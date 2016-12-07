صحيفة المرصد: أكد السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين بالقاهرة، أن الجولة الخليجية للملك سلمان -حفظه الله- هدفها تعزيز العلاقات الأخوية في كافة المجالات، واصفا استقبال الملك سلمان، في أبوظبي والدوحة والمنامة بالرائع والتاريخي.
وأضاف “قطان” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هذا الاستقبال الحافل يعكس المحبة والتقدير والاحترام الذي تكنه الإمارات وقطر والبحرين قيادة وشعبا لخادم الحرمين.
وأشار قطان، إلى أن قمة المنامة هدفها أمن دول الخليج وتنميته ونماءه وازدهاره ومكافحة الإرهاب، وهي قمة التلاحم والتصدي للمخاطر المحيطة بنا.
واختتم:” وحدتنا وتلاحمنا ستمكننا من التصدي بعون الله لما يحاك ضدنا، ووحدة دول الخليج العربية قوة وسند للعرب”.
أحمد قطان يكشف عبر عدة تغريدات له عن الهدف الحقيقي من انعقاد قمة المنامة
صحيفة المرصد: أكد السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين بالقاهرة، أن الجولة الخليجية للملك سلمان -حفظه الله- هدفها تعزيز العلاقات الأخوية في كافة المجالات، واصفا استقبال الملك سلمان، في أبوظبي والدوحة والمنامة بالرائع والتاريخي.
تعليقات ( 9 )
💎🎀سُندُسيقول الإمام الشافعي* : إنَّك لا تَستطيع أن تُرضي جميع الخَلق ! فأصلح ما بينك وبين الله في شأنك كُله ، ثم لا تُبال بالناس .."
Saadأكثر من ٣٠ سنة والمجوس يتدخلون في شئون الدول العربية بواسطة المستعربين الفرس بدون رد فعلي الان ابتدأ الرد وسوف ينبح المستعربين الفرس من هول الرد في كل مكان و خمس سنوات كافية لتنظيف الخليج منهم وشرهم
رحمه ⭐⭐⭐احد المقولات الرائعه لسفيرنا السعودي القوي في مصر (بشار سيرحل كما نفق الطغاه هتلر وصدام)
اللهم احفظ جنودنا البواسللا يمكن يتم الاستقرار في دول الخليج العربي وفي جميع المناطق العربية إلا بعد القضاء على الملالي الكهنوتي في طهران هو من صنع الجماعات الإرهابية وزرع الطائفية في في البلدان العربية نسأل الله بزواله
الله يحفظ لنا ملكناهو باقي ماتقاعد
كل مواطن خليجي يحمل هذا الشعورالمواطن الخليجي يهمه قوة خليجه ووحدته ويثق في قياداته وحرصهم على توفير اعلى درجات الأمن والرخاء للشعوب الخليجية.
فارسالحين (( ***)) مولع نااااااار
Nouraمافي احد وقف بوجه ايران كثر الملك سلمان ، الله يطيل بعمره ويديم عليه الصحه والعافيه ❤
عدد التعليقات:1
ساميةالله يوفقهم ويوحد كلمتهم على الخير 🍀