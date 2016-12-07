الكشف عن شروط استقدام العمالة المنزلية للمملكة من تشاد

صحيفة المرصد:تضمن الاتفاق بين المملكة وجمهورية تشاد 14 شرطاً يلتزم بها طرفا الاتفاق لاستقدام العمالة المنزلية.
ووفقاً لصحيفة”الوطن”كشف مصدر أن الاتفاق المعلن سريانه لمدة خمس سنوات، تمت الموافقة عليه من جهات عليا في المملكة، مشيراً إلى أن المادة التاسعة من الاتفاق، تؤكد أن يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، إذ سيصبح الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.
وأفاد المصدر بأن الالتزامات الخمس المنتظر تنفيذها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتمثل في أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب مواد الاتفاق وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
وأضاف المصدر، المملكة ملتزمة بحماية حقوق العامل المنزلي، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين على مدار 24 ساعة.
وذكر، أن من بين الاشتراطات التي ستلتزم بها وزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول -ممثل المملكة- وفقاً لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوص بانتظام، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
كما أشار المصدر أن الاتفاق يلزم الجانب التشادي بأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
تعليقات ( 13 )
محمدالجعيدكثرت الشغالات هذا دليل على ان البيض الحريم مقصرات في واجباتهن المنزليه وكسلانات ويحبن الفشخرة والاستعراض معن الشغاله افضل بكثير منهن
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قلم الحقيقهحال الاستقدام مثل حال الاسكان لافرق بينهم على الاطلاق الا في المسميات فقط. لكن المماطلة والوعود من غير تنفيذ على أرض الواقع بجانب كثرة كلمة سوف وسوف هي أبرز أفعالهم ونجاحاتهم من غير مردود ايجابي.
محبغسالة صحون اتوماتك وغسالة ملابس اوتماتيك ودار حضانة فمالحاجة الى الشغالة
يالطيفهي تجارة وليس استقدام لان البلد فيها الي يكفيها وزود من العاملات والعمال لاكن الخلل هل هو في الموافقه على الاستقدام ام جهل بعدد وحجم العماله او ..........
يالطيفمدري اقول الله يعين التشاديات على هل الحريم او الحريم على التشاديات حنا كل الجنسيات استقدمناهم من سبت هل الحريم وكسلهم طيب خلونا نستقدم البنانيات والروسيات والمغربيات والكوريات علشان حريمنا يهجدن
زينمليون عدد العمالة المنزلية..ليش ما يتم استغناء عنهم..
ابو ريماوهل فعلا نحن بحاجة ماسة للعمالة المنزلية ؟؟ ام هي من الكماليات والكسل الا بعض الحالات الظرورية والملحة وهل لو زادت ضغوط الحياة وقلت المادية سيتم الاستغناء وتعود المراة لتهتم بشؤون ببيتها بنفسها ؟؟؟؟
أفريقيت 1 علي العمري: الأوروبي يتربع على قمة ترتيب سلم الألوان البشري فهو لا يرضى أن يعمل عند من هو أقل منه والأفريقي الذي يقبع في ذيل السلم يقبل بالعمل لدى درجات السلم جميعها فلا تحلم بأروبي يعمل عندك.
دايما متعودهتشاد يتبرع بنساءه لإنقاذ الشعب السعودي وكل ياخذ اللي ناقصه هم ناقصهم المال واحنا ناقصنا العقل
أفريقيمرحبا ألف بأبناء العمومة حللتم أهلا ووطأتم سهلا
فهدالجويانومن شروطهم حملها لسلاح الابيض كاسكين والساطوره اذ كورت الخاله هههههه
علي. العمريليش الاستقدام. عندنا. ديم. من. بلاد. سود. ليش. ما. يكون. من شرق أوروبا ديم. الحياه. سوده.