطفأ.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:6150

    المنتصر بالله

    نكت الحرمان مثل شاهي على الجمر بس بدون سكر حلا ههههههه يااستاذ علمني أكتب الخط تراك أرنب إذا نط أسمع ولد.....وشو قط هههههههه
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  44. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    مركزين ع بشاي الجمر وش السالفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    فعلا ناس تشري كافي بسعر غالي وتتكاثر علي بياع الجح وغيره
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  46. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 10:42 ص

    جحدر

    حلوة اللي يشم الفساد في شاهي الجمر
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  47. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:3773

    ولدالشيوخ

    ياحي ياقيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين.. اجمل مايقال الصباح. اللهم اصلح حالنا وابعد عنا الهم والضيق والحزن، وانر لنا طريقنا الى طاعتك واهدنا وكن معنا ووفقنا الى ماتحب..
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  48. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    ‏لو الـغلا بالـقلب والعـين يـنشاف ‏ والله لابـيـن لـك غـلاك وتـشـوفـه ‏بس الغلا احساس يازين الاوصاف ‏ واللـي يـحـبك تـفـهمه مـن حروفه.💗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:3773

    ولدالشيوخ

    لا تكره ايامك.. فالحلوه منها اعطتك سعاده والحزينه منها اعطتك خبره اما القاسيه منها فقد اعطتك دروسا تتعلم منها ولن تنساها ابدا. ربوعكم فله ويالي اوقاتك غير قلي صباح او مساء الخير..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    ‏ يالي تتابعني على طول بسكات ! ‏⠀⠀ ⠀ شارك و قلي وش تشـوف ب قصـيدي ؟ ‏ ‏⠀
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  51. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 10:36 ص

    محب المرصد

    افضل كاريكاتر الجزيرة-محمود الهمزاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 10:35 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    3️⃣ ‎ورد عليهم الأستاذ: ‎أحسنت ياتلميذ أحسنتأحسنت .. هيضت قلبي يوم شعرك لفاني..وذكرتني باللي على حبه أدمنت ..لــكن .. قلبه .. صد عني ونساني وأوقفت شرح الدرس تقدير لك إنت. ‎والدرس هذا بشرحه فيوم ثاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 10:35 ص
    عدد التعليقات:3773

    ولدالشيوخ

    مشرفنا صباحا اعضاء وزوار صحيفة المرصد الكرام.. اذا كان رائحة الورد تسعد الجميع فـ كيف برائحة الجنه. جعلني الله واياكم ممن يستنشقون ريحها ويسكنون فردوسها وكل عزيزا علينا من المسلمين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:3773

    ولدالشيوخ

    وصباح الخير على جميع المحترمين.. اللهم انه يوم جديد. فما قسمت من خير ورزق وصحه وعافيه وسعاده ورضا وعفو وراحة بال فـ اجعل لنا منه نصيب يا قوي يا كريم، طبتم وطابت اوقاتكم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:3773

    ولدالشيوخ

    صباح الخير على اللي عندهم روحي❤😔. وانا اعد الوقت بالساعات مهموم وانت النفس مرتاحه لا نوم من عينك مسروق مثلي ولا لك قلب محروق ومن كثر ما اتعبني الشوق انا احسدك على كل حال يا مروق البال..
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  56. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:3773

    ولدالشيوخ

    ابدأ يومك بالصلاة على النبي محمد.. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نور اطل على الحياة رحيما وبكفه فاض السلام عظيما لم تعرف الدنيا عظيم مثله صلوا عليه وسلموا تسليما..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:3773

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    4️⃣ ‎وقف مصطفي ‎في إيه ياجماعه احنا مش حندرس حاجه النهارده ولا ايه.!! ‎لفاني ودحاني وشلاني الكلام ده مش هينفعنا آخر السنه ‎خرب أم القصيده ولد المصريه ‎ههههههههه
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  59. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 10:30 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    3️⃣ ‎ورد عليهم الأستاذ: ‎أحسنت ياتلميذ أحسنتأحسنت .. ‎هيضت قلبي يوم شعرك لفاني..وذكرتني باللي على حبه أدمنت ‎لــكن .. قلبه .. صد عني ونساني وأوقفت شرح الدرس تقدير لك إنت.والدرس هذا بشرحه فيوم ثاني
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  60. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 10:28 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    2️⃣ ‎رد عليه طالب ثاني: ‎أستاذ تكفى كمل الدرس لاهنت .. ‎يضحك على نفسه مسوي يعاني.. ‎شفني أنا ميت من الحب في بنت .. ‎لكـــــن جالس منتبه في مكاني..
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  61. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:8712

    الحرمان

    1️⃣‎أستاذ تكفى وقف الدرسلاهنت.. ‎وشـــلون أبفهم دام خلي نساني.. ‎لاصار ..خلي هو حبيبي ..ماهوانت ‎وتشوف خلك رايح لشخص ثاني..
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