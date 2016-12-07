بالفيديو: سيدة تطلب من الربيعة تفقد غرفة غير مجهزة بمستشفى عسير.. والوزير: “طيب”

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو لامرأة طلبت من وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن يدخل إلى إحدى الغرف غير المجهزة في مستشفى عسير الذي قام بزيارة تفقدية لها اليوم. وقد اقتربت المرأة من الوزير، فيما حاول أحدهم منعها، وقالت: “لو سمحت”، ورد عليها “سمي”فالتفت لها الوزير، ودعته لأن يتفقد إحدى الغرف الغير مجهزة وأوضحت له أن الإدارة جهزت الجانب الأخر من القسم ،وقال لها: “طيب”.
وحاول أحد المسؤولين شرح الموقف للوزير، إلّا أنه قرر السير خلف المرأة لتفقد الغرفة التي أشارت إليها، وكان الربيعة قد تفقد عددًا من المشاريع الصحية في عسير اليوم.
تعليقات ( 47 )
حسنونعم في هذه المرأه الجوقة التي تمنع المرأة من الوزير هؤلاء يجب ابعادهم
حسن محمد مخافةهذه المرأة الحرة وأمثالها تعطينا دروس في الوطنية الحقيقية والشجاعة والإخلاص ولو أن كل مواطن ومواطنة حذو حذوها بإيصال الرسائل الصادقة لقضي على الفساد وتصدرنا العالم برقينا وحضارتنا وتقدمنا .
قلم العلمانيةيا قلم الحقيقة هذه مثالا للمرأة السعودية بنت الرجال المتحجبة المتمسكة بدينها .... وليس المراءة التي انت تريدها في عصر العلمانية من تبرج واختلاط وسفور كما تريد يا قلم الحقيقة بل إنها المراءة الاس
سارهلو نفتك من البروتوكولات الكذابه كان حنا بخير ونفهم ونستوعب ان الوزير واي مسؤل وضع لخدمتنا وهو مكلف بذلك لكن عندنا بالمعكوس اصبحت المسئوليه تشريف وتعظيم لمن يحصل عليها هذاالشي خلانا من الدول المتخلفه
العويدطبعاً هذا الاسلوب من مسئولي المستشفيات والدوائر اصبح طابع يتكرر حيث يظهرون للمسئول الجميل والجديد في خط سيره ويبعدون عنه مايريدون اخفاءه،ياليت للمسئولين جولات مفاجئة اوزيارة متخفية كمراجع ليرى بعينه👀
باب الشمالمتى تاتي يامعالي الوزير الى مستشفيات الشرقية التعقيم فيها صفر بالمائة...
سهيركفو عليك يا بنت الاجاويد والله انك تنحطين علي الراس عسي الله يكثر من امثالك ويحفظك ويطول في عمر الوزير الانسان المخلص بيض الله وجهه والله ونعم وسبعة انعام انك تجاهلت المنافق .
الهاشميوفقك الله يا توفيق الربيعة وينكم ايها الوزراءمن هذا الشهم الذي يتلمس احتياجات المواطن وفق توجيهات قاده هذه البلاد المعطاه حفظهم الله بنت رجال وفقها ربي
قونداوفق الله كل مخلص واتمنى ان تحضى منطقة عسير على الرعايه المناسبه والمسؤل الكفؤ
المسيرجزا الله الوزير كل خير اللي قدر طلبها وثمن كلامها -- الحرمه جزاها الله خير بتصرفها تخدم مجتمعها وتفتح عيون المسؤولين فما يحصل في الجنوب ممكن يحصل في اي جهه من مملكتنا الغاليه لاماجال للكسالى
الله يرفع قدرك يا توفق الربيعهنتمنى يكون لدينا وزير او مسئول ينصت ويسمع ويساعد مثل هذا الرجل . ونتمنى ان ينجح في ملف الصحة . الصحة ملفات متشعبة ومرافق حكومية وخاصة وتامين وتخصصات ووظائف مواطنيين واجانب . اعانك الله يا دكتور توفيق
صومالي وافتخرالوزير الوحيد .. المبدع حقيقة .. الله يوفقه
.ِزاير جديدمسكينه (خنبوقه الشمطاء) بترد.علي نفسها العجييزه!!
الرأي العامبنت رجال الله يحفظها
زمن يخوفبيض الله وجهك يالربيعه وبيض الله وجهك يابنت الوطن الحر والرجال هكذا نتمنا ان تكون الشفافيه مع المسؤلين الكبار لان من تحتهم خبثاء منافقون مداهنون ضبطوا له قسم للزياره الله ينتقم منهم هالمستشفى مو طيب
زمن يخوفبيض الله وجهك يالربيعه وبيض الله وجهك يابنت الوطن الحر والرجال هكذا نتمنا ان تكون الشفافيه مع المسؤلين الكبار لان من تحتهم خبثاء منافقون مداهنون ضبطوا له قسم للزياره الله ينتقم منهم هالمستشفى مو طيب
ابو دالياالكمال لله ، الناس دائماً تبحث عن النواقص والخلل البسيط رغم جاهزية وكفائة بقية المنشئة ، طبيعي جداً
عدد التعليقات:9296
اللامي10بنت رجال
عدد التعليقات:16163
قلم الحقيقهالأخونجية ومعهم المتصحرين وسنضيف اليهم المتنبرين أعداء المرأة المحاربين لها على كافة الأصعدة داخل وطنها كل خوفهم ورعبهم أن يكون للسعودية صوت قوي جهوري مثل هذه المواطنة لتنال من خلاله كامل حقوقها .
عدد التعليقات:9296
اللامي10هل اصبح ماعرض***!؟
الجنوبيانطم يا الخنبوقه ساميه
النساء اجراء من بعض الرجال وكشفت المستور ، فنبــارك لها هذه الوطنيةبعض الرجال انانى لا يعنيه الا مصلحتة الخاصة وهذا النوع من الطباع مذموم شرعا وعرفا وللاسف مشاهد على ارض الواقع اما أختنا الكريمة اختارت الفرصة الذهبية وكشفت المستور للأعلى سلطة فىي وزارة الصحة
عدد التعليقات:16163
قلم الحقيقهكفو عليك يالمرأة السعودية .والله ينصرك على الأخونجية والمتصحرين اللي يحاربونك ويعادونك. أشهد انك عطيتيهم درس في الاخلاص للوطن ومحاربة المفسدين فيه ماهوالأخونجي أبو منبر قطاع الأرزاق على كوب شاي بريال.
سعود العريفيالوزير رجل فاضل متواضع كثر الله من أمثاله انا قابلته في وزارة التجاره عندما كان وزير قمة التواضع بصراحه اول مره أرى وزير بمثل هذا التواصع
شايف كذاامراة عن الف ذكر يردد دائما بأنها ناقصة عقل
عدد التعليقات:16163
قلم الحقيقهوبلغ الأخونجي عليها ربعه حتى يحضرون الشرطة ويعتقلونها بتهمة مزاحمة الرياجيل واختلاطها بهم.تحسبونه بيقول الصدق أنها نادت على الوزير لاخباره بعلم في صالح المرضى أبدآ والله ليجحد العلم فقط ليعزز لموقفه.
.... محمد عبداللهبدون نفاق عسير من افضل مستشفيات المملكه يا مسلمين
القصيبـي ووزير الصحـة الربيعة مخلصان ويتميّز الربيعة بالبساطةد/ القصيبي رحمة الله كان مخلصا ،ليس الوحيد فى اعتقادى***
عدد التعليقات:16163
قلم الحقيقهنعم المواطنة الشجاعة ماهي شجاعتك من فوق منبرك تحارب خلق الله من المواطنين البسطاء في أرزاقهم ياقطاع الأرزاق.والله العظيم لو بينهم أخونجي ماتركها تنادي على الوزير ليستكشف الأمر كان قال عودي اختلاط.
عزوزكثر الله من أمثال وزير الصحة
عدد التعليقات:16163
قلم الحقيقهماضيعنا في هذه البلاد غير الأخونجية حسبي الله عليهم ماعندهم غيرالأمور على مايرام. واذا شاهدو أحد راح يركض خلف رزقه حاربوه حتى لو على براد شاي جمر اتهموه انه يضع مخدرات بداخله.الآن شاهد المرأة الشجاعة.
سعوديكفو عليها ****يسوى مليون واحد زي قلم الحقيقه
الصارمواجب المواطن توضيح النقص والإهمال وواجب الوزير أو أي مسؤول الوقوف على أوجه القصور وتصحيح الوضع والتأكد من عدم تكراره وتنبيه كل المسؤولين عن الملاحظة وطريقة حلها
عدد التعليقات:16163
قلم الحقيقهكفو عليك يابنت الرجال والله العظيم انك عن مليون أخونجي عدو للمرأة يحاربك ويحاول التقليل من شأنك ومشاركتك في قرارك وتطلعاتك وتوجهاتك نحو خدمة وطنك.اجلس مكانك أنت ونغمتك اختلاط واختلاط شاهد شجاعتها .
ام العيالبيض الله وجهها خلي الوزير يشوف بعينه نسأل الله انه يسعد كل إنسان مخلص للبلده ونسأل الله يدمر كل فاسد
علي. العمريالله. يرحمه القصيبي. افضل. وزير. مر. علي. البلد. مانت. زيارته. سريه. ما. فيه. إعلام وتصوير
AGشكرا لهذه السيده التي كان لديها من الشجاعه مالم يكن عند كثير من الرجال والشكر موصول لهذا الوزير الصالح نفع الله به البلاد والعباد وجعله في ميزان حسناته
ابو ناصررحمك الله يا القصيبي واسكنك فسيح جناته ......
نوافاشغلو المسؤولين بس شغالين تصوووير وشكاوى ايش الهماجه ذي المفروض كل شي بفلوس علاج وكلشي
دحوم1بيض الله وجها انشهد انها اخت رجال ولديها حس وطني يحارب اهل الفساد وبيض الله وجه الوزير الذي استجاب لطلبهاوكشف الحقايق
زائرلله درك ايتها المراة ..ولله درك ايها الوزير
ارز 👊 نجدالله ينفع به جزاه الله خيرا
Zzzzلو هناك مصداقية والزيارة تقيم الجوده لكانت الزيارة سريه وبدون موكب ويدون ملاحظاته الوزير وهكذا يعني الله يخلف
انا مع المريض حتى يشفى انزال هذا البرنامجالتعارف المديني ودنا بانشاء مكان في كل مدينه يجمع المتعارفين فقط من قوله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا لمن يحب التعارف في اي مجال صحي تعليمي دينيهوهكذا لخدمه التعارف قاعات كبيره خاصه والحب في الله
يالطيفيوزير لبه تخليهم يسيرونك للهم يبون ليه انت متختار الاماكن وتغير في مسار تفتيشك لللافسام والكلام للجميع والله انها بطله وقدرت تكسر البرتكول المقيت الي يحي المسقول وتقول يمشي وارا لوكيشن المواقع