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مصادر تكشف حقائق جديدة عن قضية “مدعية الظلم من قاضي بريدة”

7 ديسمبر, 2016 , 17:51 م
مصادر تكشف حقائق جديدة عن قضية “مدعية الظلم من قاضي بريدة”
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صحيفة المرصد:كشف مصدر عدلي حقائق جديدة حول ما تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو ظهرت فيه امرأة تتحدث عن قضية لها في محكمة بريدة تحت وسم (مظلومة قاضي بريدة)، وشهرت بأسماء طليقيها والقضاة الذين نظروا قضاياها المتعددة.
ووفقا لموقع سبق أفاد المصدر بأن المواطنة تعتبر فارة من العدالة حالياً، إذ اكتسب أحد طليقيها حكما بحضانة ابنته منها، إلا أن المذكورة بعد اكتساب الحكم صفة القطعية هربت، بعد أن تقدم والد البنت بطلب تنفيذ الحكم و أن والد بنتها تقدم بدعوى جديدة حيث إن الحضانة من القضايا المتجددة وحدد لها عدة جلسات وتبلغ وكيلها وحضر في إحدى الجلسات وطلب تأجيل الجلسة لأجل الصلح ولكنها لم تحضر ولا وكيلها وتم الحكم غيابياً بحضانة البنت لوالدها وتم تزويدها بنسخة من الحكم وقدمت لائحة اعتراضية على الحكم وتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.
وتابع المصدر: “حصل صلح بين الطرفين لدى إمارة منطقة القصيم بناء على خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة القصيم رقم 20676 وتاريخ 29/8/1431هـ وتم إثباته وجرى عليه العمل حتى حصل إخلال من المذكورة بتنفيذ الصك حيث رفضت التنفيذ حسب خطاب مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية وقد تضرر والد البنت من عدم التنفيذ” , المذكورة اتهمت ناظر القضية باتهامات باطلة وقامت بالتشهير به بمواقع التواصل الاجتماعي فأصدر أمير منطقة القصيم خطاباً لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معها وعندما علمت بهذا الخطاب اختفت، وما زالت المذكورة تقوم بالتشهير بأشخاص بأسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.



تعليقات ( 167 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 167
    7 ديسمبر, 2016 , 21:15 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    ١٦٤//إلا إن شاء الله بيقبضون على كل داعشي ظلامي وإخونجي إرهابي مخرب للوطن بحول الله 😇
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  2. 166
    7 ديسمبر, 2016 , 21:11 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    ١٦٢ كسر الله خشمك لوحدك 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 165
    7 ديسمبر, 2016 , 21:10 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    ٩٥//الظاهر الله يخارجها 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 164
    7 ديسمبر, 2016 , 21:08 م

    خالد

    سامية قلم الحقيقة تطالب بالنصاب الرجل الي داخل باسم حريم لابد من معاقبته شرعا بسجنه وجلدة بسبب التحريض في الصحف ومواقع التواصل نطالب وزارة الداخليه بالقبض على صاحب المعرفات هاذا الذي يحرض ويدعو للتمرد
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  5. 163
    7 ديسمبر, 2016 , 21:07 م

    مظلوم

    تعرضت لظلم بسبب امراة ** حسبي اللة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  6. 162
    7 ديسمبر, 2016 , 21:02 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    وانا كذلك ،،،،ياساميه،،،،،أطالب بإنصاف النساء،،،،،وذلك بكسر خشومهن،،،،،فهو اصلح لهن،،،،،***😜✌️
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  7. 161
    7 ديسمبر, 2016 , 20:55 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    أطالب بسن قوانين وأنظمة تنصف النساء وترفع الظلم عنهن وتنظم وتشمل كافة شؤون المرأة السعودية كما أطالب بإشراك المرأة في سلك القضاء فهي أعرف وأكثر خبرة بمايخص شؤون النساء مثلها أكثر من الرجال 😇.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  8. 160
    7 ديسمبر, 2016 , 20:52 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    يقولون يا منصف تزوج،،،،ليش اجيب لي الهم والغم ،،،،بيدي،،،،،عِش حياتك،،،،،البنات زي الرز،،،،،انت طب وتخير،،،،،وكل بنت تقول،،،،،سم تدلل انا ملكك ،،،بالحلال😜✌️
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  9. 159
    7 ديسمبر, 2016 , 20:51 م

    الروق

    ههههههههههههههههه’ أجل كذا , صدقنا ,
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 158
    7 ديسمبر, 2016 , 20:48 م

    هرب ***الرحال خخخ عادتهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 157
    7 ديسمبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    مجتمعنا ذكوري درجة أولى والأمل إن شاء الله بالجيل الحاضر من الأمهات لتربية رجال على وعي وإنسانية وسليمين نفسيا من العقد الذكورية المسيطرة على الأجيال السابقة 😇.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  12. 156
    7 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    الرحاال هل يشرع في الاذان قول اشهد ان علي ولي الله،
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 155
    7 ديسمبر, 2016 , 20:38 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    ١٥٠// عندك فوبيا المرأة اللاسع والمنغرس في عمق الذات نصيحة عالج نفسك لأنك تكتب كلام يدل على صراعات نفسية متأصلة في اللاشعور .
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  14. 154
    7 ديسمبر, 2016 , 20:36 م

    ام العيال

    مجتمع ذكوري انتزعت الرحمة من قلوبهم بسبب التربيه الذكورية المرأة المسلمة اكرم الله واغلب مجتمعنا ظالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم انه ينصرها اذ هي مظلومه واتوقع ذالك
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  15. 153
    7 ديسمبر, 2016 , 20:35 م

    الرحال وينك اختفيت مسوي فيها نفتي زمانك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 152
    7 ديسمبر, 2016 , 20:32 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    كل البنات،،،،،اللي يتعرفن على الشباب،،،،آبائهن،،،،،تاركين لهن الحبل على الغارب،،،،واللي كاسرين خشومهن،،،،صايرات،،،،زوجات محترمات😜✌️
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  17. 151
    7 ديسمبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    أيه الأب ،،،،،أنت مخير بين أمرين،،،،،لا ثالث لهما،،،،،أما ان تكسر خشمها،،،،،أو هي تكسر وجهك،،،،،😜✌️
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  18. 150
    7 ديسمبر, 2016 , 20:25 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    اللي يثعاطف مع المرأه،،،،،ويطيح على منكس قرونه،،،،،،يستاااااااهل،،،،،علشان مايتعاطف مع المرأه الا،،،،،جاهل😜✌️
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  19. 149
    7 ديسمبر, 2016 , 20:13 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    ١٤١ كلامك يخير الولد إذا بلغ سن الرشد سن الرشد ٤٠ سنة ههه ماعاد يحتاج كفالة أحد قصدك سن التكليف وهو ٧ سنين ركز وتفهم.
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  20. 148
    7 ديسمبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    ١٤١ الله يهديك أنا قلت الإختلاف في المذاهب الفقهية فيما بعد الحضانة أي من ٧ سنوات فمافوق أما حضانة الرضع فكل المذاهب متفقين أن الحضانة للأم أو الجدة وشكرا.
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  21. 147
    7 ديسمبر, 2016 , 20:08 م

    يمني عاشق الدمام

    الرحال ايش متعب نفسك هااانا ...... فكر بالمحلات والأسواق هااانا وبس هااانا زلط ودراهم فقط فقط ايش من نقاش وكل منقاش يتبعه فقررر صير تاجر ومعك مشاريع فقط ماتناقش كثيررر هانااااا زلط وبس😂😂😂😂😂
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  22. 146
    7 ديسمبر, 2016 , 20:04 م

    الى الرحال هل صلاه الجمعه واجبه في حق الرجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 145
    7 ديسمبر, 2016 , 20:03 م

    💎🎀سُندُس

    139 : حديث نقصان الدين والعقل "خاص" بالنساء.. وهو تعبير مجازي يعرف معناه من سياق الحديث.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 144
    7 ديسمبر, 2016 , 20:01 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    أتعاطف معها وأشفق ع ضعفها وقلة حيلتها في مجتمع ذكوري اعتاد على إدانة المرأة وتعنيفها والتشكيك بها ولا أملك إلا أن أرجو من الله الكريم العظيم أن ينصفها بأمر من عنده ويرد كيدهم عنها ويلم شملها بطفلتها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  25. 143
    7 ديسمبر, 2016 , 20:01 م

    أبوعمر

    رضي الله عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله عن أمهات المؤمنين الطاهرات
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 142
    7 ديسمبر, 2016 , 19:59 م

    يالطيف

    اغلب القضايا الحضانه وغيرها تعتمد بالاساس على النفوض او الواسطه او المعرفه لاكن العناد يكون والاطفال صغار مع الحرمان وعند الكبر يكون الاطفال يعتمدون على من يستغلونه اكثر ويذهب الاحساس بالوالدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 141
    7 ديسمبر, 2016 , 19:57 م

    انا من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقولك ياسامية132 غير صحيح إذا كانوا رضع صغاراً فهم عند أمهم وإذا بلغت البنت السابعة أو الثامنة والأم تزوجت بأخر فيأخذ الأب أبنته إذا أراد _ ويخير الولد أذا بلغ سن الرشد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 140
    7 ديسمبر, 2016 , 19:57 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    يوجد من الرجال المرضى لايستطيعون ان يصوموا..هل هم ناقصين دين ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  29. 139
    7 ديسمبر, 2016 , 19:56 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    ١٣١لانعرف عن قضية هذه المرأة شيئا والظلم ظلمات ولايجب أن نحاكمها نحن ولو لم يقع عليها ضرر لمالجأت للخيار الصعب وهو التكلم للمجتمع لعلها تجد من ينصفها هذه أم ولايعرف هذا المعنى أي رجل كان في العالم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  30. 138
    7 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    شغموم

    الله يعينها اذا كانت صادقه والحقيقه يجب اختيار القضاه بعنايه والمعلم ولايكون من فئات معينه كماهو حاصل الان فليس باقي المسلمين ليسو ثقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 137
    7 ديسمبر, 2016 , 19:53 م

    💎🎀سُندُس

    120 : نقصان دين المرأة ف الحديث معناه أنها لاتصلي ولاتصوم للأعذار الشرعية وليس كما يفسره البعض أما نقصان العقل فهذا لايعني أنها بدون عقل بل معناه ف الشرع أن شهادة المرأتين بشهادة رجل.
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  32. 136
    7 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    الرحااال ١١٧ لازلت أنتظر جوابك على سؤالي رقم ١٢٥ فهل هذا السؤال محرج وصعب عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 135
    7 ديسمبر, 2016 , 19:52 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    وضح..كيف يعني منزه عن الخطأ..اعطني خطء قام به علي بن ابي طالب وعندها اقول لك انه اخطأ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 134
    7 ديسمبر, 2016 , 19:52 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    أما الحنابلة فيرون التخيير في الذكر وأما الأنثى فالأب أحق بها ويرى الحنفية أن الأب أحق بالغلام والأم أحق بالبنت ولعل الراجح هو التخيير إذا تنازعا وتوفرت فيهما شروط الكفالة هذا بعد السبع سنين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 133
    7 ديسمبر, 2016 , 19:50 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    نعم عاىشه من امهات المؤمنين..فلماذا هذا السؤال السخيف ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 132
    7 ديسمبر, 2016 , 19:49 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    اختلف الفقهاء فيمن هو أحق بالكفالة بعد السبع سنين إذا تنازع الأبوان وكانا أهلاً للكفالة فيرى المالكية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكراً أو أنثى ويرى الحنابلة التخيير في الذكر وأما الأنثى فالأب أحق بها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 131
    7 ديسمبر, 2016 , 19:49 م

    { سعودي }

    سامية 126 صحيح ماقلتي لكن مالحل إذا كانت الجدة متوفية والأم عليها ملاحظات سيئه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 130
    7 ديسمبر, 2016 , 19:49 م

    واقع مؤلم

    شتـان بين الرجل والذكر..فهل يعقلون ذلك ام لا زالوا في طغيانهم يعمهون!! إن الله يكره الظلم وحرمه ع نفسه فكيف هم معشر الذكور يحلونه ع نساء مستضعفات لا قوة لهن غير الله..يستعرضون بعضلاتهم للإساءة للنساء!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 129
    7 ديسمبر, 2016 , 19:49 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    ل الي مسوي نفسه فاهم..الرجل عندما ينزف ويكون مريضا اشد المرض لا يستطيع ان يصلي ..فهل هو ناقص دين ايضا ؟..الرجل شديد الغضب اكثر من المرأه فتجده يتصرف بطرق ثانيه..هل هو ناقص عقل ؟ لا تقل بما لاتعلم
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  40. 128
    7 ديسمبر, 2016 , 19:49 م

    الى الرحال هل صلاه الجمعه واجبه في حق الرجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 127
    7 ديسمبر, 2016 , 19:45 م

    ..سعودي..

    لاتحكموا حتى تتأكدوا .............. يعني لاتصدق من طرف واحد حتى تعرف من الطرفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 126
    7 ديسمبر, 2016 , 19:43 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    حق المرأة في كفالة الصغار : يظهر من مذاهب الفقهاء أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 125
    7 ديسمبر, 2016 , 19:41 م

    سؤال إلى الرحااال 117 وأنتظر منه الجواب

    هل عائشة بنت أبي بكر هي من ضمن أمهات المؤمنين ؟؟ جاوب إذا تكرمت بــ نعم أو لأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 124
    7 ديسمبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:1357

    سامية

    الأمهات أحق بحضانة الطفل من الرجال وهن الأصل في ذلك لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال و الأم أحق بحضانة ولدها ذكراً كان أو أنثى ومدتها إلى سن التمييز٧أو٨ سنين
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  45. 123
    7 ديسمبر, 2016 , 19:41 م

    مواجه

    الرحال اتحداك تجيب على هذا علي بن ابي طالب منزه عن الخطأ اتحداك تجيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 122
    7 ديسمبر, 2016 , 19:39 م

    محد قال لي

    104 علق على الموضوع وخل عنك ا*** بس 😃
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 121
    7 ديسمبر, 2016 , 19:38 م

    الدهمشيه

    حسبي ونعم الوكيل وش يبون بنتها يخاذونها وتلومونها ليه هجت لان ماعندها ظهر يحميها غير رب العالمين "انا حاسه فيها الله ينصرك على كل ظالم وحسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 120
    7 ديسمبر, 2016 , 19:37 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    انا لا افتي..بل الحق يقال..اصبح الكثيرون ينظرون الى المرأه بنظره انها لاتفهم ..وان دينها ناقص مهما فعلت..لهذا تذكروا ان من امهاتنا المؤمنات من منهم اعظم من اي رجل متدين لايفقه من الدين الا التحريم فقط
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  49. 119
    7 ديسمبر, 2016 , 19:37 م

    .. سعودي .. > ونسائنا 🌹هن تاج على رؤسنا

    نقص العقل بمعنى ان لديهن عاطفة بزيادة يتحكم بها آكثر من تحكيم العقل ونقص الدين انها ماتصلي ولاتصوم اذا كانت عليها الدووورة حائظ ض فلا تهرف ياالرحااال بما لاتعرف
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  50. 118
    7 ديسمبر, 2016 , 19:37 م

    لك الله ايتها المراه انتي في مجتمع ذكوري الله يصبرك ويكون بعونك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  51. 117
    7 ديسمبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    امهات المؤمنين...ادخل قوقل اذا لم تكن تعلم منهن..فامهات المؤمنين كثيرون من عهد اول نبي الى آخر الانبياء والمرسلين عليهم السلام جميعا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  52. 116
    7 ديسمبر, 2016 , 19:32 م

    إلى الرحاااال

    رضي الله عن أمهات المؤمنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 115
    7 ديسمبر, 2016 , 19:31 م

    💎🎀سُندُس

    110 : لاتفتي من غير علم ،، أرجع لتفسير الحديث لكي تعرف معنى ناقصات عقل ودين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 114
    7 ديسمبر, 2016 , 19:30 م

    إلى الرحاااال

    من هن أمهات المؤمنين يارحال ؟ هل تستطيع أن تذكرهن لنا بالأسماء إذا تكرمت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 113
    7 ديسمبر, 2016 , 19:28 م
    عدد التعليقات:16160

    قلم الحقيقه

    تعال ياولد الحلال ودني أهلي بشوفهم لي فترة غايبة عنهم بعدين.ودني مستشقى مريضة بعدين.روح خذ ولدك مريض بعدين.عطني مصروف بعدين.مايعرف طيب وحاضر الا اذا تعلق الأمر ياخذها لأهله أو تطبخ له تكنس وتغسل.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  56. 112
    7 ديسمبر, 2016 , 19:27 م

    زائر

    الرخال فرعون لم يظلم زوجته كما افهمك معمميك ولكن في الإسلام ففرعون قسم زوجته بالمنشار الى جزئين بعد ان اكتشف انها آمنت بالله وبدعوة موسى عليه السلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 111
    7 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    🤔😱😁😂

    أم سارة أقصد قلم اللا حقيقه هوني عليكي وأصبري عليهـ وتحمليهـ وخذي حبة مسكن
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  58. 110
    7 ديسمبر, 2016 , 19:24 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    كيف ناقصات عقل ودين..هنا نتهم امهات المؤمنين الذين هم اطهر منا ..واعظم منا عقلا..ودينا..المرأه سكر الحياه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 109
    7 ديسمبر, 2016 , 19:24 م
    عدد التعليقات:16160

    قلم الحقيقه

    ويعتدي عليها ويحتقرها لايأخذ برأيها ولايلبي طلباتها ولايقدرها ولايحترمها أكلف ماعليه أغلق عليها الباب في بيته وغاب عنها ساعات طوال حبيسة بين جدران أربعة.لاخروج وكأنها في سجن تحت الاقامة الجبرية.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  60. 108
    7 ديسمبر, 2016 , 19:21 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    فرعون ب جبروته وطغيانه وعصيانه لم يظلم آسيا زوجته..فقد كانت مؤمنه وكسبت حظانة نبينا موسى عليه السلام..لم يحرمها عندما طلبت منه ذلك..رغم انه قتل الحبلى وجميع الاطفال..ظالم لكن امام زوجته رقيقا
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  61. 107
    7 ديسمبر, 2016 , 19:21 م

    لو انت رجال اصلا ماطلقت وعندك منها بنت حشمه للبنت اللي تحاول تحرمها من امها الله يحرمك العافيه لكن المرجله في وادي وانت في وادي..فرق ترى بين رجال ومسترجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  62. 106
    7 ديسمبر, 2016 , 19:19 م
    عدد التعليقات:16160

    قلم الحقيقه

    يكفي أن السعودية تفتقد لأبسط حقوقها في وطنها ورغم ذلك صابرة مؤمنة بما كتب الله لها.ثم يأتي شخص جاهل أمي لايعرف يفرق بين الرقم والحرف يتسلط عليها يسرق راتبها يسرق أطفالها منها في حالة تخلصه منهاويهينها
    لا يعجبني(4) اعجبني(10)
  63. 105
    7 ديسمبر, 2016 , 19:19 م

    إنسانه منصفة

    الرجل،،،،،والشيطان،،،،،أيهما أضر على ،،،،بني البشر،،،،اعتقد ،،،،ان الرجل يتبرأ منه الشيطان،،،، لان عقله ***** ،،،،اعني البعض فقط😜✌️
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  64. 104
    7 ديسمبر, 2016 , 19:18 م

    فارس

    محد قال لي ناقصات عقل ..//// بالفعل ناقصات عقل عندما ترتبط او يوقعها حضها العاثر في اشباهك ..قبل ماتشمت قادر الله يجي الدور على**** ويذقن من نفس كأس هذه المكسوره من ذل وظلم واخذ اطفالها
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  65. 103
    7 ديسمبر, 2016 , 19:17 م

    حقاني

    الملكة الي كل نساء الغرب يحسدونها 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  66. 102
    7 ديسمبر, 2016 , 19:16 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    المرأه سر جمال الحياه..فهي عطرها وشجرها وزهورها..التنازل لشى لك للمرأه هو قوة للرجل..فلا خير في رجل يفرح لكسب قضيه امام امرأه وخاصه عندما تكون له زوجه او اخت..
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  67. 101
    7 ديسمبر, 2016 , 19:15 م
    عدد التعليقات:16160

    قلم الحقيقه

    السعودية أكثر نساء العالم مسالمة لاتؤذي ولاتخدش حتى الوردة الناعمة.لكنها تتعرض لظلم فوق طاقتها وتحملها والطرف الذكوري بكل أمواجه وتكتلاته يقف ضدها وضد طموها وحقوقها ورغبتها لامن قريبها أو بعيدها .
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  68. 100
    7 ديسمبر, 2016 , 19:15 م

    المر

    ولكن لم يذكر ان الاحتفال بالمولد لايجوز لافي القران ولا السنه بعض العلماء يقولو بدعه حسنه. مثل القيام في رمضان قال عمر رضي الله عنه نعم البدعه ولاشي في الاحتفال به
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  69. 99
    7 ديسمبر, 2016 , 19:14 م

    انسانه منصفه

    انا مجرد،،،،،إنسانه منصفه،،،،لي رأيي،،،،الحر،،،،،بلا تكلف،،،،،او تزلف،،،،،لا ألزم به احد،،،،،الرجل بنظري،،،،مجرد ،،،،ورده صفرا في مزهريةمشجره،،،تسقيها،،،،لتتمتع بماله ،،،،وتسد خشمك عن ريحه صنانه فقط😜
    لا يعجبني(2) اعجبني(10)
  70. 98
    7 ديسمبر, 2016 , 19:13 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    تذكر بأنك ستسأل عن ماكتبت يداك من سب وشتم وسخرية واستهزاء واستخفاف وخوض بالأعراض . فاحذر قبل ان تكتب حرفا او تنطق كلمه . ف كلها مسجله عند ربك . وستحاسب عليها . قد تنساها انت . ولكن ربك لا ينساها .
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  71. 97
    7 ديسمبر, 2016 , 19:12 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    مهما تكن الأم ظالمه او مظلومه..فاترك حضانة الاطفال لها..الأم ليس كمثلها شى في الكون..باستطاعتك ان تراهم ان كانوا في حضانتها..لا اعلم كيف يستطيع اي شخص ان يواجه امرأه سوى في محاكم او غيره..دع الحق لها
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  72. 96
    7 ديسمبر, 2016 , 19:10 م

    محد قال لي

    ناقصات عقل ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  73. 95
    7 ديسمبر, 2016 , 19:09 م

    تجمعوا عليها الاخونجية وش ترجي
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  74. 94
    7 ديسمبر, 2016 , 19:06 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    انا مجرد،،،،،إنسان منصف،،،،،لي رأيي،،،،،الحر،،،،،بلا تكلف،،،،،،او تزلف،،،،،لا ألزم به احد،،،،،المرأه بنظري،،،،مجرد ،،،،ورده بيضاء في مزهرية مشجره،،،تسقيها ،،،،لتتمتع بجمالها ،،،،وتستنشق عبيرها فقط😜✌️
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  75. 93
    7 ديسمبر, 2016 , 19:04 م

    ههه

    انسان منتف هو سندس الحقود
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  76. 92
    7 ديسمبر, 2016 , 19:04 م

    المصدر الموثوق يجب أن يكون من خارج هذا المصدر لأنه ربما طرف مشارك في الموضوع فكيف يؤخذ كلامه ، العدالة تقتضي الشفافية والدقة وليس التبرير !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 91
    7 ديسمبر, 2016 , 19:02 م

    يجب يجب يجب

    انه يكون قضاة نساء الرجل تفكيره مثل هذا المسمي نفسه تنسان منتف يحكموا للرجل لأنه يحقر المراة وانت يالمعلق المنتف ضحية م***** ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  78. 90
    7 ديسمبر, 2016 , 19:02 م

    أفريقي

    أيتها المرأة لن يقف في صفك أحد، فمصالح العلمانيون واللبراليون هي إستغلالك ومصالح المتنطعون بالدين هي إذلالك.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  79. 89
    7 ديسمبر, 2016 , 19:01 م

    ياهمداني

    اذا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من الصلاة عليه واتبع سنة خل احتفالك بذكر والصلاة عليه خل عنك البدع رقص وشموع وطرب ويقولون نحب الرسول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صلي على محمد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  80. 88
    7 ديسمبر, 2016 , 19:01 م

    احمد

    محتاجين حزم على القضاة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  81. 87
    7 ديسمبر, 2016 , 19:00 م

    الراصد

    جنت على نفسها براقش تشهير مسكينه بتجي على رأسها ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  82. 86
    7 ديسمبر, 2016 , 18:59 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    غازلتها بحنان،،،،،فقالت عيب عليك يا انسان،،،،،قلت ابطل غزل،،،،،قالت لا تفهني صح،،،،،فأنا أمرأه،،،،كلامي تأخذه رأس على عقب ،،،😜✌️
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  83. 85
    7 ديسمبر, 2016 , 18:58 م

    24

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  84. 84
    7 ديسمبر, 2016 , 18:56 م

    💎🎀سُندُس

    ( بعض ) النساء راعية علاقات و جرائم ف الخفاء وخيانة و سحر وهذه تعتبر من .......(( الأسرار )) بالنسبة للمرأة .......................هل فيه أحد قد سمع امرأة تعمل مثل هالأمور تخبر بها الآخرين 🤔🤔
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  85. 83
    7 ديسمبر, 2016 , 18:55 م

    ريما

    انت امراة يعني لايمكن يحكم لك حتى ولو ان حقك اوضح من الشمس يكفي انك امراة في مجتمع ذكوري فحقك الظلم وبس شئتي ام ابيتي
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  86. 82
    7 ديسمبر, 2016 , 18:55 م
    عدد التعليقات:16160

    قلم الحقيقه

    المرأة دائمآ وأبدآ هي الحلقة الأضعف في كل مواجهة تتعرض لها. وهي لاتقدم عليها الا بعد أن تستنفذ كل الطرق والحلول لتسترجع بها حقوقها وكرامتها دون جدوى.لذلك الرجل الحقيقي هو من يتسامح معها لا أن يؤذيها.
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  87. 81
    7 ديسمبر, 2016 , 18:54 م

    فارس

    لاتستعجلون في الحكم عليها فهذه ام تريد اطفالها ولكن وقعت بين ** قاضي وزوج داعيه كيف تبون يطلع صوتها !!! ولكن هناك العادل عالم السر ومافي الصدور قادر ان يفضح كل***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  88. 80
    7 ديسمبر, 2016 , 18:54 م

    رفقا بالقوارير

    طليقها سيحرمها من حضانة ورؤية ابنتها لذا لابد من العدل والانصاف وان تكون الحضانة من حقها وحق طليقها بحيث تكون البنت عندها والدتها يومين او ثلاث ايام في الأسبوع ليس من حق طليقها ان يحرمها من ابنتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  89. 79
    7 ديسمبر, 2016 , 18:54 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    من يزعل من كلامي،،،،،ينط من اعلى جبل،،،،خير له من يثق بأمرأه،،،،على الأقل ستموت مره ،،،،اما الثقه بالمراه ،،،،،ستموت الف مره،،،،،😜✌️
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  90. 78
    7 ديسمبر, 2016 , 18:52 م

    الشهري

    من المعروف ان المحكمة لن تدين نفسها ولا القاضي الذي تولى القضية وحكم فيها وبماءً المرأة هي الطرف الأضعف في القضية سيكون الحكم ضدها بدون شك مثلما كان ضد السمنة والجني الهارب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  91. 77
    7 ديسمبر, 2016 , 18:51 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    كن لئيم،،،،،ثم اقتحم عالم المرأه،،،،،،بلا خوف،،،،لأنك ستحترم،،،،،لكن إياك وان تكون محترم،،،،،لأنك ستندم ،،،،يا محترم 😜✌️
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  92. 76
    7 ديسمبر, 2016 , 18:50 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    هل ذكر في القران الكريم الأحتفال المولد أو أقرة أو أحتفل به النبي أو ورد حديث عنه انه جائز فإذا خالف ذلك فهو بدعه بدعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  93. 75
    7 ديسمبر, 2016 , 18:50 م

    زمان الصمت

    الله ينصرها اذا كانت مظلومة .بعض الذكور يدافعون عن بعض ويفزعون لبعض حتى عند الغلط يدافعون عن بعض ويبررون لبعض ويرقعون لبعض حتى لو كان ظالم يدافعون عنه لانه ذكر ولانها امرأه !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 74
    7 ديسمبر, 2016 , 18:49 م
    عدد التعليقات:6279

    بسمه

    اتوقع استخدمت اضعف الايمان في الدفاع عن نفسها ورد الجور اللي وقع عليها ..ننتظر الخبر اليقين ..ولا أيش رايك تعليق 32🤓
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  95. 73
    7 ديسمبر, 2016 , 18:49 م

    زعلت لأن كلامك جرح قلبي ماتوقعت منك هالكلام تكلمت كأنك مب حبيبي وخليت علي كل الملام ياصاحبي أنا أكتفيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 72
    7 ديسمبر, 2016 , 18:48 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    ت 65،،،،،،شكرًا اخي الحبيب،،،،،المرأه خلقت من ضلع اعوج،،،،،،عموما ،،،،،المحصله انها عوجاااااااااء،،،،،خلقتها عوجااااااء،،،،،ومن أراد إصلاح اعوجاج امرأه،،،،،،فهو اما ***مسكين،،،،او ***،،،😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 71
    7 ديسمبر, 2016 , 18:48 م

    بسم الله الرحمن الرحيم ماتوقعتها منك يا أعز الناس مآتوقعتهآ منك يآ أعز آلنآس ... في حيآتنآ آلكثير من آلبشر ممكن أن ننصدم بهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 70
    7 ديسمبر, 2016 , 18:47 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    مكرمة المرأة في ديننا الأسلامي ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  99. 69
    7 ديسمبر, 2016 , 18:46 م

    الله يهديك ياهمداني****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 68
    7 ديسمبر, 2016 , 18:45 م

    ام محرومه

    إنسان منصف/ انت **المره مالهاذنب تبي بنتها تفكير ***يحتقر المراه الله لايوفقك***
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  101. 67
    7 ديسمبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    كذاااابه ياشندش ،،،،،كل البنات،،،،،يفشين اسرارهن،،،،بس لازم تكون ،،،،،لئيم اولا،،،،،😜✌️
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  102. 66
    7 ديسمبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    الزوج أذا أحتقر زوجتة فهو حقيير و تافه و سافل و نذل و جبان و ننسلخ منه المروءه و الرجوله .. لانها معززة محرمة في ديننا الأسلامي لها حقوق و عليها حقوق .
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  103. 65
    7 ديسمبر, 2016 , 18:44 م

    ٤٦ ضلع وليس عظم ؟؟ تثقف شوي لاتفشل نفسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  104. 64
    7 ديسمبر, 2016 , 18:44 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  105. 63
    7 ديسمبر, 2016 , 18:42 م

    الهمداني

    الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الواحد صار مايدري من يصدق((ليس في هذا الخبر فقط بل في كل الاخبار))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  106. 62
    7 ديسمبر, 2016 , 18:42 م

    💎🎀سُندُس

    لاتصدق من يقول أن المرأة لاتستطيع أن تحفظ (( السر )) ........................... تفشي......(( أسرار الغير )) أما أسرارها تحتفظ بها عشرات السنين وقد تدفن معاها وقد تنكشف قبل وفاتها🤔🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  107. 61
    7 ديسمبر, 2016 , 18:41 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    انظروا،،،،،فقط،،،،،للبنات اللواتي ،،،،،يهربن،،،،،من هو ولي امرها،،،،اللي يحترمها،،،،،ويسفرها لفرنسا،،،،ويعطيها حريتها،،،،اما من يكسر خشمها،،،،تجدها بنت رجال،،،،لا تهرب أبد 😜✌️
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  108. 60
    7 ديسمبر, 2016 , 18:41 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    أن الأحتفال بمولد النبي صل الله عليه و سلم ،، بدعه ، لأنه لم يحتفل به قط .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  109. 59
    7 ديسمبر, 2016 , 18:40 م

    REALITY

    بعض النساء ما تعرف كيف طريقة تفكيرها كأنها تعيش في كوكب ثاني
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  110. 58
    7 ديسمبر, 2016 , 18:38 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الله الهادي الحمدلله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  111. 57
    7 ديسمبر, 2016 , 18:38 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    من يستشير ،،،،،زوجته ،،،،تحتقره في سرها،،،،هذا شيء في طبعها،،،،،هي تحب من يحتقرها،،،،ويقول لها فقط (( انا احبك.))،،،،هذا المهم لها و***،تسعد 😜✌️
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  112. 56
    7 ديسمبر, 2016 , 18:38 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    كيف يطاوعك قلبك ي والد الطفلة من حرمانها من والدتها لا تقحمون الطفلة في مشاكلكم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  113. 55
    7 ديسمبر, 2016 , 18:37 م

    💎🎀سُندُس

    مشاكل المتزوجين عد وأغلط ، الرابح ف هالزمن اللي ف المدرج يتفرج👀
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  114. 54
    7 ديسمبر, 2016 , 18:36 م

    الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

    الواحد صار مايدري من يصدق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  115. 53
    7 ديسمبر, 2016 , 18:35 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    المرأه،،،،،والشيطان،،،،،أيهما أضر على ،،،،بني البشر،،،،اعتقد ،،،،ان المرأه يتبرأ منها الشيطان،،،،اعني البعض فقط😜✌️
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  116. 52
    7 ديسمبر, 2016 , 18:34 م

    الشهاب الاحمر

    يجب اعادة النظر في النظام القضائي برمته وسن قوانين واضحة لكل جريمة فللأسف هناك ضبابية في تنفيذ الاحكام.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  117. 51
    7 ديسمبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:6161

    المنتصر بالله

    إنسان منتف نفس أسلوب شيهانه تكره النساء وتحط الخطأ على جميع النساء لأن عندها عقده نفسيه من زوجات اخوانها وخاصه السوريه منهم هههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  118. 50
    7 ديسمبر, 2016 , 18:32 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    انا حقا اعشق جسد المرأه،،،،،اما عقلها،،،،،فيعشقه،،،،السفهاااااء،،،،،،اعني البعض فقط 😜✌️
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  119. 49
    7 ديسمبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    كم من أم مسكينه محرومه من فلذة أكبادها بسبب تسلط الرجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  120. 48
    7 ديسمبر, 2016 , 18:30 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    يا ويلك ،،،،اذا أفشيت سرا لأمرأه،،،،فهي لا تكتم شيئا أبد 😜✌️
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  121. 47
    7 ديسمبر, 2016 , 18:30 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    مسكينه الطفلة أني كاد أرى في عينيها ألم الفراق و الحسرة لأبتعادها عن والدتها ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  122. 46
    7 ديسمبر, 2016 , 18:28 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    المرأه،،،،،،مثل العظم الأعوج ،،،،،ان عدلته كسرته،،،،فاتركها عوجاااااااء،،،،،فهو الحل الأمثل ،،،،لجميع النساء😜✌️
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  123. 45
    7 ديسمبر, 2016 , 18:28 م
    عدد التعليقات:6161

    المنتصر بالله

    الأطفال ضحايا الطلاق وسمعت من القصص والروايات ما يشيب منها الغلمان لذلك أتقوا الله في أبناءكم واطفالكم علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  124. 44
    7 ديسمبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    نرد لموضوعنا ،، ضاعت الطفلة المسكينة و أنحرمت من الحضن الحنون ، مسكينه ان قلبي يتقطع من أجلك أيها الطفلة المسكينة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  125. 43
    7 ديسمبر, 2016 , 18:25 م

    ذاك هو

    استوصوا بالنساء خيرا استخدمتوا اوراق الصحف ومنابر الاعلام ردا على تظلم ابيدته من خلال جوالها كل ذلك لتجميع الحجج ضدها *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  126. 42
    7 ديسمبر, 2016 , 18:25 م

    ماهي كفو حضانة ولا خلوها معها لكن كيف طبيت على هذي العينة وش هالحظ التعيس الردي الله لا يبلانا *****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  127. 41
    7 ديسمبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    المرأه واحده لا تكفي؟!😜✌️
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  128. 40
    7 ديسمبر, 2016 , 18:24 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    شني نوعية مركبتك !! افصح ي غلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  129. 39
    7 ديسمبر, 2016 , 18:24 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    من يحترم المرأه،،،،،،مغفل،،،،لانها تراك كذلك،،،،وتعشق من يذلها،،،،،ويجيب مناخيرها الارض،،،،اعني البعض فقط😜✌️
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  130. 38
    7 ديسمبر, 2016 , 18:22 م

    وشهرت بأسماء طليقيها لاحظ ماهو واحد ثنين ههه وفوقهم القاضي تقول يبي يتزوجني مسيار فاظفر بذات الدين تربت يداك بس وين تلقاها اليوم المتدينة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  131. 37
    7 ديسمبر, 2016 , 18:22 م

    صبرنا ي رب

    ت 24 إنسان نصف وليس منصف . كذلك انت لا تحترمك النساء فأنت مثل م****
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  132. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    نساء ،،،،،يتساقطن،،،،،أمامك بسهوله إذا لبست لباس اللؤم،،،،فهذا طبعهن،،،،يبحثن عن اللئيم ،،،وينفرن عن الكريم ،،،،اعني الكثير منهن😜✌️
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  133. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 18:21 م

    😂 شر البلية مايضحك 😂

    شيعي برونزي 17 خذ عمامة عمايم سيددك ٤ من أسيادك المعممين أو ٥ عشان الاسبير
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  134. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:6161

    المنتصر بالله

    لا تنزع الحضانه من الأم إلا في حال زواجها من رجل غريب عن الأسره وفي حالات نادره والطفل ضحيه وهو المتضرر من زواج أمه وحرمانه من حنانها..........?
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  135. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    عليك بادوالاب الثلثي فأنه رائع لمركبتة 😬
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  136. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 18:19 م

    ولا زالت المدعوة عبسة تمارس نفس الدور التظليلي في كل خبر يخص الاناث القضاة والمحاكم والجهات الرسميه ماهم معجبينها 😐
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  137. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 18:18 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    الرجال عقولهم ،،،،في جماجمهم،،،،،والنساء عقولهن بين رجليهن،،،،مهما تكلمت معها لا تفهم،،،،الا من بين رجليها فقط😜✌️
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  138. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 18:18 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    أبجد هوز حطن قلمن ضاعت الطفلة المسكية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  139. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 18:18 م

    جبال سدير

    تعليق 17 شيعي برونزي انصحك بكفر ابو عمامة سوداء هذااحسن انواع الكفرات ودائما يطلق صواريخ ارض جو
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  140. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 18:17 م

    رفقا بالقوارير

    طليقها سيحرمها من حضانة ورؤية ابنتها لذا لابد من العدل والانصاف وان تكون الحضانة من حقها وحق طليقها بحيث تكون البنت عندها والدتها يومين او ثلاث ايام في الأسبوع ليس من حق طليقها ان يحرمها من ابنتها
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  141. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 18:17 م

    فارس نحد

    ليش ياخذ البنت تكون مع امه ويصرف عليها وتزور امها موضوع الحضانه تعاون على تربية الابناء وليس نزاع وسرقة اطفال
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  142. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    التعاطف مع المرأه،،،،،هو اللي قواهن،،،،على جرائمهن،،،،،حسبي الله عليهن،،،،حلوات فأقدمت للعقل والمنطق،،،،😜✌️
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  143. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    قاضيان في 🔥 وأخر في الجنه ،، دع الأم هي التي تحضن طفلتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  144. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 18:15 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    اغضبوا مني جميعا ،،،،،،بلا استثناء،،،،،،،فأنا لا أحترم النسااااااااء،،،،،،،،اعني معظمهن،،،،هذا رأيي،،،،رأي منصف😜✌️
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  145. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 18:15 م

    الى صالح

    الله لا يصلحك وش عرفك عنها انت اتق الله بس تدافع عنهم وانت ماتدري ان شاء الله يصيبك من الظلم ماصابها ان كانت مظلومه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  146. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:6161

    المنتصر بالله

    الله أعلم لكن من المصلحه بقاء الطفل مع والدته الأم وليس الأب لأسباب كثيرة ليس هناك حضن أطهر وأحسن من ريحة الأم وليس هناك بديل للأم................?
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  147. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 18:13 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    الأم تستميت بالدفاع عن فلذة كبدها ،، الوالدين كل منهما يحارب الأخر و الضحية الطفلة المسكينه المسكينه المظلووومه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  148. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 18:12 م

    انا من شفت طوالة لسانها وهياطها عرفت انها علة وريد ..الأن انتي تعرضت ناس باسمائهم ولهم الحق في مقاضاتك وبدال ما تحل قضيتها عقدتها زيادة ..ما اعتقدان وحدة بذا اللسان والنقاب ***يؤخذ حقها
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  149. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    إنسان منصف،،،،يقول،،،،((( الشر إمرأه،،،،،والخير رجل )))،،،،😜✌️
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  150. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 18:12 م

    الى عاشق الجوري

    الحضانة حق للمحضون وليس للام ولا للاب فاينما وجد المكان المناسب للمحضون حكم له بالحضانة هذي هي ابجديات القضاء عندنا المفروض تعرفها
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  151. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 18:10 م

    شيعي برونزي

    السلام عليكم هاي شباب كيفكم تمام انا اليوم في شارع الكفرات ودي اغير كفرات بس عجزت اعرف وش نوع الكفر الممتاز ياليت تنصحوني
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  152. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 18:10 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    ذلك المخلوق،،،،،الضعيف القوي،،،،،المسكين المتكبر،،،،،الحلو المر،،،،،،الجميل القذر،،،،،ناقص العقل والدين،،،،،يا ترى من يكون؟!😜✌️
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  153. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 18:09 م

    رهين الحياة

    ياخي الدعوه سهله وبسيطه جدا وحتى لوحرمت من امومة ابنتها وصدربحقها صك شرعي ماحدراح يقدر يمنعها من انهاتشوف بنتهافي جدول زيارات اسبوعيه وجيبو وكيلها وهويحضرها لكم من غيرتشهير واعلام
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  154. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 18:09 م

    علي. العمري

    وين. حقه. الجوهره. المكنونة الي. اشغلتونه فيه وربي. ان حقوقه. صفر
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  155. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 18:08 م

    saleh33

    عساك للسكين انتي وهي هنا يقولوا لك كل حثيثيات القضيه وتقول مسكينه
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  156. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 18:08 م
    عدد التعليقات:6279

    بسمه

    ماراح تستقوي وتدافع عن نفسها بهذي الشراسه الا اذا وقع عليها ظلم...لا تسمعوا من طرف واحد !!!!
    لا يعجبني(6) اعجبني(11)
  157. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 18:08 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    يا ترى من القائل،،،،(( ،يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام ))😜✌️
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  158. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 18:07 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    من المتعارف عليه أحتضان الطفلة من حق الأم وخاصة أذا لم تتزوج برجل أخر ،،، كان الله في عون الطفلة المسكينه اليتيمة بوجود والدين متناحرين .
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  159. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 18:06 م

    علي. العمري

    حقوق. النساه. صفر. عندنا. تقول. مش. بشر. وربي شكله. مضلومه. الله. يعينه. عليهم. بس الله. معه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  160. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 18:06 م

    الى رقم 4 الرحال

    ترى النساء كيدهم عظيم ويستغلون تعاطف الناس معهن ليحصلن على ما يردن لكن القضاء عندنا صار ما يلتفت لبكاءهن لان مرت عليه حالات كثيرة كان الرجل فيها هو المظلوم والمرأة تصطنع الظلم القضاء اصبح محصن
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  161. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 18:06 م

    ابو سليمان

    يارب انصر المظلوم على الظالم ورد الحق لي أهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  162. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    اذا وجدة جريمه،،،،،فتش عن المرأه،،،،،تجد انها،،،،اما فاعل لها،،،،او محرض عليها،،،،😜✌️
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  163. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 18:03 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    المرأه،،،،،بطبعها،،،،،شر،،،،،لكن القليل منهن،،،،صالحات،،،،،والكثير،،،،،،منهن مطلقه للشيطان عنانها ،،،،،فيقودها،،،،،لكل نقيصه،،،،😜✌️
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  164. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 18:00 م
    عدد التعليقات:6141

    الرحااال

    واضح من كلامها انها مظلومه..الله يعينها وينصرها على الظالمين
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  165. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 17:59 م

    يجب الاسراع بالقبض عليها

    ومحاكمتها بتهمة عدم تنفيذ الامر القضائي وايضا تحاكم بتهمة التشهير هذي مجرمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  166. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:11920

    إنسان منصف

    اكثر أهل النار من النساء،،،،،فلا تثقوا بكلام امرأه،،،،،فالكثير منهن كياده حسود حقود،،،،،مهما تصنع لها من معروف،،،،،تجده لا شي،،،،الحذر من هذا المخلوق،،،،،الحلو الجميل،،،،،المسمى،،،،بالمرأه،،،،😜✌️
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  167. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 17:57 م

    مسكينة الله يعينها عليهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)

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