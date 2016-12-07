“المساحة الجيولوجية”:كنّز جديد يُقدر بملايين الأطنان.. تعرّف عليه!

صحيفة المرصد:قال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الدكتور زهير نواب أن الدراسات التي أجرتها الهيئة تشير إلى أن هناك كميات كبيرة في مخزون “النحاس” تتجاوز مئات الملايين من الأطنان في منطقة مساحتها نحو 3 آلاف كيلو متر مربع .

وذكر أنه تم اكتشاف أحد أهم رواسب النحاس في العالم أثناء عمليات البحث الأخيرة، وأن الخبراء بدأوا يعملون على تحديد هذه الكميات في منطقة محددة.

وأوضح بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أنه في حال تم التأكد من ذلك فسيتم فتح المجال أمام كثير من الشركات العالمية لبدء استخراج وتعدين النحاس؛ لتحقيق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.

ويمثل جبل “صايد” أحد أهم مناجم النحاس المكتشفة في المملكة، وهو منجم تحت سطحي يحتوي على احتياطي مؤكد يصل إلى 99 مليون طن من خام النحاس بنسبه 2.68٪ من فلز النحاس.

وإلى جانب مكمن جبل صايد يوجد العديد من المكامن التي تنتشر في أنحاء المملكة، ومن أهمها مكمن “المصانع” والذي يقع على بعد 75 كم شمال غرب نجران، وكذلك مكمن “كتام”، كما يوجد عدد من المكامن ومنها جبل سمران والنقرة وحلاحيلة وجبل شيبان وجبل الخوار بمنطقة الرياض.