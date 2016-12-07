أحمد قطان يكشف عبر عدة تغريدات له عن الهدف الحقيقي من انعقاد قمة المنامة

صحيفة المرصد: أكد السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين بالقاهرة، أن الجولة الخليجية للملك سلمان -حفظه الله- هدفها تعزيز العلاقات الأخوية في كافة المجالات، واصفا استقبال الملك سلمان، في أبوظبي والدوحة والمنامة بالرائع والتاريخي.

وأضاف “قطان” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هذا الاستقبال الحافل يعكس المحبة والتقدير والاحترام الذي تكنه الإمارات وقطر والبحرين قيادة وشعبا لخادم الحرمين.

وأشار قطان، إلى أن قمة المنامة هدفها أمن دول الخليج وتنميته ونماءه وازدهاره ومكافحة الإرهاب، وهي قمة التلاحم والتصدي للمخاطر المحيطة بنا.

واختتم:” وحدتنا وتلاحمنا ستمكننا من التصدي بعون الله لما يحاك ضدنا، ووحدة دول الخليج العربية قوة وسند للعرب”.