بالفيديو: بدر آل زيدان يلبس الشماغ و العقال لممثل هندي ويضبط له الترسيمه على الهواء

صحيفة المرصد: خلال برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة قام الممثل الهندي الشهير “رانفير سينغ” بتجربة ارتداء بعض الزي السعودي “الشماغ والعقال”.

وقام المذيع السعودي بدر آل زيدان بمساعدة الفنان الهندي في ارتداء الشماغ وضبط “الترسيمة”، وذلك خلال استضافته اليوم (الأربعاء) في برنامج “صباح الخير يا عرب” على قناة “إم بي سي”.

وقدعلق الممثل على صورته وشكله في العقال والشماغ بقوله: “يبدو جميلاً، سوف أرتديه طوال اليوم، شكرا لك، هذا رائع جداً، كما أن اللحية تناسب العقال