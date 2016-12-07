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تركي الفيصل يرد على توقع بعض العلماء والخبراء حول رؤية 2030!

7 ديسمبر, 2016 , 12:44 م
تركي الفيصل يرد على توقع بعض العلماء والخبراء حول رؤية 2030!
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صحيفة المرصد: قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، إن رؤية 2030 التي أعدها الملك سلمان -حفظه الله- معدة من أجل 70% من الشعب السعودي، ممن هم دون سن الـ35 عاما، الذين سينتجون بذور النهضة من تحت الأرض، مضيفًا أنها ليست وحيا إلهيًا، ومرنة بما فيه الكفاية للمراجعة والتعديل عند الحاجة، وفقا لما نقله موقع “سبق”.
جاء ذلك خلال لقاء خاص بنادي المسافر المهيب، في العاصمة البريطانية لندن، حول الرؤية السعودية 2030 والثورة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، رداً على توقع بعض العلماء والخبراء فشلها,
واستشهد رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، بقول ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قال فيه :” إذا ارتكبت أخطاء فالشفافية والمساءلة تضمن تصحيح هذه الأخطاء”.
وحول الأزمة اليمنية، أكد الفيصل، أن وسائل الإعلام تتجاهل الفظائع التي يرتكبها الحوثيين، منها حصار تعز، حيث لم تكتب الجارديان أو الإندبندنت أي تقرير حول ذلك، مبينًا في الوقت نفسه أن السعودية لا يمكنها إلحاق الأذى بالمدنيين، وفي حال حدوث خطأ فإن الاعتراف يأتي سريعاً، وتقدم التعويضات لأسر الضحايا.
وحول قضية الصراع العربي “الإسرائيلي”، قال الفيصل، إن مبادرة السلام العربية التي قدّمتها السعودية في 2002 للمرة الأولى من مبادئها موافقة العالم العربي على تطبيع العلاقات مقابل انسحاب “إسرائيل” إلى حدود عام 1967، وفي حالة السلام بين الجانبين، يمكن لـ”إسرائيل” التخلي عن أسلحتها النووية التي لم تعترف بها رسمياً، وهذا الوضع سيكون إرثاً ضخماً لدونالد ترامب.
في سياق آخر حث الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعدم خرق الاتفاق النووي مع طهران، بل استخدامه كعصا غليظة ليس ضد إيران فقط بل ضد “إسرائيل” أيضاً، وجعل الشرق الأوسط خالياً من الأسلحة النووية، مؤكداً أن خرق الاتفاق سيدفع إيران نحو النووي، وهو ما سيؤدي إلى انتشاره في المنطقة، وفقا لشبكة “middleeasteye”



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 15:13 م

    الرأي العام

    نأمل ان تكون توجهات الدولة الي صناعات الاسلحة وتكوين جيش قوي مرعب توطين الوظائف القيادية في الشركات الكبرى والاعتماد على ابناء البلد دولتنا تغيرت الشعب لديه خبرات
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  2. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 15:00 م

    ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اﻷمر منكم )ونقول لوﻻة أمرنا كما أمرنا الله ورسوله سمعنا وأطعنا ونقول كاليهود والخارج والروافض سمعنا وعصينا
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  3. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 14:36 م

    تعليق مخالف
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  4. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 14:00 م

    محب آل البيت

    ت 3 ناقد من أنت حتى يشاورونك على خطط البلد واستراتيجياته
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  5. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 13:54 م

    سلمان الدفري

    في زيداة على الرسوم ولاضرايب جديده
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  6. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 13:46 م

    تعليق مخالف
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  7. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 13:34 م

    زائر

    رقم 6 انت كذا ظلمت من هو فوق 35 سنه كل هذا بيدفع ثمنها طيب فيه اشخاص ماعندهم جيل جديد واشخاص العمار بيدالله فوق 50 وش ذنبه اذا يابي علاج ماقدر اذا يابي خادم ماقدر اذا يابي ياكل ماقدر من زين ها الجيل
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  8. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 13:28 م

    علي. العمري

    وانا مع. العلما. والخبرا. شكله. وتجيبنا. تحت الارض
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  9. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 13:24 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    لنا(شهرين)ونحن نفحط في(الديون) و(القروض)اجل لو مر علينا(سنين)وش رأح(يصير)معنا قبل رؤيه(2030)هذي سددوا(ديون)المواطنين والتزاماتهم وبعدها(سوو)اللي تبون ونحن معاكم ):نعين و نعاون بالروح و المال):
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  10. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 13:06 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لو كانت الكلمه مركزه على المجوس ياليت الان لديك ثعبان دخل بيتك وثعبان بالشارع ايهما ابدى طال عمرك الثعبان الاول بالعراق وسوريا واليمن ولينان ومتجه لتونس والجزائر ايهما ابدى المجوس ام اسرائيل اولا
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  11. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 12:58 م

    إلى قلم الحقيقه

    هههههههههههههههههههه اجل معده ل 70% من الشعب ههههههههههه اجل رفع البنزين والكهرباء والماء وزيادة الرسوم وتخفيض الرواتب الخ الخ الخ كل هذا عشان 70% من الشعب . ايه طيب
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  12. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 12:57 م

    متحبونيش من امتي كانت راحتي بتفرق من امتي بكون وسطيكوا فرحان مين كان تشجيعو ودعمو بيسند مين اللي كان ف كلامه مصدق اني ...
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  13. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 12:55 م

    - ... او على الأقل صفة فيه 2كل شي لازم أعملو هو تشجيعو و بس فأوقات الضعف و القوة مابهتم بناس ثانين يعني بوقت الحكي ...
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  14. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 12:55 م

    ناقد

    بنسبة لإسرائيل وبرنامج ايران النووي فهذا لايهمني كمواطن ، هذا الموضوع متروك لسياسيين هم يحلونه ،، بنسبة لرؤية 2030 فللأسف تم اقرارها بدون علم ولا رأي 95% من الشعب ، والله ماندري عنها كوّن في الاعلام .
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  15. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:16140

    قلم الحقيقه

    الأمور طيبة عالي العال طال عمرك.
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  16. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 12:47 م

    زين

    نريد السعودية دولة عظمى وزيادة عدد السكان خمسين مليون نسمة وصناعات واقتصاد..وسلاح نووي..وسلامتكم
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