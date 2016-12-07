صحيفة المرصد: تعرض إسماعيل مريشيو لاعب فريق “مباو ” التنزاني لكرة القدم، لنوبة قلبية حادة، خلال المباراة، التي جمعت فريقه بنادي “موادي”، في مسابقة الدوري المحلي، أدت إلى وفاته.
يأتي هذا عقب اصطدام قوي مع أحد لاعبي الفريق المنافس، ما أدى لسقوط مريشيو (19 عاما)، على أرضية الملعب مغشيا عليه، في الدقيقة (59)، بعد دقائق من احتفاله بطريقة غريبة، بهدف سجله لفريقه في مرمى “موادي”
وعلى الفور قدمت الإسعافات الأولية للاعب داخل الملعب، قبل أن تنقله سيارة الإسعاف على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة هناك متأثرا بنوبة قلبية حادة.
شاهد.. لحظة وفاة لاعب تنزاني بعد دقائق من احتفاله الغريب بالهدف!
صحيفة المرصد: تعرض إسماعيل مريشيو لاعب فريق “مباو ” التنزاني لكرة القدم، لنوبة قلبية حادة، خلال المباراة، التي جمعت فريقه بنادي “موادي”، في مسابقة الدوري المحلي، أدت إلى وفاته.
تعليقات ( 21 )
عدد التعليقات:343
الصميلعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي قال: "إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة)، كما رواه الطبراني والألباني.
ملكياللهم إني اسألك حسن الخاتمه .يبدوا والله اعلم ان احتفال الاعب كان خاطى
عدد التعليقات:343
الصميلوالله إن في وفاتهم لعبرة أنت أيها الجالس أمام لوحة المفاتيح أكتب شيئا ينفعك فقد يأتيك الموت في أية لحظة فانظر فيما تكتب فسوف تراه أمامك وسيشهد عليك سمعك وبصرك وجلدك سينطقها الله الذي أنطق كل شيء
محمد الشهريسبب الوفاة اسأل الله أن يرحمة على ما أعتقد والله اعلم انها حركة احتفالية الهدف أثرت على الحبل الشوكي أو شرايين القلب مو الطيحة وفي النهاية العمر انتهاء رحمتك يا رحيم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:1
ساميةالله يرحمه شهيد إن شاء الله 🌾
عدد التعليقات:6278
بسمهلاحول ولاقوة الا بالله ..مساكين الامكانات معدومة حتى في اسعافه ..الله يرحمه .
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل شعب بلاد التوحيد لا يموتون إلا في ساحات البطولة والشهادة والنصر لا يموتون الا وهم مبتسمين مبشرين بالجنان رائحة المسك تفوح وتملاء المكان فالجنان لم تخلق الا لهم
الماااااضي2030محطوه الجمهور عين وجابت اجله
❤️ محب صدام حسين ❤️لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته
احمدالله يرحمه ويغفر له هذه ساعته المكتوبه له
عدد التعليقات:16149
قلم الحقيقههؤلاءاللاعبين يذكرونني بموت وطن في تواجد وحضورأخونجية بجانبه وداخله.كل شيء يمشي بالبركة معهم لايريدون له كل ماينهض بتقدمه ورفعته وبث روح الحياة فيه.على العكس من ذلك كل مالديهم تخلف ومتخلف شعاره الموت.
معلم متقاعدلا علاقة بين طريقة الأحتفال والخطأ الذي تعرض له والوفاة قد تكون ناتجة*** التي ترهق القلب .
عدد التعليقات:16149
قلم الحقيقهالله يرحمه.شكله بلع لسانه ولاعرفو الطريقة الصحيحة في ارجاعه لحالته الطبيعية وبالتالي تداركهم الوقت حتى حانت ساعةوفاته لاكادر طبي أوممرضين مرافقين بجانبهم.اسعافهم سيارة اطفاء.
عزوزكومساكين ما عندهم إسعاف حتى يمكن فريق طبي
العويديومه
تبوكيالموت يأتي فجأه انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمة ويغفر له
مدري ماهوأشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مفتووونع قولتهم : (يافرحه ما تمت) ... الله يرحمه
مع زاتكعين ماصلت على النبي