بالفيديو و الصور : تحطم طائرة باكستانية وعلى متنها 47 شخصاً

صحيفة المرصد-د ب أ : أكدت سلطات الطيران الباكستانية اليوم الأربعاء تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية ، تقل 47 راكبا ، في رحلة داخلية من مدينة شيترال بشمال البلاد إلى العاصمة إسلام آباد .
ونقلت قناة جيو الباكستانية عن هيئة الطيران المدني القول إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بالقرب من منطقة هافيليان ،وهي في طريقها إلى إسلام آباد.
وكان شهود عيان قد قالوا إنهم رأوا الطائرة تتحطم في منطقة جبلية بالقرب من هافيليان ،كما أضافوا أنهم شاهدوا ألسنة دخان تتصاعد من المنطقة التي يتردد أن الطائرة وقعت فيها . وقد أظهرت صور من المنطقة حطام الطائرة وأعمدة الدخان المتصاعدة .
تعليقات ( 5 )
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بدورلاحول ولا قوة الا بالله
السفيانيمن لم يمت بلسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. اللهم ارحمهم وارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
زائر صريحالله يرحمهم