صحيفة المرصد:كشف مصدر عدلي حقائق جديدة حول ما تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو ظهرت فيه امرأة تتحدث عن قضية لها في محكمة بريدة تحت وسم (مظلومة قاضي بريدة)، وشهرت بأسماء طليقيها والقضاة الذين نظروا قضاياها المتعددة.
ووفقا لموقع سبق أفاد المصدر بأن المواطنة تعتبر فارة من العدالة حالياً، إذ اكتسب أحد طليقيها حكما بحضانة ابنته منها، إلا أن المذكورة بعد اكتساب الحكم صفة القطعية هربت، بعد أن تقدم والد البنت بطلب تنفيذ الحكم و أن والد بنتها تقدم بدعوى جديدة حيث إن الحضانة من القضايا المتجددة وحدد لها عدة جلسات وتبلغ وكيلها وحضر في إحدى الجلسات وطلب تأجيل الجلسة لأجل الصلح ولكنها لم تحضر ولا وكيلها وتم الحكم غيابياً بحضانة البنت لوالدها وتم تزويدها بنسخة من الحكم وقدمت لائحة اعتراضية على الحكم وتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.
وتابع المصدر: “حصل صلح بين الطرفين لدى إمارة منطقة القصيم بناء على خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة القصيم رقم 20676 وتاريخ 29/8/1431هـ وتم إثباته وجرى عليه العمل حتى حصل إخلال من المذكورة بتنفيذ الصك حيث رفضت التنفيذ حسب خطاب مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية وقد تضرر والد البنت من عدم التنفيذ” , المذكورة اتهمت ناظر القضية باتهامات باطلة وقامت بالتشهير به بمواقع التواصل الاجتماعي فأصدر أمير منطقة القصيم خطاباً لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معها وعندما علمت بهذا الخطاب اختفت، وما زالت المذكورة تقوم بالتشهير بأشخاص بأسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.
مصادر تكشف حقائق جديدة عن قضية “مدعية الظلم من قاضي بريدة”
صحيفة المرصد:كشف مصدر عدلي حقائق جديدة حول ما تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو ظهرت فيه امرأة تتحدث عن قضية لها في محكمة بريدة تحت وسم (مظلومة قاضي بريدة)، وشهرت بأسماء طليقيها والقضاة الذين نظروا قضاياها المتعددة.
تعليقات ( 167 )
عدد التعليقات:1357
سامية١٦٤//إلا إن شاء الله بيقبضون على كل داعشي ظلامي وإخونجي إرهابي مخرب للوطن بحول الله 😇
عدد التعليقات:1357
سامية١٦٢ كسر الله خشمك لوحدك 😂😂😂
عدد التعليقات:1357
سامية٩٥//الظاهر الله يخارجها 😂😂😂
خالدسامية قلم الحقيقة تطالب بالنصاب الرجل الي داخل باسم حريم لابد من معاقبته شرعا بسجنه وجلدة بسبب التحريض في الصحف ومواقع التواصل نطالب وزارة الداخليه بالقبض على صاحب المعرفات هاذا الذي يحرض ويدعو للتمرد
مظلومتعرضت لظلم بسبب امراة ** حسبي اللة
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفوانا كذلك ،،،،ياساميه،،،،،أطالب بإنصاف النساء،،،،،وذلك بكسر خشومهن،،،،،فهو اصلح لهن،،،،،***😜✌️
عدد التعليقات:1357
ساميةأطالب بسن قوانين وأنظمة تنصف النساء وترفع الظلم عنهن وتنظم وتشمل كافة شؤون المرأة السعودية كما أطالب بإشراك المرأة في سلك القضاء فهي أعرف وأكثر خبرة بمايخص شؤون النساء مثلها أكثر من الرجال 😇.
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفيقولون يا منصف تزوج،،،،ليش اجيب لي الهم والغم ،،،،بيدي،،،،،عِش حياتك،،،،،البنات زي الرز،،،،،انت طب وتخير،،،،،وكل بنت تقول،،،،،سم تدلل انا ملكك ،،،بالحلال😜✌️
الروقههههههههههههههههه’ أجل كذا , صدقنا ,
عدد التعليقات:1357
ساميةمجتمعنا ذكوري درجة أولى والأمل إن شاء الله بالجيل الحاضر من الأمهات لتربية رجال على وعي وإنسانية وسليمين نفسيا من العقد الذكورية المسيطرة على الأجيال السابقة 😇.
عدد التعليقات:1357
سامية١٥٠// عندك فوبيا المرأة اللاسع والمنغرس في عمق الذات نصيحة عالج نفسك لأنك تكتب كلام يدل على صراعات نفسية متأصلة في اللاشعور .
ام العيالمجتمع ذكوري انتزعت الرحمة من قلوبهم بسبب التربيه الذكورية المرأة المسلمة اكرم الله واغلب مجتمعنا ظالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم انه ينصرها اذ هي مظلومه واتوقع ذالك
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفكل البنات،،،،،اللي يتعرفن على الشباب،،،،آبائهن،،،،،تاركين لهن الحبل على الغارب،،،،واللي كاسرين خشومهن،،،،صايرات،،،،زوجات محترمات😜✌️
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفأيه الأب ،،،،،أنت مخير بين أمرين،،،،،لا ثالث لهما،،،،،أما ان تكسر خشمها،،،،،أو هي تكسر وجهك،،،،،😜✌️
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفاللي يثعاطف مع المرأه،،،،،ويطيح على منكس قرونه،،،،،،يستاااااااهل،،،،،علشان مايتعاطف مع المرأه الا،،،،،جاهل😜✌️
عدد التعليقات:1357
سامية١٤١ كلامك يخير الولد إذا بلغ سن الرشد سن الرشد ٤٠ سنة ههه ماعاد يحتاج كفالة أحد قصدك سن التكليف وهو ٧ سنين ركز وتفهم.
عدد التعليقات:1357
سامية١٤١ الله يهديك أنا قلت الإختلاف في المذاهب الفقهية فيما بعد الحضانة أي من ٧ سنوات فمافوق أما حضانة الرضع فكل المذاهب متفقين أن الحضانة للأم أو الجدة وشكرا.
يمني عاشق الدمامالرحال ايش متعب نفسك هااانا ...... فكر بالمحلات والأسواق هااانا وبس هااانا زلط ودراهم فقط فقط ايش من نقاش وكل منقاش يتبعه فقررر صير تاجر ومعك مشاريع فقط ماتناقش كثيررر هانااااا زلط وبس😂😂😂😂😂
💎🎀سُندُس139 : حديث نقصان الدين والعقل "خاص" بالنساء.. وهو تعبير مجازي يعرف معناه من سياق الحديث.
عدد التعليقات:1357
ساميةأتعاطف معها وأشفق ع ضعفها وقلة حيلتها في مجتمع ذكوري اعتاد على إدانة المرأة وتعنيفها والتشكيك بها ولا أملك إلا أن أرجو من الله الكريم العظيم أن ينصفها بأمر من عنده ويرد كيدهم عنها ويلم شملها بطفلتها .
أبوعمررضي الله عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله عن أمهات المؤمنين الطاهرات
يالطيفاغلب القضايا الحضانه وغيرها تعتمد بالاساس على النفوض او الواسطه او المعرفه لاكن العناد يكون والاطفال صغار مع الحرمان وعند الكبر يكون الاطفال يعتمدون على من يستغلونه اكثر ويذهب الاحساس بالوالدين
عدد التعليقات:6141
الرحاااليوجد من الرجال المرضى لايستطيعون ان يصوموا..هل هم ناقصين دين ؟
عدد التعليقات:1357
سامية١٣١لانعرف عن قضية هذه المرأة شيئا والظلم ظلمات ولايجب أن نحاكمها نحن ولو لم يقع عليها ضرر لمالجأت للخيار الصعب وهو التكلم للمجتمع لعلها تجد من ينصفها هذه أم ولايعرف هذا المعنى أي رجل كان في العالم.
شغمومالله يعينها اذا كانت صادقه والحقيقه يجب اختيار القضاه بعنايه والمعلم ولايكون من فئات معينه كماهو حاصل الان فليس باقي المسلمين ليسو ثقه
💎🎀سُندُس120 : نقصان دين المرأة ف الحديث معناه أنها لاتصلي ولاتصوم للأعذار الشرعية وليس كما يفسره البعض أما نقصان العقل فهذا لايعني أنها بدون عقل بل معناه ف الشرع أن شهادة المرأتين بشهادة رجل.
عدد التعليقات:6141
الرحااالوضح..كيف يعني منزه عن الخطأ..اعطني خطء قام به علي بن ابي طالب وعندها اقول لك انه اخطأ..
عدد التعليقات:1357
ساميةأما الحنابلة فيرون التخيير في الذكر وأما الأنثى فالأب أحق بها ويرى الحنفية أن الأب أحق بالغلام والأم أحق بالبنت ولعل الراجح هو التخيير إذا تنازعا وتوفرت فيهما شروط الكفالة هذا بعد السبع سنين.
عدد التعليقات:6141
الرحااالنعم عاىشه من امهات المؤمنين..فلماذا هذا السؤال السخيف ؟
عدد التعليقات:1357
ساميةاختلف الفقهاء فيمن هو أحق بالكفالة بعد السبع سنين إذا تنازع الأبوان وكانا أهلاً للكفالة فيرى المالكية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكراً أو أنثى ويرى الحنابلة التخيير في الذكر وأما الأنثى فالأب أحق بها .
{ سعودي }سامية 126 صحيح ماقلتي لكن مالحل إذا كانت الجدة متوفية والأم عليها ملاحظات سيئه
واقع مؤلمشتـان بين الرجل والذكر..فهل يعقلون ذلك ام لا زالوا في طغيانهم يعمهون!! إن الله يكره الظلم وحرمه ع نفسه فكيف هم معشر الذكور يحلونه ع نساء مستضعفات لا قوة لهن غير الله..يستعرضون بعضلاتهم للإساءة للنساء!
عدد التعليقات:6141
الرحااالل الي مسوي نفسه فاهم..الرجل عندما ينزف ويكون مريضا اشد المرض لا يستطيع ان يصلي ..فهل هو ناقص دين ايضا ؟..الرجل شديد الغضب اكثر من المرأه فتجده يتصرف بطرق ثانيه..هل هو ناقص عقل ؟ لا تقل بما لاتعلم
..سعودي..لاتحكموا حتى تتأكدوا .............. يعني لاتصدق من طرف واحد حتى تعرف من الطرفين
عدد التعليقات:1357
ساميةحق المرأة في كفالة الصغار : يظهر من مذاهب الفقهاء أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة .
سؤال إلى الرحااال 117 وأنتظر منه الجوابهل عائشة بنت أبي بكر هي من ضمن أمهات المؤمنين ؟؟ جاوب إذا تكرمت بــ نعم أو لأ
عدد التعليقات:1357
ساميةالأمهات أحق بحضانة الطفل من الرجال وهن الأصل في ذلك لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال و الأم أحق بحضانة ولدها ذكراً كان أو أنثى ومدتها إلى سن التمييز٧أو٨ سنين
مواجهالرحال اتحداك تجيب على هذا علي بن ابي طالب منزه عن الخطأ اتحداك تجيب
محد قال لي104 علق على الموضوع وخل عنك ا*** بس 😃
الدهمشيهحسبي ونعم الوكيل وش يبون بنتها يخاذونها وتلومونها ليه هجت لان ماعندها ظهر يحميها غير رب العالمين "انا حاسه فيها الله ينصرك على كل ظالم وحسبي الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:6141
الرحااالانا لا افتي..بل الحق يقال..اصبح الكثيرون ينظرون الى المرأه بنظره انها لاتفهم ..وان دينها ناقص مهما فعلت..لهذا تذكروا ان من امهاتنا المؤمنات من منهم اعظم من اي رجل متدين لايفقه من الدين الا التحريم فقط
.. سعودي .. > ونسائنا 🌹هن تاج على رؤسنانقص العقل بمعنى ان لديهن عاطفة بزيادة يتحكم بها آكثر من تحكيم العقل ونقص الدين انها ماتصلي ولاتصوم اذا كانت عليها الدووورة حائظ ض فلا تهرف ياالرحااال بما لاتعرف
عدد التعليقات:6141
الرحااالامهات المؤمنين...ادخل قوقل اذا لم تكن تعلم منهن..فامهات المؤمنين كثيرون من عهد اول نبي الى آخر الانبياء والمرسلين عليهم السلام جميعا
إلى الرحاااالرضي الله عن أمهات المؤمنين
💎🎀سُندُس110 : لاتفتي من غير علم ،، أرجع لتفسير الحديث لكي تعرف معنى ناقصات عقل ودين.
إلى الرحاااالمن هن أمهات المؤمنين يارحال ؟ هل تستطيع أن تذكرهن لنا بالأسماء إذا تكرمت
عدد التعليقات:16160
قلم الحقيقهتعال ياولد الحلال ودني أهلي بشوفهم لي فترة غايبة عنهم بعدين.ودني مستشقى مريضة بعدين.روح خذ ولدك مريض بعدين.عطني مصروف بعدين.مايعرف طيب وحاضر الا اذا تعلق الأمر ياخذها لأهله أو تطبخ له تكنس وتغسل.
زائرالرخال فرعون لم يظلم زوجته كما افهمك معمميك ولكن في الإسلام ففرعون قسم زوجته بالمنشار الى جزئين بعد ان اكتشف انها آمنت بالله وبدعوة موسى عليه السلام
🤔😱😁😂أم سارة أقصد قلم اللا حقيقه هوني عليكي وأصبري عليهـ وتحمليهـ وخذي حبة مسكن
عدد التعليقات:6141
الرحااالكيف ناقصات عقل ودين..هنا نتهم امهات المؤمنين الذين هم اطهر منا ..واعظم منا عقلا..ودينا..المرأه سكر الحياه
عدد التعليقات:16160
قلم الحقيقهويعتدي عليها ويحتقرها لايأخذ برأيها ولايلبي طلباتها ولايقدرها ولايحترمها أكلف ماعليه أغلق عليها الباب في بيته وغاب عنها ساعات طوال حبيسة بين جدران أربعة.لاخروج وكأنها في سجن تحت الاقامة الجبرية.
عدد التعليقات:6141
الرحااالفرعون ب جبروته وطغيانه وعصيانه لم يظلم آسيا زوجته..فقد كانت مؤمنه وكسبت حظانة نبينا موسى عليه السلام..لم يحرمها عندما طلبت منه ذلك..رغم انه قتل الحبلى وجميع الاطفال..ظالم لكن امام زوجته رقيقا
عدد التعليقات:16160
قلم الحقيقهيكفي أن السعودية تفتقد لأبسط حقوقها في وطنها ورغم ذلك صابرة مؤمنة بما كتب الله لها.ثم يأتي شخص جاهل أمي لايعرف يفرق بين الرقم والحرف يتسلط عليها يسرق راتبها يسرق أطفالها منها في حالة تخلصه منهاويهينها
إنسانه منصفةالرجل،،،،،والشيطان،،،،،أيهما أضر على ،،،،بني البشر،،،،اعتقد ،،،،ان الرجل يتبرأ منه الشيطان،،،، لان عقله ***** ،،،،اعني البعض فقط😜✌️
فارسمحد قال لي ناقصات عقل ..//// بالفعل ناقصات عقل عندما ترتبط او يوقعها حضها العاثر في اشباهك ..قبل ماتشمت قادر الله يجي الدور على**** ويذقن من نفس كأس هذه المكسوره من ذل وظلم واخذ اطفالها
حقانيالملكة الي كل نساء الغرب يحسدونها 😂
عدد التعليقات:6141
الرحااالالمرأه سر جمال الحياه..فهي عطرها وشجرها وزهورها..التنازل لشى لك للمرأه هو قوة للرجل..فلا خير في رجل يفرح لكسب قضيه امام امرأه وخاصه عندما تكون له زوجه او اخت..
عدد التعليقات:16160
قلم الحقيقهالسعودية أكثر نساء العالم مسالمة لاتؤذي ولاتخدش حتى الوردة الناعمة.لكنها تتعرض لظلم فوق طاقتها وتحملها والطرف الذكوري بكل أمواجه وتكتلاته يقف ضدها وضد طموها وحقوقها ورغبتها لامن قريبها أو بعيدها .
المرولكن لم يذكر ان الاحتفال بالمولد لايجوز لافي القران ولا السنه بعض العلماء يقولو بدعه حسنه. مثل القيام في رمضان قال عمر رضي الله عنه نعم البدعه ولاشي في الاحتفال به
انسانه منصفهانا مجرد،،،،،إنسانه منصفه،،،،لي رأيي،،،،الحر،،،،،بلا تكلف،،،،،او تزلف،،،،،لا ألزم به احد،،،،،الرجل بنظري،،،،مجرد ،،،،ورده صفرا في مزهريةمشجره،،،تسقيها،،،،لتتمتع بماله ،،،،وتسد خشمك عن ريحه صنانه فقط😜
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيتذكر بأنك ستسأل عن ماكتبت يداك من سب وشتم وسخرية واستهزاء واستخفاف وخوض بالأعراض . فاحذر قبل ان تكتب حرفا او تنطق كلمه . ف كلها مسجله عند ربك . وستحاسب عليها . قد تنساها انت . ولكن ربك لا ينساها .
عدد التعليقات:6141
الرحااالمهما تكن الأم ظالمه او مظلومه..فاترك حضانة الاطفال لها..الأم ليس كمثلها شى في الكون..باستطاعتك ان تراهم ان كانوا في حضانتها..لا اعلم كيف يستطيع اي شخص ان يواجه امرأه سوى في محاكم او غيره..دع الحق لها
محد قال ليناقصات عقل ..
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفانا مجرد،،،،،إنسان منصف،،،،،لي رأيي،،،،،الحر،،،،،بلا تكلف،،،،،،او تزلف،،،،،لا ألزم به احد،،،،،المرأه بنظري،،،،مجرد ،،،،ورده بيضاء في مزهرية مشجره،،،تسقيها ،،،،لتتمتع بجمالها ،،،،وتستنشق عبيرها فقط😜✌️
هههانسان منتف هو سندس الحقود
يجب يجب يجبانه يكون قضاة نساء الرجل تفكيره مثل هذا المسمي نفسه تنسان منتف يحكموا للرجل لأنه يحقر المراة وانت يالمعلق المنتف ضحية م***** ههههه
أفريقيأيتها المرأة لن يقف في صفك أحد، فمصالح العلمانيون واللبراليون هي إستغلالك ومصالح المتنطعون بالدين هي إذلالك.
ياهمدانياذا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من الصلاة عليه واتبع سنة خل احتفالك بذكر والصلاة عليه خل عنك البدع رقص وشموع وطرب ويقولون نحب الرسول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صلي على محمد
احمدمحتاجين حزم على القضاة
الراصدجنت على نفسها براقش تشهير مسكينه بتجي على رأسها ***
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفغازلتها بحنان،،،،،فقالت عيب عليك يا انسان،،،،،قلت ابطل غزل،،،،،قالت لا تفهني صح،،،،،فأنا أمرأه،،،،كلامي تأخذه رأس على عقب ،،،😜✌️
24تعليق مخالف
💎🎀سُندُس( بعض ) النساء راعية علاقات و جرائم ف الخفاء وخيانة و سحر وهذه تعتبر من .......(( الأسرار )) بالنسبة للمرأة .......................هل فيه أحد قد سمع امرأة تعمل مثل هالأمور تخبر بها الآخرين 🤔🤔
ريماانت امراة يعني لايمكن يحكم لك حتى ولو ان حقك اوضح من الشمس يكفي انك امراة في مجتمع ذكوري فحقك الظلم وبس شئتي ام ابيتي
عدد التعليقات:16160
قلم الحقيقهالمرأة دائمآ وأبدآ هي الحلقة الأضعف في كل مواجهة تتعرض لها. وهي لاتقدم عليها الا بعد أن تستنفذ كل الطرق والحلول لتسترجع بها حقوقها وكرامتها دون جدوى.لذلك الرجل الحقيقي هو من يتسامح معها لا أن يؤذيها.
فارسلاتستعجلون في الحكم عليها فهذه ام تريد اطفالها ولكن وقعت بين ** قاضي وزوج داعيه كيف تبون يطلع صوتها !!! ولكن هناك العادل عالم السر ومافي الصدور قادر ان يفضح كل***
رفقا بالقواريرطليقها سيحرمها من حضانة ورؤية ابنتها لذا لابد من العدل والانصاف وان تكون الحضانة من حقها وحق طليقها بحيث تكون البنت عندها والدتها يومين او ثلاث ايام في الأسبوع ليس من حق طليقها ان يحرمها من ابنتها
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفمن يزعل من كلامي،،،،،ينط من اعلى جبل،،،،خير له من يثق بأمرأه،،،،على الأقل ستموت مره ،،،،اما الثقه بالمراه ،،،،،ستموت الف مره،،،،،😜✌️
الشهريمن المعروف ان المحكمة لن تدين نفسها ولا القاضي الذي تولى القضية وحكم فيها وبماءً المرأة هي الطرف الأضعف في القضية سيكون الحكم ضدها بدون شك مثلما كان ضد السمنة والجني الهارب
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفكن لئيم،،،،،ثم اقتحم عالم المرأه،،،،،،بلا خوف،،،،لأنك ستحترم،،،،،لكن إياك وان تكون محترم،،،،،لأنك ستندم ،،،،يا محترم 😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريهل ذكر في القران الكريم الأحتفال المولد أو أقرة أو أحتفل به النبي أو ورد حديث عنه انه جائز فإذا خالف ذلك فهو بدعه بدعه
زمان الصمتالله ينصرها اذا كانت مظلومة .بعض الذكور يدافعون عن بعض ويفزعون لبعض حتى عند الغلط يدافعون عن بعض ويبررون لبعض ويرقعون لبعض حتى لو كان ظالم يدافعون عنه لانه ذكر ولانها امرأه !
عدد التعليقات:6279
بسمهاتوقع استخدمت اضعف الايمان في الدفاع عن نفسها ورد الجور اللي وقع عليها ..ننتظر الخبر اليقين ..ولا أيش رايك تعليق 32🤓
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفت 65،،،،،،شكرًا اخي الحبيب،،،،،المرأه خلقت من ضلع اعوج،،،،،،عموما ،،،،،المحصله انها عوجاااااااااء،،،،،خلقتها عوجااااااء،،،،،ومن أراد إصلاح اعوجاج امرأه،،،،،،فهو اما ***مسكين،،،،او ***،،،😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريمكرمة المرأة في ديننا الأسلامي ،
ام محرومهإنسان منصف/ انت **المره مالهاذنب تبي بنتها تفكير ***يحتقر المراه الله لايوفقك***
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفكذاااابه ياشندش ،،،،،كل البنات،،،،،يفشين اسرارهن،،،،بس لازم تكون ،،،،،لئيم اولا،،،،،😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريالزوج أذا أحتقر زوجتة فهو حقيير و تافه و سافل و نذل و جبان و ننسلخ منه المروءه و الرجوله .. لانها معززة محرمة في ديننا الأسلامي لها حقوق و عليها حقوق .
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفتعليق مخالف
الهمدانيالاحتفال بالمولد النبوي الشريف الواحد صار مايدري من يصدق((ليس في هذا الخبر فقط بل في كل الاخبار))
💎🎀سُندُسلاتصدق من يقول أن المرأة لاتستطيع أن تحفظ (( السر )) ........................... تفشي......(( أسرار الغير )) أما أسرارها تحتفظ بها عشرات السنين وقد تدفن معاها وقد تنكشف قبل وفاتها🤔🤔
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفانظروا،،،،،فقط،،،،،للبنات اللواتي ،،،،،يهربن،،،،،من هو ولي امرها،،،،اللي يحترمها،،،،،ويسفرها لفرنسا،،،،ويعطيها حريتها،،،،اما من يكسر خشمها،،،،تجدها بنت رجال،،،،لا تهرب أبد 😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريأن الأحتفال بمولد النبي صل الله عليه و سلم ،، بدعه ، لأنه لم يحتفل به قط .
REALITYبعض النساء ما تعرف كيف طريقة تفكيرها كأنها تعيش في كوكب ثاني
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالله الهادي الحمدلله
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفمن يستشير ،،،،،زوجته ،،،،تحتقره في سرها،،،،هذا شيء في طبعها،،،،،هي تحب من يحتقرها،،،،ويقول لها فقط (( انا احبك.))،،،،هذا المهم لها و***،تسعد 😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريكيف يطاوعك قلبك ي والد الطفلة من حرمانها من والدتها لا تقحمون الطفلة في مشاكلكم .
💎🎀سُندُسمشاكل المتزوجين عد وأغلط ، الرابح ف هالزمن اللي ف المدرج يتفرج👀
الاحتفال بالمولد النبوي الشريفالواحد صار مايدري من يصدق
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفالمرأه،،،،،والشيطان،،،،،أيهما أضر على ،،،،بني البشر،،،،اعتقد ،،،،ان المرأه يتبرأ منها الشيطان،،،،اعني البعض فقط😜✌️
الشهاب الاحمريجب اعادة النظر في النظام القضائي برمته وسن قوانين واضحة لكل جريمة فللأسف هناك ضبابية في تنفيذ الاحكام.
عدد التعليقات:6161
المنتصر باللهإنسان منتف نفس أسلوب شيهانه تكره النساء وتحط الخطأ على جميع النساء لأن عندها عقده نفسيه من زوجات اخوانها وخاصه السوريه منهم هههههههههه
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفانا حقا اعشق جسد المرأه،،،،،اما عقلها،،،،،فيعشقه،،،،السفهاااااء،،،،،،اعني البعض فقط 😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريكم من أم مسكينه محرومه من فلذة أكبادها بسبب تسلط الرجل
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفيا ويلك ،،،،اذا أفشيت سرا لأمرأه،،،،فهي لا تكتم شيئا أبد 😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريمسكينه الطفلة أني كاد أرى في عينيها ألم الفراق و الحسرة لأبتعادها عن والدتها ،،
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفالمرأه،،،،،،مثل العظم الأعوج ،،،،،ان عدلته كسرته،،،،فاتركها عوجاااااااء،،،،،فهو الحل الأمثل ،،،،لجميع النساء😜✌️
عدد التعليقات:6161
المنتصر باللهالأطفال ضحايا الطلاق وسمعت من القصص والروايات ما يشيب منها الغلمان لذلك أتقوا الله في أبناءكم واطفالكم علم
عدد التعليقات:2140
عاشق الجوررينرد لموضوعنا ،، ضاعت الطفلة المسكينة و أنحرمت من الحضن الحنون ، مسكينه ان قلبي يتقطع من أجلك أيها الطفلة المسكينة
ذاك هواستوصوا بالنساء خيرا استخدمتوا اوراق الصحف ومنابر الاعلام ردا على تظلم ابيدته من خلال جوالها كل ذلك لتجميع الحجج ضدها *****
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفالمرأه واحده لا تكفي؟!😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريشني نوعية مركبتك !! افصح ي غلام
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفمن يحترم المرأه،،،،،،مغفل،،،،لانها تراك كذلك،،،،وتعشق من يذلها،،،،،ويجيب مناخيرها الارض،،،،اعني البعض فقط😜✌️
صبرنا ي ربت 24 إنسان نصف وليس منصف . كذلك انت لا تحترمك النساء فأنت مثل م****
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفنساء ،،،،،يتساقطن،،،،،أمامك بسهوله إذا لبست لباس اللؤم،،،،فهذا طبعهن،،،،يبحثن عن اللئيم ،،،وينفرن عن الكريم ،،،،اعني الكثير منهن😜✌️
😂 شر البلية مايضحك 😂شيعي برونزي 17 خذ عمامة عمايم سيددك ٤ من أسيادك المعممين أو ٥ عشان الاسبير
عدد التعليقات:6161
المنتصر باللهلا تنزع الحضانه من الأم إلا في حال زواجها من رجل غريب عن الأسره وفي حالات نادره والطفل ضحيه وهو المتضرر من زواج أمه وحرمانه من حنانها..........?
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريعليك بادوالاب الثلثي فأنه رائع لمركبتة 😬
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفالرجال عقولهم ،،،،في جماجمهم،،،،،والنساء عقولهن بين رجليهن،،،،مهما تكلمت معها لا تفهم،،،،الا من بين رجليها فقط😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريأبجد هوز حطن قلمن ضاعت الطفلة المسكية
جبال سديرتعليق 17 شيعي برونزي انصحك بكفر ابو عمامة سوداء هذااحسن انواع الكفرات ودائما يطلق صواريخ ارض جو
رفقا بالقواريرطليقها سيحرمها من حضانة ورؤية ابنتها لذا لابد من العدل والانصاف وان تكون الحضانة من حقها وحق طليقها بحيث تكون البنت عندها والدتها يومين او ثلاث ايام في الأسبوع ليس من حق طليقها ان يحرمها من ابنتها
فارس نحدليش ياخذ البنت تكون مع امه ويصرف عليها وتزور امها موضوع الحضانه تعاون على تربية الابناء وليس نزاع وسرقة اطفال
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفالتعاطف مع المرأه،،،،،هو اللي قواهن،،،،على جرائمهن،،،،،حسبي الله عليهن،،،،حلوات فأقدمت للعقل والمنطق،،،،😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريقاضيان في 🔥 وأخر في الجنه ،، دع الأم هي التي تحضن طفلتها
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفاغضبوا مني جميعا ،،،،،،بلا استثناء،،،،،،،فأنا لا أحترم النسااااااااء،،،،،،،،اعني معظمهن،،،،هذا رأيي،،،،رأي منصف😜✌️
الى صالحالله لا يصلحك وش عرفك عنها انت اتق الله بس تدافع عنهم وانت ماتدري ان شاء الله يصيبك من الظلم ماصابها ان كانت مظلومه
عدد التعليقات:6161
المنتصر باللهالله أعلم لكن من المصلحه بقاء الطفل مع والدته الأم وليس الأب لأسباب كثيرة ليس هناك حضن أطهر وأحسن من ريحة الأم وليس هناك بديل للأم................?
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريالأم تستميت بالدفاع عن فلذة كبدها ،، الوالدين كل منهما يحارب الأخر و الضحية الطفلة المسكينه المسكينه المظلووومه .
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفإنسان منصف،،،،يقول،،،،((( الشر إمرأه،،،،،والخير رجل )))،،،،😜✌️
الى عاشق الجوريالحضانة حق للمحضون وليس للام ولا للاب فاينما وجد المكان المناسب للمحضون حكم له بالحضانة هذي هي ابجديات القضاء عندنا المفروض تعرفها
شيعي برونزيالسلام عليكم هاي شباب كيفكم تمام انا اليوم في شارع الكفرات ودي اغير كفرات بس عجزت اعرف وش نوع الكفر الممتاز ياليت تنصحوني
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفذلك المخلوق،،،،،الضعيف القوي،،،،،المسكين المتكبر،،،،،الحلو المر،،،،،،الجميل القذر،،،،،ناقص العقل والدين،،،،،يا ترى من يكون؟!😜✌️
رهين الحياةياخي الدعوه سهله وبسيطه جدا وحتى لوحرمت من امومة ابنتها وصدربحقها صك شرعي ماحدراح يقدر يمنعها من انهاتشوف بنتهافي جدول زيارات اسبوعيه وجيبو وكيلها وهويحضرها لكم من غيرتشهير واعلام
علي. العمريوين. حقه. الجوهره. المكنونة الي. اشغلتونه فيه وربي. ان حقوقه. صفر
saleh33عساك للسكين انتي وهي هنا يقولوا لك كل حثيثيات القضيه وتقول مسكينه
عدد التعليقات:6279
بسمهماراح تستقوي وتدافع عن نفسها بهذي الشراسه الا اذا وقع عليها ظلم...لا تسمعوا من طرف واحد !!!!
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفيا ترى من القائل،،،،(( ،يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام ))😜✌️
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريمن المتعارف عليه أحتضان الطفلة من حق الأم وخاصة أذا لم تتزوج برجل أخر ،،، كان الله في عون الطفلة المسكينه اليتيمة بوجود والدين متناحرين .
علي. العمريحقوق. النساه. صفر. عندنا. تقول. مش. بشر. وربي شكله. مضلومه. الله. يعينه. عليهم. بس الله. معه.
الى رقم 4 الرحالترى النساء كيدهم عظيم ويستغلون تعاطف الناس معهن ليحصلن على ما يردن لكن القضاء عندنا صار ما يلتفت لبكاءهن لان مرت عليه حالات كثيرة كان الرجل فيها هو المظلوم والمرأة تصطنع الظلم القضاء اصبح محصن
ابو سليمانيارب انصر المظلوم على الظالم ورد الحق لي أهله
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفاذا وجدة جريمه،،،،،فتش عن المرأه،،،،،تجد انها،،،،اما فاعل لها،،،،او محرض عليها،،،،😜✌️
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفالمرأه،،،،،بطبعها،،،،،شر،،،،،لكن القليل منهن،،،،صالحات،،،،،والكثير،،،،،،منهن مطلقه للشيطان عنانها ،،،،،فيقودها،،،،،لكل نقيصه،،،،😜✌️
عدد التعليقات:6141
الرحااالواضح من كلامها انها مظلومه..الله يعينها وينصرها على الظالمين
يجب الاسراع بالقبض عليهاومحاكمتها بتهمة عدم تنفيذ الامر القضائي وايضا تحاكم بتهمة التشهير هذي مجرمة
عدد التعليقات:11920
إنسان منصفاكثر أهل النار من النساء،،،،،فلا تثقوا بكلام امرأه،،،،،فالكثير منهن كياده حسود حقود،،،،،مهما تصنع لها من معروف،،،،،تجده لا شي،،،،الحذر من هذا المخلوق،،،،،الحلو الجميل،،،،،المسمى،،،،بالمرأه،،،،😜✌️