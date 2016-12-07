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“سامبا” تطيح بآمال “سعودي أوجيه” وترفض جدولة ديونها

7 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص
“سامبا” تطيح بآمال “سعودي أوجيه” وترفض جدولة ديونها
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صحيفة المرصد: توقفت المفاوضات بين شركة سعودي أوجيه، ودائنيها، الذين يطالبونها بسداد ديون تقدر بـ13 مليار ريال، وذلك عقب رفض مجموعة سامبا المالية اقتراحا من الشركة المثقلة بالديون بتجميد سداد مديونيتها، ما أطاح بآمال الشركة في منع انهيارها، بحسب “بلومبيرغ”.
هذا وقد بدأت المجموعة إجراءات قضائية لاسترداد المديونية طبقاً لمصادر مطلعة.
وكانت «بلومبيرغ» أوردت سابقاً أن سعودي أوجيه تسعى لبيع حصة نسبتها 20% تتملكها في البنك العربي بالأردن لمجموعة فواز الحكير لتتمكن من دفع ديونها.
يشار إلى أن سعودي أوجيه كانت تأمل باتفاق على تجميد السداد لمنع الدائنين من الذهاب لمحاكم التنفيذ، ريثما تتفاوض معهم على إعادة جدولة السداد.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 14:35 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام .. الذي جعل البقاء في هذه الدنيا لله وحده ..ولولاة الأمر من بعده
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  2. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 14:05 م

    سعودي وجيه

    المشكلة في بعض إدارة وإداريين الشركة البنانيين ، عندما حسو بالخطر ، حولوا اغلب ارصدة واموال الشركة للخارج ، المفروض الحجز من البداية على أموال الشركة ووقف التحويل والتعاملات المالية الضخمة .
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  3. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 13:29 م

    sar-al-sa

    يكفي ما مضى ولن يلدغ سعودي من جحر مرتين ومن شانت نيته بطلت ايجابيته وليس للسعوديه الا السعوديين الاصليين الاصلا ويا حبذا لو حولت رواتب المتقاعدين على احد البنوك الاوروبيه او الامريكيه في بلدنا بدلامنه
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  4. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 13:29 م

    من تحت الماء

    احسن شركة تحارب العمال والمهندسين والخبراء السنه ولا تضمن حقوق مادية ومهنية الا للمسيحيه والخمينيه
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  5. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 13:21 م

    كيف تعلن افلاسها

    سعودي اوجيه تملك عقارات في اوروبا ودبي ولبنان وداخل السعودية عدا عن ارصدة غير معلنة. لا يمكن ان يقبل اعلان شركة تملك اضعاف ديونها،
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  6. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 13:19 م

    ما تملكه الشركة من عقارات داخل المملكة كفيل

    بسداد كامل ديونها فالشركة تملك اراض وعقارات مهولة استعجب من عدم التصرف فيها لسداد مديونياتها.
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  7. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 13:08 م

    محمد الشهري

    هاذه الشركه ***** وقد حققت ارباح خياليه في فتره من الفترات ولاكن الاداره التي لا هما سوا جمع اكبر قدر من الاموال والهروب بها كانت تعلم ان الامور ليست في صالحها فمالكي الشركه الان ملياديرات
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  8. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 12:24 م

    زائره

    أبركها من ساعه والله
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  9. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 12:24 م

    منطقي

    سبحان من دامت له
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  10. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 12:19 م

    خالد

    أموالنا ويساومون عليها أهل لبنان للأسف ،،، اللبناني لو بيده الموت لاطلقه على السعوديه ماتأخر ساعه
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  11. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 12:19 م
    عدد التعليقات:8713

    الحرمان

    ايوه وليه طاحت الشركه وصارت مديونه !
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  12. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 12:19 م

    أنا

    ورواتب الموظفين ؟ ومكافأت نهاية الخدمة ؟ وتعويضات الإجازات لهم ؟ وديون الشركة للموردين والمقاولين اللي عملوا معها؟ وين هذه الديون ؟ ومعلوم ان الشركة لا أصول لها فجميع معداتها مستأجرة ولم تدفع الاجار.
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  13. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 12:15 م

    مع زاتك

    والله الظلم ظلمات سواء في التنفيذ أو حقوق الموظفين السعوديين..غير مأسوف على انهيارها
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