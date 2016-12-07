بالفيديو : ماذا قال محترف الهلال بوناتيني عن الحياة في المملكة

صحيفة المرصد: عبَّر محترف نادي الهلال اللاعب بوناتيني عن إعجابه بالحياة في المملكة قائلاً: “الحياة في السعودية ممتازة، وهي بلد جميل وشعبها كريم، والرياض مدينة جميلة ومتطورة، وتم استقبالي بشكل رائع هنا، وتأقلمت على الحياة بشكل سريع، ومستعد للبقاء طيلة حياتي الاحترافية كلاعب في الرياض، لأنني مرتاح وتأقلمت داخل وخارج النادي”.

جاء ذلك عبر برنامج أكشن يا دوري ، مضيفاً : “عند معرفتي بمفاوضات الهلال لي تواصلت مع تياجو نيفيز، لأنه لعب للنادي، وإدواردو، وكان حديثهما إيجابيا عن نادي الهلال”.

وعن أكثر الأكلات التي أحبها قال بوناتيني : “أذهلتني الأطباق السعودية كالكبسة والمندي، فالطباخ هنا في النادي يجهزها بشكل مذهل بعد المباريات، وفي المعسكر الخاص، وتوقعت أن أجد صعوبة في التأقلم على الوجبات السعودية، لكن الوجبات هنا كلها لذيذة”.