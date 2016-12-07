بالفيديو: صفق ووقف له.. شاهد ردة فعل خادم الحرمين على قصيدة الشاعر مشعل الحارثي

صحيفة المرصد : وقف الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لمصافحة الشاعر السعودي مشعل الحارثي، بعد إلقائه لقصيدة حماسية، مساء اليوم، أثناء الحفل الذي أقامه ملك البحرين، احتفاءً بوصول الملك سلمان.

وكان الشاعر قد قال في قصيدته التي نالت إعجاب الجميع: “اسند البيرق بمتنك وبالسيف الشطير.. عرضة للحرب تضرب سلام وتستعد”.

وبعد إلقائه القصيدة، أشار إليه الملك سلمان بالحضور إليه، فجاء الشاعر، ووقف الملك لمصافحته فقبل الشاعر يد الملك.

