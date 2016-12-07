فيديو.. أثناء حضوره “مهرجان زايد”..خادم الحرمين يتوقف لرد تحية الترحيب به

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أثناء توقف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، ليرد على نساء رحبن به خلال تجوله بمهرجان الشيخ زايد التراثي، في زيارته لدولة الإمارات العربية المٌتحدة قبل يومين.
وأظهر المقطع -الذي تداوله العديد من المغردين على نطاق واسع- مجموعة من النساء تُردد عبارات الترحيب وتطلق الزغاريد احتفاء بقدوم خادم الحرمين للإمارات، حيث توقف الملك ولوّح لهن بيده.
واختتم الملك سلمان بن عبد العزيز، زيارته لدولة الإمارات الشقيقة، أول أمس الإثنين، حيث توجه بعد ذذلك لدولة قطر، ومنها إلى دولة البحرين لترؤس وفد المملكة العربية السعودية إلى القمة الخليجية.
تعليقات ( 7 )
معيضحفظك الله يا والدنا وقائدنا خادم البيتين والشكر لأهل الإمارات قيادة وشعبا
خالد الزهراني*** هذا الملك العظيم اسأل الله ان يطول بعمره وينصر به الاسلام والمسلمين
غرم اللهملكنا محبوب يامنصور لانه من مدرسة عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومتربي على الاسلام الصحيح نيته بيضاء ناصعه يحب الخير للجميع مو مثل دين الفرس ومن يشايعهم يظهرون الطيبه وفي داخلهم حقد وكره وتخطيط وقذاره
=🇸🇦=حفظك الله ياخادم الحرمين الشريفين يامحبوب الشعب والخليجيين والعرب والمسلمين
بوعلاويحفظك الله ياملكنا ياسلمان الحزم وحفظكم الله يادول الخليج والله ينصر جنودنا البواسل ويحفظهم من كل شر
بوعلاويحفظك الله ياملكنا ياسلمان الحزم وحفظكم الله يادول الخليج والله ينصر جنودنا البواسل ويحفظهم من كل شر
منصور الزهرانيقائدنا محبوب وين ماراح والله يجعله خادم لبيته الحرام و ذخر للإسلام والمسلمين وشوكه في حلوق الفرس المجوس واذنابهم