صحيفة المرصد: أطلق مجهولون النار على فرق الدوريات الأمنية في وادي الدواسر، أثناء قيامها بعملها وتمركزها في أحد شوارع المحافظة في وقت متأخر من فجر اليوم، مستخدمين أسلحة من نوع “كلاشنكوف”.
ونقلت موقع “سبق”، عن مصادر أن الحادث لم يسفر عن إصابات. فيما تمكنت دوريات الأمن من تتبع الجناة والقبض على ثلاثة أشخاص بعد دخولهم لأحد المنازل القريبة من الشارع العام، مؤكدة أن الفرق السرية لا تزال تواصل بحثها للقبض على شخص رابع متهم بعد فراره من المنزل.
وأوضحت المصادر أن أفراد الدوريات ضبطوا مع الجناة سلاحين من نوع “كلاشنكوف” وعددا من الأعيرة النارية الحية والفارغة، أحدهما المستخدم في إطلاق النار على الفرق الأمنية، بالإضافة لجهاز جوال؛ وتم على الفور تسليمهم لشرطة وادي الدواسر لإكمال الإجراءات المتبعة في ذلك.
باستخدام الـ “كلاشنكوف” .. مجهولون يطلقون النار على فرق الدوريات الأمنية بوادي الدواسر
صحيفة المرصد: أطلق مجهولون النار على فرق الدوريات الأمنية في وادي الدواسر، أثناء قيامها بعملها وتمركزها في أحد شوارع المحافظة في وقت متأخر من فجر اليوم، مستخدمين أسلحة من نوع “كلاشنكوف”.
تعليقات ( 12 )
بوزهراء القطيفيحسبي ياالله ونعم الوكيل في الشيعة الإمامية الأثني عشريه الروافض أعداء الأمة الإسلامية لعنة الله على السيستاني وخامئني لعنة الله على ياسر الحبيب الخبيث لعنة على كربلاء هي أساس البلاء لعنة الله على مجوس
الزهرانيالحمد لله على سلامة رجال الامن وباذن الله نشوف الارهابيين في ساحة القصاص تطير روسهم العفنة وبما انهم مسكوا ثلاثة فرجل الديك تجيب الديك
ابو شداحسبي الله على الخونه والدواعش وعلى خمبوقه إلي ما علق ع ال 15 الصادر بحقهم الإعدام لخيانتهم البلد.
عدد التعليقات:16163
قلم الحقيقهحسبي الله ونعم الوكيل في الأخونجيين الدواعش الارهابيين . لعنة الله عليهم وعلى كل من ساندهم وانتصر لهم أو يدعو لهم كلاب وخنازير المحيسني في سوريا والبغدادي الهالك في العراق وأذنابهم من الخونة الأخوان.
زايرالحمد لله ان الاجرام لم يسفر عن اصابات في احبائنا والحمد لله حمدا كثيرا ان المجرمين تم القبض عليهم وندعو الله ان يرد كيدهم في نحرهم
ابوسالمهذه الافعال المشينة لاتصدر الا من بيئة جهل مستشري واناس شقوا عاص الطاعة على ولي الامر فيجب ردعهم بالسيف فهولاء الغوغاء لايفهمون الا هذه اللغة
المزن🌸اللهم أحفظ رجال الأمن بحفظك وأنت خير الحافظين ، ومن أراد بهم شراً فرد شره إلى نحره آمين.🌸
عدد التعليقات:14597
برق الحرم(((((بعد ان عصمت دماء الارها .. ان علم المجرمين والخونة .... على حد سوا ........ بأن مصير الغادر بالجنود ومستهدف الدوريات الامنية ....... عقابه المحاكمة المستعجلة و القتل العاجل .. لن يمسوا أحداً)))))
فهدحسبنا الله ونعم الوكيل على كل غادر و فاجر
محمد الحربيدواعش عليهم اللعنه خلاص زعيط يجيب زعيطان اتمنى التحقيق بسرعه معهم واخراج الكلاب الباقين واستخدام الاسيد معهم عليهم اللعنه
عدد التعليقات:4995
بدورالحمد الله على سلامتهم حسبنا الله ونعم الوكيل