شاهد.. لحظة وفاة لاعب تنزاني بعد دقائق من احتفاله الغريب بالهدف!

صحيفة المرصد: تعرض إسماعيل مريشيو لاعب فريق “مباو ” التنزاني لكرة القدم، لنوبة قلبية حادة، خلال المباراة، التي جمعت فريقه بنادي “موادي”، في مسابقة الدوري المحلي، أدت إلى وفاته.

يأتي هذا عقب اصطدام قوي مع أحد لاعبي الفريق المنافس، ما أدى لسقوط مريشيو (19 عاما)، على أرضية الملعب مغشيا عليه، في الدقيقة (59)، بعد دقائق من احتفاله بطريقة غريبة، بهدف سجله لفريقه في مرمى “موادي”

وعلى الفور قدمت الإسعافات الأولية للاعب داخل الملعب، قبل أن تنقله سيارة الإسعاف على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة هناك متأثرا بنوبة قلبية حادة.

