صحيفة المرصد: خلال برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة قام الممثل الهندي الشهير “رانفير سينغ” بتجربة ارتداء بعض الزي السعودي “الشماغ والعقال”.
وقام المذيع السعودي بدر آل زيدان بمساعدة الفنان الهندي في ارتداء الشماغ وضبط “الترسيمة”، وذلك خلال استضافته اليوم (الأربعاء) في برنامج “صباح الخير يا عرب” على قناة “إم بي سي”.
وقدعلق الممثل على صورته وشكله في العقال والشماغ بقوله: “يبدو جميلاً، سوف أرتديه طوال اليوم، شكرا لك، هذا رائع جداً، كما أن اللحية تناسب العقال
بالفيديو: بدر آل زيدان يلبس الشماغ و العقال لممثل هندي ويضبط له الترسيمه على الهواء
صحيفة المرصد: خلال برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة قام الممثل الهندي الشهير “رانفير سينغ” بتجربة ارتداء بعض الزي السعودي “الشماغ والعقال”.
تعليقات ( 8 )
الى قسم باللهيا شين درعمتك على غير سنع لا يكون بتدبس الشماغ والعقال من طقوس الدين بعد
قسم باللهانه استهزاء بالشماغ والعقال ،، وقنوات الام بي سي تروج لأي شيء يسئ للمواطن والوطن ، والله لو نلبس الزي الهندي بهذا الشكل غير يعملون الهنود احتجاج عالمي .
رعد الجنوبطيب وبعدين
منرياليا عمر يا معمر && عمرالله شبابك && والنجوم والقمر && يلعبون عند بابك &&
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريطيب هل الهندي عربي أم أعجمي !!
سفرانيا زينه الله يحفظه من عيون العوانس بسمه وهيفاء وعهود وريما وتونسية
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريجميل بأن ***يهتمون و يفخرون بأرتداء زي مملكتي محبوبتي 😳👍