صحيفة المرصد : من قمة أحد الأبراج في إمارة دبي التقط “فزاع” الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو “سيلفي” يظهر الضباب الكثيف وهو يغطي منتصف أبراج دبي ويحجب الرؤية عن الأرض.
وأظهر المقطع الذي نشر عبر “إنستقرام” برج خليفة وأبراج أخرى وقد غطى الضباب الأجزاء السفلية منها فيما تجاوزت قممها الضباب بمسافات كبيرة.
شاهد .. ولي عهد دبي يلتقط “سيلفي” فوق السحاب
صحيفة المرصد : من قمة أحد الأبراج في إمارة دبي التقط “فزاع” الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو “سيلفي” يظهر الضباب الكثيف وهو يغطي منتصف أبراج دبي ويحجب الرؤية عن الأرض.
تعليقات ( 5 )
عدد التعليقات:178
شقردي بطرانلا اله الا الله كم ارتفاع المبنى بهالرتفاع الاكسجين ماينقص
عدد التعليقات:4995
بدورماشاء الله روعه
سارهمناظر روعة تجنن حتى فزاع يجنن
الاصيلدبي المدينه الحالمه فى العالم حيث النحاح بعيدا عن البيروقراطيه والاجراءات الروتينيه ومعوقات النجاح والازدهار الشيخ محمد بن راشد الشخصيه العالميه الاولى اقتصاديا وتنمويا 🌹🌹🌹
عدد التعليقات:2140
عاشق الجورريمنظر يبهر 👀 و من تحتك الغيوووم ☁️☁️