تركي الفيصل يرد على توقع بعض العلماء والخبراء حول رؤية 2030!

صحيفة المرصد: قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، إن رؤية 2030 التي أعدها الملك سلمان -حفظه الله- معدة من أجل 70% من الشعب السعودي، ممن هم دون سن الـ35 عاما، الذين سينتجون بذور النهضة من تحت الأرض، مضيفًا أنها ليست وحيا إلهيًا، ومرنة بما فيه الكفاية للمراجعة والتعديل عند الحاجة، وفقا لما نقله موقع “سبق”.

جاء ذلك خلال لقاء خاص بنادي المسافر المهيب، في العاصمة البريطانية لندن، حول الرؤية السعودية 2030 والثورة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، رداً على توقع بعض العلماء والخبراء فشلها,

واستشهد رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، بقول ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قال فيه :” إذا ارتكبت أخطاء فالشفافية والمساءلة تضمن تصحيح هذه الأخطاء”.

وحول الأزمة اليمنية، أكد الفيصل، أن وسائل الإعلام تتجاهل الفظائع التي يرتكبها الحوثيين، منها حصار تعز، حيث لم تكتب الجارديان أو الإندبندنت أي تقرير حول ذلك، مبينًا في الوقت نفسه أن السعودية لا يمكنها إلحاق الأذى بالمدنيين، وفي حال حدوث خطأ فإن الاعتراف يأتي سريعاً، وتقدم التعويضات لأسر الضحايا.

وحول قضية الصراع العربي “الإسرائيلي”، قال الفيصل، إن مبادرة السلام العربية التي قدّمتها السعودية في 2002 للمرة الأولى من مبادئها موافقة العالم العربي على تطبيع العلاقات مقابل انسحاب “إسرائيل” إلى حدود عام 1967، وفي حالة السلام بين الجانبين، يمكن لـ”إسرائيل” التخلي عن أسلحتها النووية التي لم تعترف بها رسمياً، وهذا الوضع سيكون إرثاً ضخماً لدونالد ترامب.

في سياق آخر حث الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعدم خرق الاتفاق النووي مع طهران، بل استخدامه كعصا غليظة ليس ضد إيران فقط بل ضد “إسرائيل” أيضاً، وجعل الشرق الأوسط خالياً من الأسلحة النووية، مؤكداً أن خرق الاتفاق سيدفع إيران نحو النووي، وهو ما سيؤدي إلى انتشاره في المنطقة، وفقا لشبكة “middleeasteye”