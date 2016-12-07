بالفيديو: شاهد.. قادة دول الخليج يعقدون اجتماعاً مشتركاً مع رئيسة وزراء بريطانيا

صحيفة المرصد-واس:عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة اجتماعاً مشتركاً مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ضمن أعمال القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويرأس وفد المملكة العربية السعودية في القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.التقطت الصور التذكارية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة رئيسة وزراء بريطانيا.