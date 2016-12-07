باستخدام الـ “كلاشنكوف” .. مجهولون يطلقون النار على فرق الدوريات الأمنية بوادي الدواسر

صحيفة المرصد: أطلق مجهولون النار على فرق الدوريات الأمنية في وادي الدواسر، أثناء قيامها بعملها وتمركزها في أحد شوارع المحافظة في وقت متأخر من فجر اليوم، مستخدمين أسلحة من نوع “كلاشنكوف”.

ونقلت موقع “سبق”، عن مصادر أن الحادث لم يسفر عن إصابات. فيما تمكنت دوريات الأمن من تتبع الجناة والقبض على ثلاثة أشخاص بعد دخولهم لأحد المنازل القريبة من الشارع العام، مؤكدة أن الفرق السرية لا تزال تواصل بحثها للقبض على شخص رابع متهم بعد فراره من المنزل.

وأوضحت المصادر أن أفراد الدوريات ضبطوا مع الجناة سلاحين من نوع “كلاشنكوف” وعددا من الأعيرة النارية الحية والفارغة، أحدهما المستخدم في إطلاق النار على الفرق الأمنية، بالإضافة لجهاز جوال؛ وتم على الفور تسليمهم لشرطة وادي الدواسر لإكمال الإجراءات المتبعة في ذلك.