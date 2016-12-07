بالفيديو: سيدة تطلب من الربيعة تفقد غرفة غير مجهزة بمستشفى عسير.. والوزير: “طيب”

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو لامرأة طلبت من وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن يدخل إلى إحدى الغرف غير المجهزة في مستشفى عسير الذي قام بزيارة تفقدية لها اليوم. وقد اقتربت المرأة من الوزير، فيما حاول أحدهم منعها، وقالت: “لو سمحت”، ورد عليها “سمي”فالتفت لها الوزير، ودعته لأن يتفقد إحدى الغرف الغير مجهزة وأوضحت له أن الإدارة جهزت الجانب الأخر من القسم ،وقال لها: “طيب”.

وحاول أحد المسؤولين شرح الموقف للوزير، إلّا أنه قرر السير خلف المرأة لتفقد الغرفة التي أشارت إليها، وكان الربيعة قد تفقد عددًا من المشاريع الصحية في عسير اليوم.

