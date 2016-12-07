بالفيديو و الصور : على صوت “راشد الماجد” .. خادم الحرمين يشارك ملك البحرين في أداء “العرضة”

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يتفاعل مع “العرضة”، التي قامت فرقة فنون شعبية بحرينية بأدائها، اليوم أثناء الحفل الذي أقامه ملك البحرين احتفاءً بزيارة الملك.

وخلال مقطع الفيديو، ظهر الملك ممسكًا بالسيف، ويشارك الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين في أداء العرضة، واستمر الاحتفال حوالي 10 دقائق، بصوت الفنان راشد الماجد.

يذكر أن الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، قد قلد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الحفل الذي أقيم خصيصًا للملك، ومنحه وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة.