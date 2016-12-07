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بالفيديو: بدر آل زيدان يلبس الشماغ و العقال لممثل هندي ويضبط له الترسيمه على الهواء

7 ديسمبر, 2016 , 19:05 م
بالفيديو: بدر آل زيدان يلبس الشماغ و العقال لممثل هندي ويضبط له الترسيمه على الهواء
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صحيفة المرصد: خلال برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة قام الممثل الهندي الشهير “رانفير سينغ” بتجربة ارتداء بعض الزي السعودي “الشماغ والعقال”.
وقام المذيع السعودي بدر آل زيدان بمساعدة الفنان الهندي في ارتداء الشماغ وضبط “الترسيمة”، وذلك خلال استضافته اليوم (الأربعاء) في برنامج “صباح الخير يا عرب” على قناة “إم بي سي”.
وقدعلق الممثل على صورته وشكله في العقال والشماغ بقوله: “يبدو جميلاً، سوف أرتديه طوال اليوم، شكرا لك، هذا رائع جداً، كما أن اللحية تناسب العقال



تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 21:11 م

    الى قسم بالله

    يا شين درعمتك على غير سنع لا يكون بتدبس الشماغ والعقال من طقوس الدين بعد
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  2. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 19:34 م

    قسم بالله

    انه استهزاء بالشماغ والعقال ،، وقنوات الام بي سي تروج لأي شيء يسئ للمواطن والوطن ، والله لو نلبس الزي الهندي بهذا الشكل غير يعملون الهنود احتجاج عالمي .
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  3. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 19:33 م

    رعد الجنوب

    طيب وبعدين
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  4. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 19:32 م

    منريال

    يا عمر يا معمر && عمرالله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
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  5. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 19:21 م

    خبر مهم
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  6. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 19:14 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    طيب هل الهندي عربي أم أعجمي !!
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  7. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 19:12 م

    سفران

    يا زينه الله يحفظه من عيون العوانس بسمه وهيفاء وعهود وريما وتونسية
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  8. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 19:10 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    جميل بأن ***يهتمون و يفخرون بأرتداء زي مملكتي محبوبتي 😳👍
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