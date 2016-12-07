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فيديو.. أثناء حضوره “مهرجان زايد”..خادم الحرمين يتوقف لرد تحية الترحيب به

7 ديسمبر, 2016 , 13:04 م
فيديو.. أثناء حضوره “مهرجان زايد”..خادم الحرمين يتوقف لرد تحية الترحيب به
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أثناء توقف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، ليرد على نساء رحبن به خلال تجوله بمهرجان الشيخ زايد التراثي، في زيارته لدولة الإمارات العربية المٌتحدة قبل يومين.

وأظهر المقطع -الذي تداوله العديد من المغردين على نطاق واسع- مجموعة من النساء تُردد عبارات الترحيب وتطلق الزغاريد احتفاء بقدوم خادم الحرمين للإمارات، حيث توقف الملك ولوّح لهن بيده.

واختتم الملك سلمان بن عبد العزيز، زيارته لدولة الإمارات الشقيقة، أول أمس الإثنين، حيث توجه بعد ذذلك لدولة قطر، ومنها إلى دولة البحرين لترؤس وفد المملكة العربية السعودية إلى القمة الخليجية.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 14:50 م

    معيض

    حفظك الله يا والدنا وقائدنا خادم البيتين والشكر لأهل الإمارات قيادة وشعبا
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  2. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 14:49 م

    خالد الزهراني

    *** هذا الملك العظيم اسأل الله ان يطول بعمره وينصر به الاسلام والمسلمين
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  3. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 14:39 م

    غرم الله

    ملكنا محبوب يامنصور لانه من مدرسة عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومتربي على الاسلام الصحيح نيته بيضاء ناصعه يحب الخير للجميع مو مثل دين الفرس ومن يشايعهم يظهرون الطيبه وفي داخلهم حقد وكره وتخطيط وقذاره
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  4. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 14:34 م

    =🇸🇦=

    حفظك الله ياخادم الحرمين الشريفين يامحبوب الشعب والخليجيين والعرب والمسلمين
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  5. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 14:04 م

    بوعلاوي

    حفظك الله ياملكنا ياسلمان الحزم وحفظكم الله يادول الخليج والله ينصر جنودنا البواسل ويحفظهم من كل شر
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  6. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 14:04 م

    بوعلاوي

    حفظك الله ياملكنا ياسلمان الحزم وحفظكم الله يادول الخليج والله ينصر جنودنا البواسل ويحفظهم من كل شر
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  7. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    منصور الزهراني

    قائدنا محبوب وين ماراح والله يجعله خادم لبيته الحرام و ذخر للإسلام والمسلمين وشوكه في حلوق الفرس المجوس واذنابهم
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