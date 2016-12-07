صحيفة المرصد : وقف الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لمصافحة الشاعر السعودي مشعل الحارثي، بعد إلقائه لقصيدة حماسية، مساء اليوم، أثناء الحفل الذي أقامه ملك البحرين، احتفاءً بوصول الملك سلمان.
وكان الشاعر قد قال في قصيدته التي نالت إعجاب الجميع: “اسند البيرق بمتنك وبالسيف الشطير.. عرضة للحرب تضرب سلام وتستعد”.
وبعد إلقائه القصيدة، أشار إليه الملك سلمان بالحضور إليه، فجاء الشاعر، ووقف الملك لمصافحته فقبل الشاعر يد الملك.
بالفيديو: صفق ووقف له.. شاهد ردة فعل خادم الحرمين على قصيدة الشاعر مشعل الحارثي
صحيفة المرصد : وقف الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لمصافحة الشاعر السعودي مشعل الحارثي، بعد إلقائه لقصيدة حماسية، مساء اليوم، أثناء الحفل الذي أقامه ملك البحرين، احتفاءً بوصول الملك سلمان.
تعليقات ( 16 )
سعوديمدري حيدر العبدالله 😂😂
سعوديههههههههه والله ياهو فرق شنيع .. لا ويقولون عبدالله الحيدر شاعر هههههه امحق شاعر صح لسانك يا حارثي
محمد اتحاديالحمد لله خلاص ما في سكنانا
قلم العلمانيةقلم الحقيقة أين أنت لا نرى لك تعليق هنا لماذا يا علماني. .... ما رأيك بالحارثي مسلم وولد ناس وقبيلة وينك يا قلم الحقيقة يا علماني
يلدرمكل هذا ردة فعل لاشعورية على الحالة التي سببتها السوكنانا
جحدرشاعر مبدع أمام ملوك عظام
عدد التعليقات:4995
بدورماشاء الله
ابو ماهرمفردات شعري تتزاحم بمعاني جميله وماهي غريبه من شاعر الملوك مشعل الحارثيٌ اسند البيرق بمتنك وبالسيف الشطيرً تستاهل يامشعل أنت خليفة شاعر الوطن المحبوب ابو هذال خلف العتيبي
ابوبنيانصح السانك يامشعل
عدد التعليقات:14597
برق الحرم(((((( شاعر سلمان الحزم .. محل فخر....يشطب على التقليد ...و يصوغ وينظم مثيال مثل الذهب في جرامه .... يازينها وان قامت تناغم ..... على اسماع ملوك يعرب ....واصحاب الفخامة ))))
Ksbعز الله انه ** بو فهد **
فهد العرمانيمشاء الله تبارك الله - ابيات تزلزل قلوب العدو - صح لسانك يا طير شلوى
عدد التعليقات:432
♨ليالي نجد ♨كفوا يالحارثي وصح لسانك .. كل شاعر جزل طلع من قلب الحزيرة
زمن يخوفبيض الله وجهك انشهد انك شاعر جزل عريب
عبدالعزيز//خائمني واذنابه الليله يدهنون قلوبهم بفكس من الوجع حفظ الله ابو فهد وحكام الخليج ماجمل ان نكون يد واحده
عدد التعليقات:14597
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=jJozuxTWIx4