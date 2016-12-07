الكشف عن شروط استقدام العمالة المنزلية للمملكة من تشاد

صحيفة المرصد:تضمن الاتفاق بين المملكة وجمهورية تشاد 14 شرطاً يلتزم بها طرفا الاتفاق لاستقدام العمالة المنزلية.

ووفقاً لصحيفة”الوطن”كشف مصدر أن الاتفاق المعلن سريانه لمدة خمس سنوات، تمت الموافقة عليه من جهات عليا في المملكة، مشيراً إلى أن المادة التاسعة من الاتفاق، تؤكد أن يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، إذ سيصبح الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.

وأفاد المصدر بأن الالتزامات الخمس المنتظر تنفيذها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتمثل في أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب مواد الاتفاق وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

وأضاف المصدر، المملكة ملتزمة بحماية حقوق العامل المنزلي، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين على مدار 24 ساعة.

وذكر، أن من بين الاشتراطات التي ستلتزم بها وزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول -ممثل المملكة- وفقاً لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوص بانتظام، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

كما أشار المصدر أن الاتفاق يلزم الجانب التشادي بأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.