  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور:رئيسة وزراء بريطانيا في ختام القمة الخليجية توجه رسالة تحذير إلى إيران

7 ديسمبر, 2016 , 14:39 م
بالصور:رئيسة وزراء بريطانيا في ختام القمة الخليجية توجه رسالة تحذير إلى إيران
  • 3٬148
  • 20
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:اختتمت القمة الخليجية الـ37 في العاصمة البحرينية المنامة أعمالها، وقال ملك البحرين: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا، وإن مسيرة العمل بين الخليج وبريطانيا ستشهد نقلة نوعية.

وقالت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، إن مخاطر الأمن تزداد في الدول العربية والغربية على السواء، مؤكدة أنه لا بد من العمل معاً من أجل تقويض المخاطر الأمنية والإرهابية.وقالت ماي: “سنساعد الخليج على التصدي لعدوان إيران”.

وأضافت “جئت اليوم لأن لدينا تاريخاً حافلاً من المعاهدات السابقة بين بريطانيا ودول الخليج، ونود أن نثبت للعالم بأكمله أن لدينا العديد من الفرص التي سنستغلها معاً”.

وشددت تيريزا ماي على أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا أيضاً، والإرهاب الذي يستهدف دول الخليج يستهدف شوارعنا أيضاً، وعلينا معاً مكافحة داعش في سوريا، وأشارت إلى أن التنظيم تراجع في العديد من الأماكن.

ونوهت إلى أن الاستخبارات البريطانية تلقت العديد من الإنذارات من المملكة السعودية حول تهديدات إرهابية، منقذةً بذلك الآلاف من الأشخاص.وأكدت أن هناك تهديداً واضحاً من قبل إيران لدول الخليج، لذا علينا بناء خطة استراتيجية تجاه تلك المسألة.

وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن العلاقات الخليجية البريطانية شهدت تطورا عبر العصور، وأضاف أن الحوار والتعاون الاستراتيجي مستمر بين دول مجلس التعاون وبريطانيا.

وفي ما يتعلق باليمن أكد الزياني دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأن مجلس التعاون يعمل من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



تعليقات ( 20 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 18:13 م
    عدد التعليقات:1

    سامية

    لقاء تيريزا ماي مع تركي الدخيل على ❤️((العربية))❤️ بعد ٤٤ دقيقة وعشر ثواني 😇
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 17:37 م

    زياد العمري

    مايحمي البلاد الا هلها يجب بنا قوه صاروخيه هائله وهي لاتحتاج قطع غيار ولا صيانه مكلفه جامعاتنا يمكنه المشاركه فيها وتوجيهها للفرس في حالة اي اعتداء تحرق الارض وما عليها القوه هي من تتكلم صدام ارعبهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 17:27 م

    خلكم واقعيين

    مرة امريكا ومرة بريطانيا تحمينا من ايران. اعتقد الشعوب الخليجية قادرة تحمي نفسها. متى يتم التركيز على التنمية والاقتصاد وهموم المواطنين الخليجين. ***وين الاتحاد الخليجي!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  4. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 17:25 م

    نفر كويس

    ت 8 الماضي 2030 ... وايش دخل إيران ف العراق وسوريا واليمن ولبنان ام هو الولاء الذي حركك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 17:22 م

    يلدرم

    ثم ماذا ؟ كان بامكانها ان تقول كلمتها من يومين اول ماوصلت! هل أنهت بهذا التصريح قليل الملح حلم الاتحاد الخليجي؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 17:03 م

    الفجر القريب

    انا ما فيه خوف من كفيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 17:01 م

    نفر كويس

    قالها زمان حسني مبارك زمان وصدق الروافض العرب ولائهم لإيران وليس لدولهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 16:56 م

    نفر كويس

    كفو والله يا بنت ماي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    الشهراني

    ورم سرطاني وحان وقت إجراء عملية وإزالته ع يد طبيب اسمه بريطانيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 16:18 م
    عدد التعليقات:1

    سامية

    كلمة طيبة جدا شكرا🌹تيريزا ماي🌹اللهم وحد صف دول الخليج وآمنهم في أوطانهم وقوِ عزائمهم وشد أزرهم وانصرهم على الإرهاب والإرهابيين الدواعش والإخونج والمجوس وأحبط عملهم ورد كيدهم إلى نحورهم اللهم آمين😇
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 16:08 م
    عدد التعليقات:14575

    برق الحرم

    (((((( نأمل ان تكون ملالي طهران فهمت الرسالة جيدا ........ وليس المجوس اوفر حظا او اكثر ذكاء من عبيدهم والاذناب ...((النطحة_ الكبرى)) قادمة بمشيئة الله تعالى))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  12. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 16:00 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    الله يحفظ خادم الحرمين من كل سوء واللهم انصر المسلمين السنة في الموصل وحلب على المجوس الرافضه ايران واذنابها وامريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيريه الضاله وعلى المنافقين والمتخاذلين والجهله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    الماااااضي 2030

    ايش دخل بريطانيا في ايران فإيران دولة مستقلة ذات سيادة على اراضيها والشعوب الموالية لها.
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  14. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    حفظ الله الوالد الغالي خادم الحرمين الشريفين الملكـ سلمان بن عبد العزيز وألبسه ثوب الصحة والعافية وطولة العمر يارب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 15:19 م

    أبو الدحم

    حفظك الله ورعاك يا ملك الحزم يا عالي الهمه يافخر الأمة يا قوي العزم واللزم. أدامك الله تاج عز وفخر على رؤوسنا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 15:18 م

    حسن

    ونعم في ماي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 15:15 م

    شافي

    بحول الله سوف تجتمع الدول على ايران و داعش و ينفونهم من الوجود ايران مكروه من معظم الدول حاله من حال اعوانه الدواعش اللهم رد كيدهم في نحورهم و شتت شملهم و فرق جمعهم و اجعل تدميرهم في تعميرهم يا كريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 14:59 م

    ابونادر

    رعاك الله يا ملك الحزم يا عالي الهمه يا قوي العزم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 14:55 م

    همسات

    اللهم رد ميدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وانصر المسلمين والمرابطين في الثغور يارب العالمين ،، اللهم ابيد الشيعة وخامئني واقطع نسلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 14:45 م

    ساكن البجري

    الله ياكريم تطول بعمر ابونا سلمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم