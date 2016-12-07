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شاهد.. لحظة وفاة لاعب تنزاني بعد دقائق من احتفاله الغريب بالهدف!

7 ديسمبر, 2016 , 14:35 م
شاهد.. لحظة وفاة لاعب تنزاني بعد دقائق من احتفاله الغريب بالهدف!
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صحيفة المرصد: تعرض إسماعيل مريشيو لاعب فريق “مباو ” التنزاني لكرة القدم، لنوبة قلبية حادة، خلال المباراة، التي جمعت فريقه بنادي “موادي”، في مسابقة الدوري المحلي، أدت إلى وفاته.
يأتي هذا عقب اصطدام قوي مع أحد لاعبي الفريق المنافس، ما أدى لسقوط مريشيو (19 عاما)، على أرضية الملعب مغشيا عليه، في الدقيقة (59)، بعد دقائق من احتفاله بطريقة غريبة، بهدف سجله لفريقه في مرمى “موادي”
وعلى الفور قدمت الإسعافات الأولية للاعب داخل الملعب، قبل أن تنقله سيارة الإسعاف على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة هناك متأثرا بنوبة قلبية حادة.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 17:21 م
    عدد التعليقات:343

    الصميل

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي قال: "إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة)، كما رواه الطبراني والألباني.
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  2. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    ملكي

    اللهم إني اسألك حسن الخاتمه .يبدوا والله اعلم ان احتفال الاعب كان خاطى
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  3. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:343

    الصميل

    والله إن في وفاتهم لعبرة أنت أيها الجالس أمام لوحة المفاتيح أكتب شيئا ينفعك فقد يأتيك الموت في أية لحظة فانظر فيما تكتب فسوف تراه أمامك وسيشهد عليك سمعك وبصرك وجلدك سينطقها الله الذي أنطق كل شيء
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  4. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 16:57 م

    محمد الشهري

    سبب الوفاة اسأل الله أن يرحمة على ما أعتقد والله اعلم انها حركة احتفالية الهدف أثرت على الحبل الشوكي أو شرايين القلب مو الطيحة وفي النهاية العمر انتهاء رحمتك يا رحيم
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  5. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 16:53 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  6. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 16:52 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  7. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 16:43 م
    عدد التعليقات:1

    سامية

    الله يرحمه شهيد إن شاء الله 🌾
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  8. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 16:34 م
    عدد التعليقات:6278

    بسمه

    لاحول ولاقوة الا بالله ..مساكين الامكانات معدومة حتى في اسعافه ..الله يرحمه .
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  9. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 16:28 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل شعب بلاد التوحيد لا يموتون إلا في ساحات البطولة والشهادة والنصر لا يموتون الا وهم مبتسمين مبشرين بالجنان رائحة المسك تفوح وتملاء المكان فالجنان لم تخلق الا لهم
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  10. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 16:15 م

    الماااااضي2030

    محطوه الجمهور عين وجابت اجله
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  11. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 15:59 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته
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  12. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 15:55 م

    احمد

    الله يرحمه ويغفر له هذه ساعته المكتوبه له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 15:37 م
    عدد التعليقات:16149

    قلم الحقيقه

    هؤلاءاللاعبين يذكرونني بموت وطن في تواجد وحضورأخونجية بجانبه وداخله.كل شيء يمشي بالبركة معهم لايريدون له كل ماينهض بتقدمه ورفعته وبث روح الحياة فيه.على العكس من ذلك كل مالديهم تخلف ومتخلف شعاره الموت.
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  14. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 15:30 م

    معلم متقاعد

    لا علاقة بين طريقة الأحتفال والخطأ الذي تعرض له والوفاة قد تكون ناتجة*** التي ترهق القلب .
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  15. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:16149

    قلم الحقيقه

    الله يرحمه.شكله بلع لسانه ولاعرفو الطريقة الصحيحة في ارجاعه لحالته الطبيعية وبالتالي تداركهم الوقت حتى حانت ساعةوفاته لاكادر طبي أوممرضين مرافقين بجانبهم.اسعافهم سيارة اطفاء.
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  16. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 15:13 م

    عزوزكو

    مساكين ما عندهم إسعاف حتى يمكن فريق طبي
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  17. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 15:09 م

    العويد

    يومه
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  18. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 15:01 م

    تبوكي

    الموت يأتي فجأه انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمة ويغفر له
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  19. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 14:53 م

    مدري ماهو

    أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  20. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 14:50 م

    مفتووون

    ع قولتهم : (يافرحه ما تمت) ... الله يرحمه
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  21. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 14:39 م

    مع زاتك

    عين ماصلت على النبي
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