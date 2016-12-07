بالصور:رئيسة وزراء بريطانيا في ختام القمة الخليجية توجه رسالة تحذير إلى إيران

صحيفة المرصد:اختتمت القمة الخليجية الـ37 في العاصمة البحرينية المنامة أعمالها، وقال ملك البحرين: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا، وإن مسيرة العمل بين الخليج وبريطانيا ستشهد نقلة نوعية.
وقالت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، إن مخاطر الأمن تزداد في الدول العربية والغربية على السواء، مؤكدة أنه لا بد من العمل معاً من أجل تقويض المخاطر الأمنية والإرهابية.وقالت ماي: “سنساعد الخليج على التصدي لعدوان إيران”.
وأضافت “جئت اليوم لأن لدينا تاريخاً حافلاً من المعاهدات السابقة بين بريطانيا ودول الخليج، ونود أن نثبت للعالم بأكمله أن لدينا العديد من الفرص التي سنستغلها معاً”.
وشددت تيريزا ماي على أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا أيضاً، والإرهاب الذي يستهدف دول الخليج يستهدف شوارعنا أيضاً، وعلينا معاً مكافحة داعش في سوريا، وأشارت إلى أن التنظيم تراجع في العديد من الأماكن.
ونوهت إلى أن الاستخبارات البريطانية تلقت العديد من الإنذارات من المملكة السعودية حول تهديدات إرهابية، منقذةً بذلك الآلاف من الأشخاص.وأكدت أن هناك تهديداً واضحاً من قبل إيران لدول الخليج، لذا علينا بناء خطة استراتيجية تجاه تلك المسألة.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن العلاقات الخليجية البريطانية شهدت تطورا عبر العصور، وأضاف أن الحوار والتعاون الاستراتيجي مستمر بين دول مجلس التعاون وبريطانيا.
وفي ما يتعلق باليمن أكد الزياني دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأن مجلس التعاون يعمل من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.
تعليقات ( 20 )
عدد التعليقات:1
ساميةلقاء تيريزا ماي مع تركي الدخيل على ❤️((العربية))❤️ بعد ٤٤ دقيقة وعشر ثواني 😇
زياد العمريمايحمي البلاد الا هلها يجب بنا قوه صاروخيه هائله وهي لاتحتاج قطع غيار ولا صيانه مكلفه جامعاتنا يمكنه المشاركه فيها وتوجيهها للفرس في حالة اي اعتداء تحرق الارض وما عليها القوه هي من تتكلم صدام ارعبهم
خلكم واقعيينمرة امريكا ومرة بريطانيا تحمينا من ايران. اعتقد الشعوب الخليجية قادرة تحمي نفسها. متى يتم التركيز على التنمية والاقتصاد وهموم المواطنين الخليجين. ***وين الاتحاد الخليجي!!!
نفر كويست 8 الماضي 2030 ... وايش دخل إيران ف العراق وسوريا واليمن ولبنان ام هو الولاء الذي حركك
يلدرمثم ماذا ؟ كان بامكانها ان تقول كلمتها من يومين اول ماوصلت! هل أنهت بهذا التصريح قليل الملح حلم الاتحاد الخليجي؟
الفجر القريبانا ما فيه خوف من كفيل
نفر كويسقالها زمان حسني مبارك زمان وصدق الروافض العرب ولائهم لإيران وليس لدولهم
نفر كويسكفو والله يا بنت ماي
الشهرانيورم سرطاني وحان وقت إجراء عملية وإزالته ع يد طبيب اسمه بريطانيا
عدد التعليقات:1
ساميةكلمة طيبة جدا شكرا🌹تيريزا ماي🌹اللهم وحد صف دول الخليج وآمنهم في أوطانهم وقوِ عزائمهم وشد أزرهم وانصرهم على الإرهاب والإرهابيين الدواعش والإخونج والمجوس وأحبط عملهم ورد كيدهم إلى نحورهم اللهم آمين😇
عدد التعليقات:14575
برق الحرم(((((( نأمل ان تكون ملالي طهران فهمت الرسالة جيدا ........ وليس المجوس اوفر حظا او اكثر ذكاء من عبيدهم والاذناب ...((النطحة_ الكبرى)) قادمة بمشيئة الله تعالى))))
الله يحفظ لنا ملكناالله يحفظ خادم الحرمين من كل سوء واللهم انصر المسلمين السنة في الموصل وحلب على المجوس الرافضه ايران واذنابها وامريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيريه الضاله وعلى المنافقين والمتخاذلين والجهله
الماااااضي 2030ايش دخل بريطانيا في ايران فإيران دولة مستقلة ذات سيادة على اراضيها والشعوب الموالية لها.
أبو غيث - مكة المكرمةحفظ الله الوالد الغالي خادم الحرمين الشريفين الملكـ سلمان بن عبد العزيز وألبسه ثوب الصحة والعافية وطولة العمر يارب.
أبو الدحمحفظك الله ورعاك يا ملك الحزم يا عالي الهمه يافخر الأمة يا قوي العزم واللزم. أدامك الله تاج عز وفخر على رؤوسنا.
حسنونعم في ماي
شافيبحول الله سوف تجتمع الدول على ايران و داعش و ينفونهم من الوجود ايران مكروه من معظم الدول حاله من حال اعوانه الدواعش اللهم رد كيدهم في نحورهم و شتت شملهم و فرق جمعهم و اجعل تدميرهم في تعميرهم يا كريم
ابونادررعاك الله يا ملك الحزم يا عالي الهمه يا قوي العزم
همساتاللهم رد ميدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وانصر المسلمين والمرابطين في الثغور يارب العالمين ،، اللهم ابيد الشيعة وخامئني واقطع نسلهم
ساكن البجريالله ياكريم تطول بعمر ابونا سلمان