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بالفيديو: صفق ووقف له.. شاهد ردة فعل خادم الحرمين على قصيدة الشاعر مشعل الحارثي

7 ديسمبر, 2016 , 21:15 م
بالفيديو: صفق ووقف له.. شاهد ردة فعل خادم الحرمين على قصيدة الشاعر مشعل الحارثي
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صحيفة المرصد : وقف الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لمصافحة الشاعر السعودي مشعل الحارثي، بعد إلقائه لقصيدة حماسية، مساء اليوم، أثناء الحفل الذي أقامه ملك البحرين، احتفاءً بوصول الملك سلمان.
وكان الشاعر قد قال في قصيدته التي نالت إعجاب الجميع: “اسند البيرق بمتنك وبالسيف الشطير.. عرضة للحرب تضرب سلام وتستعد”.
وبعد إلقائه القصيدة، أشار إليه الملك سلمان بالحضور إليه، فجاء الشاعر، ووقف الملك لمصافحته فقبل الشاعر يد الملك.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    8 ديسمبر, 2016 , 0:07 ص

    سعودي

    مدري حيدر العبدالله 😂😂
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  2. 15
    8 ديسمبر, 2016 , 0:06 ص

    سعودي

    ههههههههه والله ياهو فرق شنيع .. لا ويقولون عبدالله الحيدر شاعر هههههه امحق شاعر صح لسانك يا حارثي
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  3. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 23:41 م

    محمد اتحادي

    الحمد لله خلاص ما في سكنانا
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  4. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    قلم العلمانية

    قلم الحقيقة أين أنت لا نرى لك تعليق هنا لماذا يا علماني. .... ما رأيك بالحارثي مسلم وولد ناس وقبيلة وينك يا قلم الحقيقة يا علماني
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  5. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    يلدرم

    كل هذا ردة فعل لاشعورية على الحالة التي سببتها السوكنانا
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  6. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 22:48 م

    جحدر

    شاعر مبدع أمام ملوك عظام
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  7. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:4995

    بدور

    ماشاء الله
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  8. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 21:56 م

    ابو ماهر

    مفردات شعري تتزاحم بمعاني جميله وماهي غريبه من شاعر الملوك مشعل الحارثيٌ اسند البيرق بمتنك وبالسيف الشطيرً تستاهل يامشعل أنت خليفة شاعر الوطن المحبوب ابو هذال خلف العتيبي
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  9. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 21:48 م

    ابوبنيان

    صح السانك يامشعل
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  10. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:14597

    برق الحرم

    (((((( شاعر سلمان الحزم .. محل فخر....يشطب على التقليد ...و يصوغ وينظم مثيال مثل الذهب في جرامه .... يازينها وان قامت تناغم ..... على اسماع ملوك يعرب ....واصحاب الفخامة ))))
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  11. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 21:40 م

    Ksb

    عز الله انه ** بو فهد **
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  12. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 21:39 م

    فهد العرماني

    مشاء الله تبارك الله - ابيات تزلزل قلوب العدو - صح لسانك يا طير شلوى
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  13. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 21:33 م
    عدد التعليقات:432

    ♨ليالي نجد ♨

    كفوا يالحارثي وصح لسانك .. كل شاعر جزل طلع من قلب الحزيرة
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  14. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 21:26 م

    زمن يخوف

    بيض الله وجهك انشهد انك شاعر جزل عريب
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  15. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 21:24 م

    عبدالعزيز//

    خائمني واذنابه الليله يدهنون قلوبهم بفكس من الوجع حفظ الله ابو فهد وحكام الخليج ماجمل ان نكون يد واحده
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  16. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 21:20 م
    عدد التعليقات:14597

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=jJozuxTWIx4
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