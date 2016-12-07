صحيفة المرصد: قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، إن رؤية 2030 التي أعدها الملك سلمان -حفظه الله- معدة من أجل 70% من الشعب السعودي، ممن هم دون سن الـ35 عاما، الذين سينتجون بذور النهضة من تحت الأرض، مضيفًا أنها ليست وحيا إلهيًا، ومرنة بما فيه الكفاية للمراجعة والتعديل عند الحاجة، وفقا لما نقله موقع “سبق”.
جاء ذلك خلال لقاء خاص بنادي المسافر المهيب، في العاصمة البريطانية لندن، حول الرؤية السعودية 2030 والثورة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، رداً على توقع بعض العلماء والخبراء فشلها,
واستشهد رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، بقول ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قال فيه :” إذا ارتكبت أخطاء فالشفافية والمساءلة تضمن تصحيح هذه الأخطاء”.
وحول الأزمة اليمنية، أكد الفيصل، أن وسائل الإعلام تتجاهل الفظائع التي يرتكبها الحوثيين، منها حصار تعز، حيث لم تكتب الجارديان أو الإندبندنت أي تقرير حول ذلك، مبينًا في الوقت نفسه أن السعودية لا يمكنها إلحاق الأذى بالمدنيين، وفي حال حدوث خطأ فإن الاعتراف يأتي سريعاً، وتقدم التعويضات لأسر الضحايا.
وحول قضية الصراع العربي “الإسرائيلي”، قال الفيصل، إن مبادرة السلام العربية التي قدّمتها السعودية في 2002 للمرة الأولى من مبادئها موافقة العالم العربي على تطبيع العلاقات مقابل انسحاب “إسرائيل” إلى حدود عام 1967، وفي حالة السلام بين الجانبين، يمكن لـ”إسرائيل” التخلي عن أسلحتها النووية التي لم تعترف بها رسمياً، وهذا الوضع سيكون إرثاً ضخماً لدونالد ترامب.
في سياق آخر حث الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعدم خرق الاتفاق النووي مع طهران، بل استخدامه كعصا غليظة ليس ضد إيران فقط بل ضد “إسرائيل” أيضاً، وجعل الشرق الأوسط خالياً من الأسلحة النووية، مؤكداً أن خرق الاتفاق سيدفع إيران نحو النووي، وهو ما سيؤدي إلى انتشاره في المنطقة، وفقا لشبكة “middleeasteye”
تركي الفيصل يرد على توقع بعض العلماء والخبراء حول رؤية 2030!
صحيفة المرصد: قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، إن رؤية 2030 التي أعدها الملك سلمان -حفظه الله- معدة من أجل 70% من الشعب السعودي، ممن هم دون سن الـ35 عاما، الذين سينتجون بذور النهضة من تحت الأرض، مضيفًا أنها ليست وحيا إلهيًا، ومرنة بما فيه الكفاية للمراجعة والتعديل عند الحاجة، وفقا لما نقله موقع “سبق”.
تعليقات ( 16 )
الرأي العامنأمل ان تكون توجهات الدولة الي صناعات الاسلحة وتكوين جيش قوي مرعب توطين الوظائف القيادية في الشركات الكبرى والاعتماد على ابناء البلد دولتنا تغيرت الشعب لديه خبرات
محب آل البيتت 3 ناقد من أنت حتى يشاورونك على خطط البلد واستراتيجياته
سلمان الدفريفي زيداة على الرسوم ولاضرايب جديده
زائررقم 6 انت كذا ظلمت من هو فوق 35 سنه كل هذا بيدفع ثمنها طيب فيه اشخاص ماعندهم جيل جديد واشخاص العمار بيدالله فوق 50 وش ذنبه اذا يابي علاج ماقدر اذا يابي خادم ماقدر اذا يابي ياكل ماقدر من زين ها الجيل
علي. العمريوانا مع. العلما. والخبرا. شكله. وتجيبنا. تحت الارض
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"لنا(شهرين)ونحن نفحط في(الديون) و(القروض)اجل لو مر علينا(سنين)وش رأح(يصير)معنا قبل رؤيه(2030)هذي سددوا(ديون)المواطنين والتزاماتهم وبعدها(سوو)اللي تبون ونحن معاكم ):نعين و نعاون بالروح و المال):
سعودي🇸🇦وافتخرلو كانت الكلمه مركزه على المجوس ياليت الان لديك ثعبان دخل بيتك وثعبان بالشارع ايهما ابدى طال عمرك الثعبان الاول بالعراق وسوريا واليمن ولينان ومتجه لتونس والجزائر ايهما ابدى المجوس ام اسرائيل اولا
إلى قلم الحقيقههههههههههههههههههههه اجل معده ل 70% من الشعب ههههههههههه اجل رفع البنزين والكهرباء والماء وزيادة الرسوم وتخفيض الرواتب الخ الخ الخ كل هذا عشان 70% من الشعب . ايه طيب
ناقدبنسبة لإسرائيل وبرنامج ايران النووي فهذا لايهمني كمواطن ، هذا الموضوع متروك لسياسيين هم يحلونه ،، بنسبة لرؤية 2030 فللأسف تم اقرارها بدون علم ولا رأي 95% من الشعب ، والله ماندري عنها كوّن في الاعلام .
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قلم الحقيقهالأمور طيبة عالي العال طال عمرك.
زيننريد السعودية دولة عظمى وزيادة عدد السكان خمسين مليون نسمة وصناعات واقتصاد..وسلاح نووي..وسلامتكم