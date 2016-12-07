صحة الملوك والقواعد العسكرية وتجنيد أفراد.. أبرز تهم “خلية التجسس” الإيرانية

صحيفة المرصد: كشفت التحقيقات الخاصة بشبكة التجسس الإيرانية تورط المتهمين في نقل معلومات عن الوضع الصحي للملكين الراحلين فهد بن عبدالعزيز، وعبدالله بن عبدالعزيز، والأميرين الراحلين سلطان بن عبدالعزيز، وسعود الفيصل، لاستخبارات طهران، فضلا عن التجسس على أبرز 5 قواعد عسكرية.
وبالأمس قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بتنفيذ القصاص على 15 متهما، والحكم على 15 آخرين بأحكام متفاوتة بالسجن، وبراءة اثنين.
وثبت لدى القضاء إدانة متخصص بالفيزياء النووية بقبوله العمل لخدمة إيران، والنظر في إمكانية قبوله العمل في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لإفادة الإيرانيين من الداخل.
وطبقا للإدانات فقد عمل جواسيس إيران على تجنيد عدد من أفراد الدفاع الجوي والقوات الجوية، وأسهموا في تمرير معلومات استخباراتية عن عدد السفن التموينية والقتالية التابعة للأسطول الغربي، والتجسس على طائرات ‘‘الترنيدو‘‘ وعدد أسرابها ومخابئها، وتقديم تقارير عن عدد الطائرات المقاتلة من نوعي ‘‘الترنيدو‘‘ و‘‘F15‘‘ ومواقع الدفاع الجوي بالمنطقة الشرقية، ووضع مشاركة عدد من العسكريين الشيعة في حرب السعودية مع الحوثيين، وإشعار الإيرانيين بمشروع تطوير صواريخ ‘‘هوك كروتال‘‘.
وكان من أبرز القواعد التي تجسست عليها الخلية الإيرانية: “القاعدة البحرية في الأسطول الغربي، قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، قاعدة خميس مشيط العسكرية، قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة، قاعدة الأمير سلطان في الخرج”.
وقال القضاة، الذين نظروا قضية شبكة التجسس الإيرانية، إن المدانين خانوا بلدهم بالتخابر لصالح دولة ناصبت السعودية العداء طيلة السنوات الماضية، وأضرت بأمنها وأمن الحرمين الشريفين مرات كثيرة، معتبرين أن خطرهم أشد من العدو المعلن عداوته.
تعليقات ( 48 )
سعودي🇸🇦وافتخرالمجوس من حطم الفاروق عرش كسرى واطفاء النار المقدسه وادخل الاسلام وهم في محاولات،،قتلو الخليفه الثاني وقتلو علي وابنائه وخانو وادخلو التتار ولم يفلحو فلجأو للاثني عشريه اخر خططهم لهدم الاسلام من داخله
زينربهم الخميني ورسولهم خامنئي..هم والعراقيين..
ابو اسامه(ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت الإيم تمردااااا ) سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم احفظ لنا الملك سلمان وولي عهده وولي ولي العهد واصلح بطانتهم دعواتكم للشهداء س
سلطانتعليق مخالف
سعودي🇸🇦وافتخرالثعابين تبقى ثعابين من العلقمي وانت طالع ونازل مجوس خانو الاسلام وادخلو التتار وقتلو المسلمين جواسيس بكل زمان ومكان في الدوله الامويه والعباسيه وقتل الجواسيس هارون الرشيد لاعرف لماذا الخيانه بجيناتهم
محمدهؤلاء الشيعة الروافض الي يدافع عنهم خنبوقة بمعرفاته
غيورأين الأقلام الشاذه دائمآ**** لم تدلي بدلوها في كل شاردة ووارده...!!!
سعودي🇸🇦وافتخروجوه غابره كلحه مقرفه تشابه البقر علينا ، لحم اكتافهم من هذه الارض المباركه وتعلمو ودرسو مجاني ومستشفيات مجاني وارض وقرض ورراتب وامن وامان ،هل ستجدون هذه الانعام عند المجوس ياكلاب النار ياحثاله قطيع
خالد الزهرانيلا الاعدام سهل انا ودي يفكون عليهم ذئاب جايعه هى تتفاهم معهم
مديرة مياه الثرواتخسئتم ايه الخونه
طيرحوراناحفاد بن العلقمي خاين الامة جايكم سيف الحزم والعزم
الزهرانيالعملاء الجواسيس نتمنى ان يقتلوا جميعاً الوطن فوق كل شيء ومن باع وطنه لاداعي لوجوده ونتذكر الام الفلسطينية النزيهه الحرة عندما داست على وجه ابها الخائن بعد تنفيذ الاعدام بحقه
❤️ محب صدام حسين ❤️حسبي الله ونعم الوكيل على جرذان ايران ، انصح قلم ايران بجميع مسمياته ومعرفاته ان يعمل نفسه ميت بعد هذا الخبر المفرح والسيف ينتظر هالخونه ، الله ينصر حكومتنا الرشيده على المجوس واذنابهم ،
المدنيلقد حاربنا الحوثيين الروافض عام 1431؛
خونة اﻷديان واﻷوطان والشعوبيا تعليق 28:ويش قصدك؟ قبل مشكلة الحوثيين أو بعدها؟ فالخونة المحوسبين علينا من الروافض وخوارج اﻹخونج من أيام الخميني وأيام جهيمان الخارجي كانوا يرهبون ويخونون الدين والوطن.
رانيااالخبيث ماله الا الاستئصال لكن احذرو من الجذور
عدد التعليقات:341
الصميلستطير رؤوسهم بحول الله وستقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف حتى يكونوا عبرة لغيرهم
دحوم1نشكر جنودنا البواسل وجميع رجال امننا في كشف هذه الخليه القذره النتنه وهذا يدل على يقضة رجال الامن السعودي حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين بقياده مليكنا سلمان ابن عبدالعزيز ال سعود وحفظ دول الخليج
هم الروافض وخوارج العصر اﻹخونجوإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا.
ماجدالسيف الاملح لكل خائن لوطنه
خالد مصبحبس هم اعتقلوا حسب بيان الداخلية قبل الحرب مع الحوثيين
احمد عسيريياخساره التربية والتعليم في هذه الفئية الباغية ... خير بلدك وملاذ ولدك وتخون عليك من الله اللعنة وسوء العذاب يأكل من أراد بنا وببلدنا الغدر والخيانة أريحوا قلوب أبناء الشعب بالقصاص لهم من الخونة .
داش على الخطاوجه نداء عاجل الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله ورعاه بأسقاط الجنسية من عوائلهم وطردهم خارج المملكة العربية السعودية ويكونوا عبرة لغيرهم .
بدورحسبنا الله ونعم الوكيل والله بغو يروحون بالدوله يهب ياوجيههم والله الموت قليل فيهم قطعوهم وصله وصله
بدورحسبنا الله ونعم الوكيل والله بغو يروحون بالدوله يهب ياوجيههم والله الموت قليل فيهم قطعوهم وصله وصله
بدورحسبنا الله ونعم الوكيل والله بغو يروحون بالدوله يهب ياوجيههم والله الموت قليل فيهم قطعوهم وصله وصله
السرواتيلاحول ولاقوة الا بالله كيف يتجرا بعض ابناء هذا البلد على خيانه وطنهم والسعي مع الاعداء للااضرار به والنيل من امنه واستقرارة ؟؟؟؟ خيانة الوطن هي اقصى درجات الانحطاط وعقوبة القتل جزاء عادل لمن يخون
من تحت الماءعلى بال الخمينيين ان السعودية العظمى بس سلاح وقواعد هههع
واااااااسطهوضع مشاركة عدد من العسكريين الشيعة في حرب السعودية مع الحوثيين اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره،واجعل تدبيره تدميرًا له، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا
واااااااسطهوضع مشاركة عدد من العسكريين الشيعة في حرب السعودية مع الحوثيين اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره،واجعل تدبيره تدميرًا له، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا
صور مع تحيهلروافض اخبث خلق الله
كلام كويسعليهم من الله ما يستحقون اذناب المجوس
عليومالروافض اخبث خلق الله ياكلون من خيرات البلد وينصبون له العداء اجسادهم العفنه هنا تاكل وتشرب وتتمتع بالامن وقلوبهم هناك .... الرافضي يفضل العيش عبدا لملالي ايران عن ان يكون حرا كريما .واقرب مثل العراق
السهليهالكلاب القذرة باعوا أسمى مايملكه الإنسان الوطن هل يعقل للوطن الذي يدفع لهم شهريا رواتب طوال خدمتهم والاهتمام بصحتهم وصحة ابنائهم وتعليم ابنائهم أن يقابلوا هذا الوطن بخيانته يجب سحلهم قبل إعدامهم
88قال تعالى ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)
جحدرهذه خيانة عظمى للوطن وعقوبتها القتل
العامري 111أتمنى تربطونهم في صواريخ وترسلونهم للخميني ... بدون تحية ... عاش سلمان
88قال تعالى ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)
خالدوالله لاشك في عداوتهم وتصل لدرجة قتلنا لذلك يجب أن ينفذ بهم مشروع أستراتيجي قصير وطويل المدى يعرفه أهل البصيره
سعودي وكلي فخر و اعتزازالقتل لهولاء الخونه و أمام الملاء
زائد واحداقتلوهم واصلبوهم واجعلوهم عبرة لمن لا يعتبر .هولاء خونة خانو بلادهم التى اوتهم .لكنهم لم يخونوا دينهم لانهم اصلا ليسوا مسلمين هولاء كفار مع اخوانهم الرافضة واخوانهم الدواعش .يعملون لصالح اعداء وطنهم .
محمدتعليق مخالف
واضحمتى بتدحدر روسهم ؟؟؟ شد ورخي وودي وجيب ومحاكم ومدري ايش وسجن واكل وشرب ونوم وتجميع خلاية من وسط السجن ما يصلح السيف سريع سريع ولو حبيتوا ترا مستعد انفذ فيهم بنفسي وبنفس الوقت ال15 كلهم
زينب...الحمد لله الذي فضحهم. ياعالم هؤلاء والله لايقلون خطورة عن الدواعش .بل إنهم أم الدواعش. لأن الخطورة في المعتقد. (ولايه السفيه ) يقابله (البيعة للبغدادي )لعنة الله عليهم اجمعين.اللهم احفظ بلادنا وملوكنا
ابوبنياناتمنا التعجيل في اعدامهم لبارك الله فيهم