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بالفيديو: شاهد.. قادة دول الخليج يعقدون اجتماعاً مشتركاً مع رئيسة وزراء بريطانيا

7 ديسمبر, 2016 , 12:27 م
بالفيديو: شاهد.. قادة دول الخليج يعقدون اجتماعاً مشتركاً مع رئيسة وزراء بريطانيا
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صحيفة المرصد-واس:عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة اجتماعاً مشتركاً مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ضمن أعمال القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويرأس وفد المملكة العربية السعودية في القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.التقطت الصور التذكارية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة رئيسة وزراء بريطانيا.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 14:37 م

    اطياف راحلة

    اخ بس لو عندنا قوة بريطانيا . والله ان نهجد ايران والروس ..
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  2. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 13:56 م

    ابو شدا

    مشكور ع التوضيح والكلام الرائع يا سعودي🇸🇦وافتخر .لخلصت التاريخ في سطرين .جزاك الله خير.
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  3. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 12:59 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    بقي على بريطانيا تعيد الاحواز لاهلها وفلسطين لاهلها لان هي من سلمت الاحواز للمجوس وقاتلت معهم ضد الاحواز وكان ملكهم الخزعلي وفلسطين سلمتها لليهود بوعد بلفور بس هذين الطلبين ومشكوره يابريظاتيا اذا فعلت
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  4. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 12:46 م

    وحدة الكلمة والصف

    لك الحمد يا رب خليجنا واحد
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  5. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 12:40 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    عندما يكون اتحاد ويكون سادس اقتصاد عالميا وتكون الكلمه واحده تتسابق الدول لكسب الود وتحترمنا وتعرض خدماتها الاتحاد ثم الاتحاد اليوم الدول تكتلات اقتصاديه والابقى للاقوى اقتصاديا
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  6. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 12:34 م

    خالد

    رئيسة وزراء بريطانية أعلنت عن دعمها للمواقف الخليجية والسعودية خصوصا في حرب اليمن و أن بلادها ستدعم بمبلغ 3 مليار جنيه إسترليني وستقدم بريطانيا جميع الخدمات التي يحتاجها الخليج
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  7. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 12:33 م

    ااببووححمموودد

    أين الكابوس ⁉
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