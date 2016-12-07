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“المساحة الجيولوجية”:كنّز جديد يُقدر بملايين الأطنان.. تعرّف عليه!

7 ديسمبر, 2016 , 13:15 م
“المساحة الجيولوجية”:كنّز جديد يُقدر بملايين الأطنان.. تعرّف عليه!
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صحيفة المرصد:قال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الدكتور زهير نواب أن الدراسات التي أجرتها الهيئة تشير إلى أن هناك كميات كبيرة في مخزون “النحاس” تتجاوز مئات الملايين من الأطنان في منطقة مساحتها نحو 3 آلاف كيلو متر مربع .

وذكر أنه تم اكتشاف أحد أهم رواسب النحاس في العالم أثناء عمليات البحث الأخيرة، وأن الخبراء بدأوا يعملون على تحديد هذه الكميات في منطقة محددة.

وأوضح بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”  أنه في حال تم التأكد من ذلك فسيتم فتح المجال أمام كثير من الشركات العالمية لبدء استخراج وتعدين النحاس؛ لتحقيق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.

ويمثل جبل “صايد” أحد أهم مناجم النحاس المكتشفة في المملكة، وهو منجم تحت سطحي يحتوي على احتياطي مؤكد يصل إلى 99 مليون طن من خام النحاس بنسبه 2.68٪ من فلز النحاس.

وإلى جانب مكمن جبل صايد يوجد العديد من المكامن التي تنتشر في أنحاء المملكة، ومن أهمها مكمن “المصانع” والذي يقع على بعد 75 كم شمال غرب نجران، وكذلك مكمن “كتام”، كما يوجد عدد من المكامن ومنها جبل سمران والنقرة وحلاحيلة وجبل شيبان وجبل الخوار بمنطقة الرياض.



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 50
    7 ديسمبر, 2016 , 15:11 م

    مواطن

    26 هي فارقة حصلتوا كنز ولا ما حصلتوا !! لسنا من ( الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ )
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  2. 49
    7 ديسمبر, 2016 , 15:02 م

    الهمداني

    انا اقول ((مواطن)) تعب وهو يطبل لوحده مافيه احد يفزع ويطبل معه اذا النفط مافاد بيفيد النحاس هذا ان صدق ودور من يستخرجه وبياخذ نصفه
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  3. 48
    7 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    مواطن

    42 الهمداني انا لم اقصد شي بالكرامة قصدت (( قد هي وزت )) والله علام الغيوب ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) ولم نقصدك يا أخي ولكن للبيان ووطنا يتسع للجميع
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  4. 47
    7 ديسمبر, 2016 , 14:55 م

    سامي

    43 مواطن ريحتك فاحت اكثر والجماعة
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  5. 46
    7 ديسمبر, 2016 , 14:53 م

    مواطن

    40 سامي مبروك للسيسي وللحكام العرب .. ( نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) اللهم فضلك وخيرك على بلاد العرب والمسلمين كافة بما في ذلك تركيا
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  6. 45
    7 ديسمبر, 2016 , 14:49 م

    مواطن

    40 سامي مبروك للسيسي وللحكام العرب (( فاحت رائحة الجماعة )) اللهم وحد الصف وأجمع الكلمة وأرزقنا من فضلك وخيرك وعم به أرجاء بلاد المسلمين
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  7. 44
    7 ديسمبر, 2016 , 14:46 م

    الهمداني

    انا لم اقصد شي بالكرامة قصدت التوضيح فقط (لكن اللي على راسه بطحة وين يوديها بنك التسليف لا ادري)؟!!؟
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  8. 43
    7 ديسمبر, 2016 , 14:46 م

    مواطن

    اللهم افتح علينا أبواب رزقك وفضلك ورحمتك ولا تزغ قلوبنا
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  9. 42
    7 ديسمبر, 2016 , 14:44 م

    سامي

    مبروك للسيسي وللحكام العرب
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  10. 41
    7 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    الهمداني

    مواطن 27 الهمداني ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.. ) ((وهل انت دابة))؟
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  11. 40
    7 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    مواطن

    27 الهمداني ..﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾
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  12. 39
    7 ديسمبر, 2016 , 14:40 م

    مواطن

    27 الهمداني ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.. )
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  13. 38
    7 ديسمبر, 2016 , 14:39 م

    27 الهمداني .. ياحبيبي الوطن الوطن هو المكان الذي ترزق فيه (( على الله رزقنا وهذا وطننا )) والله خير الرازقين
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  14. 37
    7 ديسمبر, 2016 , 14:38 م

    سامي

    مااخذنا شي من البترول تبغنا ناخذ من النحاس ههههه
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  15. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 14:37 م

    خالد

    لا تفرحوا كثير مو لكم
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  16. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 14:33 م

    27 الهمداني .. ياحبيبي الوطن وهو المكان الذي يصون كرامتك (( ربما لك كرامة تختلف عن كرامتنا )) نحن راضون بكرامتنا في بلاد الحرمين فأبحث عن كرامة في وطن يحققها لك
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  17. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 14:27 م

    اللهم أعطينا خيره واكفينا شره
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  18. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 14:24 م

    أردني نشمي

    ابو يمن الخمداني انت شو دخلك 😂😂 احكي عن اكتشافات القات
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  19. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 14:22 م

    فارس

    هههههههههههه ليت ما اعلنته الحين يجيك المصفق يحفرون بنصاص اليالي يدورون الناحس
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  20. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 14:21 م

    الفلز الأسمر الهامد و معادن الرجال

    والفلز الأسمر نوع ( هامد ) لاقيمة له ، فاقد لهويته وخصائصه وميزاته
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  21. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 14:16 م

    الفلز الأسمر الهامد و معادن الرجال

    والفلز الأسمر نوع ( هامد ) لاقيمة له ، فاقد لهويته وخصائصه وميزاته
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  22. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    الماااااضي 2030

    ههههه مواطن 13 يا ابن الحلال لو تطبل الى بكره ما احد يمك روح سدد اقساطك وقدم معروضك لعل الله يرزقك بما تمشي به امورك
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  23. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 14:07 م

    الفلز الأسمر و معادن الرجال

    الفلزات أنواع منها الجيد ومنها الرد
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  24. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 14:06 م

    الهمداني

    12-مواطن 3 فلز الفقر...!!! مثلك سيبقى فقيرا عالة على وطنه(اول مرة اشوف مواطن عالة على وطنه ياحبيبي الوطن هو المكان الذي ترزق فيه وهو المكان الذي يصون كرامتك وتكون فيه انسان لا المكان الذي تحمل هويته)
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  25. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 14:05 م

    هي فارقة حصلتوا كنز ولا ما حصلتوا المواطن ما هو محصل شي . راتب وخفضتوه بنزين وكهرب وماء رعفتوها رسوم وزدوتها ضرائب واقريتوها . قال كنز قال
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  26. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 14:05 م

    مواطن

    ما أجمل أن تكشف *** !!
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  27. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 14:03 م

    همسات

    الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ،، يارب توسع رزقنا وتصلح شأننا وتوفق ولاة امورنا لما تحب وترضى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 14:02 م

    زينب...

    الحمد لله على البركه والخير..خلوا الشركات العالميه تفتح مصانع وتوظف العاطلين ..إلى الأمام يابلادي نحو العزة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 14:00 م

    الماااااضي 2030

    رغم الثروات اللتي تكتشف يومياً وحصيلها مئات التريليونات لا زال الراتب هو الأقل بين دول الخليج ولازالت اسعار الخدمات هي الأعلى من كهرباء وماء وخلافه....إلخ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
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  30. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 13:58 م

    ابن روق العتيبي

    ههههههه شوف عينك حظ غيرك والله يرزقنا من واسع فضلة
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  31. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 13:57 م

    اسمرعبر

    مواطن 12 و 13 كذب المطبلون ولو صدقوا ويا ليتك محصل شيء بل فقران وعالة حتى على نفسك
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  32. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:2591

    سهم

    اللهم أعز بلادنا وزدها ثراء وقوة ـ لتعتز بها ديار المسلمين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 13:50 م

    ***ن هل من من قلوبكم او تقصدوا أشخاص ثانيه (يعني كلمة حق اريد بها باطل ) لا يجوز التعدي بالدعاء والاستهزاء والاستهانه به
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  34. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 13:43 م

    لانحذوا حذوك
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  35. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    سوف تذهب لجيوب المتنفذين ولن يستفيد البلد منها حسبي الله ونغم الوكيل
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  36. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    نحاس ولد ديزل

    ماشاء الله عقب هالخير الوفير افطنوا للمزارع والله كلينا هواء بارتفاع سعر الديزل .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  37. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 13:39 م

    سعودي ولله الحمد

    لك الحمد ربي علي النعم التي لاتعد ولاتحصى
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  38. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 13:39 م

    مواطن

    3 فلز الفقر... 5% زيادة في الراتب (( فرصة متاحة للمواطن للعمل المهني في مجال صناعة النحاس )) فهل أنت قادر على العمل المهني المنتج أم ستظل عالة على وطنك فقيرا في نفسك
    لا يعجبني(5) اعجبني(14)
  39. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 13:38 م

    مواطن

    3 فلز الفقر... !!! مثلك سيبقى فقيرا عالة على وطنه
    لا يعجبني(3) اعجبني(9)
  40. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 13:35 م

    احمد باش

    وفلوس وين تروح😂😂😂. خلوها للاحفادنا😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 13:35 م

    اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

    هذه دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وتطبيقنا لشرع الله و إهتمامنا بالحرمين الشريفين ، اللهم إكفنا شر الأعداء الحاقدين والحاسدين وإجعل تدبيرهم في تدميرهم . اللهم آمين يارب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(25)
  42. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 13:34 م

    عبدالعزيز//

    تعليق3 قول الحمدلله غيرك مايحصل الاكل
    لا يعجبني(4) اعجبني(12)
  43. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 13:33 م

    مواطن

    اللهم لك الحمد اللهم افتح لنا خزائن الارض وما حوت اللهم اجعلها خيرا للبلاد والعباد
    لا يعجبني(1) اعجبني(17)
  44. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 13:33 م

    حسن

    ولله لوتتحول الجبال ذهب المواطن ماراح يتغير وضعه ... لاتفرحوا.
    لا يعجبني(19) اعجبني(10)
  45. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 13:31 م

    نسأل الله البركة

    اللهم وفق لخير الدنيا واﻵخرة برضاك عنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 13:29 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الحمدلله كثير معادن بهذه الارض المباركه الحديد والمنيوم والفوسفات ومهد الذهب عدا البترول والغاز يالله لك الحمد لئن شكرتم لازيدنكم الله تكفل بهذه الارض الذي اطعمكم من جوع وآمنكم من خوف& ودعوة ابراهيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(15)
  47. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 13:28 م

    الحقباني

    الحب مرو وخذانا. مع الأماني السعيده .. ودانا لبلاد بعيده ورانا دنيا جديده .. ورانا عطفه وحنانه علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 13:25 م

    فلز الفقر

    الله يعطينا من خير ها الكنز لو 5% زيادة في الراتب كافيه ما حنا طماعين
    لا يعجبني(21) اعجبني(9)
  49. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 13:20 م
    عدد التعليقات:14605

    عمر السميري

    اللهم زد وبارك
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  50. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 13:20 م

    اسمرعبر

    الله يزيد ويبارك .. وجعلها في مصلحة رؤية ٢٠٣٠
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)

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