شاهد .. ولي عهد دبي يلتقط “سيلفي” فوق السحاب

صحيفة المرصد : من قمة أحد الأبراج في إمارة دبي التقط “فزاع” الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو “سيلفي” يظهر الضباب الكثيف وهو يغطي منتصف أبراج دبي ويحجب الرؤية عن الأرض.

وأظهر المقطع الذي نشر عبر “إنستقرام” برج خليفة وأبراج أخرى وقد غطى الضباب الأجزاء السفلية منها فيما تجاوزت قممها الضباب بمسافات كبيرة.