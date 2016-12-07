بالفيديو و الصور : على صوت “راشد الماجد” .. خادم الحرمين يشارك ملك البحرين في أداء “العرضة”

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يتفاعل مع “العرضة”، التي قامت فرقة فنون شعبية بحرينية بأدائها، اليوم أثناء الحفل الذي أقامه ملك البحرين احتفاءً بزيارة الملك.
وخلال مقطع الفيديو، ظهر الملك ممسكًا بالسيف، ويشارك الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين في أداء العرضة، واستمر الاحتفال حوالي 10 دقائق، بصوت الفنان راشد الماجد.
يذكر أن الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، قد قلد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الحفل الذي أقيم خصيصًا للملك، ومنحه وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة.
تعليقات ( 12 )
الله يديم عزك يابو فهد اضرب بالاجرب عنق الصفويينكم يسعد الشعب الخليجي وهو يرا راس خامئني ينزف الدماء من سيوف اهل العوجا ال سعود حفظهم الله
عدد التعليقات:14597
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Y3MQ-dyQAME
عدد التعليقات:14597
برق الحرم((((((( لايزال ......((السيف_ الاجرب )))....... في بلاد _التوحيد .. وسلمه ابناء خادم الملك عبدالله بن عبدلعزيز اسكنه الله في عليين ......لحازم العرب والمسلمين حفظه الله ونصره )))))))
معلم متقاعديد الله مع الجماعة . الأتحاد قوة والفرقة ضعف ولا مكانة للتخاذل أو التسويف وويل لخونة أوطانهم طاعة للكهنة .
عدد التعليقات:16163
قلم الحقيقهنصر الله خليجنا العربي وقادته العرب العظام على كل عدو لهم حاقد حاسد أخونجي وايراني لعنهم الله.
مع الخيلالله ينصرهم على من يعاديهم ويحفظ شعوب وحكومات الخليج يارب
الله يديم عزك يابو فهد اضرب بالاجرب عنق الصفويينابو فهد الملك الشجاع ابدا بعملاء ايران بالداخل ثم انقض على خامئني كما ينقض الصقر على طاير الحبارى حتى تغرس الاجرب بصدر الصفوي
الله يديم عزك يابو فهد اضرب بالاجرب عنق الصفويينسلمان العدل سلمان الحزم باذن الله فتح طهران على يدك الكريمه ورفع الظلم عن الانسانيه
💎💛عــــهــــــود💛💎تحية لراشد الماجد
عبدالعزيزدام عزكم اخوان وحبايب
عدد التعليقات:178
شقردي بطراناطال الله بعمره ووفقه لكل خير …
عدد التعليقات:4995
بدورالله يحفظهم