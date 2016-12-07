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بالفيديو و الصور : على صوت “راشد الماجد” .. خادم الحرمين يشارك ملك البحرين في أداء “العرضة”

7 ديسمبر, 2016 , 21:56 م
بالفيديو و الصور : على صوت “راشد الماجد” .. خادم الحرمين يشارك ملك البحرين في أداء “العرضة”
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صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يتفاعل مع “العرضة”، التي قامت فرقة فنون شعبية بحرينية بأدائها، اليوم أثناء الحفل الذي أقامه ملك البحرين احتفاءً بزيارة الملك.
وخلال مقطع الفيديو، ظهر الملك ممسكًا بالسيف، ويشارك الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين في أداء العرضة، واستمر الاحتفال حوالي 10 دقائق، بصوت الفنان راشد الماجد.
يذكر أن الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، قد قلد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الحفل الذي أقيم خصيصًا للملك، ومنحه وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة.

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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 23:25 م

    الله يديم عزك يابو فهد اضرب بالاجرب عنق الصفويين

    كم يسعد الشعب الخليجي وهو يرا راس خامئني ينزف الدماء من سيوف اهل العوجا ال سعود حفظهم الله
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  2. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 23:17 م
    عدد التعليقات:14597

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Y3MQ-dyQAME
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  3. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 23:15 م
    عدد التعليقات:14597

    برق الحرم

    ((((((( لايزال ......((السيف_ الاجرب )))....... في بلاد _التوحيد .. وسلمه ابناء خادم الملك عبدالله بن عبدلعزيز اسكنه الله في عليين ......لحازم العرب والمسلمين حفظه الله ونصره )))))))
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  4. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 23:15 م

    معلم متقاعد

    يد الله مع الجماعة . الأتحاد قوة والفرقة ضعف ولا مكانة للتخاذل أو التسويف وويل لخونة أوطانهم طاعة للكهنة .
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  5. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 23:12 م
    عدد التعليقات:16163

    قلم الحقيقه

    نصر الله خليجنا العربي وقادته العرب العظام على كل عدو لهم حاقد حاسد أخونجي وايراني لعنهم الله.
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  6. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 23:10 م

    مع الخيل

    الله ينصرهم على من يعاديهم ويحفظ شعوب وحكومات الخليج يارب
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  7. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 22:58 م

    الله يديم عزك يابو فهد اضرب بالاجرب عنق الصفويين

    ابو فهد الملك الشجاع ابدا بعملاء ايران بالداخل ثم انقض على خامئني كما ينقض الصقر على طاير الحبارى حتى تغرس الاجرب بصدر الصفوي
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  8. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 22:54 م

    الله يديم عزك يابو فهد اضرب بالاجرب عنق الصفويين

    سلمان العدل سلمان الحزم باذن الله فتح طهران على يدك الكريمه ورفع الظلم عن الانسانيه
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  9. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 22:35 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    تحية لراشد الماجد
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  10. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 22:24 م

    عبدالعزيز

    دام عزكم اخوان وحبايب
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  11. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:178

    شقردي بطران

    اطال الله بعمره ووفقه لكل خير …
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  12. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:4995

    بدور

    الله يحفظهم
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