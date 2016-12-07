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صحة الملوك والقواعد العسكرية وتجنيد أفراد.. أبرز تهم “خلية التجسس” الإيرانية

7 ديسمبر, 2016 , 12:27 م
صحة الملوك والقواعد العسكرية وتجنيد أفراد.. أبرز تهم “خلية التجسس” الإيرانية
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صحيفة المرصد: كشفت التحقيقات الخاصة بشبكة التجسس الإيرانية تورط المتهمين في نقل معلومات عن الوضع الصحي للملكين الراحلين فهد بن عبدالعزيز، وعبدالله بن عبدالعزيز، والأميرين الراحلين سلطان بن عبدالعزيز، وسعود الفيصل، لاستخبارات طهران، فضلا عن التجسس على أبرز 5 قواعد عسكرية.

وبالأمس قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بتنفيذ القصاص على 15 متهما، والحكم على 15 آخرين بأحكام متفاوتة بالسجن، وبراءة اثنين.

وثبت لدى القضاء إدانة متخصص بالفيزياء النووية بقبوله العمل لخدمة إيران، والنظر في إمكانية قبوله العمل في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لإفادة الإيرانيين من الداخل.

وطبقا للإدانات فقد عمل جواسيس إيران على تجنيد عدد من أفراد الدفاع الجوي والقوات الجوية، وأسهموا في تمرير معلومات استخباراتية عن عدد السفن التموينية والقتالية التابعة للأسطول الغربي، والتجسس على طائرات ‘‘الترنيدو‘‘ وعدد أسرابها ومخابئها، وتقديم تقارير عن عدد الطائرات المقاتلة من نوعي ‘‘الترنيدو‘‘ و‘‘F15‘‘ ومواقع الدفاع الجوي بالمنطقة الشرقية، ووضع مشاركة عدد من العسكريين الشيعة في حرب السعودية مع الحوثيين، وإشعار الإيرانيين بمشروع تطوير صواريخ ‘‘هوك كروتال‘‘.

وكان من أبرز القواعد التي تجسست عليها الخلية الإيرانية: “القاعدة البحرية في الأسطول الغربي، قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، قاعدة خميس مشيط العسكرية، قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة، قاعدة الأمير سلطان في الخرج”.

وقال القضاة، الذين نظروا قضية شبكة التجسس الإيرانية، إن المدانين خانوا بلدهم بالتخابر لصالح دولة ناصبت السعودية العداء طيلة السنوات الماضية، وأضرت بأمنها وأمن الحرمين الشريفين مرات كثيرة، معتبرين أن خطرهم أشد من العدو المعلن عداوته.



تعليقات ( 48 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 48
    7 ديسمبر, 2016 , 15:15 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    المجوس من حطم الفاروق عرش كسرى واطفاء النار المقدسه وادخل الاسلام وهم في محاولات،،قتلو الخليفه الثاني وقتلو علي وابنائه وخانو وادخلو التتار ولم يفلحو فلجأو للاثني عشريه اخر خططهم لهدم الاسلام من داخله
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  2. 47
    7 ديسمبر, 2016 , 15:11 م

    زين

    ربهم الخميني ورسولهم خامنئي..هم والعراقيين..
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  3. 46
    7 ديسمبر, 2016 , 15:08 م

    ابو اسامه

    (ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت الإيم تمردااااا ) سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم احفظ لنا الملك سلمان وولي عهده وولي ولي العهد واصلح بطانتهم دعواتكم للشهداء س
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  4. 45
    7 ديسمبر, 2016 , 15:03 م

    سلطان

    تعليق مخالف
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  5. 44
    7 ديسمبر, 2016 , 15:03 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الثعابين تبقى ثعابين من العلقمي وانت طالع ونازل مجوس خانو الاسلام وادخلو التتار وقتلو المسلمين جواسيس بكل زمان ومكان في الدوله الامويه والعباسيه وقتل الجواسيس هارون الرشيد لاعرف لماذا الخيانه بجيناتهم
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  6. 43
    7 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    محمد

    هؤلاء الشيعة الروافض الي يدافع عنهم خنبوقة بمعرفاته
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  7. 42
    7 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    غيور

    أين الأقلام الشاذه دائمآ**** لم تدلي بدلوها في كل شاردة ووارده...!!!
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  8. 41
    7 ديسمبر, 2016 , 14:54 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    وجوه غابره كلحه مقرفه تشابه البقر علينا ، لحم اكتافهم من هذه الارض المباركه وتعلمو ودرسو مجاني ومستشفيات مجاني وارض وقرض ورراتب وامن وامان ،هل ستجدون هذه الانعام عند المجوس ياكلاب النار ياحثاله قطيع
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  9. 40
    7 ديسمبر, 2016 , 14:53 م

    خالد الزهراني

    لا الاعدام سهل انا ودي يفكون عليهم ذئاب جايعه هى تتفاهم معهم
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  10. 39
    7 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    مديرة مياه الثروات

    خسئتم ايه الخونه
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  11. 38
    7 ديسمبر, 2016 , 14:34 م

    طيرحوران

    احفاد بن العلقمي خاين الامة جايكم سيف الحزم والعزم
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  12. 37
    7 ديسمبر, 2016 , 14:33 م

    الزهراني

    العملاء الجواسيس نتمنى ان يقتلوا جميعاً الوطن فوق كل شيء ومن باع وطنه لاداعي لوجوده ونتذكر الام الفلسطينية النزيهه الحرة عندما داست على وجه ابها الخائن بعد تنفيذ الاعدام بحقه
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  13. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 14:28 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    حسبي الله ونعم الوكيل على جرذان ايران ، انصح قلم ايران بجميع مسمياته ومعرفاته ان يعمل نفسه ميت بعد هذا الخبر المفرح والسيف ينتظر هالخونه ، الله ينصر حكومتنا الرشيده على المجوس واذنابهم ،
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  14. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 14:26 م

    المدني

    لقد حاربنا الحوثيين الروافض عام 1431؛
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  15. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 14:26 م

    خونة اﻷديان واﻷوطان والشعوب

    يا تعليق 28:ويش قصدك؟ قبل مشكلة الحوثيين أو بعدها؟ فالخونة المحوسبين علينا من الروافض وخوارج اﻹخونج من أيام الخميني وأيام جهيمان الخارجي كانوا يرهبون ويخونون الدين والوطن.
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  16. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 14:24 م

    رانيا

    االخبيث ماله الا الاستئصال لكن احذرو من الجذور
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  17. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:341

    الصميل

    ستطير رؤوسهم بحول الله وستقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف حتى يكونوا عبرة لغيرهم
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  18. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    دحوم1

    نشكر جنودنا البواسل وجميع رجال امننا في كشف هذه الخليه القذره النتنه وهذا يدل على يقضة رجال الامن السعودي حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين بقياده مليكنا سلمان ابن عبدالعزيز ال سعود وحفظ دول الخليج
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  19. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 14:14 م

    هم الروافض وخوارج العصر اﻹخونج

    وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا.
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  20. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 14:14 م

    ماجد

    السيف الاملح لكل خائن لوطنه
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  21. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 14:11 م

    خالد مصبح

    بس هم اعتقلوا حسب بيان الداخلية قبل الحرب مع الحوثيين
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  22. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 14:07 م

    اللهم عجل بهﻻك روافض إيران واحزابهم وخوارج العصر الدواعش اﻹخونج نسخة إيران. اللهم ارنا فيهم يوماً كما اهلكت عاد وثمود وقوم لوط. اللهم إحفظ وﻻة أمرنا واوطاننا وشعبنا وبارك فينا ورد كيد الخائنين .
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  23. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 13:59 م

    عيال *** وش تتوقع منهم
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  24. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 13:45 م

    احمد عسيري

    ياخساره التربية والتعليم في هذه الفئية الباغية ... خير بلدك وملاذ ولدك وتخون عليك من الله اللعنة وسوء العذاب يأكل من أراد بنا وببلدنا الغدر والخيانة أريحوا قلوب أبناء الشعب بالقصاص لهم من الخونة .
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  25. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 13:35 م

    داش على الخط

    اوجه نداء عاجل الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله ورعاه بأسقاط الجنسية من عوائلهم وطردهم خارج المملكة العربية السعودية ويكونوا عبرة لغيرهم .
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  26. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 13:32 م

    بدور

    حسبنا الله ونعم الوكيل والله بغو يروحون بالدوله يهب ياوجيههم والله الموت قليل فيهم قطعوهم وصله وصله
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  27. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 13:32 م

    بدور

    حسبنا الله ونعم الوكيل والله بغو يروحون بالدوله يهب ياوجيههم والله الموت قليل فيهم قطعوهم وصله وصله
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  28. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 13:31 م

    بدور

    حسبنا الله ونعم الوكيل والله بغو يروحون بالدوله يهب ياوجيههم والله الموت قليل فيهم قطعوهم وصله وصله
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  29. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 13:25 م

    السرواتي

    لاحول ولاقوة الا بالله كيف يتجرا بعض ابناء هذا البلد على خيانه وطنهم والسعي مع الاعداء للااضرار به والنيل من امنه واستقرارة ؟؟؟؟ خيانة الوطن هي اقصى درجات الانحطاط وعقوبة القتل جزاء عادل لمن يخون
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  30. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 13:25 م

    من تحت الماء

    على بال الخمينيين ان السعودية العظمى بس سلاح وقواعد هههع
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  31. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 13:19 م

    واااااااسطه

    وضع مشاركة عدد من العسكريين الشيعة في حرب السعودية مع الحوثيين اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره،واجعل تدبيره تدميرًا له، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا
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  32. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 13:19 م

    واااااااسطه

    وضع مشاركة عدد من العسكريين الشيعة في حرب السعودية مع الحوثيين اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره،واجعل تدبيره تدميرًا له، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا
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  33. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    صور مع تحيه

    لروافض اخبث خلق الله
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  34. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    كلام كويس

    عليهم من الله ما يستحقون اذناب المجوس
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  35. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    عليوم

    الروافض اخبث خلق الله ياكلون من خيرات البلد وينصبون له العداء اجسادهم العفنه هنا تاكل وتشرب وتتمتع بالامن وقلوبهم هناك .... الرافضي يفضل العيش عبدا لملالي ايران عن ان يكون حرا كريما .واقرب مثل العراق
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  36. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 12:59 م

    السهلي

    هالكلاب القذرة باعوا أسمى مايملكه الإنسان الوطن هل يعقل للوطن الذي يدفع لهم شهريا رواتب طوال خدمتهم والاهتمام بصحتهم وصحة ابنائهم وتعليم ابنائهم أن يقابلوا هذا الوطن بخيانته يجب سحلهم قبل إعدامهم
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  37. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 12:51 م

    88

    قال تعالى ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)
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  38. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 12:50 م

    جحدر

    هذه خيانة عظمى للوطن وعقوبتها القتل
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  39. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 12:49 م

    العامري 111

    أتمنى تربطونهم في صواريخ وترسلونهم للخميني ... بدون تحية ... عاش سلمان
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  40. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 12:48 م

    88

    قال تعالى ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)
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  41. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 12:47 م

    تعليق مخالف
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  42. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 12:41 م

    خالد

    والله لاشك في عداوتهم وتصل لدرجة قتلنا لذلك يجب أن ينفذ بهم مشروع أستراتيجي قصير وطويل المدى يعرفه أهل البصيره
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  43. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 12:41 م

    سعودي وكلي فخر و اعتزاز

    القتل لهولاء الخونه و أمام الملاء
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  44. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 12:39 م

    زائد واحد

    اقتلوهم واصلبوهم واجعلوهم عبرة لمن لا يعتبر .هولاء خونة خانو بلادهم التى اوتهم .لكنهم لم يخونوا دينهم لانهم اصلا ليسوا مسلمين هولاء كفار مع اخوانهم الرافضة واخوانهم الدواعش .يعملون لصالح اعداء وطنهم .
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  45. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 12:38 م

    محمد

    تعليق مخالف
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  46. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 12:37 م

    واضح

    متى بتدحدر روسهم ؟؟؟ شد ورخي وودي وجيب ومحاكم ومدري ايش وسجن واكل وشرب ونوم وتجميع خلاية من وسط السجن ما يصلح السيف سريع سريع ولو حبيتوا ترا مستعد انفذ فيهم بنفسي وبنفس الوقت ال15 كلهم
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  47. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 12:37 م

    زينب...

    الحمد لله الذي فضحهم. ياعالم هؤلاء والله لايقلون خطورة عن الدواعش .بل إنهم أم الدواعش. لأن الخطورة في المعتقد. (ولايه السفيه ) يقابله (البيعة للبغدادي )لعنة الله عليهم اجمعين.اللهم احفظ بلادنا وملوكنا
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  48. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 12:35 م

    ابوبنيان

    اتمنا التعجيل في اعدامهم لبارك الله فيهم
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