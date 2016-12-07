ثامر الجابر يُذكر بدعم السعودية للكويت خلال “احتلال العراق الغادر”

صحيفة المرصد:أشاد سفير الكويت في الرياض، الشيخ ثامر الجابر، بعلاقات دولته مع المملكة العربية السعودية، الأربعاء، ووصفها بأنها تنبع من “رؤى ولحمة وتلاحم واحد” وتفوق “مفردات الدبلوماسية والسياسة،” مرحباً بزيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للكويت المرتقبة للكويت الخميس المقبل.

وقال الجابر إن “هذه الزيارة المهمة التي ستضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات المتجذرة والضاربة في أعماق التاريخ بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين،” مضيفاً أن “العلاقات بين الكويت والسعودية تفوق كل مفردات الدبلوماسية والسياسة إذ أنها تنبع من رؤى ولحمة وتلاحم واحد ومصير مشترك،” حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.

وذكّر الجابر بموقف السعودية بمساندة الكويت خلال ما وصفه بأنه “الاحتلال العراقي الغادر لدولة الكويت،” مشيداً بـ”دور (المملكة) الحاسم والفاعل والمؤثر في تحرير (الكويت) وعودة الشرعية التي استضافتها المملكة إلى جانب الشعب الكويتي الذي وجد كامل الرعاية والاهتمام بتوجيهات كريمة من قبل أمير منطقة الرياض آنذاك الملك سلمان،” على حد تعبيره.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الصباح، إن زيارة الملك سلمان للكويت “تضيف أسساً جديدة وصلبة في مسار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين،” مضيفاً أن “هذه الزيارة تعد محطة تاريخية مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي كانت وعبر الأزمان تتواصل تعضيدا على كل المستويات وتنسيقا مشتركا في جميع المجالات إعلاء للمصالح المشتركة ومجابهة للأخطار والتحديات المحيطة.”

CNN