“المساحة الجيولوجية”:كنّز جديد يُقدر بملايين الأطنان.. تعرّف عليه!

صحيفة المرصد:قال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الدكتور زهير نواب أن الدراسات التي أجرتها الهيئة تشير إلى أن هناك كميات كبيرة في مخزون “النحاس” تتجاوز مئات الملايين من الأطنان في منطقة مساحتها نحو 3 آلاف كيلو متر مربع .
وذكر أنه تم اكتشاف أحد أهم رواسب النحاس في العالم أثناء عمليات البحث الأخيرة، وأن الخبراء بدأوا يعملون على تحديد هذه الكميات في منطقة محددة.
وأوضح بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أنه في حال تم التأكد من ذلك فسيتم فتح المجال أمام كثير من الشركات العالمية لبدء استخراج وتعدين النحاس؛ لتحقيق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
ويمثل جبل “صايد” أحد أهم مناجم النحاس المكتشفة في المملكة، وهو منجم تحت سطحي يحتوي على احتياطي مؤكد يصل إلى 99 مليون طن من خام النحاس بنسبه 2.68٪ من فلز النحاس.
وإلى جانب مكمن جبل صايد يوجد العديد من المكامن التي تنتشر في أنحاء المملكة، ومن أهمها مكمن “المصانع” والذي يقع على بعد 75 كم شمال غرب نجران، وكذلك مكمن “كتام”، كما يوجد عدد من المكامن ومنها جبل سمران والنقرة وحلاحيلة وجبل شيبان وجبل الخوار بمنطقة الرياض.
تعليقات ( 50 )
مواطن26 هي فارقة حصلتوا كنز ولا ما حصلتوا !! لسنا من ( الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ )
الهمدانيانا اقول ((مواطن)) تعب وهو يطبل لوحده مافيه احد يفزع ويطبل معه اذا النفط مافاد بيفيد النحاس هذا ان صدق ودور من يستخرجه وبياخذ نصفه
مواطن42 الهمداني انا لم اقصد شي بالكرامة قصدت (( قد هي وزت )) والله علام الغيوب ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) ولم نقصدك يا أخي ولكن للبيان ووطنا يتسع للجميع
سامي43 مواطن ريحتك فاحت اكثر والجماعة
مواطن40 سامي مبروك للسيسي وللحكام العرب .. ( نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) اللهم فضلك وخيرك على بلاد العرب والمسلمين كافة بما في ذلك تركيا
مواطن40 سامي مبروك للسيسي وللحكام العرب (( فاحت رائحة الجماعة )) اللهم وحد الصف وأجمع الكلمة وأرزقنا من فضلك وخيرك وعم به أرجاء بلاد المسلمين
الهمدانيانا لم اقصد شي بالكرامة قصدت التوضيح فقط (لكن اللي على راسه بطحة وين يوديها بنك التسليف لا ادري)؟!!؟
مواطناللهم افتح علينا أبواب رزقك وفضلك ورحمتك ولا تزغ قلوبنا
ساميمبروك للسيسي وللحكام العرب
الهمدانيمواطن 27 الهمداني ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.. ) ((وهل انت دابة))؟
مواطن27 الهمداني ..﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾
مواطن27 الهمداني ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.. )
ساميمااخذنا شي من البترول تبغنا ناخذ من النحاس ههههه
خالدلا تفرحوا كثير مو لكم
أردني نشميابو يمن الخمداني انت شو دخلك 😂😂 احكي عن اكتشافات القات
فارسهههههههههههه ليت ما اعلنته الحين يجيك المصفق يحفرون بنصاص اليالي يدورون الناحس
الفلز الأسمر الهامد و معادن الرجالوالفلز الأسمر نوع ( هامد ) لاقيمة له ، فاقد لهويته وخصائصه وميزاته
الفلز الأسمر الهامد و معادن الرجالوالفلز الأسمر نوع ( هامد ) لاقيمة له ، فاقد لهويته وخصائصه وميزاته
الماااااضي 2030ههههه مواطن 13 يا ابن الحلال لو تطبل الى بكره ما احد يمك روح سدد اقساطك وقدم معروضك لعل الله يرزقك بما تمشي به امورك
الفلز الأسمر و معادن الرجالالفلزات أنواع منها الجيد ومنها الرد
الهمداني12-مواطن 3 فلز الفقر...!!! مثلك سيبقى فقيرا عالة على وطنه(اول مرة اشوف مواطن عالة على وطنه ياحبيبي الوطن هو المكان الذي ترزق فيه وهو المكان الذي يصون كرامتك وتكون فيه انسان لا المكان الذي تحمل هويته)
مواطنما أجمل أن تكشف *** !!
همساتالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ،، يارب توسع رزقنا وتصلح شأننا وتوفق ولاة امورنا لما تحب وترضى
زينب...الحمد لله على البركه والخير..خلوا الشركات العالميه تفتح مصانع وتوظف العاطلين ..إلى الأمام يابلادي نحو العزة .
الماااااضي 2030رغم الثروات اللتي تكتشف يومياً وحصيلها مئات التريليونات لا زال الراتب هو الأقل بين دول الخليج ولازالت اسعار الخدمات هي الأعلى من كهرباء وماء وخلافه....إلخ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
ابن روق العتيبيههههههه شوف عينك حظ غيرك والله يرزقنا من واسع فضلة
اسمرعبرمواطن 12 و 13 كذب المطبلون ولو صدقوا ويا ليتك محصل شيء بل فقران وعالة حتى على نفسك
عدد التعليقات:2591
سهماللهم أعز بلادنا وزدها ثراء وقوة ـ لتعتز بها ديار المسلمين .
نحاس ولد ديزلماشاء الله عقب هالخير الوفير افطنوا للمزارع والله كلينا هواء بارتفاع سعر الديزل .
سعودي ولله الحمدلك الحمد ربي علي النعم التي لاتعد ولاتحصى
مواطن3 فلز الفقر... 5% زيادة في الراتب (( فرصة متاحة للمواطن للعمل المهني في مجال صناعة النحاس )) فهل أنت قادر على العمل المهني المنتج أم ستظل عالة على وطنك فقيرا في نفسك
مواطن3 فلز الفقر... !!! مثلك سيبقى فقيرا عالة على وطنه
احمد باشوفلوس وين تروح😂😂😂. خلوها للاحفادنا😂😂😂
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكهذه دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وتطبيقنا لشرع الله و إهتمامنا بالحرمين الشريفين ، اللهم إكفنا شر الأعداء الحاقدين والحاسدين وإجعل تدبيرهم في تدميرهم . اللهم آمين يارب العالمين
عبدالعزيز//تعليق3 قول الحمدلله غيرك مايحصل الاكل
مواطناللهم لك الحمد اللهم افتح لنا خزائن الارض وما حوت اللهم اجعلها خيرا للبلاد والعباد
حسنولله لوتتحول الجبال ذهب المواطن ماراح يتغير وضعه ... لاتفرحوا.
نسأل الله البركةاللهم وفق لخير الدنيا واﻵخرة برضاك عنا
سعودي🇸🇦وافتخرالحمدلله كثير معادن بهذه الارض المباركه الحديد والمنيوم والفوسفات ومهد الذهب عدا البترول والغاز يالله لك الحمد لئن شكرتم لازيدنكم الله تكفل بهذه الارض الذي اطعمكم من جوع وآمنكم من خوف& ودعوة ابراهيم
الحقبانيالحب مرو وخذانا. مع الأماني السعيده .. ودانا لبلاد بعيده ورانا دنيا جديده .. ورانا عطفه وحنانه علم
فلز الفقرالله يعطينا من خير ها الكنز لو 5% زيادة في الراتب كافيه ما حنا طماعين
عدد التعليقات:14605
عمر السميرياللهم زد وبارك
اسمرعبرالله يزيد ويبارك .. وجعلها في مصلحة رؤية ٢٠٣٠