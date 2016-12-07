بالصور: شاهد مدينة “حلب” من أجل أن يكون بشار الأسد رئيسا!

صحيفة المرصد:لا يزال الموت قوت محاصري حلب اليومي، ولا تزال أحياء المدينة الشرقية تودع كل يوم طفلاً أو شاباً أو عجوزاً أو امرأة. لكل هؤلاء الراحلين تحت نيران القصف والطيران قصة، عائلة تبكيهم، أم أو أب أو زوج…لهم أسماء وهويات تقضي تحت دمار العنف الذي يمارسه النظام السوري وحلفاؤه من دون رحمة، منذ أكثر من 3 أسابيع على أحياء حلب الشرقية.وفي أحدث فصول المآسي، صور وثقت موت مسنة في حي الشعار، بعد أن قصفت آخر معالم الحياة فيه، ودمرت كافة مستشفياته.
فارقت الحياة أمام الكاميرا
ووفقاً لموقع”العربية نت”تظهر تلك الصور التي التقطها المصور الشاب يحيى الرجو، مسنة توفيت على كرسيها المتحرك، يجرها زوجها وسط الدمار، مصدوماً من حجم المآسي التي لا يمكن لقلب أن يحتمله.
وبحسب ما نشر ملتقط تلك الصور على حسابه على فيسبوك في الخامس من ديسمبر، فإن تلك المرأة فارقت الحياة أمام عدسة الكاميرا أثناء حديثه معها، لتوثيق الحالات الإنسانية في حي الشعار، شرق حلب.
أما الزوج الذي يظهر باكياً، جاثياً عند قدمي زوجته، في إحدى تلك الصور، فتحدث قبل وقت قصير من وفاتها عن دمار منزله، وفقدان أثر أبنائه السبعة، الذين يجهل مصيرهم، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وكان الرجل المفجوع في مصير أبنائه، أبدى في وقت سابق قلقاً كبيراً على مصير زوجته المنتظر في حال تعثر الوصول لطبيب أو مستشفى، لاسيما أنها تعاني نقصاً في الغذاء.
تعليقات ( 13 )
توتاعلنو الجهاد علي الروس وبشار وشف كيف الناس تروح فككو الاتحاد السوفيتي
الغامديوالله العظيم ان الشيطان عندي افضل من بشار
أبو عبد اللهاللهم لا شماتة . ولكن ، كما تكونوا يولى عليكم . هذا ليس بشار وحده . إنما ملايين من السوريين معه . ملايين من السوريين يؤيدونه . فماذا يعني هذا .
أمانيسبحان الله هذا الشخص الوحيد ماسقط للآن امريكا وروسيا وإيران ودول اخرى تدعمه ولاتريد سقوطه لأنه حامي اسرئيل أو فيه أسرار لانعلمها
فارسالى قلم البهتان ... اسألك بالله انت ماتخجل من نفسك كلنا نكره الأرهابيين والأخونجيه ولكن هذا الفعل فعل روسيا وبشار عليهم سخط الله هاذا الدمار من ضربات جويه خلك مره واحده رجل وقل الحقيقه
يمنىالارهاب ياكل الاخضر واليابس
فارسصوره من غير تحيه ( ***) هل ارتحت الأن وارضيت اسيادك الروس
زينلبنان والعراق هم سبب هذا البلاء..في العراق الايرانيين عندهم مصانع صواريخ وممر لسوريا وكذلك جحوش عراقيين يذهبون لحماية بشار..اذا. اعجبكم بشار يا عراقيين خذوه رئيس عليكم..
اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -الهم انصرهم ع طوغات شام وطوغات الروس الهم تقبل شهدائهم وشفي جرحاهم
ولاكوفازيا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
عدد التعليقات:16140
قلم الحقيقههذا حال الارهابيين وحصادهم مع كل وطن عربي يتواجدون فوق أرضه.ماذا كان سيجلبون لمصر لولا رحمة من الله لهذا البلد العربي الذي جنبه شرهم وقتلهم.وماذا جلبو لبلادنا لولا وقوف حكومتنا الرشيدة ضد ارهابهم.