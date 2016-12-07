سعودي اشترى سيارة ثمينة من يمني في الإمارات.. المفاجأة كانت تنتظره على حدود المملكة !

صحيفة المرصد : اكتشف سعودي بالصدفة أنه تم خداعه من جانب شخص يمني وباع له سيارة بـ 3 أضعاف ثمنها الحقيقي، حيث بيعت له السيارة على أنها من إنتاج عام 2010 ثم وجد بعد ذلك أنها من إنتاج عام 2001.
وتفصيلاً، سافر المواطن السعودي الذي يبلغ من العمر 58 عاما، إلى الإمارات العربية المتحدة لمقابلة المواطن اليمني، والذي كان قد نشر إعلانا عن السيارة عبر الإنترنت وحدد لها ثمنًا وهو 210 آلف درهم، إلا أنه بعد “الفصال” مع البائع اتفق الاثنان على أن يكون ثمن السيارة هو 195 ألف درهم.
وأقنع البائع اليمني المشتري السعودي بأن السيارة معفاة من الجمارك، إلا أنه عندما وصل إلى الحدود وجد أنها ليست معفاة، ثم اكتشف بعد ذلك أن السيارة موديل 2001 وليس 2010، وأنه تم التلاعب في مؤشر عدد الأميال المقطوعة، وأن ثمنها الحقيقي هو 50 ألف درهم.
وقدم الضحية بلاغًا ضد البائع اليمني، وأثبتت النيابة في الإمارات أن المتهم البالغ من العمر (28 عاماً) ومديره الباكستاني (42 عاماً)، قام بتزوير أوراق الإفراج الجمركي للسيارة، ثم حصل الأخير على وثيقة مُلكية السيارة من هيئة الطرق والمواصلات.
تعليقات ( 29 )
شفقتركتو الراس المدبر الباكستاني و نشبتو في بو يمن المسكين
عدد التعليقات:178
شقردي بطرانللأسف اغلب إعلانات الشراء للسيارات بالخارج يقع فيها الغش والتدليس اذا نويت يما للي تشتري سيارة رح بنفسك وشاهدها وافحص محركاتها بالكمبيوتر وتأكد من ارقام الشاصي وموديلها عن طريق المرور بالبلد وسعره
احمد باشانت في امارات بتاخذ حقك..البلاء في اللي هنا..ثلاث سنوات اطالب واحد بخمسة عشر الف ريال وما لقيت شي ء..في اخر شيء سامحته في نفسي..ودخلت التوقيف عشانه و تبهذلت..
زايرهذه الواقعه سوف توضح قوة الانظمه ومدي حمايتها لاموال وحقوق المواطنين وحماية الصفقات التجاريه
المزن🌸حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ، قيل ماخاب من استشار ! أخذ المشورة دائماً في الشراء والبيع ، واتخاذ القرارات الحاسمة مهمة وتربح أكثر مماتُخسٍر لان الشخص لن يستشير الا من كان ذومعرفة وخبرة والله أعلم. 🌸
الخانه الممتلئههدا كلوة من ورا ابو ديل الباكستاني واكل الطعم اليماني مشكله ابو ديل ادا صار مدير هوحده صبه او خلطه اما اليمني حده بنشر ومغسله
الهاشميلاحول ولاقوة الا بالله
من عاش بالحيله مات بالفقرأتمنى عدم الثقة بهذا النصاب المحتال وأشكاله والتأكد والفحص أولاً وضمان الشخص
مواطن افدغويمكن يكون رنج روفر فوج يمديك تحول موديل 97 لموديل 2012 بالرنج الفوج ماتوقع يوصل 200 الف الموتر جيب مرسيدس جي واقن
ماشيب راسي غير هذي الجنسيه**قلوب قلوب هذي الجنسيه اسال الله ان ينصرنا عليهم ويكفينا فيهم
مواطن افدغالي يقول المواتر تختلف من 2001 ل 2010 فيه مواتر شكلها واحد من موديل 80 جيب المرسيدس المصندق الاختلاف بالشبوك والصدامات والاشمعات فقط ..
زائر708 الامارات فيها قوانين صارمه الي اعرفه عن الامارات ****
Smileلاجديد دائماً ابو يمن نصابين أتمنى طردهم من بلدنا متخلفين لاعلم ولا ثقافة بنشري او مغسله روحو دافعو عن اعراضكم مايدافع عنكم الا حنا ماعندكم كرامه
ابو شلشالحمدلله على نعمة العقل عندك كل شركات السيارات ومسوين لك تخفيضات وضمان وامان
💎💛عــــهــــــود💛💎😂😂 والغلط بعد من السعودي ليش يشتري سيارة من برا اشتر من هنا بلا تتورط بجمارك ما جمارك وبعدين معك فلوس اشتر سيارة جديدة ٢٠١٧ مو تشتري مستعملة يضحكون عليك حتى هنا الشريطية يلعبون عليك اشتر وكالة
فهدالجويانمن يامن الشيطان ** الا قليل العقل اطردو** من الخليج فهم مرده من الشياطين بهيئة الانسان
غليصحتى الامارات افسدتوا فيها يا أبو قات و شمة الفساد و الخيانة تجري في دم اليمني
زائر70واليماني و البكستاني ممكن مزورين وممكن غادرو الامارات ولوا مسكوهم السعودي مارايح يطلع في نتيجه مراجعات من السعوديه الى الامارات ومصاريف وسكن واعتقد ان الامارات ماعندهم نسخه من القانون الغربي يركع المج
غليص*** الله يقطع نسلهم
الحربيولافي اي مشكلة طالمة في الامارات يتم استدعاء البائع ويعد له الثمن ويسترجع السيارة . الامارات فيها قوانين صارمة
يمني عاشق الدمامبالإمارات ايش من نظام 😂😂😂😂 بصراحة اشتي أنقل أعمالي بس مااقدر اترك أشغالي هاااانا
فهد العرمانيالحيلة لم تنجح من التاجر***- اي سيارة موديلها ٢٠٠١ تختلف اختلاف تام عن موديل ٢٠١١ الحرامي ***اليمني - بحكم خبرتي بهذا المجال - لماذا لك يحدد نوع السيارة و فئتها؟
صومالي وافتخرالقانون لا يحمي** .. ودا ** على اصوله ..
زمن يخوفالله الله ياابويمن تنصب هاه بيجيك من يلطش وجهك***
ابوبنيانالإمارات انضمتهم صارمة راح فيها اليماني والباكستاني
مسمارالتدليس والغش ليس من صفات المسلم فمن غشنا ليس منا لذلك نجد الفرق بين المسلم والمؤمن فرقا شاسعا فالمسلم اعماله ظاهره قد يشوبها النفاق والغش اما المؤمن فاعماله باطنه في قلبه يتعامل مع الله بقلبه
زائر صريحاعادة قيمة السيارة للسعودي مع حبس اليماني والباكستاني وترحيلهم عن البلاد لأن طريقتهم تزوير واحتيال