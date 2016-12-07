ثامر الجابر يُذكر بدعم السعودية للكويت خلال “احتلال العراق الغادر”

صحيفة المرصد:أشاد سفير الكويت في الرياض، الشيخ ثامر الجابر، بعلاقات دولته مع المملكة العربية السعودية، الأربعاء، ووصفها بأنها تنبع من “رؤى ولحمة وتلاحم واحد” وتفوق “مفردات الدبلوماسية والسياسة،” مرحباً بزيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للكويت المرتقبة للكويت الخميس المقبل.
وقال الجابر إن “هذه الزيارة المهمة التي ستضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات المتجذرة والضاربة في أعماق التاريخ بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين،” مضيفاً أن “العلاقات بين الكويت والسعودية تفوق كل مفردات الدبلوماسية والسياسة إذ أنها تنبع من رؤى ولحمة وتلاحم واحد ومصير مشترك،” حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.
وذكّر الجابر بموقف السعودية بمساندة الكويت خلال ما وصفه بأنه “الاحتلال العراقي الغادر لدولة الكويت،” مشيداً بـ”دور (المملكة) الحاسم والفاعل والمؤثر في تحرير (الكويت) وعودة الشرعية التي استضافتها المملكة إلى جانب الشعب الكويتي الذي وجد كامل الرعاية والاهتمام بتوجيهات كريمة من قبل أمير منطقة الرياض آنذاك الملك سلمان،” على حد تعبيره.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الصباح، إن زيارة الملك سلمان للكويت “تضيف أسساً جديدة وصلبة في مسار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين،” مضيفاً أن “هذه الزيارة تعد محطة تاريخية مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي كانت وعبر الأزمان تتواصل تعضيدا على كل المستويات وتنسيقا مشتركا في جميع المجالات إعلاء للمصالح المشتركة ومجابهة للأخطار والتحديات المحيطة.”
CNN
تعليقات ( 14 )
مواطنكنت اتمنى صدام يستولي على الكويت افضل من الشيعه الان الذين بدو بالاستلا على الكويت حبه حبه وسوف تذكرون كلامي هذا
انا حلوواجب الترحم على المسلم واهم مسلمين زيك يا اخي اترك التعصب دول الخليج كلهم اهل
من تحت الماءبس ماش اذكر عيشتنا ماصلحت لكم ورحتوا للبحرين وفليتوه هناك هههع
الظلم ظلماتاهل الكويت والنعم لكن للاسف فيه ناس ماتحب طاري السعوديه بالرغم من ما عملناه كشعب وحكومه لكن التعامل مع السعودي في الكويت مثل التعامل مع اي هندي او بنقالي للاسف الشديد مع كامل الاحترام لكافة الجنسيات.
زائر المرصدصدقت يا تعليق رقم 8.شعب يصعب على المخ البشري فهمه.شخص يهاجم بلادك .ويضربها بالصواريخ. وكاد يستعمل الاسلحه الكيميائية ضدنا.وحاول احتلال الخفجي.وقتل شعبه.والشعب الكويتي.وقتل أزواج بناته.ورغم ذلك يمدح...
عدد التعليقات:14605
عمر السميريخليجنا واحد
88الحين الكويتين اخوننا و قبل ايام جالسين تترحمون على صدام قاتل ابائهم و مغتصب نسائهم صحيح شعب صعب فهمه
من جبل اجا العظيمالمبلغ 2 ترليون
الحقيقة مرة11الاخ زين الصفويين هنا وهناك وموقفنا مع الكويت كان بالنفس والمال اما مع العراق ومصر ولبنان واليمن سابقا كان بالمال وكلهم انكروا
عدد التعليقات:63
ana wbasالكويتيين اهلنا واخواننا ونحن واياهم شعب واحد ومصير واحد يستاهلون كل خير وننتظر منهم المثل فى جميع الاتجاهات والحالات
زينالكويت افضل من العراق..رغم مليارات والأسلحة التي شحنت.لهم للدفاع عن بلدهم ضد الايرانيين في حرب ثمان سنوات الا أنهم لم يثمر..
الحقيقة مرة11لاتكفي الاشادة نحن نعاني ماديا حتى الان نتيجة تكاليف التحرير لماذا لايردون لنا بعض خسارتنا . او ع الاقل لاينشبون لنا لولا السعودية كان راحت الكويت كلها
turkyالكويتيين يستاهلون وحنا تصرفنا حسب مايمليه الدين بس ليتهم يعلمون شبابهم وش اللي سووه السعوديين عشان يفكونا من هاللي ***ليل ونهار ويتهجمون على بلدنا دون سبب بالعربي مانبي الا يفكونا من شرهم
سداحما عملناه مع دولة الكويت الشقيقة عملناه مع دول لا تهمنا بقدر الكويت وهذا واجب علينا تجاه إخوتنا وأهلنا الكويتيين ونحن دول الخليج كالجسد الواحد تربط بيننا علاقات قرابة و مصير واحد وتطلعات واحده .