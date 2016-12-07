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شاهد .. ولي عهد دبي يلتقط “سيلفي” فوق السحاب

7 ديسمبر, 2016 , 19:48 م
شاهد .. ولي عهد دبي يلتقط “سيلفي” فوق السحاب
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صحيفة المرصد : من قمة أحد الأبراج في إمارة دبي التقط “فزاع” الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو “سيلفي” يظهر الضباب الكثيف وهو يغطي منتصف أبراج دبي ويحجب الرؤية عن الأرض.
وأظهر المقطع الذي نشر عبر “إنستقرام” برج خليفة وأبراج أخرى وقد غطى الضباب الأجزاء السفلية منها فيما تجاوزت قممها الضباب بمسافات كبيرة.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 23:41 م
    عدد التعليقات:178

    شقردي بطران

    لا اله الا الله كم ارتفاع المبنى بهالرتفاع الاكسجين ماينقص
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  2. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:4995

    بدور

    ماشاء الله روعه
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  3. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 20:10 م

    ساره

    مناظر روعة تجنن حتى فزاع يجنن
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  4. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 19:58 م

    الاصيل

    دبي المدينه الحالمه فى العالم حيث النحاح بعيدا عن البيروقراطيه والاجراءات الروتينيه ومعوقات النجاح والازدهار الشيخ محمد بن راشد الشخصيه العالميه الاولى اقتصاديا وتنمويا 🌹🌹🌹
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  5. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 19:54 م
    عدد التعليقات:2140

    عاشق الجورري

    منظر يبهر 👀 و من تحتك الغيوووم ☁️☁️
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