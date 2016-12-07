  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور: شاهد مدينة “حلب” من أجل أن يكون بشار الأسد رئيسا!

7 ديسمبر, 2016 , 12:16 م
بالصور: شاهد مدينة “حلب” من أجل أن يكون بشار الأسد رئيسا!
  • 1٬803
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:لا يزال الموت قوت محاصري حلب اليومي، ولا تزال أحياء المدينة الشرقية تودع كل يوم طفلاً أو شاباً أو عجوزاً أو امرأة. لكل هؤلاء الراحلين تحت نيران القصف والطيران قصة، عائلة تبكيهم، أم أو أب أو زوج…لهم أسماء وهويات تقضي تحت دمار العنف الذي يمارسه النظام السوري وحلفاؤه من دون رحمة، منذ أكثر من 3 أسابيع على أحياء حلب الشرقية.وفي أحدث فصول المآسي، صور وثقت موت مسنة في حي الشعار، بعد أن قصفت آخر معالم الحياة فيه، ودمرت كافة مستشفياته.

فارقت الحياة أمام الكاميرا
ووفقاً لموقع”العربية نت”تظهر تلك الصور التي التقطها المصور الشاب يحيى الرجو، مسنة توفيت على كرسيها المتحرك، يجرها زوجها وسط الدمار، مصدوماً من حجم المآسي التي لا يمكن لقلب أن يحتمله.

وبحسب ما نشر ملتقط تلك الصور على حسابه على فيسبوك في الخامس من ديسمبر، فإن تلك المرأة فارقت الحياة أمام عدسة الكاميرا أثناء حديثه معها، لتوثيق الحالات الإنسانية في حي الشعار، شرق حلب.

أما الزوج الذي يظهر باكياً، جاثياً عند قدمي زوجته، في إحدى تلك الصور، فتحدث قبل وقت قصير من وفاتها عن دمار منزله، وفقدان أثر أبنائه السبعة، الذين يجهل مصيرهم، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وكان الرجل المفجوع في مصير أبنائه، أبدى في وقت سابق قلقاً كبيراً على مصير زوجته المنتظر في حال تعثر الوصول لطبيب أو مستشفى، لاسيما أنها تعاني نقصاً في الغذاء.

11

12

13

14

15

16

17

18

19



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 14:06 م

    توت

    اعلنو الجهاد علي الروس وبشار وشف كيف الناس تروح فككو الاتحاد السوفيتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 13:32 م

    الغامدي

    والله العظيم ان الشيطان عندي افضل من بشار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 13:24 م

    أبو عبد الله

    اللهم لا شماتة . ولكن ، كما تكونوا يولى عليكم . هذا ليس بشار وحده . إنما ملايين من السوريين معه . ملايين من السوريين يؤيدونه . فماذا يعني هذا .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  4. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 13:15 م

    أماني

    سبحان الله هذا الشخص الوحيد ماسقط للآن امريكا وروسيا وإيران ودول اخرى تدعمه ولاتريد سقوطه لأنه حامي اسرئيل أو فيه أسرار لانعلمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 13:00 م

    فارس

    الى قلم البهتان ... اسألك بالله انت ماتخجل من نفسك كلنا نكره الأرهابيين والأخونجيه ولكن هذا الفعل فعل روسيا وبشار عليهم سخط الله هاذا الدمار من ضربات جويه خلك مره واحده رجل وقل الحقيقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  6. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 12:59 م

    يمنى

    الارهاب ياكل الاخضر واليابس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 12:53 م

    فارس

    صوره من غير تحيه ( ***) هل ارتحت الأن وارضيت اسيادك الروس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 12:41 م

    زين

    لبنان والعراق هم سبب هذا البلاء..في العراق الايرانيين عندهم مصانع صواريخ وممر لسوريا وكذلك جحوش عراقيين يذهبون لحماية بشار..اذا. اعجبكم بشار يا عراقيين خذوه رئيس عليكم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 12:29 م

    نسأل الله العلي العظيم ان ينتقم منه ومن حزب الات ومن الدواعش والحشد ومن الداعم لهم ايران المجوسيه القاتله الحاقده حسبنا الله عليهم جميعاً والله ينصر المجاهدين ضدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 12:27 م

    الله موجود يالشعب السوري ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 12:26 م

    اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -

    الهم انصرهم ع طوغات شام وطوغات الروس الهم تقبل شهدائهم وشفي جرحاهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 12:25 م

    ولاكوفاز

    يا عمر يا معمر && عمر الله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 12:24 م
    عدد التعليقات:16140

    قلم الحقيقه

    هذا حال الارهابيين وحصادهم مع كل وطن عربي يتواجدون فوق أرضه.ماذا كان سيجلبون لمصر لولا رحمة من الله لهذا البلد العربي الذي جنبه شرهم وقتلهم.وماذا جلبو لبلادنا لولا وقوف حكومتنا الرشيدة ضد ارهابهم.
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم