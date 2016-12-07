  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

سعودي اشترى سيارة ثمينة من يمني في الإمارات.. المفاجأة كانت تنتظره على حدود المملكة !

7 ديسمبر, 2016 , 21:11 م
سعودي اشترى سيارة ثمينة من يمني في الإمارات.. المفاجأة كانت تنتظره على حدود المملكة !
  • 9٬197
  • 29
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : اكتشف سعودي بالصدفة أنه تم خداعه من جانب شخص يمني وباع له سيارة بـ 3 أضعاف ثمنها الحقيقي، حيث بيعت له السيارة على أنها من إنتاج عام 2010 ثم وجد بعد ذلك أنها من إنتاج عام 2001.

 

وتفصيلاً، سافر المواطن السعودي الذي يبلغ من العمر 58 عاما، إلى الإمارات العربية المتحدة لمقابلة المواطن اليمني، والذي كان قد نشر إعلانا عن السيارة عبر الإنترنت وحدد لها ثمنًا وهو 210 آلف درهم، إلا أنه بعد “الفصال” مع البائع اتفق الاثنان على أن يكون ثمن السيارة هو 195 ألف درهم.

 

وأقنع البائع اليمني المشتري السعودي بأن السيارة معفاة من الجمارك، إلا أنه عندما وصل إلى الحدود وجد أنها ليست معفاة، ثم اكتشف بعد ذلك أن السيارة موديل 2001 وليس 2010، وأنه تم التلاعب في مؤشر عدد الأميال المقطوعة، وأن ثمنها الحقيقي هو 50 ألف درهم.

 

وقدم الضحية بلاغًا ضد البائع اليمني، وأثبتت النيابة في الإمارات أن المتهم البالغ من العمر (28 عاماً) ومديره الباكستاني (42 عاماً)، قام بتزوير أوراق الإفراج الجمركي للسيارة، ثم حصل الأخير على وثيقة مُلكية السيارة من هيئة الطرق والمواصلات.



تعليقات ( 29 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 23:43 م

    شفق

    تركتو الراس المدبر الباكستاني و نشبتو في بو يمن المسكين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  2. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 23:33 م
    عدد التعليقات:178

    شقردي بطران

    للأسف اغلب إعلانات الشراء للسيارات بالخارج يقع فيها الغش والتدليس اذا نويت يما للي تشتري سيارة رح بنفسك وشاهدها وافحص محركاتها بالكمبيوتر وتأكد من ارقام الشاصي وموديلها عن طريق المرور بالبلد وسعره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    اليمني لو انه بسطح القمر يغدر بالمريخ الغدر والخيانة طبع في اغلب ابو يمن
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  4. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    احمد باش

    انت في امارات بتاخذ حقك..البلاء في اللي هنا..ثلاث سنوات اطالب واحد بخمسة عشر الف ريال وما لقيت شي ء..في اخر شيء سامحته في نفسي..ودخلت التوقيف عشانه و تبهذلت..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  5. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    زاير

    هذه الواقعه سوف توضح قوة الانظمه ومدي حمايتها لاموال وحقوق المواطنين وحماية الصفقات التجاريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 22:51 م

    المزن

    🌸حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ، قيل ماخاب من استشار ! أخذ المشورة دائماً في الشراء والبيع ، واتخاذ القرارات الحاسمة مهمة وتربح أكثر مماتُخسٍر لان الشخص لن يستشير الا من كان ذومعرفة وخبرة والله أعلم. 🌸
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  7. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 22:36 م

    الخانه الممتلئه

    هدا كلوة من ورا ابو ديل الباكستاني واكل الطعم اليماني مشكله ابو ديل ادا صار مدير هوحده صبه او خلطه اما اليمني حده بنشر ومغسله
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  8. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 22:30 م

    الهاشمي

    لاحول ولاقوة الا بالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  9. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 22:22 م

    من عاش بالحيله مات بالفقر

    أتمنى عدم الثقة بهذا النصاب المحتال وأشكاله والتأكد والفحص أولاً وضمان الشخص
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 22:21 م

    مواطن افدغ

    ويمكن يكون رنج روفر فوج يمديك تحول موديل 97 لموديل 2012 بالرنج الفوج ماتوقع يوصل 200 الف الموتر جيب مرسيدس جي واقن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 22:18 م

    ماشيب راسي غير هذي الجنسيه

    **قلوب قلوب هذي الجنسيه اسال الله ان ينصرنا عليهم ويكفينا فيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 22:17 م

    مواطن افدغ

    الي يقول المواتر تختلف من 2001 ل 2010 فيه مواتر شكلها واحد من موديل 80 جيب المرسيدس المصندق الاختلاف بالشبوك والصدامات والاشمعات فقط ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 22:16 م

    زائر70

    8 الامارات فيها قوانين صارمه الي اعرفه عن الامارات ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  14. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 22:16 م

    Smile

    لاجديد دائماً ابو يمن نصابين أتمنى طردهم من بلدنا متخلفين لاعلم ولا ثقافة بنشري او مغسله روحو دافعو عن اعراضكم مايدافع عنكم الا حنا ماعندكم كرامه
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  15. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 22:16 م

    ابو شلش

    الحمدلله على نعمة العقل عندك كل شركات السيارات ومسوين لك تخفيضات وضمان وامان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 22:15 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    😂😂 والغلط بعد من السعودي ليش يشتري سيارة من برا اشتر من هنا بلا تتورط بجمارك ما جمارك وبعدين معك فلوس اشتر سيارة جديدة ٢٠١٧ مو تشتري مستعملة يضحكون عليك حتى هنا الشريطية يلعبون عليك اشتر وكالة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 22:13 م

    فهدالجويان

    من يامن الشيطان ** الا قليل العقل اطردو** من الخليج فهم مرده من الشياطين بهيئة الانسان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 22:09 م

    غليص

    حتى الامارات افسدتوا فيها يا أبو قات و شمة الفساد و الخيانة تجري في دم اليمني
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  19. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 22:02 م

    زائر70

    واليماني و البكستاني ممكن مزورين وممكن غادرو الامارات ولوا مسكوهم السعودي مارايح يطلع في نتيجه مراجعات من السعوديه الى الامارات ومصاريف وسكن واعتقد ان الامارات ماعندهم نسخه من القانون الغربي يركع المج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 21:56 م

    غليص

    *** الله يقطع نسلهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 21:50 م

    ادكروا نوع السياره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 21:48 م

    الحربي

    ولافي اي مشكلة طالمة في الامارات يتم استدعاء البائع ويعد له الثمن ويسترجع السيارة . الامارات فيها قوانين صارمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 21:47 م

    يمني عاشق الدمام

    بالإمارات ايش من نظام 😂😂😂😂 بصراحة اشتي أنقل أعمالي بس مااقدر اترك أشغالي هاااانا
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  24. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 21:44 م

    فهد العرماني

    الحيلة لم تنجح من التاجر***- اي سيارة موديلها ٢٠٠١ تختلف اختلاف تام عن موديل ٢٠١١ الحرامي ***اليمني - بحكم خبرتي بهذا المجال - لماذا لك يحدد نوع السيارة و فئتها؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 21:37 م

    صومالي وافتخر

    القانون لا يحمي** .. ودا ** على اصوله ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 21:29 م

    زمن يخوف

    الله الله ياابويمن تنصب هاه بيجيك من يلطش وجهك***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 21:29 م

    ابوبنيان

    الإمارات انضمتهم صارمة راح فيها اليماني والباكستاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 21:23 م

    مسمار

    التدليس والغش ليس من صفات المسلم فمن غشنا ليس منا لذلك نجد الفرق بين المسلم والمؤمن فرقا شاسعا فالمسلم اعماله ظاهره قد يشوبها النفاق والغش اما المؤمن فاعماله باطنه في قلبه يتعامل مع الله بقلبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  29. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 21:18 م

    زائر صريح

    اعادة قيمة السيارة للسعودي مع حبس اليماني والباكستاني وترحيلهم عن البلاد لأن طريقتهم تزوير واحتيال
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم