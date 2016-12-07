“سامبا” تطيح بآمال “سعودي أوجيه” وترفض جدولة ديونها

صحيفة المرصد: توقفت المفاوضات بين شركة سعودي أوجيه، ودائنيها، الذين يطالبونها بسداد ديون تقدر بـ13 مليار ريال، وذلك عقب رفض مجموعة سامبا المالية اقتراحا من الشركة المثقلة بالديون بتجميد سداد مديونيتها، ما أطاح بآمال الشركة في منع انهيارها، بحسب “بلومبيرغ”.

هذا وقد بدأت المجموعة إجراءات قضائية لاسترداد المديونية طبقاً لمصادر مطلعة.

وكانت «بلومبيرغ» أوردت سابقاً أن سعودي أوجيه تسعى لبيع حصة نسبتها 20% تتملكها في البنك العربي بالأردن لمجموعة فواز الحكير لتتمكن من دفع ديونها.

يشار إلى أن سعودي أوجيه كانت تأمل باتفاق على تجميد السداد لمنع الدائنين من الذهاب لمحاكم التنفيذ، ريثما تتفاوض معهم على إعادة جدولة السداد.