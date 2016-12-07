صحيفة المرصد: توقفت المفاوضات بين شركة سعودي أوجيه، ودائنيها، الذين يطالبونها بسداد ديون تقدر بـ13 مليار ريال، وذلك عقب رفض مجموعة سامبا المالية اقتراحا من الشركة المثقلة بالديون بتجميد سداد مديونيتها، ما أطاح بآمال الشركة في منع انهيارها، بحسب “بلومبيرغ”.
هذا وقد بدأت المجموعة إجراءات قضائية لاسترداد المديونية طبقاً لمصادر مطلعة.
وكانت «بلومبيرغ» أوردت سابقاً أن سعودي أوجيه تسعى لبيع حصة نسبتها 20% تتملكها في البنك العربي بالأردن لمجموعة فواز الحكير لتتمكن من دفع ديونها.
يشار إلى أن سعودي أوجيه كانت تأمل باتفاق على تجميد السداد لمنع الدائنين من الذهاب لمحاكم التنفيذ، ريثما تتفاوض معهم على إعادة جدولة السداد.
“سامبا” تطيح بآمال “سعودي أوجيه” وترفض جدولة ديونها
صحيفة المرصد: توقفت المفاوضات بين شركة سعودي أوجيه، ودائنيها، الذين يطالبونها بسداد ديون تقدر بـ13 مليار ريال، وذلك عقب رفض مجموعة سامبا المالية اقتراحا من الشركة المثقلة بالديون بتجميد سداد مديونيتها، ما أطاح بآمال الشركة في منع انهيارها، بحسب “بلومبيرغ”.
تعليقات ( 13 )
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام .. الذي جعل البقاء في هذه الدنيا لله وحده ..ولولاة الأمر من بعده
سعودي وجيهالمشكلة في بعض إدارة وإداريين الشركة البنانيين ، عندما حسو بالخطر ، حولوا اغلب ارصدة واموال الشركة للخارج ، المفروض الحجز من البداية على أموال الشركة ووقف التحويل والتعاملات المالية الضخمة .
sar-al-saيكفي ما مضى ولن يلدغ سعودي من جحر مرتين ومن شانت نيته بطلت ايجابيته وليس للسعوديه الا السعوديين الاصليين الاصلا ويا حبذا لو حولت رواتب المتقاعدين على احد البنوك الاوروبيه او الامريكيه في بلدنا بدلامنه
من تحت الماءاحسن شركة تحارب العمال والمهندسين والخبراء السنه ولا تضمن حقوق مادية ومهنية الا للمسيحيه والخمينيه
كيف تعلن افلاسهاسعودي اوجيه تملك عقارات في اوروبا ودبي ولبنان وداخل السعودية عدا عن ارصدة غير معلنة. لا يمكن ان يقبل اعلان شركة تملك اضعاف ديونها،
ما تملكه الشركة من عقارات داخل المملكة كفيلبسداد كامل ديونها فالشركة تملك اراض وعقارات مهولة استعجب من عدم التصرف فيها لسداد مديونياتها.
محمد الشهريهاذه الشركه ***** وقد حققت ارباح خياليه في فتره من الفترات ولاكن الاداره التي لا هما سوا جمع اكبر قدر من الاموال والهروب بها كانت تعلم ان الامور ليست في صالحها فمالكي الشركه الان ملياديرات
زائرهأبركها من ساعه والله
منطقيسبحان من دامت له
خالدأموالنا ويساومون عليها أهل لبنان للأسف ،،، اللبناني لو بيده الموت لاطلقه على السعوديه ماتأخر ساعه
عدد التعليقات:8713
الحرمانايوه وليه طاحت الشركه وصارت مديونه !
أناورواتب الموظفين ؟ ومكافأت نهاية الخدمة ؟ وتعويضات الإجازات لهم ؟ وديون الشركة للموردين والمقاولين اللي عملوا معها؟ وين هذه الديون ؟ ومعلوم ان الشركة لا أصول لها فجميع معداتها مستأجرة ولم تدفع الاجار.
مع زاتكوالله الظلم ظلمات سواء في التنفيذ أو حقوق الموظفين السعوديين..غير مأسوف على انهيارها