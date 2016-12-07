  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو و الصور : تحطم طائرة باكستانية وعلى متنها 47 شخصاً

7 ديسمبر, 2016 , 19:36 م
بالفيديو و الصور : تحطم طائرة باكستانية وعلى متنها 47 شخصاً
  • 2٬555
  • 5
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-د ب أ : أكدت سلطات الطيران الباكستانية اليوم الأربعاء تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية ، تقل 47 راكبا ، في رحلة داخلية من مدينة شيترال بشمال البلاد إلى العاصمة إسلام آباد .
ونقلت قناة جيو الباكستانية عن هيئة الطيران المدني القول إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بالقرب من منطقة هافيليان ،وهي في طريقها إلى إسلام آباد.
وكان شهود عيان قد قالوا إنهم رأوا الطائرة تتحطم في منطقة جبلية بالقرب من هافيليان ،كما أضافوا أنهم شاهدوا ألسنة دخان تتصاعد من المنطقة التي يتردد أن الطائرة وقعت فيها . وقد أظهرت صور من المنطقة حطام الطائرة وأعمدة الدخان المتصاعدة .

11

22

33

55

77

88

99

1

2



تعليقات ( 5 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:4995

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  2. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    السفياني

    من لم يمت بلسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. اللهم ارحمهم وارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    زائر صريح

    الله يرحمهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    الموت حقيقه ونحن غافلون عنها يا نفس توبي فالموت قد حان
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم