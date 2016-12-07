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بالفيديو: سيدة تطلب من الربيعة تفقد غرفة غير مجهزة بمستشفى عسير.. والوزير: “طيب”

7 ديسمبر, 2016 , 20:02 م
بالفيديو: سيدة تطلب من الربيعة تفقد غرفة غير مجهزة بمستشفى عسير.. والوزير: “طيب”
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو لامرأة طلبت من وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن يدخل إلى إحدى الغرف غير المجهزة في مستشفى عسير الذي قام بزيارة تفقدية لها اليوم. وقد اقتربت المرأة من الوزير، فيما حاول أحدهم منعها، وقالت: “لو سمحت”، ورد عليها “سمي”فالتفت لها الوزير، ودعته لأن يتفقد إحدى الغرف الغير مجهزة وأوضحت له أن الإدارة جهزت الجانب الأخر من القسم ،وقال لها: “طيب”.

وحاول أحد المسؤولين شرح الموقف للوزير، إلّا أنه قرر السير خلف المرأة لتفقد الغرفة التي أشارت إليها، وكان الربيعة قد تفقد عددًا من المشاريع الصحية في عسير اليوم.



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 47
    7 ديسمبر, 2016 , 23:25 م

    حسن

    ونعم في هذه المرأه الجوقة التي تمنع المرأة من الوزير هؤلاء يجب ابعادهم
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  2. 46
    7 ديسمبر, 2016 , 23:13 م

    حسن محمد مخافة

    هذه المرأة الحرة وأمثالها تعطينا دروس في الوطنية الحقيقية والشجاعة والإخلاص ولو أن كل مواطن ومواطنة حذو حذوها بإيصال الرسائل الصادقة لقضي على الفساد وتصدرنا العالم برقينا وحضارتنا وتقدمنا .
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  3. 45
    7 ديسمبر, 2016 , 23:02 م

    قلم العلمانية

    يا قلم الحقيقة هذه مثالا للمرأة السعودية بنت الرجال المتحجبة المتمسكة بدينها .... وليس المراءة التي انت تريدها في عصر العلمانية من تبرج واختلاط وسفور كما تريد يا قلم الحقيقة بل إنها المراءة الاس
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  4. 44
    7 ديسمبر, 2016 , 23:01 م

    ساره

    لو نفتك من البروتوكولات الكذابه كان حنا بخير ونفهم ونستوعب ان الوزير واي مسؤل وضع لخدمتنا وهو مكلف بذلك لكن عندنا بالمعكوس اصبحت المسئوليه تشريف وتعظيم لمن يحصل عليها هذاالشي خلانا من الدول المتخلفه
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  5. 43
    7 ديسمبر, 2016 , 23:00 م

    العويد

    طبعاً هذا الاسلوب من مسئولي المستشفيات والدوائر اصبح طابع يتكرر حيث يظهرون للمسئول الجميل والجديد في خط سيره ويبعدون عنه مايريدون اخفاءه،ياليت للمسئولين جولات مفاجئة اوزيارة متخفية كمراجع ليرى بعينه👀
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  6. 42
    7 ديسمبر, 2016 , 22:56 م

    باب الشمال

    متى تاتي يامعالي الوزير الى مستشفيات الشرقية التعقيم فيها صفر بالمائة...
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  7. 41
    7 ديسمبر, 2016 , 22:53 م

    سهير

    كفو عليك يا بنت الاجاويد والله انك تنحطين علي الراس عسي الله يكثر من امثالك ويحفظك ويطول في عمر الوزير الانسان المخلص بيض الله وجهه والله ونعم وسبعة انعام انك تجاهلت المنافق .
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  8. 40
    7 ديسمبر, 2016 , 22:28 م

    الهاشمي

    وفقك الله يا توفيق الربيعة وينكم ايها الوزراءمن هذا الشهم الذي يتلمس احتياجات المواطن وفق توجيهات قاده هذه البلاد المعطاه حفظهم الله بنت رجال وفقها ربي
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  9. 39
    7 ديسمبر, 2016 , 22:19 م

    قوندا

    وفق الله كل مخلص واتمنى ان تحضى منطقة عسير على الرعايه المناسبه والمسؤل الكفؤ
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  10. 38
    7 ديسمبر, 2016 , 22:18 م

    المسير

    جزا الله الوزير كل خير اللي قدر طلبها وثمن كلامها -- الحرمه جزاها الله خير بتصرفها تخدم مجتمعها وتفتح عيون المسؤولين فما يحصل في الجنوب ممكن يحصل في اي جهه من مملكتنا الغاليه لاماجال للكسالى
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  11. 37
    7 ديسمبر, 2016 , 21:59 م

    الله يرفع قدرك يا توفق الربيعه

    نتمنى يكون لدينا وزير او مسئول ينصت ويسمع ويساعد مثل هذا الرجل . ونتمنى ان ينجح في ملف الصحة . الصحة ملفات متشعبة ومرافق حكومية وخاصة وتامين وتخصصات ووظائف مواطنيين واجانب . اعانك الله يا دكتور توفيق
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  12. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 21:44 م

    صومالي وافتخر

    الوزير الوحيد .. المبدع حقيقة .. الله يوفقه
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  13. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 21:42 م

    لو كل شكوى توصل لكل وزير مخلص في عمله وعنده حس الأمانة والمسؤولية بتنحل اغلب المشاكل في المستشفيات
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  14. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 21:39 م

    .ِزاير جديد

    مسكينه (خنبوقه الشمطاء) بترد.علي نفسها العجييزه!!
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  15. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 21:39 م

    الرأي العام

    بنت رجال الله يحفظها
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  16. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 21:37 م

    زمن يخوف

    بيض الله وجهك يالربيعه وبيض الله وجهك يابنت الوطن الحر والرجال هكذا نتمنا ان تكون الشفافيه مع المسؤلين الكبار لان من تحتهم خبثاء منافقون مداهنون ضبطوا له قسم للزياره الله ينتقم منهم هالمستشفى مو طيب
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  17. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 21:34 م

    زمن يخوف

    بيض الله وجهك يالربيعه وبيض الله وجهك يابنت الوطن الحر والرجال هكذا نتمنا ان تكون الشفافيه مع المسؤلين الكبار لان من تحتهم خبثاء منافقون مداهنون ضبطوا له قسم للزياره الله ينتقم منهم هالمستشفى مو طيب
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  18. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 21:23 م

    ❤️🌹قلم الحقيقه🌹❤️ كلامك درر 🌹 والله العظيم انك كفو وعن مليون عدو لك يحاربك ويحاول التقليل من شأنك ومشاركتك في المرصد🌹
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  19. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 21:17 م

    ابو داليا

    الكمال لله ، الناس دائماً تبحث عن النواقص والخلل البسيط رغم جاهزية وكفائة بقية المنشئة ، طبيعي جداً
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  20. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 21:14 م
    عدد التعليقات:9296

    اللامي10

    بنت رجال
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  21. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 21:13 م
    عدد التعليقات:16163

    قلم الحقيقه

    الأخونجية ومعهم المتصحرين وسنضيف اليهم المتنبرين أعداء المرأة المحاربين لها على كافة الأصعدة داخل وطنها كل خوفهم ورعبهم أن يكون للسعودية صوت قوي جهوري مثل هذه المواطنة لتنال من خلاله كامل حقوقها .
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  22. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 21:11 م
    عدد التعليقات:9296

    اللامي10

    هل اصبح ماعرض***!؟
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  23. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 21:07 م

    الجنوبي

    انطم يا الخنبوقه ساميه
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  24. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 20:57 م

    النساء اجراء من بعض الرجال وكشفت المستور ، فنبــارك لها هذه الوطنية

    بعض الرجال انانى لا يعنيه الا مصلحتة الخاصة وهذا النوع من الطباع مذموم شرعا وعرفا وللاسف مشاهد على ارض الواقع اما أختنا الكريمة اختارت الفرصة الذهبية وكشفت المستور للأعلى سلطة فىي وزارة الصحة
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  25. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 20:56 م
    عدد التعليقات:16163

    قلم الحقيقه

    كفو عليك يالمرأة السعودية .والله ينصرك على الأخونجية والمتصحرين اللي يحاربونك ويعادونك. أشهد انك عطيتيهم درس في الاخلاص للوطن ومحاربة المفسدين فيه ماهوالأخونجي أبو منبر قطاع الأرزاق على كوب شاي بريال.
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  26. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 20:55 م

    سعود العريفي

    الوزير رجل فاضل متواضع كثر الله من أمثاله انا قابلته في وزارة التجاره عندما كان وزير قمة التواضع بصراحه اول مره أرى وزير بمثل هذا التواصع
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  27. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 20:50 م

    شايف كذا

    امراة عن الف ذكر يردد دائما بأنها ناقصة عقل
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  28. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 20:50 م
    عدد التعليقات:16163

    قلم الحقيقه

    وبلغ الأخونجي عليها ربعه حتى يحضرون الشرطة ويعتقلونها بتهمة مزاحمة الرياجيل واختلاطها بهم.تحسبونه بيقول الصدق أنها نادت على الوزير لاخباره بعلم في صالح المرضى أبدآ والله ليجحد العلم فقط ليعزز لموقفه.
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  29. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 20:47 م

    .... محمد عبدالله

    بدون نفاق عسير من افضل مستشفيات المملكه يا مسلمين
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  30. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 20:46 م

    القصيبـي ووزير الصحـة الربيعة مخلصان ويتميّز الربيعة بالبساطة

    د/ القصيبي رحمة الله كان مخلصا ،ليس الوحيد فى اعتقادى***
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  31. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 20:45 م
    عدد التعليقات:16163

    قلم الحقيقه

    نعم المواطنة الشجاعة ماهي شجاعتك من فوق منبرك تحارب خلق الله من المواطنين البسطاء في أرزاقهم ياقطاع الأرزاق.والله العظيم لو بينهم أخونجي ماتركها تنادي على الوزير ليستكشف الأمر كان قال عودي اختلاط.
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  32. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    عزوز

    كثر الله من أمثال وزير الصحة
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  33. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 20:39 م
    عدد التعليقات:16163

    قلم الحقيقه

    ماضيعنا في هذه البلاد غير الأخونجية حسبي الله عليهم ماعندهم غيرالأمور على مايرام. واذا شاهدو أحد راح يركض خلف رزقه حاربوه حتى لو على براد شاي جمر اتهموه انه يضع مخدرات بداخله.الآن شاهد المرأة الشجاعة.
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  34. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 20:37 م

    سعودي

    كفو عليها ****يسوى مليون واحد زي قلم الحقيقه
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  35. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 20:36 م

    الصارم

    واجب المواطن توضيح النقص والإهمال وواجب الوزير أو أي مسؤول الوقوف على أوجه القصور وتصحيح الوضع والتأكد من عدم تكراره وتنبيه كل المسؤولين عن الملاحظة وطريقة حلها
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  36. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 20:34 م
    عدد التعليقات:16163

    قلم الحقيقه

    كفو عليك يابنت الرجال والله العظيم انك عن مليون أخونجي عدو للمرأة يحاربك ويحاول التقليل من شأنك ومشاركتك في قرارك وتطلعاتك وتوجهاتك نحو خدمة وطنك.اجلس مكانك أنت ونغمتك اختلاط واختلاط شاهد شجاعتها .
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  37. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    ام العيال

    بيض الله وجهها خلي الوزير يشوف بعينه نسأل الله انه يسعد كل إنسان مخلص للبلده ونسأل الله يدمر كل فاسد
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  38. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 20:31 م

    علي. العمري

    الله. يرحمه القصيبي. افضل. وزير. مر. علي. البلد. مانت. زيارته. سريه. ما. فيه. إعلام وتصوير
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  39. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 20:31 م

    AG

    شكرا لهذه السيده التي كان لديها من الشجاعه مالم يكن عند كثير من الرجال والشكر موصول لهذا الوزير الصالح نفع الله به البلاد والعباد وجعله في ميزان حسناته
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  40. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 20:29 م

    ابو ناصر

    رحمك الله يا القصيبي واسكنك فسيح جناته ......
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  41. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 20:26 م

    نواف

    اشغلو المسؤولين بس شغالين تصوووير وشكاوى ايش الهماجه ذي المفروض كل شي بفلوس علاج وكلشي
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  42. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 20:25 م

    دحوم1

    بيض الله وجها انشهد انها اخت رجال ولديها حس وطني يحارب اهل الفساد وبيض الله وجه الوزير الذي استجاب لطلبهاوكشف الحقايق
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  43. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 20:25 م

    زائر

    لله درك ايتها المراة ..ولله درك ايها الوزير
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  44. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 20:16 م

    ارز 👊 نجد

    الله ينفع به جزاه الله خيرا
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  45. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 20:16 م

    Zzzz

    لو هناك مصداقية والزيارة تقيم الجوده لكانت الزيارة سريه وبدون موكب ويدون ملاحظاته الوزير وهكذا يعني الله يخلف
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  46. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 20:11 م

    انا مع المريض حتى يشفى انزال هذا البرنامج

    التعارف المديني ودنا بانشاء مكان في كل مدينه يجمع المتعارفين فقط من قوله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا لمن يحب التعارف في اي مجال صحي تعليمي دينيهوهكذا لخدمه التعارف قاعات كبيره خاصه والحب في الله
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  47. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 20:08 م

    يالطيف

    يوزير لبه تخليهم يسيرونك للهم يبون ليه انت متختار الاماكن وتغير في مسار تفتيشك لللافسام والكلام للجميع والله انها بطله وقدرت تكسر البرتكول المقيت الي يحي المسقول وتقول يمشي وارا لوكيشن المواقع
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